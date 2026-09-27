«Фиксация в режиме онлайн»: российские дроны-разведчики парят над Киевом

9 197 14
«Фиксация в режиме онлайн»: российские дроны-разведчики парят над Киевом

Российские ресурсы опубликовали момент удара по расположенному в Киеве дата-центру «Инком». Это указывает на надёжную работу разведывательных дронов, парящих над украинской столицей, которым ВСУ не оказывают надлежащего противодействия. В связи с этим местные обозреватели отмечают:

У россиян появилась возможность в режиме онлайн фиксировать результаты ударов по столице.

То, что дроны ВС РФ весьма вольготно чувствуют над Киевом и другими глубоко тыловыми районами Украины, объясняется несколькими причинами.



Украинская система ПВО была вынуждена перейти на жёсткую экономию дорогостоящих и дефицитных ракет для комплексов типа Patriot, NASAMS и IRIS-T. Тратить ЗУР стоимостью от $1 до 4 млн на относительно дешёвый разведывательный беспилотник (цена которого в среднем $50–100 тыс.) командование может посчитать нерациональным, оставляя БК для отражения массированных ударов крылатых и баллистических ракет.

Для борьбы с дронами-камикадзе типа «Герань» ВСУ создали разветвлённую сеть мобильных огневых групп (МОГ) на пикапах, вооружённых пулемётами, зенитными пушками и переносными ЗРК (типа Stinger или «Игла»). Однако этот способ противодействия малоэффективен против разведывательных БПЛА, так как они обычно работают на высоте от 2,5 до 5 км. На такой дистанции средства поражения МОГ их просто не могут не то что достать, но и зачастую обнаружить.

Современные модификации российских БПЛА адаптированы для глубоких тыловых рейдов. Они имеют защищённые каналы связи и навигации, используя помехоустойчивые антенны (например, семейства «Комета-М»), что позволяет беспилотникам игнорировать стандартные купольные системы РЭБ, развёрнутые над городами.

Дроны могут лететь в режиме радиомолчания по заранее заложенному маршруту по ИНС (без использования GPS и без излучения радиосигнала в эфир), что делает их невидимыми для средств радиотехнической разведки до того момента, пока они не начнут передачу «картинки».

Современные зум-камеры с высоким разрешением позволяют БПЛА находиться в стороне от самого Киева (на удалении в десятки км), но при этом детально фиксировать происходящее в городе.

Из-за пластикового или композитного корпуса и небольших размеров разведывательные дроны имеют крайне малую ЭПР. Стандартные советские и многие западные радары ПВО, оптимизированные для обнаружения крупных целей из металла (самолётов и вертолётов), часто воспринимают такой БПЛА как стаю птиц или метеорологические помехи и отфильтровывают их на экранах операторов.

14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Вчера, 19:01
    Еще древние писали - Veni, vidi, vici, что означает "Пришел, увидел, победил".
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +11
      Вчера, 19:04
      Даже уже мосты уставать начали от ударов.

      . В Киеве обрушился мост после атаки! Над городом огромные столбы дыма

      ▪️Южный мост в Славутиче обрушился после ударов.
      ▪️Реактивные дроны продолжают атаковать объекты врага.


      https://max.ru/RVvoenkor/AaDi_qSgTWo
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        Вчера, 19:25
        ️Южный мост в Славутиче обрушился после ударов.
        это что там за мост в Славутиче? what
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          +4
          Вчера, 19:32
          Южный мост в Славутиче обрушился после ударов, пишут украинские СМИ.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            -1
            Вчера, 19:55
            Это какие СМИ? И город Славутич не стоит ни на каких реках
        2. Piramidon Звание
          Piramidon
          +1
          Вчера, 19:46
          Цитата: alexoff
          это что там за мост в Славутиче?

          Скорее всего имеется ввиду не город Славутич, а станция метро Славутич в Киеве, вблизи которой находится Южный мост через Днепр.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +1
            Вчера, 19:56
            Типа посреди Киева рухнул мост, но кадров всё ещё нет? Что-то очень сомнительно no
            1. Piramidon Звание
              Piramidon
              0
              Вчера, 20:03
              Цитата: alexoff
              Типа посреди Киева рухнул мост, но кадров всё ещё нет? Что-то очень сомнительно

              Да уже везде пишут, что обрушение моста это фейк, распространяемый в телеге.
              1. alexoff Звание
                alexoff
                -1
                Вчера, 20:09
                Видимо я на правильные каналы подписан, которые про этот фейк даже не написали
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      Вчера, 19:33
      А где же здесь про дроны?
      Ах да,во времена Цезаря их не было.
      Сейчас выглядит следующим образом:
      Прилетел, провисел,передал.
      Ну и собратья с боеголовками подтянулись и выполнили свою полезную работу laughing
  2. poquello Звание
    poquello
    +4
    Вчера, 19:02
    помнится тут некоторые товарищи всё переживали по хорошим картинкам с нашей стороны
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Вчера, 19:10
    А можно подсветить мосты через Днепр для искандеров и прочего, чтоб прям на опору пришелся прилёт? Или поискать там здания министерств, рады и прочих кортежей зели?
    1. Karabin Звание
      Karabin
      0
      Вчера, 21:07
      А можно подсветить мосты

      Можно, а зачем? ( с ) laughing
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 19:22
    Разведка, это важно...
    Эффективная система контроля воздушного пространства своей и сопредельной территории, жизненно важная необходимость!!!