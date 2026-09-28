Зачем Китаю столько подводных лодок?
Последние спутниковые снимки верфи на северо-востоке Китая позволяют по-новому взглянуть на разработки подводных лодок нового поколения в этой стране. На изображениях, в частности, виден водомётный движитель и другие особенности, которые стоит рассмотреть на примере того, что принято называть новым классом атомных ударных подводных лодок, и попытаться понять направление, в котором двигаются ВМС НОАК в своём развитии.
Компания Vantor опубликовала новое изображение подводной лодки, построенной на верфи «Бохай» в Хулудао, сделанное 18 сентября. Издание Janes сообщило об этой подводной лодке, основываясь на отдельном снимке Vantor от 1 сентября. Издание также назвало лодку «Тип 095» — это широко используемое, но неофициальное обозначение. Вообще тема китайских атомных подводных лодок в читательской среде Соединённых Штатов весьма горячая, потому понятно, что как-то лодку надо называть.
Как уже упоминалось, на обоих снимках сразу бросается в глаза водомётный движитель. И такой движитель также предположительно является отличительной чертой атомной ударной подводной лодки типа 093B — значительно усовершенствованной версии более ранней модели, впервые представленной в начале 2020-х годов. По сравнению с традиционными гребными винтами открытого типа и более простыми винтами закрытого типа, водомётные движители обладают преимуществами в плане бесшумности работы и эффективности, особенно на высоких скоростях под водой.
На последних снимках видно, что кормовая часть подводной лодки имеет Х-образную форму. Такой конструкции нет у Type 093B, который считается чем-то средним между этим классом и проектом следующего поколения. В целом Х-образная конфигурация даёт преимущества в плане повышенной манёвренности, что может быть особенно полезно в прибрежных районах. Кроме того, такая конфигурация может быть более эффективной с точки зрения снижения акустической заметности на значительной части рабочего диапазона подводной лодки по сравнению с обычной крестообразной кормовой частью.
Ещё одна китайская подводная лодка, проект которой появился в 2024 году, в настоящее время известная как Type 041 или «Чжоу», и которая, как предполагается, оснащена гибридной силовой установкой с ядерным реактором, также имеет Х-образную форму кормы. Первый известный экземпляр Type 041 был обнаружен после того, как с ним случилось происшествие, в результате которого лодка затонула на верфи.
Х-образная форма кормы также характерна для ещё одного нового класса подводных лодок, которые появились на верфи JN (Цзяннань) в Шанхае в начале этого года.
Согласно первоначальным сообщениям, в конструкции отсутствовал традиционный парус. Однако было подтверждено, что парус у неё есть, но он очень мал по сравнению с общими размерами лодки. Укороченные паруса могут обеспечить высокую производительность и другие преимущества, но у них есть свои недостатки.
Некоторые эксперты сделали вывод о том, что такая лодка может быть безэкипажной, а более короткие выдвижные элементы, которые скрывает парус, есть тому доказательство: лодке не нужны оптические перископы или камеры, которые необходимо поднимать как можно выше над водой для увеличения дальности обзора. Антенне же достаточно просто выйти над поверхностью воды, чтобы получить необходимую информацию от тех же спутников.
На изображении подводной лодки, полученном Janes, также хорошо видна открытая секция прямоугольной формы в кормовой части. На снимке от 18 сентября от Vantor видно, что над этой частью подводной лодки установлена конструкция, скрывающая продолжающиеся работы.
Ожидается, что на Type 095 будет установлена некая система вертикального пуска, способная принимать различные противокорабельные и ударные ракеты, а также, возможно, и гиперзвуковые. В связи с этим Type 095 иногда называют подводной лодкой с управляемыми ракетами, или SSGN. Открытая площадка, которую можно увидеть на снимке от 1 сентября, может быть местом установки вертикальной пусковой установки. Она также может обеспечивать доступ к реакторному отсеку.
Интересно, что на снимке от 18 сентября также видны как минимум два относительно больших круглых отверстия, расположенных рядом друг с другом в носовой части подлодки перед «парусом». Назначение этих отверстий не сразу понятно. Не исключено, что они могут использоваться для вертикального запуска боеприпасов или других полезных грузов типа беспилотного корабля.
Для сравнения: американские атомные ударные подводные лодки типа «Вирджиния», начиная с версии Block III, имеют две пусковые трубы большого диаметра (VPT), расположенные одна перед другой в носовой части перед перископами. В то же время отверстия на подводной лодке в Хулудао расположены очень близко к месту установки основного гидроакустического комплекса, и они тоже могут быть связаны с этим аспектом конструкции.
То, что на Type 095 будет установлен какой-то вертикальный пусковой комплекс, это ясно и понятно, вопрос только точного места расположения и, возможно, модели. То, что китайцы активно экспериментируют с вариантами лодок, не вызывает сомнений. Весь вопрос только в том, на какой стадии находится их программа.
Отсюда не менее важный вопрос заключается в том, какой именно тип подводной лодки сейчас строится на верфи в Бохае. Судя по дополнительным снимкам из архива Planet Labs, длина лодки составляет около 120 метров. Когда в Хулудао в феврале появился первый образец, который, по оценкам, относился к типу 095, его длина составляла примерно 110 метров. Лодка с «малым парусом», обнаруженная в начале этого года в Шанхае, также имеет длину около 120 метров, судя по имеющимся снимкам, но при этом она выглядит уже, чем подводная лодка, которую в феврале предположительно отнесли к типу 095.
Один из важных вопросов: в чём разница между лодкой, спущенной на воду компанией Bohai в феврале, и двумя новыми корпусами, спущенными на воду в конце мая — начале июня компаниями Bohai и Jiangnan в Шанхае. В частности, пока очень сложно понять, предназначены ли эти две лодки для выполнения разных боевых задач или это двухэтапный процесс разработки одной окончательной конфигурации новой подводной лодки. Оба варианта вполне правдоподобны.
Тогда возникает вопрос: какую лодку мы видим на новых снимках, февральскую или более новый вариант? Без точных и достоверных измерений, без минимального количества данных, на основании исключительно спутниковых снимков, можно только дискутировать в Сети и не более того.
Тем не менее появление в последние годы большого количества новых, более современных подводных лодок, относящихся, судя по всему, к нескольким разным классам, имеет большое значение.
Ни для кого не секрет, что Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая работают над значительным увеличением численности и возможностей своих подводных сил с явной целью расширить зону проведения операций как минимум в Тихом океане. В прошлом официальные лица США публично заявляли, что общее качество новых китайских подводных лодок приближается к уровню американских аналогов.
В частности, Type 095, а также новая атомная подводная лодка с баллистическими ракетами Type 096 представляют собой платформы следующего поколения, которые будут введены в эксплуатацию в период с конца 2020-х по 2030-е годы. Эти подводные лодки будут оснащены значительно усовершенствованными ядерными реакторами, датчиками, интегрированным вооружением и технологиями снижения шума, что в общем оптимизма в США не вызывает.
Усилия по модернизации подводных лодок — это лишь один из аспектов более масштабной работы ВМС НОАК по расширению своих возможностей на воде и под водой. В последние годы китайские верфи также производят всё более совершенные авианосцы, универсальные десантные корабли, эсминцы, фрегаты и другие корабли.
Темпы строительства новых надводных кораблей и подводных лодок в Китае также растут, что создаёт особенно значительное и всё увеличивающееся отставание ВМС США. Пока только в количественном отношении, но, как показывает мировая практика, очень часто случается и переход количества в новое качество.
Работы в Хулудао, а также на верфях в других частях Китая, безусловно, уже позволяют по-новому взглянуть на усилия Китая по созданию подводных лодок следующего поколения. На самом деле, прорыв Китая в этом направлении не удивляет. Всё закономерно. Страна, которая не так давно, каких-то 20-30 лет назад, занималась копированием пусть и одних из самых современных образцов советской техники, сегодня вполне самостоятельно разрабатывает и строит боевые корабли, самолёты, атомные подводные лодки.
Единственное, что действительно было бы интересно прояснить, — лодки, которые на снимках, это звенья одной цепи или всё-таки параллельно идущие проекты?
В мире сегодня практикуется подход с минимальным количеством классов подводных лодок в составе ВМС ведущих морских держав. Один вид — универсальная ударная подводная лодка («Лос-Анджелес», «Ясень», «Цинь») и один — стратегический ракетоносец («Борей», «Огайо», «Триумфан»). Это выгодно как экономически, так и практически: нет той чехарды, которая была присуща советскому подплаву с его кучей разнообразных моделей лодок, что создавало проблемы как с обслуживанием, так и с эксплуатацией и подготовкой личного состава.
Было бы странно, если в Китае решили одновременно эксплуатировать много видов АПЛ, но вполне возможно, что на снимках мы наблюдали опытно-экспериментальные работы по созданию новых лодок. Впрочем, действительно было бы неплохо получить чуть больше информации, на основании которой делать какие-то выводы.
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