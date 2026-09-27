Экс-министр обороны Израиля: О нападении предупреждал даже сам ХАМАС

Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что незадолго до нападения ХАМАС 7 октября 2023 года израильские спецслужбы получили сообщение группировки, но не связали его с подготовкой масштабной атаки. В интервью армейскому радио Галант сказал, что, по оценке службы внутренней безопасности «Шин-Бет» и военной разведки, слова лидера ХАМАС Яхьи Синвара о том, что он «потрясёт тюрьмы», относились к похищенной в Ираке исследовательнице Элизабет Цурков.За несколько дней до заявления Галанта бывший представитель движения ФАТХ Суфьян Абу Зейда рассказал израильскому 12-му телеканалу, что передал Израилю сообщение Синвара после встречи с ним в сентябре 2023 года. По словам Абу Зейды, речь шла о грядущем «землетрясении» в переговорах и готовности к освобождению заключённых.Он также утверждает, что израильская сторона запросила срочную встречу, чтобы выяснить смысл послания. Слова посредника уточняют, что именно обсуждалось, но сами по себе не устанавливают, имел ли Синвар в виду нападение 7 октября. Вот такие непонятливые, оказывается...На фоне слов о предупреждениях перед нападением глава израильской партии «Демократы» Яир Голан потребовал создать государственную комиссию для расследования просчётов властей и сил безопасности. По его словам, в случае прихода его партии к власти это станет одним из первых решений нового правительства.Ранее, как сообщало «ВО», Израиль о вероятном нападении предупреждала и египетская разведка - в 2023.Всё эти данные говорят о том, что и сама разведка Израиля знала о возможной атаке, однако военно-политическое руководство никаких мер для предотвращения нападения не приняло. Халатность или всё же спланированная цепочка шагов?

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