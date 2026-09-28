Заморозки в российской экономике затягиваются

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Заморозки в российской экономике затягиваются


Российская экономика в 2026 году живёт в состоянии, которое трудно описать одним словом. Заводы сбавляют обороты — добыча падает, гражданское машиностроение уходит в минус, инвестиции сжимаются двузначными темпами. А розничные продажи при этом растут, и тянет экономику вперёд уже не производство, а потребитель, спешащий потратить деньги, пока рубль крепок, а товары не подорожали. Это не крах и не бум, а что-то третье — и разобраться в этом «третьем» стоит по цифрам, а не по лозунгам.



Цифры и факты


Начать стоит с промышленности. Добывающие отрасли с начала года демонстрируют снижение на 0,9%, причём спад продолжается практически во всех регионах, за исключением Ямала. Обрабатывающая промышленность формально показывает символический плюс в 0,5%, но этот рост целиком обеспечен оборонным сектором.

Если исключить военное производство и посмотреть на гражданские отрасли не в абстрактных индексах, а в физических показателях — тоннах, кубометрах, штуках, — картина становится однозначно негативной: экскаваторы — падение более чем на 30%, металлорежущие станки — минус 10%, производство грузовых вагонов — минус 27% год к году. Строительные материалы и химическая промышленность (за исключением удобрений и нефтехимии) — везде минус или околонулевые значения.

Инвестиционный кризис в России 2026 года запустил опасный замкнутый круг в экономике. Из-за того, что предприятия резко сократили расходы на развитие (в первом квартале инвестиции упали на 14%, а за полугодие — на 10%), производители тяжёлой техники и оборудования остались без покупателей. Заводам стало некому продавать станки и экскаваторы, из-за чего их производство начало неизбежно сокращаться. Быстро выйти из этой ловушки взаимного падения спроса и производства в краткосрочной перспективе практически невозможно.


Отдельного анализа заслуживает ситуация с ударами по нефтеперерабатывающим заводам. Статистика указывает на снижение производства бензина примерно на 20%, а от установленной мощности заводов падение может достигать 40%. Наиболее пострадавшие регионы — Самарская, Брянская, Рязанская области, на грани — Ярославская: именно там наблюдается наихудшая динамика обрабатывающей промышленности.

Несмотря на падение объёмов производства, российский нефтегазовый сектор в первом полугодии 2026 года демонстрирует парадоксальный рост доходов благодаря масштабным выплатам из федерального бюджета по системе топливного демпфера и высоким мировым ценам на нефть. Демпферный механизм компенсирует компаниям разницу между сдерживаемыми внутренними и резко выросшими международными ценами на топливо, что позволило переломить негативный тренд 2025 года (когда налог на прибыль упал на 10%) и обеспечить рост корпоративной прибыли на 7–8%.

Основными бенефициарами этой ситуации стали ключевые нефтедобывающие регионы (ХМАО, ЯНАО, НАО, Красноярский край), а также Москва и Санкт-Петербург как центры концентрации налогов «Роснефти» и «Газпромнефти». Однако на местах этот скрытый субсидиарный механизм привел к глубокому кризису розничного рынка: в регионах присутствия крупных холдингов жёсткое регулирование удерживает цены в пределах 70–80 рублей за литр, провоцируя многокилометровые очереди и дефицит, в то время как в удалённых субъектах вроде Тывы, где из-за отсутствия продуктопроводов и малого спроса работают только независимые АЗС, стоимость литра бензина из-за дорогой логистики автоцистернами взлетела до 120–125 рублей.

Аграрному сектору России в 2026 году очень непросто. Ключевой тезис: проблема сельского хозяйства заключается не в дефиците дизельного топлива, как это иногда преподносится, а в катастрофическом падении экспортных возможностей. Россия традиционно экспортирует более половины произведённого зерна и свыше 60% растительных масел, а Азово-Черноморский бассейн — ключевой логистический узел для аграрного экспорта — оказался практически закрыт для сельскохозяйственных поставок. Это создало избыток продукции на внутреннем рынке при невозможности реализовать её за рубежом с прибылью.

Себестоимость производства зерна составляет 10-11 тысяч рублей за тонну, при этом значительная часть производителей продаёт продукцию на грани рентабельности или в убыток, а элеваторных ёмкостей не хватает. При этом дизельное топливо в реальности доступно: рост цен на него составил лишь незначительную часть от общих издержек аграриев. Сейчас говорить о критическом дефиците солярки было бы преувеличением, поскольку значительная часть дизеля традиционно шла именно на экспорт, а внутренний рынок продолжает функционировать.

Россия физически самодостаточна по большинству базовых продуктов — избыток зерна, подсолнечного масла, куриного мяса и свинины. Дефицит наблюдается по молоку и по говядине, которую по-прежнему выгодно закупать в Аргентине, Бразилии и Парагвае — даже с учётом морской транспортировки экстенсивное пастбищное скотоводство там обходится дешевле, чем интенсивное производство в российских условиях. Таким образом, ожидать резкого продовольственного шока не следует — коррекция цен будет избирательной и точечной, но не системной.

Кому жить хорошо


Сейчас в экономике сложился парадокс: заводы замедляют работу, но люди тратят в магазинах всё больше денег. Обычно промышленный спад заставляет экономить, но сейчас доступные кредиты и снижение ставок по вкладам заставили людей забрать деньги из банков и понести их к кассам. Временное укрепление рубля сдержало цены на импорт, и покупатели решили закупиться, пока товары снова не подорожали.


В итоге общие розничные продажи выросли на 5%. Поскольку объём потребления еды ограничен (рост всего 3%), весь основной удар пришёлся на непродовольственный сектор — электронику, одежду и бытовую технику, где продажи подскочили сразу на 7%. Экономику сейчас тянет вперёд не производство, а небольшой потребительский бум.

Однако уже к августу 2026 года опережающие индикаторы SberIndex показывают, что этот всплеск начинает угасать. Причина фундаментальна: реальные доходы населения в первом полугодии выросли лишь на 1,2%, после трёх лет роста на 7–8% ежегодно. Это чёткий сигнал о завершении «гонки зарплат»: если номинальный рост зарплат в июле составлял около 8-9%, то за вычетом инфляции остаётся лишь 3-4%.

Крайне важная деталь: гонка зарплат никогда не касалась бюджетников и пенсионеров, чьи выплаты индексируются строго по средней инфляции, тогда как их персональная структура потребления — продукты, лекарства, коммунальные услуги — дорожает существенно быстрее среднего показателя. Гонка зарплат разворачивалась исключительно в частном секторе и в оборонно-промышленном комплексе.

В Москве зафиксирован загадочный феномен: зарплаты жителей выросли на 14-15%, хотя в столице сравнительно немного оборонных заводов, которые сейчас обеспечивают рост доходов в других регионах.

Секрет столичного богатства кроется не в станках, а в банковских вкладах и недвижимости. Доля доходов москвичей от их собственности выросла с 9% в 2024 году до 11% в 2025-м. Жители столицы держат у себя около 30% всех банковских депозитов страны. При этом, по свежим данным Центробанка за конец августа — начало сентября 2026 года, половина всех денег на вкладах в России принадлежит всего 1,2% сверхбогатых вкладчиков. Очевидно, что эти миллионеры живут не в провинции, а в Москве, и именно их колоссальные доходы от высоких процентов по вкладам и аренде взвинчивают среднюю статистику столичных зарплат.

Региональное неравенство и специфика функционирования российского рынка труда заслуживают отдельного пристального рассмотрения, поскольку именно здесь проявляются наиболее показательные механизмы адаптации экономики к кризисным условиям. Официальный уровень безработицы в июле 2026 года составил чуть более 2% — цифра, которая в обычных условиях была бы предметом гордости любого правительства, однако сейчас низкая безработица парадоксальным образом преподносится как системная проблема, препятствующая экономическому росту.

Реальный механизм регулирования рынка труда в России принципиально отличается от западной модели: регулирование происходит не через увольнения, а через сокращение трудовых издержек посредством неполной рабочей недели. Доля работников, переведённых на неполную занятость, начала расти с четвёртого квартала 2025 года и достигла 4,6% от общей списочной численности занятых на крупных и средних предприятиях — то есть примерно каждый 20-й работник в стране формально трудится неполный день.

Что касается дефицита рабочей силы, ключевая причина носит демографический характер: поколение 20-25-летних сегодня на треть малочисленнее поколения 35-40-летних — это структурная демографическая проблема, а не следствие мобилизации или эмиграции.

Настоящее и будущее


Бюджетная ситуация в регионах, на первый взгляд, кажется совсем удручающей. По данным за первое полугодие 2026 года, 65-67 регионов России отметились дефицитом бюджета. Критиками власти это преподносится как признак приближающегося краха. Однако сравнение с аналогичным периодом предыдущего года демонстрирует практически идентичную картину: год назад дефицит показывали 69 регионов, то есть принципиального ухудшения не произошло.

Причина дефицита кроется в сочетании двух факторов: сокращении федеральной помощи (темп их роста за полугодие составил ровно ноль, как и в прошлом году) и в снижении поступлений от налога на прибыль в металлургических регионах и регионах с высокой зависимостью от гражданского машиностроения.

При этом важно зафиксировать позитивную тенденцию: регионы демонстрируют признаки бюджетной дисциплины — доходы региональных бюджетов выросли на 8%, а расходы — только на 6%, то есть регионы начали жить по средствам, сокращая избыточные траты. Наиболее пострадавшими статьями стали расходы на дорожное строительство (минус 7%) и здравоохранение, которое второй год подряд находится в отрицательной зоне, что означает сокращение капитального строительства и ремонта медицинских учреждений, хотя не затрагивает напрямую заработные платы персонала.

В глобальном плане министр финансов Антон Силуанов прогнозирует, что нехватка денег в казне страны к концу 2026 года составит около 3% от всего объёма экономики (ВВП), что в денежном выражении равняется примерно 7 триллионам рублей. Хотя расходы государства сильно выросли, власти считают ситуацию полностью контролируемой. Если сравнивать с европейскими странами, эта цифра выглядит вполне умеренно — например, во Франции дефицит бюджета ощутимо выше и достигает 5,5% ВВП. Главный плюс текущего положения в том, что у России есть надёжные внутренние способы закрыть эту финансовую брешь без опасного печатания новых денег.

Правительство планирует перекрывать нехватку средств за счет крупных государственных банков. Для этого Минфин выпускает ценные бумаги — облигации федерального займа (ОФЗ), фактически занимая деньги у российских инвесторов под хороший процент. В свою очередь, Центробанк помогает госбанкам выкупать эти облигации с помощью операций РЕПО — то есть оперативно выдает им «живые» оборотные деньги под залог уже имеющихся активов. В итоге, благодаря круговороту капитала внутри страны и использованию накопленных ранее остатков бюджетных средств, государство способно удерживать баланс без риска для курса рубля и стабильности всей банковской сферы.

Итоговый вывод для понимания перспектив 2027 года заключается в фундаментальной неопределённости, зависящей от геополитического контекста. Если текущая ситуация продолжится без изменений, год будет как минимум не легче 2026-го, а возможно и тяжелее, поскольку сжатие инвестиций — процесс, чьи негативные последствия проявляются с задержкой в один-два года. Если спецоперация завершится победой России, оборонные заводы продолжат работать на полную мощность, а сельское хозяйство сможет восстановить экспорт своих товаров через морские порты. Однако при любом геополитическом исходе общая ситуация с инвестициями в промышленность останется тяжёлой. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что из-за общей неопределённости грядущий 2027 год окажется столь же депрессивным и спад вложений в производство продлится ещё как минимум двенадцать месяцев.

История доказывает, что российское общество обладает уникальной способностью приспосабливаться к любым кризисам, поэтому текущие экономические трудности не приведут к социальной катастрофе.

Вместо протестов люди всегда включают проверенные временем защитные механизмы. Так, в 2014-2019 годах реальные доходы россиян упали на 6-8%, но общество спокойно адаптировалось, просто урезав свои расходы. Ещё более суровый экзамен страна выдержала в 1990-1995 годах, когда производство рухнуло почти наполовину, а зарплаты задерживали по полгода.

На фоне тех потрясений нынешняя ситуация не выглядит апокалиптической. Сейчас в России идёт не крах, а медленная, растянутая во времени перестройка экономики. Общество гарантированно переживёт её с помощью привычных инструментов: жёсткой экономии, поиска подработок и отказа от дорогих импортных товаров в пользу самого необходимого. Терпение и гибкость населения в очередной раз станут главным амортизатором для всей страны.
6 комментариев
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  1. turembo Звание
    turembo
    0
    Сегодня, 04:51
    Да да да, очередная перестройка экономики. Краха экономики страны не будет. А вот мой крах экономики кажется скоро произойдет. Гонка зарплат звучит сильно, особенно когда твоя гонка закончилась еще где то на пути на стартовую линию, и саму гонку ты наблюдаешь исключительно с трибуны. Да там пытаются индексировать ЗП на всякие там 4%, и со всеми надбавками получается 2-2,5 тыс рублей. Это видимо огромные деньги которые должны компенсировать мне инфляцию, выросший более чем на 20 рублей бензин, НДС 22 %, и тарифы ЖКХ которые уже год уже поднимают на четверть (прямо добрая традиция). Немного еще спасали маркетплейсы, потому что что то купить в магазине я уже не могу себе позволить. Но и эту лазейку закрывают. Нового года я жду с ужасом, у меня появляются смутные сомнения что дебит с кредитом я просто не смогу свести, и меня ждет крах. Мои расходы растут как снежный ком, а урезать их мне скоро банально будет негде. А доходы поднять тоже проблематично, деньги как то на деревьях не растут......
  2. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 05:01
    Россия ещё раз, чуть больше века спустя, доказывает, что сословное по сути и капиталистическое по экономике государство не способно адекватно мобилизовать и перенаправлять ресурсы для быстрой победы на поле боя и скорейшего восстановления.
  3. osp Звание
    osp
    0
    Сегодня, 05:12
    Что касается производства экскаваторов, то в постсоветской России оно и вовсе носило остаточный характер.
    Оно было весьма своеобразным - на большие стройки вроде БАМа , крупное промышленное строительство и разработку полезных ископаемых.
    Что в новой России сильно сократилось и спрос на землеройную технику сильно упал.
    Заводы в Коврове , Костроме , Воронеже и Донецке (под Ростовом) специализировались как-раз на такой технике - тяжелые машины.
    Притом Кострома (это 51-серия) и вовсе делала тяжелые гусеничные экскаваторы с механическим приводом.
    Их использовали на строительстве железных дорог и в карьерах. В современное время они стали весьма ограниченно применяться - забивание свай.
    Указанные выше заводы давно перестали существовать. Возможно ремонт и единичные производства сохранились на их площадках.
    Выйти на востребованную ныне продукцию (5-15 тонн вес, для малоэтажного строительства) они так и не смогли - их руководство не работало в этом направлении.
    Один из лучших заводов СССР выпускавший востребованную везде пневмоколесную 20-тонную модель повышенной проходимости ЭО-4321 остался в Киеве и в независимой Украине перестал существовать.
    В советские годы "Красный Экскаватор" , потом "Атек".
    Попытки воронежских и тверских конструкторов клонировать "Киевлянина" предпринимались неоднократно - толком ничего не вышло.
    Фактически в России осталось только пара полноценных экскаваторных заводов - Иваново (Кранэкс) и Тверь (бывший ТВЭКС).
    Притом продукция из Иваново опять такие огромные гусеничные экскаваторы болотного типа подходящие для крупных строек и карьеров.
    А завод в Твери попав под санкции (за военный экскаватор ЕА-17) без импортных деталей может нынче выпускать только ... ЕК-14 и ЕК-18! И то с минскими дизелями.
    Конструктивно эта техника берет начало еще от советского "Калининца".
    Но спрос на них есть только от предприятий коммунального хозяйства.
    Для больших объектов они слабые (есть из Иваново) , для малоэтажного строительства избыточны.
    ЕК-8 более подходящий был из Твери, но без британского двигателя он давно выбыл с производства.
    Челябинский (это ЧТЗ) ЭО-112 массой под 6 тонн это ближе к теме, но из-за санкций его производство свернуто.
    Ленинградский экскаваторный (он же Барс, он же Ленстройробот) в последние годы жизни делал одноименный малый погрузчик. Тоже давно перестал существовать.
    Уралвагонзавод давно разрабатывал и экскаваторы и другую тяжелую технику. Но она не производится там вероятно из-за низкого спроса и дефицита мощностей.
  4. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    -1
    Сегодня, 05:24
    В прошлом веке в Литературной газете был раздел "Если бы я был Директором". Если бы я был Директором,я бы заморозил коммунальные платы на десяток лет.Так всегда делали в трудные годы.С малого бизнеса,особенно сельского,я бы брал налоги только на на третий год.Это бы удешивило продовольственные товары.Главное,поддержать настроение народа.
    1. osp Звание
      osp
      +1
      Сегодня, 05:41
      Допустим бы на 2 года заморозили коммунальные платежи.
      А я будучи директором Водоканала или Теплосети просто не смогу без роста этих платежей обеспечивать работу организации.
      Которая и так держится во многом за счет людей пенсионного возраста.
      Молодежь не идет работать за 35-40 тысяч рублей ковыряться по пояс в грязи.
      Денег на обновление фондов нет.
      Денег на замену труб почти не хватает.
      Организация не по одному разу банкрот и ее функционирование идет во многом за счет бюджетных дотаций.
      И она не частная - она МУП, то есть местными органами власти созданная.
      Денег с повышения тарифов с трудом хватает на оплату труда оставшихся рабочих, за расчеты электроэнергии и газа.
      Если замораживать тарифы на услуги таких организаций - значит им лезть в бюджетные дотации или даже в кредиты.
      Просто чтобы осуществлять функционирование.
      Не модернизацию, а просто поддержку.
      На фоне абсолютного мирового рекорда во владению квартирами - более 95% в частной собственности.
      Так нигде нет.
      Что государство больше 30 лет разрешает бесплатно приватизировать, а выясняется что большинство собственников не может эту собственность содержать физически.
  5. osp Звание
    osp
    0
    Сегодня, 05:30
    Введи налоги на сверхдоходы и на роскошь состоятельных людей (это не олигархи но богатые) давно можно и нужно.
    Я не раз писал об этом.
    Но основная сложность что они практически все в Москве находятся.
    И эти , даже дополнительно взятые с них налоги потекут и так в бюджет богатой Москвы, а не в бюджет регионов. Или же их по регионам надо будет в виде дотаций раскидывать, что тоже не совсем нужно.
    Большинство доходных компаний как-раз таки зарегистрировано в Москве!
    Вот там надо смотреть где они ведут деятельность, где зарабатывают.
    Регистрировать их по месту осуществления деятельности - налоги туда.
    А этим московским топ-менеджерам аппетиты поубавить.