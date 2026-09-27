«Надёжный партнёр Украины»: Rheinmetall показал эшелоны с поставками ВСУ
Немецкий концерн Rheinmetall отчитался о масштабной передаче киевскому режиму техники и снаряжения, показав эшелоны с бронемашинами:
Как указывается, новый завод, построенный в Германии, является основным поставщиком современных крупно- и среднекалиберных боеприпасов для ВСУ – он произвёл для Украины «пятизначное» количество 155-мм артснарядов. Переданы «сотни тысяч» 35-мм снарядов для ЗСУ Gepard, 120-мм боеприпасы для ОБТ, миномётные мины, снаряды для ЗСУ Skynex и Skyranger, «несколько миллионов» патронов.
Танковый снаряд 120-мм HE D11 и Leopard 2А4:
Путём прямых поставок или в рамках программ обмена техникой (с такими странами, как Греция, Словакия и Чехия) осуществляется передача боевой техники. ВСУ уже получили «трёхзначное» количество БМП 1A3 Marder, «несколько» современных БМП Lynx, «большое количество» ОБТ Leopard 1A5 и Leopard 2A4 в рамках нескольких поставок.
БМП Marder и Lynx:
Идёт передача зенитных средств. Отмечается, что ЗСУ Gepard ещё с лета 2022 года «зарекомендовала себя как чрезвычайно эффективная и экономичная наземная система ПВО, особенно в борьбе с беспилотниками и защите критически важной инфраструктуры»:
Также была поставлена высокомобильная ЗСУ Skyranger 35, построенная на шасси Leopard 1 и предназначенная для работы на ближних и сверхближних дистанциях. Она, как и Skynex, использует программируемый 35-мм снаряд AHEAD с воздушным подрывом, позволяющий за счёт создания облака суббоеприпасов в расчётной точке эффективно поражать даже небольшие цели.
35-мм снаряды для Gepard и Skynex:
Зенитные средства дополняют мобильные автоматизированные системы противодействия БПЛА SurveilSPIRE. Они включают в себя мобильные наблюдательные вышки, оснащённые камерами дневного и ночного видения, автопилотируемые мини-дроны и систему управления. Уже поставлено более 10 комплексов SurveilSPIRE.
HX и Caracal:
Передано «несколько сотен» грузовиков Rheinmetall, в частности, Rheinmetall HX, которые «отличаются прочностью, манёвренностью, эргономичностью и модульной конструкцией». Новый вездеход 4x4 Caracal (отгружено 20 единиц) используется воздушно-десантными подразделениями и ССО.
Полевой госпиталь:
Оказывается широкая сервисная и логистическая поддержка. Так, с июня 2024 года совместное предприятие на западе Украины осуществляет ремонт и обслуживание ОБТ и БМП:
Создана соответствующая инфраструктура в приграничных странах. Например, в Литве действует центр техобслуживания и ремонта.
Rheinmetall осуществляет полевых госпиталей:
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