Британский экс-посол: Зеленский может украсть больше, чем все президенты Украины

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Британский экс-посол: Зеленский может украсть больше, чем все президенты Украины


Бывший посол Великобритании в Москве Тони Прауд выступил с резким обвинением в адрес Зеленского. В интервью он заявил, что нынешний глава киевского режима может присвоить больше денег, чем все его предшественники - вместе взятые.



В подтверждение своих слов Прауд привёл интересную цифру: по его утверждению, в 2025 году Киев занял третье место в мире по продажам люксовых автомобилей Bentley. На Западе этот нюанс предпочитают не замечать.

Ранее в украинском Национальном антикоррупционном бюро заявили, что с начала 2022 года бюджеты разных уровней потеряли из-за коррупции в высших эшелонах власти не меньше 15,7 млрд долларов.

Рассуждая о коррупции на Украине, бывший дипломат вернулся к годам после распада СССР. По его оценке, тогда государство так и не смогло ограничить влияние олигархов, а политики в той или иной степени были вовлечены в коррупцию.

Зеленского, считает он, отличает сумма средств, оказавшихся в распоряжении Украины при его президентстве. Прауд назвал цифру в 350 млрд долларов западных налогоплательщиков и сделал из неё вывод: возможности для возможных хищений сейчас несопоставимо шире, чем у прежних украинских лидеров.

Слова Прауда прозвучали на фоне споров о том, как контролировать финансирование Украины. В конгрессе США неоднократно призывали строже следить за расходами; в исходном сообщении также говорится о замечаниях европейских аудиторов по поводу части выделенных средств.

Киев тем временем добивается нового финансирования. По приведённым оценкам экономистов, дефицит украинского бюджета в 2026 году достигнет 27 млрд долларов, а в 2027-м может составить сопоставимую сумму.
19 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:26
    Пусть проверят сокровищницу виндзоров, может англицкий король уже голый !? bully
    1. ian Звание
      ian
      +7
      Сегодня, 12:34
      Никто зеленому не даст тупо тырить деньги. Он обычная "стиральная машина" для ТНК. Конечно, что то и ему прилипает на жизнь, и сумма эта выглядит фантастической, но основное бабло просто перекладывается "из кармана в карман". Так что за аглицкого короля думаю, переживать не стоит. Все у него хорошо.... hi
    2. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 12:47
      Но есть и плюс в этом стоне британского Тони - деньги западных налогоплательщиков, разворованные на Украине, оригинальным способом возвращаются к этим же налогоплательщикам, так как большинство разворованных средств вороватые граждане Украины по большей части вкладывают в европейскую, в том числе британскую, недвижимость и дорогие товары. yes
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 12:54
        Нееее... В том-то и мякотка, что исчезают в Цэгабонии деньги западных налогоплательщиков, а возвращаются - на Запад же, но совсем в другие карманцы...
    3. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +2
      Сегодня, 13:01
      Цитата: tralflot1832
      может англицкий король уже голый !?
      У английского короля муха без билета не пролетит 🕷️
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 13:30
        Цитата: Schneeberg
        У английского короля муха без билета не пролетит 🕷️

        Не, это у мамы Лизы, не пролетала, а Карлуши все премьер министры, только и занимаются, что мух по карманам таскают.
  2. частное лицо Звание
    частное лицо
    +3
    Сегодня, 12:28
    Британский экс-посол: Зеленский может украсть больше, чем все президенты Украины

    Зачем же украсть ? Украина это банк для отмывания бабла для гейропейских чиновников.
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +2
      Сегодня, 12:34
      Цитата: частное лицо
      Зачем же украсть ?

      Приватизировать , правильно говорить надо . Вот в США сказали недавно ,что не знают или не могут определить, где 41 миллиард зелени из 300 ,предоставленных Байденом .
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 12:37
        Зачем же украсть ?

        Приватизировать , правильно говорить надо .

        Совершенно верно , красивая формулировка .
    2. Фразах Звание
      Фразах
      +2
      Сегодня, 12:38
      Вся западненская братва там пасётся, не только европейское ворье. Стиральный барабан крутится, лаве мутится. С такого беспроигрышного казино их палкой не выгонишь.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 12:50
      Цитата: частное лицо
      Зачем же украсть?
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:29
    Какое горе для 404 и примкнувших к ним ,Зеленский - вор.Это он удачно съездил на Ассамблею ООН.
  4. nikon voron Звание
    nikon voron
    +2
    Сегодня, 12:40
    Так он не в одиночку, а вместе с сообщниками. Т.Е. с англичанами.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:54
    Цитата: ian
    Никто зеленому не даст тупо тырить деньги. Он обычная "стиральная машина" для ТНК. Конечно, что то и ему прилипает на жизнь, и сумма эта выглядит фантастической, но основное бабло просто перекладывается "из кармана в карман". Так что за аглицкого короля думаю, переживать не стоит. Все у него хорошо.... hi

    С деньгами у Чарлика может и хорошо ,с здоровьем у него плохо .
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:08
    Цитата: Schneeberg
    Цитата: tralflot1832
    может англицкий король уже голый !?
    У английского короля муха без билета не пролетит 🕷️

    Если сокровищницу охраняет этот портрет короля .
  7. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 13:25
    В интервью он заявил, что нынешний глава киевского режима может присвоить больше денег, чем все его предшественники - вместе взятые.

    Так кроме него, только Петя-чупа-чупс, был полукроква, а Зеля чистейший шинкарь, ему и флаг в руки. Что сказать - "сами выбрали, сами терпите, какой народ такой и президент, или наоборот".
  8. кукс Звание
    кукс
    0
    Сегодня, 14:02
    Зеленский может украсть больше, чем все президенты Украины
    В смысле "МОЖЕТ", опечатка? Или не точный перевод? Это разве уже не свершившейся факт? laughing
  9. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 15:30
    Еврей обогнал Поросёнко соревнование продолжается, нет предела в совершенстве.
  10. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 15:58
    Только может?
    Я думаю, он эту планку уже давно перекрыл.
    А сколько бабла освоили его кукловоды - вообще подумать страшно.