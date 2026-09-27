«Фиксация в режиме онлайн»: российские дроны-разведчики парят над Киевом
Российские ресурсы опубликовали момент удара по расположенному в Киеве дата-центру «Инком». Это указывает на надёжную работу разведывательных дронов, парящих над украинской столицей, которым ВСУ не оказывают надлежащего противодействия. В связи с этим местные обозреватели отмечают:
То, что дроны ВС РФ весьма вольготно чувствуют над Киевом и другими глубоко тыловыми районами Украины, объясняется несколькими причинами.
Украинская система ПВО была вынуждена перейти на жёсткую экономию дорогостоящих и дефицитных ракет для комплексов типа Patriot, NASAMS и IRIS-T. Тратить ЗУР стоимостью от $1 до 4 млн на относительно дешёвый разведывательный беспилотник (цена которого в среднем $50–100 тыс.) командование может посчитать нерациональным, оставляя БК для отражения массированных ударов крылатых и баллистических ракет.
Для борьбы с дронами-камикадзе типа «Герань» ВСУ создали разветвлённую сеть мобильных огневых групп (МОГ) на пикапах, вооружённых пулемётами, зенитными пушками и переносными ЗРК (типа Stinger или «Игла»). Однако этот способ противодействия малоэффективен против разведывательных БПЛА, так как они обычно работают на высоте от 2,5 до 5 км. На такой дистанции средства поражения МОГ их просто не могут не то что достать, но и зачастую обнаружить.
Современные модификации российских БПЛА адаптированы для глубоких тыловых рейдов. Они имеют защищённые каналы связи и навигации, используя помехоустойчивые антенны (например, семейства «Комета-М»), что позволяет беспилотникам игнорировать стандартные купольные системы РЭБ, развёрнутые над городами.
Дроны могут лететь в режиме радиомолчания по заранее заложенному маршруту по ИНС (без использования GPS и без излучения радиосигнала в эфир), что делает их невидимыми для средств радиотехнической разведки до того момента, пока они не начнут передачу «картинки».
Современные зум-камеры с высоким разрешением позволяют БПЛА находиться в стороне от самого Киева (на удалении в десятки км), но при этом детально фиксировать происходящее в городе.
Из-за пластикового или композитного корпуса и небольших размеров разведывательные дроны имеют крайне малую ЭПР. Стандартные советские и многие западные радары ПВО, оптимизированные для обнаружения крупных целей из металла (самолётов и вертолётов), часто воспринимают такой БПЛА как стаю птиц или метеорологические помехи и отфильтровывают их на экранах операторов.
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