Экс-министр обороны Израиля: О нападении предупреждал даже сам ХАМАС

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Экс-министр обороны Израиля: О нападении предупреждал даже сам ХАМАС

Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что незадолго до нападения ХАМАС 7 октября 2023 года израильские спецслужбы получили сообщение группировки, но не связали его с подготовкой масштабной атаки. В интервью армейскому радио Галант сказал, что, по оценке службы внутренней безопасности «Шин-Бет» и военной разведки, слова лидера ХАМАС Яхьи Синвара о том, что он «потрясёт тюрьмы», относились к похищенной в Ираке исследовательнице Элизабет Цурков.

За несколько дней до заявления Галанта бывший представитель движения ФАТХ Суфьян Абу Зейда рассказал израильскому 12-му телеканалу, что передал Израилю сообщение Синвара после встречи с ним в сентябре 2023 года. По словам Абу Зейды, речь шла о грядущем «землетрясении» в переговорах и готовности к освобождению заключённых.



Он также утверждает, что израильская сторона запросила срочную встречу, чтобы выяснить смысл послания. Слова посредника уточняют, что именно обсуждалось, но сами по себе не устанавливают, имел ли Синвар в виду нападение 7 октября. Вот такие непонятливые, оказывается...

На фоне слов о предупреждениях перед нападением глава израильской партии «Демократы» Яир Голан потребовал создать государственную комиссию для расследования просчётов властей и сил безопасности. По его словам, в случае прихода его партии к власти это станет одним из первых решений нового правительства.

Ранее, как сообщало «ВО», Израиль о вероятном нападении предупреждала и египетская разведка - в 2023.

Всё эти данные говорят о том, что и сама разведка Израиля знала о возможной атаке, однако военно-политическое руководство никаких мер для предотвращения нападения не приняло. Халатность или всё же спланированная цепочка шагов?
7 комментариев
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  1. zorglub bulgroz Звание
    zorglub bulgroz
    +2
    Вчера, 19:15
    Если бы ХАМАС не существовал, его следовало бы выдумать.
    Кстати, мне шепчут, что «Моссад» когда-то...
    Франкенштейн — создание, вышедшее из-под контроля своего творца.
  2. knn54 Звание
    knn54
    +2
    Вчера, 19:17
    Кому то это было просто необходимо.
  3. Joker62 Звание
    Joker62
    +2
    Вчера, 19:25
    Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что незадолго до нападения ХАМАС 7 октября 2023 года израильские спецслужбы получили сообщение группировкиБывший министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что незадолго до нападения ХАМАС 7 октября 2023 года израильские спецслужбы получили сообщение группировки

    Полнейший бред от сивого мерина в лице поца уврейца....
  4. Melior Звание
    Melior
    +2
    Вчера, 19:36
    Да там очевидно, что это нападение готовилось с двух сторон.
  5. solar Звание
    solar
    0
    Вчера, 20:11
    речь шла о грядущем «землетрясении» в переговорах и готовности к освобождению заключённых.

    Автор думает, что 7 октября 2023 года было землетрясение? Или массовое освобождение заключенных?
    Какие-то сочинения задним числом...
  6. anatolmd Звание
    anatolmd
    0
    Вчера, 20:51
    1. От того, с чем реально работают спецслужбы до того, что предается публичности - очень много, иногда бесконечность. Спецслужбы внутри одной страны могут конкурировать между собой, понятно, не выделяясь. Единственный критерий - конкретный результат, иногда размазанный во времени.
    2. Что касается Израиля, я сочувствую погибшим, покалеченным и их близким. Но, в то же время, зная его вечное стремление к захвату соседних территорий и огромному опыту спецслужб, допускаю, что 07.10 или было намеренно проигнорировано, или даже где-то подтолкнуто.
    3. В Израиле скоро выборы, стороны будут публиковать все больше разных версий, каждый в свою пользу. Мое мнение, что, независимо от исхода, последнее правление нанесло большой, возможно необратимый, репутационный ущерб.
  7. Пупырчатый Звание
    Пупырчатый
    0
    Сегодня, 00:23
    Выборы-выборы. Галант очень старается выгородить себя