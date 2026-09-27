Гейтс: Люди с плохими намерениями могут использовать ИИ для биотерроризма
Билл Гейтс в эксклюзивном интервью каналу NBC назвал одной из самых серьёзных текущих угроз использование искусственного интеллекта «людьми с плохими намерениями».
По словам основателя Microsoft, ИИ уже наделяет силой тех, кто хочет обмануть отдельного человека, вывести из строя электросеть или вмешаться в банковские счета. Исторически подобные возможности — кибератаки и разработка биотеррористического оружия — были прерогативой государственных команд - спецслужб. Теперь небольшие группы с помощью ИИ могут делать то, что раньше могли только крупнейшие развитые страны. То есть, Гейтс фактически признаёт наличие государственного терроризма. ЦРУ и ФБР в курсе?..
Билл Гейтс:
Он подчеркнул, что ИИ достаточно мощен, чтобы спровоцировать события, способные привести к гибели миллиарда людей, и назвал сочетание злонамеренных людей с новейшими ИИ-инструментами самым мощным «оружием» в истории. Гейтс отверг идею, что достаточно лишь «кнопки аварийного отключения», назвав подобные дискуссии недостаточно техническими, и призвал к обязательному мониторингу сложных моделей, законодательному регулированию и участию правоохранительных органов и политиков. Саморегулирование отрасли, по его мнению, недостаточно.
Это далеко не первое подобное предупреждение Гейтса. В своём ежегодном письме (в январе 2026) года он прямо писал, что сегодня ещё больший риск, чем естественная пандемия, представляет использование открытых ИИ-инструментов неправительственной группой для создания орудия для биотерроризма. Он проводил параллели со своей предупреждающей лекцией 2015 года о готовности к пандемиям.
В августе 2026 года в эссе и интервью Гейтс вновь акцентировал внимание на том, что ИИ снижает порог для кибератак, мошенничества и особенно для разработки новых патогенов небольшими группами. Он критиковал технологическую отрасль за занижение рисков из-за коммерческих интересов и предлагал международный надзор, обязательные проверки систем, способных создавать опасные соединения.
Гейтс неоднократно отмечал, что главная непосредственная опасность исходит не от автономного «выхода ИИ из-под контроля», а именно от людей, использующих мощные инструменты во вред. А сам Гейтс таким точно не грешит?..
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