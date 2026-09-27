«Омега-Телеком» и «Киевстар»: «Герани» поразили сразу два дата-центра в Киеве

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«Омега-Телеком» и «Киевстар»: «Герани» поразили сразу два дата-центра в Киеве

ВС РФ продолжают бить по дата-центрам Украины, не забывая и про морскую логистику. Как сообщило Минобороны, в течение дня 27 сентября ВС РФ нанесли серию ударов по Киеву и Одессе.

Коммуникационные и логистические центры стали целями дневных ударов российских беспилотников типа «Герань». В Киеве дроны-камикадзе в течение дня поразили сразу два коммуникационных центра (дата-центра): «Омега-Телеком», обеспечивающий высокоскоростным интернетом ВСУ, а также «Киевстар», являющийся крупнейшим мобильным оператором Украины.



Противник подтверждает удары по дата-центрам, Минцифры Украины пытается перераспределить «дополнительную нагрузку» на другие телекоммуникационные сети. На данный момент проблемы в основном в самом Киеве и Киевской области.

В Одессе сегодня в течение дня «Геранями» поражён логистический центр «Новой почты». Подконтрольные Киеву власти подтвердили прилёт по центру, а также сообщили о нескольких ударах по объектам на территории области.

Также в акватории Чёрного моря на переходе к Одессе поражён украинский сухогруз. Про удары по морской логистике наши не забывают.
9 комментариев
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  1. interest Звание
    interest
    -1
    Вчера, 19:16
    Наконец догадались... Не прошло и 5 лет! Израиль и США сразу фигачат по ТВ, Радио, СМИ - как уже видели в Иране, Ливане и других местах...
    1. Melior Звание
      Melior
      +4
      Вчера, 19:34
      Еще дедушка Ленин писал про почту, телефон и телеграф! laughing
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Вчера, 19:16
    Все логично, лишить противника средств коммуникации, оперативной передачи информации...
    Похоже, воевать начали по взрослому...
  3. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Вчера, 19:17
    Киев стар. Но Старая Русса постарее будет.
  4. tur-tur Звание
    tur-tur
    +5
    Вчера, 19:18
    Отключать мобильную связь и интернет, для нынешней молодёжи хуже чем лишать её еды.
  5. Joker62 Звание
    Joker62
    +2
    Вчера, 19:28
    Противник подтверждает удары по дата-центрам, Минцифры Украины пытается перераспределить «дополнительную нагрузку» на другие телекоммуникационные сети.

    А зачем бандеровцам интернет и вся теле-приблюда????
    Нет уж, сидите в информационном блокаде. Так меньше будут пакостить.
  6. nz-bt Звание
    nz-bt
    0
    Вчера, 20:15
    Есть уже видео прилётов по ЦОДам в Киеве только за последние несколько дней, 10+ штук. Там и сотовые операторы, и интернет-провайдеры, и банки
  7. Слово Звание
    Слово
    +1
    Вчера, 21:33
    Да уж, стратегия была не нашим коньком до этого момента.
  8. 197 Звание
    197
    -1
    Сегодня, 01:13
    Это конечно, моё, сугубо субъективное мнение, но каково корня хрена, только сейчас? А ещё, раз уж так пошло, то и подстанции 500 кВт и всю расред сеть от АЭС, надо выносить за "скобки".