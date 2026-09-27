«Надёжный партнёр Украины»: Rheinmetall показал эшелоны с поставками ВСУ

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«Надёжный партнёр Украины»: Rheinmetall показал эшелоны с поставками ВСУ

Немецкий концерн Rheinmetall отчитался о масштабной передаче киевскому режиму техники и снаряжения, показав эшелоны с бронемашинами:

Мы являемся надёжным партнёром Украины, обеспечивая военную поддержку ВСУ и, в конечном счёте, безопасность и свободу в Европе.

Как указывается, новый завод, построенный в Германии, является основным поставщиком современных крупно- и среднекалиберных боеприпасов для ВСУ – он произвёл для Украины «пятизначное» количество 155-мм артснарядов. Переданы «сотни тысяч» 35-мм снарядов для ЗСУ Gepard, 120-мм боеприпасы для ОБТ, миномётные мины, снаряды для ЗСУ Skynex и Skyranger, «несколько миллионов» патронов.



Танковый снаряд 120-мм HE D11 и Leopard 2А4:



Путём прямых поставок или в рамках программ обмена техникой (с такими странами, как Греция, Словакия и Чехия) осуществляется передача боевой техники. ВСУ уже получили «трёхзначное» количество БМП 1A3 Marder, «несколько» современных БМП Lynx, «большое количество» ОБТ Leopard 1A5 и Leopard 2A4 в рамках нескольких поставок.

БМП Marder и Lynx:



Идёт передача зенитных средств. Отмечается, что ЗСУ Gepard ещё с лета 2022 года «зарекомендовала себя как чрезвычайно эффективная и экономичная наземная система ПВО, особенно в борьбе с беспилотниками и защите критически важной инфраструктуры»:

Современная система Skynex продолжает эту традицию, успешно перехватывая сложные угрозы, такие как крылатые ракеты Х-101 и БПЛА.

Также была поставлена высокомобильная ЗСУ Skyranger 35, построенная на шасси Leopard 1 и предназначенная для работы на ближних и сверхближних дистанциях. Она, как и Skynex, использует программируемый 35-мм снаряд AHEAD с воздушным подрывом, позволяющий за счёт создания облака суббоеприпасов в расчётной точке эффективно поражать даже небольшие цели.

35-мм снаряды для Gepard и Skynex:



Зенитные средства дополняют мобильные автоматизированные системы противодействия БПЛА SurveilSPIRE. Они включают в себя мобильные наблюдательные вышки, оснащённые камерами дневного и ночного видения, автопилотируемые мини-дроны и систему управления. Уже поставлено более 10 комплексов SurveilSPIRE.

HX и Caracal:



Передано «несколько сотен» грузовиков Rheinmetall, в частности, Rheinmetall HX, которые «отличаются прочностью, манёвренностью, эргономичностью и модульной конструкцией». Новый вездеход 4x4 Caracal (отгружено 20 единиц) используется воздушно-десантными подразделениями и ССО.

Полевой госпиталь:



Оказывается широкая сервисная и логистическая поддержка. Так, с июня 2024 года совместное предприятие на западе Украины осуществляет ремонт и обслуживание ОБТ и БМП:

В будущем ремонт будет проводиться и на других объектах на Украине.

Создана соответствующая инфраструктура в приграничных странах. Например, в Литве действует центр техобслуживания и ремонта.
Rheinmetall осуществляет полевых госпиталей:

Они развёрнуты по всей Украине. К концу 2026 года будет передано в общей сложности 10 медицинских эвакуационных пунктов.


39 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +15
    Вчера, 20:24
    Ну фашисты явно намерены с нами опять поевоевать, ну или в очередной раз получить пи....( извините )
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Вчера, 20:34
      Цитата: marchcat
      Ну фашисты явно намерены с нами опять поевоевать

      "Натиск на Восток" начался с 1201 года, когда в устье западной Двины немцы созздали крепость Рига.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +28
      Вчера, 21:00
      Ну фашисты явно намерены с нами опять поевоевать, ну или в очередной раз получить пи....( извините )

      Ну а вчера писали про слова Дмитриева который из правительства , так он говорил что Россия готова возобновить поставки газа немцам.Наверное для того чтобы себестоимость поставляемого вооружения какелам была ниже ?
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +14
        Вчера, 21:08
        Ух, это наша беда... recourse Как всё это вяжется в умах правящих, понять фактически не возможно, кроме как получении некоторых. выгоды.
        1. Russia2014 Звание
          Russia2014
          +6
          Сегодня, 01:56
          ... у предателей все "вяжется"......
      2. Александр Сл Звание
        Александр Сл
        +15
        Вчера, 21:35
        частное лицо, это для того, чтобы заводы по производству боеприпасов, работали в три смены.
        А на поставке газа, появятся очередные миллиардеры, которым похрен, жизни наших людей.
      3. poquello Звание
        poquello
        -2
        Вчера, 22:54
        Цитата: частное лицо
        Ну а вчера писали про слова Дмитриева который из правительства , так он говорил что Россия готова возобновить поставки газа немцам.Наверное для того чтобы себестоимость поставляемого вооружения какелам была ниже ?

        мне вот интересно, вы не знали что Дмитриев об этом разговаривал с Альтернативой, и текущие фашистские недобитки никак не имелись ввиду?
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +5
          Сегодня, 00:15
          Дмитриев об этом разговаривал с Альтернативой, и текущие фашистские недобитки никак не имелись ввиду?
          вы сомневаетесь что они после победы переобуются, как и прочие? Ле Пен уже обещает продолжить снабжать всук вооружением, итальянские наши друзья с этим тоже прекрасно справляются, на сербах пробу ставить негде
          1. poquello Звание
            poquello
            -6
            Сегодня, 00:38
            Цитата: alexoff
            Дмитриев об этом разговаривал с Альтернативой, и текущие фашистские недобитки никак не имелись ввиду?
            вы сомневаетесь что они после победы переобуются, как и прочие?

            не переобуются, реально переобулся только обдолбыш, остальные были скользкими
            Цитата: alexoff
            Ле Пен уже обещает продолжить снабжать всук вооружением,

            ещё с прошлых выборов, правда за евроденьги
            Цитата: alexoff
            итальянские наши друзья с этим тоже прекрасно справляются

            вы о ком?
            Цитата: alexoff
            на сербах пробу ставить негде

            пробу ставить негде на ишаке Пашиняне, а сербы выживают, ну где-то слабину дают
            1. alexoff Звание
              alexoff
              +3
              Сегодня, 00:59
              Цитата: poquello
              вы о ком?

              да в принципе обо всех руководителях Италии за последние лет 20, а то и поболее
              Цитата: poquello
              пробу ставить негде на ишаке Пашиняне, а сербы выживают, ну где-то слабину дают

              ну так и Пашинян выживает как может, получается не очень
              1. poquello Звание
                poquello
                +1
                Сегодня, 01:20
                Цитата: alexoff
                да в принципе обо всех руководителях Италии за последние лет 20, а то и поболее

                там кроме звезды не было никого
          2. Serg Koma Звание
            Serg Koma
            +2
            Сегодня, 04:23
            Цитата: alexoff
            Ле Пен уже обещает продолжить снабжать всук вооружением, итальянские наши друзья с этим тоже прекрасно справляются, на сербах пробу ставить негде

            "Наш друг" Эрдоган - «Что касается войны между Россией и Украиной – мы искренне надеемся, что она завершится суверенитетом и территориальной целостностью Украины»(23 сентября 2026)
            И таких "друзей" у наших руководителей не счесть...
  2. polinet Звание
    polinet
    0
    Вчера, 20:26
    Цитата: marchcat
    Ну фашисты явно намерены с нами опять поевоевать, ну или в очередной раз получить пи....( извините )

    Ещё Жириновский сказал, что если война и будет с Европой, то очень краткосрочная.
    1. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +13
      Вчера, 22:02
      Цитата: polinet
      Ещё Жириновский сказал, что если война и будет с Европой, то очень краткосрочная.

      Реалии показывают что если война с Украиной то бесконечная, прямо как в известной дилемме про ужасный конец или ужас без конца. lol
      война с Украиной комфортна для Европы поэтому бесконечна
      1. poquello Звание
        poquello
        -4
        Вчера, 23:31
        Цитата: aybolyt678
        война с Украиной комфортна для Европы поэтому бесконечна

        не соглашусь с вами, еврофашисты угробили огромные бабки на эту войну, по окончании подбивать баланс придется, тч печалька не только для обдолбыша наступит, вот и цепляются за продолжение как могут
        1. Комментарий был удален.
      2. rytik32 Звание
        rytik32
        -2
        Вчера, 23:38
        Цитата: aybolyt678
        война с Украиной комфортна для Европы поэтому бесконечна

        Если вы думаете, что в Европе никто не считает деньги, то вы ошибаетесь.
  3. Комментарий был удален.
  4. Жека111 Звание
    Жека111
    +5
    Вчера, 20:57
    Им же хуже.
    В этот раз немчуру не простят и не пожалеют.
    Кстати говорят что под Запорожьем находят дохлых фрицов в блиндажах
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Вчера, 21:11
      Цитата: Жека111
      В этот раз немчуру не простят и не пожалеют.

      Не только их, но и бандеровцам тоже никаких амнистий.
      1. Александр Сл Звание
        Александр Сл
        +8
        Вчера, 21:39
        Ваши слова, да нашей власти в уши.
        Поменяли кучу азовцев, на одну штуку кучму. fool
  5. hiller Звание
    hiller
    -1
    Вчера, 21:10
    Пора этим фашистам влупить по свмые не балуй!!! А какого... пэнса они лезут???? Влез - получи. Принцип любой дворовой драки. Тем более чужим подстрекателям должно прилетать круче , чем своим.!!! И не фига тут стесняться!!!ИМХО Ввалить им со всей пролетарской ненавистью дабыдругим было неповадно!!!!
    1. hiller Звание
      hiller
      +2
      Вчера, 21:44
      пасётся тут погань фашистская...никак не сдохнет до седьмого колена хох лота мерзская... положить на них большой и увесиситый.... порвать на портянки
  6. SoboL Звание
    SoboL
    +2
    Вчера, 21:27
    Эх, Иосиф Иосиф Виссарионович, ошибку, Вы, допустили в своё время.
  7. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    +3
    Вчера, 21:31
    «Надёжный партнёр Украины»: Rheinmetall показал эшелоны с поставками ВСУ


    Европа нарастила покупки российского газа
    За первое полугодие 2025 Евросоюз купил российский газ на почти 4,5 млрд евро. Показатель заметно вырос — за аналогичный период прошлого года объем составил 3,47 млрд евро.

    «Все страны НАТО воюют с Россией», — отметил Путин. Российская армия сегодня самая боеспособная в мире, это не преувеличение, подчеркнул президент.

    Стало известно о росте поставок российского газа в Европу
    1 августа 2026
    Россия нарастила экспорт газа в Европу на 3,4 процента за период с января по июль этого года. Об этом сообщает ТАСС.
    1. Немчинов Вл Звание
      Немчинов Вл
      0
      Сегодня, 01:24
      Цитата: Дербенев Антон
      Россия нарастила экспорт газа в Европу на 3,4 процента за период с января по июль этого года. Об этом сообщает ТАСС.
      lol yes

      Словами Л. Филатова:

      - "я под ентот интерес,
      сплавлю им пеньку и лес,
      вся обчественность согласна ...
      только ты идешь в разрез ..."
      1. Дербенев Антон Звание
        Дербенев Антон
        +1
        Сегодня, 02:37
        Но при этом не забываем о том, что "Россия воюет практически со всем блоком НАТО и уверенно себя чувствует". (Путин В.В.)
        Думаю это отдельная тема в "Разговорах о важном", как и поедание косатками белых медведей, чтобы дети поняли почему началась СВО.
  8. helicop-man Звание
    helicop-man
    +3
    Вчера, 21:34
    Эту гидру надо хреначить с берлина
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    Вчера, 21:37
    Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала, что - Полные кавалеры "Ордена- "Бочки варенья и корзины печенья" составляют большинство депутатского корпуса. . . hi
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Вчера, 21:56
    Бабки зарабатывают... а платят те же немчики, бюргер, которые выбрали на правление тех, кто работает на воротил ВПК...
    Пушки вместо масла.... ничего нового...
  11. KCA Звание
    KCA
    0
    Вчера, 21:59
    Какие-же у них высокие БТР и БМП, у нас даже древняя "божья коровка" БТР-60 ниже, про 70 и 80, 82 даже и не говорю, БМП, у нас только парадный Курганец похож, но и то, визуально ниже, хотя дронам сверху видно всё, походу противотанковая артиллерия и ПТРК с гранатометами уходят в историю
  12. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +2
    Вчера, 22:11
    Ну и что делать - застеклить сначала пути доставки, или сразу по заводам Рейнметал вдарить?
    1. Дербенев Антон Звание
      Дербенев Антон
      +1
      Сегодня, 02:40
      А об этом нам расскажет Дмитрий Анатольевич. Он любит рассказывать.
  13. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +5
    Вчера, 22:33
    Цитата: Роман Ефремов
    Ну и что делать - застеклить сначала пути доставки, или сразу по заводам Рейнметал вдарить?

    Нет конечно. Возобновить поставки газа. Читаем Регнум:
    "Вместе мы вновь запустим «Северный поток», — написал Дмитриев (спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами)". Это чтобы помочь фaшистaм производить оружие против наших солдат. Деньги они ведь не пахнут. Даже кровью.
    1. poquello Звание
      poquello
      -6
      Вчера, 23:01
      Цитата: Scientist_
      "Вместе мы вновь запустим «Северный поток», — написал Дмитриев (спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами)".


      комментарий к заявлению сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллы, который выступал за международное расследование подрыва газопроводов и их восстановление.
      Цитата: Scientist_
      Это чтобы помочь фaшистaм производить оружие против наших солдат. Деньги они ведь не пахнут. Даже кровью.

      методичку отрабатываете?
    2. rytik32 Звание
      rytik32
      -3
      Вчера, 23:43
      Цитата: Scientist_
      Это чтобы помочь фaшистaм производить оружие против наших солдат.

      Цитируйте полностью, иначе теряется смысл:
      Вместе мы вновь запустим "Северный поток". "АдГ" - голос немецкого народа, который борется за энергетический суверенитет Германии, процветание, мир и сотрудничество

      Позиция АдГ по Украине ясна:
      в случае прихода её партии к власти Германия откажется от военной помощи Украине и сосредоточится на дипломатическом урегулировании конфликта
  14. Эд Мак Звание
    Эд Мак
    0
    Вчера, 23:44
    А по каким причинам не долбанули по этому эшелону?
    1. Немчинов Вл Звание
      Немчинов Вл
      0
      Сегодня, 01:13
      https://www.youtube.com/shorts/PqZyaSb4dtc?feature=share

      может поэтому ?
  15. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 01:29
    Пора разведке отслеживать всю логистику данных поставок и лупить по н м
  16. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    +1
    Сегодня, 03:24
    Страно,но защитником народов СССР был грузин СТАЛИН,неужели у нас в России перевелись патриоты в верхних эшелонах власти?
  17. sgr291158 Звание
    sgr291158
    0
    Сегодня, 04:53
    Пора уже немцам хоть разок по башке дать, так сказать напомнить им кое о чём.