«Надёжный партнёр Украины»: Rheinmetall показал эшелоны с поставками ВСУ

Мы являемся надёжным партнёром Украины, обеспечивая военную поддержку ВСУ и, в конечном счёте, безопасность и свободу в Европе.

Современная система Skynex продолжает эту традицию, успешно перехватывая сложные угрозы, такие как крылатые ракеты Х-101 и БПЛА.

В будущем ремонт будет проводиться и на других объектах на Украине.

Они развёрнуты по всей Украине. К концу 2026 года будет передано в общей сложности 10 медицинских эвакуационных пунктов.