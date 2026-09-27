Трамп уклонился от ответа на вопрос о лицензии на ракеты Patriot для Киева
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Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о возможной передаче Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков к Patriot. Об этом сообщает CNN.
Президент США уклонился от ответа на вопрос, сможет ли Украина самостоятельно производить зенитные ракеты для американских систем ПВО и получил ли Киев соответствующую лицензию. Вопрос был задан на фоне заявлений Зеленского о том, что Трамп уже согласовал выдачу лицензии во время переговоров в Нью-Йорке.
Трамп подтвердил сам факт обсуждения с Зеленским ракет к Patriot, однако вместо ответа призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров и «заключить сделку» о мире. По словам Трампа, он хочет от «нелегитимного» только выхода на мирное соглашение с Москвой.
У нас очень большое согласие. Но знаете, чего я от него хочу? Чтобы он заключил сделку.
Между тем Зеленский рассказывает украинским журналистам о том, что Украина якобы уже получила лицензию, осталось только построить завод и завалить украинскую ПВО, а также союзников зенитными ракетами. По словам киевского клоуна, на строительство завода и запуск производства уйдёт не более полутора лет.
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