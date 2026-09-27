«Омега-Телеком» и «Киевстар»: «Герани» поразили сразу два дата-центра в Киеве
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ВС РФ продолжают бить по дата-центрам Украины, не забывая и про морскую логистику. Как сообщило Минобороны, в течение дня 27 сентября ВС РФ нанесли серию ударов по Киеву и Одессе.
Коммуникационные и логистические центры стали целями дневных ударов российских беспилотников типа «Герань». В Киеве дроны-камикадзе в течение дня поразили сразу два коммуникационных центра (дата-центра): «Омега-Телеком», обеспечивающий высокоскоростным интернетом ВСУ, а также «Киевстар», являющийся крупнейшим мобильным оператором Украины.
Противник подтверждает удары по дата-центрам, Минцифры Украины пытается перераспределить «дополнительную нагрузку» на другие телекоммуникационные сети. На данный момент проблемы в основном в самом Киеве и Киевской области.
В Одессе сегодня в течение дня «Геранями» поражён логистический центр «Новой почты». Подконтрольные Киеву власти подтвердили прилёт по центру, а также сообщили о нескольких ударах по объектам на территории области.
Также в акватории Чёрного моря на переходе к Одессе поражён украинский сухогруз. Про удары по морской логистике наши не забывают.
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