Гейтс: Люди с плохими намерениями могут использовать ИИ для биотерроризма

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Гейтс: Люди с плохими намерениями могут использовать ИИ для биотерроризма

Билл Гейтс в эксклюзивном интервью каналу NBC назвал одной из самых серьёзных текущих угроз использование искусственного интеллекта «людьми с плохими намерениями».

По словам основателя Microsoft, ИИ уже наделяет силой тех, кто хочет обмануть отдельного человека, вывести из строя электросеть или вмешаться в банковские счета. Исторически подобные возможности — кибератаки и разработка биотеррористического оружия — были прерогативой государственных команд - спецслужб. Теперь небольшие группы с помощью ИИ могут делать то, что раньше могли только крупнейшие развитые страны. То есть, Гейтс фактически признаёт наличие государственного терроризма. ЦРУ и ФБР в курсе?..



Билл Гейтс:

Именно плохое намерение плюс искусственный интеллект нависает как серьёзная угроза, если правительства не будут настаивать на различных мерах защиты. Мы увидим много больших негативных последствий, потому что мы не обеспечиваем защиту.

Он подчеркнул, что ИИ достаточно мощен, чтобы спровоцировать события, способные привести к гибели миллиарда людей, и назвал сочетание злонамеренных людей с новейшими ИИ-инструментами самым мощным «оружием» в истории. Гейтс отверг идею, что достаточно лишь «кнопки аварийного отключения», назвав подобные дискуссии недостаточно техническими, и призвал к обязательному мониторингу сложных моделей, законодательному регулированию и участию правоохранительных органов и политиков. Саморегулирование отрасли, по его мнению, недостаточно.

Это далеко не первое подобное предупреждение Гейтса. В своём ежегодном письме (в январе 2026) года он прямо писал, что сегодня ещё больший риск, чем естественная пандемия, представляет использование открытых ИИ-инструментов неправительственной группой для создания орудия для биотерроризма. Он проводил параллели со своей предупреждающей лекцией 2015 года о готовности к пандемиям.

В августе 2026 года в эссе и интервью Гейтс вновь акцентировал внимание на том, что ИИ снижает порог для кибератак, мошенничества и особенно для разработки новых патогенов небольшими группами. Он критиковал технологическую отрасль за занижение рисков из-за коммерческих интересов и предлагал международный надзор, обязательные проверки систем, способных создавать опасные соединения.

Гейтс неоднократно отмечал, что главная непосредственная опасность исходит не от автономного «выхода ИИ из-под контроля», а именно от людей, использующих мощные инструменты во вред. А сам Гейтс таким точно не грешит?..
29 комментариев
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  1. desomorphineprettysweet Звание
    desomorphineprettysweet
    +3
    Вчера, 20:44
    в руках таких уродцев как он, ии и станет оружием
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +4
      Вчера, 20:54
      ИИ по любому станет оружием.
      И синтез новых биологических вирусов будет, и компьютерных вирусов.
      И зловредные программы, что роботов будут заставлять теракты совершать.
      Всё это будет.
      Человечество уже прошло точку невозврата.
  2. desomorphineprettysweet Звание
    desomorphineprettysweet
    +2
    Вчера, 20:46
    внемлите гои, злой-презлой ИИ так опасен! точно не мы кто устраивает великое замещение, в целях сохранить только золотой миллиард, и едим детей после того как сношаем их. Штука основання на вводе-выводы главная угроза человекам
  3. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Вчера, 20:47
    А как насчёт гаданий и предсказаний? Мне вот, например, искусственный интеллект подсказал, что глубокие потрясения произойдут уже в декабре 2026 года.. Верить? Вот и думай, шутка это или нет? Это шутка, ИИ - ничто по сравнению с Таро
  4. Капитан Пушкин Звание
    Капитан Пушкин
    0
    Вчера, 21:00
    У этого Билли целый букет плохих намерений. Санитары не должны допускать его до ИИ, иначе быть беде существеннее ковида.
  5. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Вчера, 21:04
    Гейтс: Люди с плохими намерениями могут использовать ИИ для биотерроризма

    На себя пин дос ников намекаешь?
  6. Irokez Звание
    Irokez
    -1
    Вчера, 21:15
    Да-а-а кто бы говорил о запрете или контроле ИИ. Сам Билли участвовал во всяких программах по снижению рождаемости в Мире и в частности Африке создавая вакцины якобы от болезней, но портящие процессы зачатия и рождаемости. Спонсируя лаборатории деньгами тут вдруг оказалось, что это могут делать все кто может и его программе и империи придёт конец и по его правилам уже мир не тот будет и соответственно надо менять правила ограничивающие конкурентов. Бизнес вакцин под угрозой и вот засуетился.
    ИИ действительно нужно ограничить подобно сигаретам, алкоголю и наркотикам ибо последствия развития людей будут в деградации умственных и творческих способностей. Облегчая себе жизнь люди становятся уязвимей перед какими-то даже небольшими катаклизмами. Например представьте провайдер сотовой связи перестал работать или важный сервер отключился с падением интернета и всё люди в ужасе начнут искать наличку чтобы что-то оплатить, но и это не смогут ибо кассы и банки упали из-за отсутствия связи. Радио нет, телевидение упало и только может быть местные каналы (20 штук, а то и меньше) ещё работают с новостями без всякой развлекухи ибо не до неё. Хорошо если документооборот дублируется бумажными носителями, но это далеко не факт и всё в цифре, а она отключена и всё приплыли в прошлый век. Но есть и плюсы, не будет цифровых мошенников.
    1. Перейра Звание
      Перейра
      0
      Вчера, 22:40
      ИИ бывает разный.
      То, чем нас пугают - одно.
      То что предлагается пользователям. Другое. Этот ИИ не только не обучается, он деградирует.
      Деградирует, потому, что им управляют человеки.
      Почему мы должны думать, что глобальный ИМИ никем не управляется?
  7. Пур Наволок Звание
    Пур Наволок
    0
    Вчера, 21:21
    А у упыря Гейтса , с его идеей сокращения лишнего населения , намерения разумеется "хорошие".😁
    1. Перейра Звание
      Перейра
      -1
      Вчера, 22:41
      Ждя евреев, безусловно хорошие.
  8. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Вчера, 21:47
    Цитата: Пур Наволок
    А у упыря Гейтса , с его идеей сокращения лишнего населения , намерения разумеется "хорошие".😁

    Не вижу ничего абсолютно неприемлемого в сокращении народонаселения. Земля перенаселена "лишними" людьми. Другое дело - КАК это сделать. Дьявол в деталях.©
    1. Перейра Звание
      Перейра
      -1
      Вчера, 22:41
      Миф о перенаселении Земли рухнул.
    2. Александр Сл Звание
      Александр Сл
      0
      Сегодня, 01:15
      Первый пошел, удаляем, чистим землю.
  9. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Вчера, 21:47
    Билл Гейтс в эксклюзивном интервью каналу NBC назвал одной из самых серьёзных текущих угроз

    Позволю себе перефразировать текст замечательной песенки, заменив Бобба на Билла.
    "С рождения Билли пай-мальчиком был, Молодец… Имел Билли хобби — он деньги любил, Хороший мальчик… Любил и копил.
    Все дети как дети — живут без забот, Счастливое детство… А Билл на диете — не ест и не пьёт, Бедненький мальчик… В копилку кладёт.
    Деньги-деньги, дребеденьги, Позабыв покой и лень. Делай деньги, делай деньги, А остальное всё — дребедень, А остальное всё — дребедень!
    Здесь пенни, там шиллинг, а где-нибудь фунт! — Большие деньги… Стал Билли мошенник, мошенник и плут — Почему мошенник и плут? Скопил целый пуд. — А-а-а, молодец… Но в том-то и дело, что он не один, — Почему?.. Кто больше всех деньги на свете любил? — Человек наш… Он это забыл.
    Деньги-деньги, дребеденьги, Позабыв покой и лень, Делай деньги, делай деньги, А остальное всё — дребедень!".
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 21:50
    Миллиардеру Гейтсу нужно подкинуть идею,что вместо уничтожения лишних людей,можно их уменьшить. К примеру на территории Белого дома могли бы при уменьшении жить около 500 миллиардов людей!. . . winked
  11. Перейра Звание
    Перейра
    0
    Вчера, 22:10
    Гейтс - последний человек, которому я способен поверить.
    1. Николай Иванов_5 Звание
      Николай Иванов_5
      +1
      Вчера, 22:29
      Продукт Гейтса почти в каждом доме у кого дома комп и снова на работе у кого комп есть. Жутко страшно как много у него пользователей.
      1. Перейра Звание
        Перейра
        0
        Вчера, 22:38
        Это разные вещи. Пользоваться техническими усовершенствованиями, и следовать людоедским намерениям.
    2. tjeck91 Звание
      tjeck91
      0
      Сегодня, 03:53
      Ну, как минимум вы ему достаточно доверились чтобы пользоваться его продуктом. Я вот, например, не трапезничаю в тех заведениях что не вызывают у меня доверия.
  12. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Вчера, 22:13
    Всё идёт к "Терминатору". Надо коллективно защитить Сару Коннор laughing
    Или притормозить ИИ. Но это из области фантастики,уж больно он привлекателен для военных и власти. Увы request
    1. Николай Иванов_5 Звание
      Николай Иванов_5
      0
      Вчера, 22:34
      Аннигиляция человечества по вине ИИ неизбежна.
  13. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Вчера, 22:37
    Короче те, кто надувает ИИ пузырь, рассказывают о его всемогуществе постоянно. Интересно, каким образом этот ИИ позволит на кухне без дорогостоящего оборудования и реактивов сварганить что-то?
  14. Shkworen Звание
    Shkworen
    0
    Вчера, 23:17
    может кто-то все же изобретет с помощью ии, тот самый зомби-вирус, как раз в основу можно взять вирус бешенства :)
  15. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +1
    Вчера, 23:25
    Главный биотерорист планеты говорит об угрозе биотероризма
  16. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    -1
    Вчера, 23:33
    Tento zmetek Americký si spletl lidi v Africe s pokusnými zvířátky. Do basy patří tento zbohatlík.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Вчера, 23:33
      Этот американский принял людей в Африке за подопытных животных. Этому богачу место в тюрьме.
  17. acetophenon Звание
    acetophenon
    +1
    Сегодня, 00:34
    Цитата: Перейра
    Миф о перенаселении Земли рухнул.

    Да плевать на то, что где у кого рухнуло. Земля явно перенаселена. А мифы - их за деньги сколько хошь насочиняют специально обученные люди. А банды дармоедов будут одновременно бороться против потепления и похолодания. Лишь бы на работу не ходить.
  18. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 01:29
    Опять Гейтс что-то затеял. Ковид оказался слабоват.
  19. Festus Звание
    Festus
    -1
    Сегодня, 02:51
    Сам Гейтс — биотеррорист. Во многих странах он объявлен персоной нон грата из-за того, что его программы вакцинации приводили к стерилизации огромного числа женщин без их ведома и согласия.

    А его прямое и косвенное влияние на программы ВОЗ через свои фонды превращает их в гигантскую машину для зарабатывания денег, поскольку его фонды заранее получают долю в компаниях, которые получают прибыль от этих программ.

    Если когда-либо существовал ленивый, паразитирующий, истекающий кровью капиталист, то это Билл Гейтс!
    Привет из Германии.