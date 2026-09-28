Заморозки в российской экономике затягиваются
Российская экономика в 2026 году живёт в состоянии, которое трудно описать одним словом. Заводы сбавляют обороты — добыча падает, гражданское машиностроение уходит в минус, инвестиции сжимаются двузначными темпами. А розничные продажи при этом растут, и тянет экономику вперёд уже не производство, а потребитель, спешащий потратить деньги, пока рубль крепок, а товары не подорожали. Это не крах и не бум, а что-то третье — и разобраться в этом «третьем» стоит по цифрам, а не по лозунгам.
Цифры и факты
Начать стоит с промышленности. Добывающие отрасли с начала года демонстрируют снижение на 0,9%, причём спад продолжается практически во всех регионах, за исключением Ямала. Обрабатывающая промышленность формально показывает символический плюс в 0,5%, но этот рост целиком обеспечен оборонным сектором.
Если исключить военное производство и посмотреть на гражданские отрасли не в абстрактных индексах, а в физических показателях — тоннах, кубометрах, штуках, — картина становится однозначно негативной: экскаваторы — падение более чем на 30%, металлорежущие станки — минус 10%, производство грузовых вагонов — минус 27% год к году. Строительные материалы и химическая промышленность (за исключением удобрений и нефтехимии) — везде минус или околонулевые значения.
Инвестиционный кризис в России 2026 года запустил опасный замкнутый круг в экономике. Из-за того, что предприятия резко сократили расходы на развитие (в первом квартале инвестиции упали на 14%, а за полугодие — на 10%), производители тяжёлой техники и оборудования остались без покупателей. Заводам стало некому продавать станки и экскаваторы, из-за чего их производство начало неизбежно сокращаться. Быстро выйти из этой ловушки взаимного падения спроса и производства в краткосрочной перспективе практически невозможно.
Отдельного анализа заслуживает ситуация с ударами по нефтеперерабатывающим заводам. Статистика указывает на снижение производства бензина примерно на 20%, а от установленной мощности заводов падение может достигать 40%. Наиболее пострадавшие регионы — Самарская, Брянская, Рязанская области, на грани — Ярославская: именно там наблюдается наихудшая динамика обрабатывающей промышленности.
Несмотря на падение объёмов производства, российский нефтегазовый сектор в первом полугодии 2026 года демонстрирует парадоксальный рост доходов благодаря масштабным выплатам из федерального бюджета по системе топливного демпфера и высоким мировым ценам на нефть. Демпферный механизм компенсирует компаниям разницу между сдерживаемыми внутренними и резко выросшими международными ценами на топливо, что позволило переломить негативный тренд 2025 года (когда налог на прибыль упал на 10%) и обеспечить рост корпоративной прибыли на 7–8%.
Основными бенефициарами этой ситуации стали ключевые нефтедобывающие регионы (ХМАО, ЯНАО, НАО, Красноярский край), а также Москва и Санкт-Петербург как центры концентрации налогов «Роснефти» и «Газпромнефти». Однако на местах этот скрытый субсидиарный механизм привел к глубокому кризису розничного рынка: в регионах присутствия крупных холдингов жёсткое регулирование удерживает цены в пределах 70–80 рублей за литр, провоцируя многокилометровые очереди и дефицит, в то время как в удалённых субъектах вроде Тывы, где из-за отсутствия продуктопроводов и малого спроса работают только независимые АЗС, стоимость литра бензина из-за дорогой логистики автоцистернами взлетела до 120–125 рублей.
Аграрному сектору России в 2026 году очень непросто. Ключевой тезис: проблема сельского хозяйства заключается не в дефиците дизельного топлива, как это иногда преподносится, а в катастрофическом падении экспортных возможностей. Россия традиционно экспортирует более половины произведённого зерна и свыше 60% растительных масел, а Азово-Черноморский бассейн — ключевой логистический узел для аграрного экспорта — оказался практически закрыт для сельскохозяйственных поставок. Это создало избыток продукции на внутреннем рынке при невозможности реализовать её за рубежом с прибылью.
Себестоимость производства зерна составляет 10-11 тысяч рублей за тонну, при этом значительная часть производителей продаёт продукцию на грани рентабельности или в убыток, а элеваторных ёмкостей не хватает. При этом дизельное топливо в реальности доступно: рост цен на него составил лишь незначительную часть от общих издержек аграриев. Сейчас говорить о критическом дефиците солярки было бы преувеличением, поскольку значительная часть дизеля традиционно шла именно на экспорт, а внутренний рынок продолжает функционировать.
Россия физически самодостаточна по большинству базовых продуктов — избыток зерна, подсолнечного масла, куриного мяса и свинины. Дефицит наблюдается по молоку и по говядине, которую по-прежнему выгодно закупать в Аргентине, Бразилии и Парагвае — даже с учётом морской транспортировки экстенсивное пастбищное скотоводство там обходится дешевле, чем интенсивное производство в российских условиях. Таким образом, ожидать резкого продовольственного шока не следует — коррекция цен будет избирательной и точечной, но не системной.
Кому жить хорошо
Сейчас в экономике сложился парадокс: заводы замедляют работу, но люди тратят в магазинах всё больше денег. Обычно промышленный спад заставляет экономить, но сейчас доступные кредиты и снижение ставок по вкладам заставили людей забрать деньги из банков и понести их к кассам. Временное укрепление рубля сдержало цены на импорт, и покупатели решили закупиться, пока товары снова не подорожали.
В итоге общие розничные продажи выросли на 5%. Поскольку объём потребления еды ограничен (рост всего 3%), весь основной удар пришёлся на непродовольственный сектор — электронику, одежду и бытовую технику, где продажи подскочили сразу на 7%. Экономику сейчас тянет вперёд не производство, а небольшой потребительский бум.
Однако уже к августу 2026 года опережающие индикаторы SberIndex показывают, что этот всплеск начинает угасать. Причина фундаментальна: реальные доходы населения в первом полугодии выросли лишь на 1,2%, после трёх лет роста на 7–8% ежегодно. Это чёткий сигнал о завершении «гонки зарплат»: если номинальный рост зарплат в июле составлял около 8-9%, то за вычетом инфляции остаётся лишь 3-4%.
Крайне важная деталь: гонка зарплат никогда не касалась бюджетников и пенсионеров, чьи выплаты индексируются строго по средней инфляции, тогда как их персональная структура потребления — продукты, лекарства, коммунальные услуги — дорожает существенно быстрее среднего показателя. Гонка зарплат разворачивалась исключительно в частном секторе и в оборонно-промышленном комплексе.
В Москве зафиксирован загадочный феномен: зарплаты жителей выросли на 14-15%, хотя в столице сравнительно немного оборонных заводов, которые сейчас обеспечивают рост доходов в других регионах.
Секрет столичного богатства кроется не в станках, а в банковских вкладах и недвижимости. Доля доходов москвичей от их собственности выросла с 9% в 2024 году до 11% в 2025-м. Жители столицы держат у себя около 30% всех банковских депозитов страны. При этом, по свежим данным Центробанка за конец августа — начало сентября 2026 года, половина всех денег на вкладах в России принадлежит всего 1,2% сверхбогатых вкладчиков. Очевидно, что эти миллионеры живут не в провинции, а в Москве, и именно их колоссальные доходы от высоких процентов по вкладам и аренде взвинчивают среднюю статистику столичных зарплат.
Региональное неравенство и специфика функционирования российского рынка труда заслуживают отдельного пристального рассмотрения, поскольку именно здесь проявляются наиболее показательные механизмы адаптации экономики к кризисным условиям. Официальный уровень безработицы в июле 2026 года составил чуть более 2% — цифра, которая в обычных условиях была бы предметом гордости любого правительства, однако сейчас низкая безработица парадоксальным образом преподносится как системная проблема, препятствующая экономическому росту.
Реальный механизм регулирования рынка труда в России принципиально отличается от западной модели: регулирование происходит не через увольнения, а через сокращение трудовых издержек посредством неполной рабочей недели. Доля работников, переведённых на неполную занятость, начала расти с четвёртого квартала 2025 года и достигла 4,6% от общей списочной численности занятых на крупных и средних предприятиях — то есть примерно каждый 20-й работник в стране формально трудится неполный день.
Что касается дефицита рабочей силы, ключевая причина носит демографический характер: поколение 20-25-летних сегодня на треть малочисленнее поколения 35-40-летних — это структурная демографическая проблема, а не следствие мобилизации или эмиграции.
Настоящее и будущее
Бюджетная ситуация в регионах, на первый взгляд, кажется совсем удручающей. По данным за первое полугодие 2026 года, 65-67 регионов России отметились дефицитом бюджета. Критиками власти это преподносится как признак приближающегося краха. Однако сравнение с аналогичным периодом предыдущего года демонстрирует практически идентичную картину: год назад дефицит показывали 69 регионов, то есть принципиального ухудшения не произошло.
Причина дефицита кроется в сочетании двух факторов: сокращении федеральной помощи (темп их роста за полугодие составил ровно ноль, как и в прошлом году) и в снижении поступлений от налога на прибыль в металлургических регионах и регионах с высокой зависимостью от гражданского машиностроения.
При этом важно зафиксировать позитивную тенденцию: регионы демонстрируют признаки бюджетной дисциплины — доходы региональных бюджетов выросли на 8%, а расходы — только на 6%, то есть регионы начали жить по средствам, сокращая избыточные траты. Наиболее пострадавшими статьями стали расходы на дорожное строительство (минус 7%) и здравоохранение, которое второй год подряд находится в отрицательной зоне, что означает сокращение капитального строительства и ремонта медицинских учреждений, хотя не затрагивает напрямую заработные платы персонала.
В глобальном плане министр финансов Антон Силуанов прогнозирует, что нехватка денег в казне страны к концу 2026 года составит около 3% от всего объёма экономики (ВВП), что в денежном выражении равняется примерно 7 триллионам рублей. Хотя расходы государства сильно выросли, власти считают ситуацию полностью контролируемой. Если сравнивать с европейскими странами, эта цифра выглядит вполне умеренно — например, во Франции дефицит бюджета ощутимо выше и достигает 5,5% ВВП. Главный плюс текущего положения в том, что у России есть надёжные внутренние способы закрыть эту финансовую брешь без опасного печатания новых денег.
Правительство планирует перекрывать нехватку средств за счет крупных государственных банков. Для этого Минфин выпускает ценные бумаги — облигации федерального займа (ОФЗ), фактически занимая деньги у российских инвесторов под хороший процент. В свою очередь, Центробанк помогает госбанкам выкупать эти облигации с помощью операций РЕПО — то есть оперативно выдает им «живые» оборотные деньги под залог уже имеющихся активов. В итоге, благодаря круговороту капитала внутри страны и использованию накопленных ранее остатков бюджетных средств, государство способно удерживать баланс без риска для курса рубля и стабильности всей банковской сферы.
Итоговый вывод для понимания перспектив 2027 года заключается в фундаментальной неопределённости, зависящей от геополитического контекста. Если текущая ситуация продолжится без изменений, год будет как минимум не легче 2026-го, а возможно и тяжелее, поскольку сжатие инвестиций — процесс, чьи негативные последствия проявляются с задержкой в один-два года. Если спецоперация завершится победой России, оборонные заводы продолжат работать на полную мощность, а сельское хозяйство сможет восстановить экспорт своих товаров через морские порты. Однако при любом геополитическом исходе общая ситуация с инвестициями в промышленность останется тяжёлой. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что из-за общей неопределённости грядущий 2027 год окажется столь же депрессивным и спад вложений в производство продлится ещё как минимум двенадцать месяцев.
История доказывает, что российское общество обладает уникальной способностью приспосабливаться к любым кризисам, поэтому текущие экономические трудности не приведут к социальной катастрофе.
Вместо протестов люди всегда включают проверенные временем защитные механизмы. Так, в 2014-2019 годах реальные доходы россиян упали на 6-8%, но общество спокойно адаптировалось, просто урезав свои расходы. Ещё более суровый экзамен страна выдержала в 1990-1995 годах, когда производство рухнуло почти наполовину, а зарплаты задерживали по полгода.
На фоне тех потрясений нынешняя ситуация не выглядит апокалиптической. Сейчас в России идёт не крах, а медленная, растянутая во времени перестройка экономики. Общество гарантированно переживёт её с помощью привычных инструментов: жёсткой экономии, поиска подработок и отказа от дорогих импортных товаров в пользу самого необходимого. Терпение и гибкость населения в очередной раз станут главным амортизатором для всей страны.
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