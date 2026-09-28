В Евросоюзе обсуждают свой аналог статьи НАТО о коллективной обороне

Главы Минобороны стран Евросоюза намерены обсудить предложение Еврокомиссии о создании нового чрезвычайного протокола обеспечения безопасности стран объединения, который будет во многом схож с четвертой статьей устава НАТО. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать в Евросоюзе собственный механизм экстренного реагирования на угрозы безопасности.Как сообщает газета Financial Times, предполагается, что этот механизм будет задействоваться в случае попадания стран объединения под гибридные атаки, которые не соответствуют условиям, необходимым для активации пятой статьи НАТО. Четвертая статья устава НАТО предусматривает проведение консультаций между странами альянса, если возникла угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности какого-либо члена военного блока.При этом, по информации FT, у ряда европейских дипломатов вызывают определенные сомнения возможные функции нового протокола. Помимо прочего, европейцы опасаются, что новый механизм может конкурировать с уже действующими процессами НАТО и создать дублирующие пути принятия решений.Между тем все очевиднее, что Евросоюз окончательно становится полноценным военным блоком. При этом ЕС становится сложнее влиять на мировую повестку из-за зависимости от американских технологий и вооружений, слабых позиций в сфере высоких технологий и разногласий между странами объединения.

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