Трамп уклонился от ответа на вопрос о лицензии на ракеты Patriot для Киева

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Трамп уклонился от ответа на вопрос о лицензии на ракеты Patriot для Киева

Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о возможной передаче Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков к Patriot. Об этом сообщает CNN.

Президент США уклонился от ответа на вопрос, сможет ли Украина самостоятельно производить зенитные ракеты для американских систем ПВО и получил ли Киев соответствующую лицензию. Вопрос был задан на фоне заявлений Зеленского о том, что Трамп уже согласовал выдачу лицензии во время переговоров в Нью-Йорке.



Трамп подтвердил сам факт обсуждения с Зеленским ракет к Patriot, однако вместо ответа призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров и «заключить сделку» о мире. По словам Трампа, он хочет от «нелегитимного» только выхода на мирное соглашение с Москвой.

У нас очень большое согласие. Но знаете, чего я от него хочу? Чтобы он заключил сделку.

Между тем Зеленский рассказывает украинским журналистам о том, что Украина якобы уже получила лицензию, осталось только построить завод и завалить украинскую ПВО, а также союзников зенитными ракетами. По словам киевского клоуна, на строительство завода и запуск производства уйдёт не более полутора лет.
9 комментариев
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  1. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Вчера, 19:50
    Не уклонился,а самим мало!В очередь сукиNы дети-в очередь!
    1. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Вчера, 20:12
      -Ах ты старый интриган.
      -Почему старый?
      1. marchcat Звание
        marchcat
        0
        Вчера, 20:22
        Вот честно, кого интересует отдал -продал лицензии на ракеты Patriot, на Краине их один хрен не будут производить. Нам то от этого не легче
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    Вчера, 19:54
    -Штирлиц, на чемодане с русской шпионской рацией обнаружены ваши отпечатки пальцев. И в Швейцарии, куда вы недавно катались как раз в это время пропал наш ценный агент. Что вы на это можете сказать?
    -Да пошел ты на... Мюллер! - уклончиво ответил Штирлиц.
  3. KCA Звание
    KCA
    0
    Вчера, 19:56
    Построить завод, изучить документацию, выпустить опытные образцы, провести испытания, запустить серийное производство, к тому времени и ишак сторчится, и в/на развалится, хотя если построить склад и наклеивать шильдики, на то, что смогут довезти... Но этож будет приоритетная цель для всего, что летит
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      -1
      Вчера, 20:24
      Понятно, что проработает такой завод недолго.
      В тайне масштабное производство долго держать не смогут, а на такую цель и Орешник не пожалеют.
      Тут просто чисто политический момент поддержки Украины от США, без практической значимости
  4. кот Краш Звание
    кот Краш
    +2
    Вчера, 19:58
    завалить украинскую ПВО, а также союзников зенитными ракетами
    Неплохо-бы, всяко "за". И не зенитными, а чем покрепче.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Вчера, 20:10
      Цитата: кот Краш
      завалить украинскую ПВО

      Похоже, с этой задачей ВКС РФ справятся быстрей, чем будет завод построен, на что Зеля отводит полтора года.)
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 02:57
    И звучало в ответ,
    И не то чтобы да,
    И не то чтобы не ...