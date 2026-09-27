Британская полиция ищет «иранский след» в попытке теракта на авиабазе «Фэрфорд»

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Британская полиция ищет «иранский след» в попытке теракта на авиабазе «Фэрфорд»

Британская полиция ищет «иранский или русский след» в сегодняшней попытке подрыва авиабазы RAF Fairford («Фэрфорд») в графстве Глостершир в Англии. Расследованием занимается отдел по борьбе с терроризмом, сообщает The Telegraph.

Полиция рассматривает несколько вариантов случившегося, включая «российскую диверсию» или «исламистский заговор», причём связанная с Ираном версия считается наиболее вероятной, так как данная авиабаза использовалась американцами для ударов по Ирану в ходе последней войны. Да и до этого тоже. Как пишет издание, расследование только началось, но «иранский след» всё больше «просматривается»:



Иранские агенты, вероятно, были непосредственно вовлечены в предполагаемый заговор, а не действовали через посредников.

Как ранее сообщалось, британская полиция задержала пять человек, которые на трёх микроавтобусах приближались к воротам авиабазы. Остановили их в 350 метрах от территории базы, в автомобилях находилось большое количество взрывчатки. В близлежащей деревне Уэлфорд объявили чрезвычайную ситуацию и эвакуировали жителей 85 домов, пока на месте работали сапёры. Пятеро задержанных находятся под стражей.



Поступило сообщение о трех подозрительных автомобилях, направлявшихся в сторону авиабазы. Вооруженные сотрудники полиции выехали на место и впоследствии задержали пятерых мужчин в районе Уэлфорда по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных законом о взрывчатых веществах.

Дональд Трамп, комментируя инцидент, заявил, что целью теракта на авиабазе Fairford было нанесение «серьёзного ущерба» американской стороне.
9 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Вчера, 20:28
    Вы уж определитесь, русский или иранский. Думается, что русский вам (гадам) ближе...
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +3
      Вчера, 20:40
      А они не будут мучаться, и просто совместят. Российско-иранский. Два в одном так сказать laughing
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Вчера, 22:34
        Заголовок прочитал, даже хотел возмутиться, почему только "иранский"
        Почитал статью - всё в порядке, Россия в тренде.
        Правда, на фото террористов, хоть оно и нарочно размыто, как минимум двое - чёрные. Не очень на иранцев или русских похожи. Ну, значит, простые наёмники.
  2. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Вчера, 20:33
    Это индо-пакистанский инцедент.
    Почему в Британии? А везде, где много индийцев и пакистанцев будет "линия Дюранда".
  3. Essex62 Звание
    Essex62
    +9
    Вчера, 20:51
    Измельчала ми- 6 . Такая дешёвая инсценировка. Вот прям с взрывчаткой к воротам подъехали и что? Дальше - то как? Они иранскую спецуру за лошков держат,не говоря уже про наших.
  4. hiller Звание
    hiller
    +2
    Вчера, 21:03
    Не. Не, робяты, вы там "размеры осетра то поуменьшите!!! Нафига нам автобусы???? У нас беспилотников как грязи))))!!!! Им автобусы без надобности. Ми 6 обделалась не про детски со своими "фантазиями". Ручки на дверях автобусов "Новичком" не забыли намазать???
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 22:01
    Месть... так то есть за что... но вот попытка исполнения, либо делетанты, либо провокаторы от спецслужб наглии ...
    Всё может быть
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Вчера, 22:15
    Британская полиция ищет «иранский след» в попытке теракта на авиабазе «Фэрфорд»

    Совсем сдурели Ми-5. Ведь и пьяному еноту понятно, что это дело рук Петрова и Боширова. А задачу ставил ЛИЧНО!!! сам знаете кто wassat
  7. АВП 518 Звание
    АВП 518
    0
    Сегодня, 05:02
    Значит картина жизни с полета.Поздно ночью,супружеская пара местных фермеров обнаружила три фургона,и группу молодых парней ближневосточной внешности, убегающих . На некоторых из них были маски или балаклавы, и все они разбежались , когда они
    проезжали мимо.Как добропорядочные граждане позвонили охране базы,охранники напряглись,но трубку не взяли.После чего позвонили местным бобби,и завертелось.По иронии судьбы на фургонах была реклама местной топливной компании.Руководство оной взбледнуло,и открестилось,ибо ну его....встревать в такие разборки.Трамп как всегда все знал,и всех победил.По словам президента США Дональда Трампа, аресты являются результатом американо-британского сотрудничества.Закончить хочется финалом армейского анекдота: Какой военный,следы ж человечьи.