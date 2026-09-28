Зачем Китаю столько подводных лодок?

Общий вид новой китайской подводной лодки, строящейся на верфи «Бохай» в Хулудао, 18 сентября 2026 года.

Краны окружают подводную лодку типа 041 после того, как она затонула на китайской верфи в Учане в 2024 году.



Крупный план носовой части строящейся подводной лодки в Хулудао, снимок от 18 сентября 2026 года.

Подводная лодка класса «Вирджиния» Block III USS «Джон Уорнер» на церемонии ввода в эксплуатацию с открытой одной из двух вертикальных пусковых установок.

«Думаю, по общедоступным снимкам еще рано делать выводы о конфигурации вертикальной пусковой установки. Я понимаю, что люди предполагают, что большое прямоугольное пространство за рубкой — это вертикальная пусковая установка, но я не уверен, что это так, и призываю не делать поспешных выводов. Это пространство также может быть связано с работой над реакторным отсеком, — Алекс Лак, военно-морской аналитик, внимательно следящий за развитием подводных лодок и военно-морского флота Китая. — На Type 093B вертикальная пусковая установка после спуска на воду сначала была накрыта брезентом, а затем установленные пусковые установки стали хорошо видны в процессе достройки. На этих новых лодках процесс может отличаться, но в этом отношении нужно учитывать другой внешний вид при спуске на воду и достройке».

«Этот снимок от 1 сентября подтверждает мое впечатление, что лодка, спущенная на воду в феврале, могла быть единственным экземпляром, не обладающим всеми характеристиками условного проекта 095A, спущенного на воду компаниями Bohai и Jiangnan в конце мая. Мы уже видели обе версии рядом в Bohai», — написал Лак после публикации отчета Janes.

«Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая осуществляют значительный стратегический переход от дизель-электрических кораблей к полностью атомным, что представляет собой фундаментальный отход от исторически сложившихся принципов строительства», — заявил контр-адмирал ВМС США Майк Брукс, глава Управления военно-морской разведки, в подготовленном выступлении перед членами Комиссии по обзору экономики и безопасности США и Китая в марте.