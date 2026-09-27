Британская полиция ищет «иранский след» в попытке теракта на авиабазе «Фэрфорд»
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Британская полиция ищет «иранский или русский след» в сегодняшней попытке подрыва авиабазы RAF Fairford («Фэрфорд») в графстве Глостершир в Англии. Расследованием занимается отдел по борьбе с терроризмом, сообщает The Telegraph.
Полиция рассматривает несколько вариантов случившегося, включая «российскую диверсию» или «исламистский заговор», причём связанная с Ираном версия считается наиболее вероятной, так как данная авиабаза использовалась американцами для ударов по Ирану в ходе последней войны. Да и до этого тоже. Как пишет издание, расследование только началось, но «иранский след» всё больше «просматривается»:
Иранские агенты, вероятно, были непосредственно вовлечены в предполагаемый заговор, а не действовали через посредников.
Как ранее сообщалось, британская полиция задержала пять человек, которые на трёх микроавтобусах приближались к воротам авиабазы. Остановили их в 350 метрах от территории базы, в автомобилях находилось большое количество взрывчатки. В близлежащей деревне Уэлфорд объявили чрезвычайную ситуацию и эвакуировали жителей 85 домов, пока на месте работали сапёры. Пятеро задержанных находятся под стражей.
Поступило сообщение о трех подозрительных автомобилях, направлявшихся в сторону авиабазы. Вооруженные сотрудники полиции выехали на место и впоследствии задержали пятерых мужчин в районе Уэлфорда по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных законом о взрывчатых веществах.
Дональд Трамп, комментируя инцидент, заявил, что целью теракта на авиабазе Fairford было нанесение «серьёзного ущерба» американской стороне.
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