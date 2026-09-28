В Евросоюзе обсуждают свой аналог статьи НАТО о коллективной обороне

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В Евросоюзе обсуждают свой аналог статьи НАТО о коллективной обороне

Главы Минобороны стран Евросоюза намерены обсудить предложение Еврокомиссии о создании нового чрезвычайного протокола обеспечения безопасности стран объединения, который будет во многом схож с четвертой статьей устава НАТО. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать в Евросоюзе собственный механизм экстренного реагирования на угрозы безопасности.

Как сообщает газета Financial Times, предполагается, что этот механизм будет задействоваться в случае попадания стран объединения под гибридные атаки, которые не соответствуют условиям, необходимым для активации пятой статьи НАТО. Четвертая статья устава НАТО предусматривает проведение консультаций между странами альянса, если возникла угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности какого-либо члена военного блока.



При этом, по информации FT, у ряда европейских дипломатов вызывают определенные сомнения возможные функции нового протокола. Помимо прочего, европейцы опасаются, что новый механизм может конкурировать с уже действующими процессами НАТО и создать дублирующие пути принятия решений.

Между тем все очевиднее, что Евросоюз окончательно становится полноценным военным блоком. При этом ЕС становится сложнее влиять на мировую повестку из-за зависимости от американских технологий и вооружений, слабых позиций в сфере высоких технологий и разногласий между странами объединения.
8 комментариев
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  1. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 12:23
    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать в Евросоюзе собственный механизм экстренного реагирования на угрозы безопасности.

    Урсала создаёт Четвёртый рейх, в котором мечтает стать рейхсканцлером, то есть новым фюрером.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 12:47
      Цитата: carpenter
      Урсала создаёт Четвёртый рейх, в котором мечтает стать рейхсканцлером
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:23
    Я требую что бы это дело было доверено только Кайе Калас ,только ей !!!!Баб аль Мальдебским проливом она уже заведует .ЕСовской ударной эскадры там не будет долго .
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:37
    Не даром тут новый министр обороны предложил самим напасть на русских, пока они не напали . Как раз вовремя обсуждение
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 12:37
    предложение Еврокомиссии о создании нового чрезвычайного протокола обеспечения безопасности стран объединения, который будет во многом схож с четвертой статьей устава НАТО
    А почему 4-я статья? Консультироваться и сейчас никто не запрещает. Хоть в рамках НАТО, хоть вне их.

    Собственно, выбор у Европы невелик.
    Безопасность - это сразу 5-ю статью принимать. Но есть нюансы...
    Либо ПОЛНЫЙ аналог 5-й статьи и тогда "Вы воюйте, а мы окажем вам поддержку памперсами и сведей, вкусной, чистой водой - тем, чем считаем возможным и достаточным".
    Либо изменить 5-ю статью на то, что они о действующей статье вообразили: "Один за всех и все за одного!" Тогда это будет коллективным самоубийством Европы из-за какой-нибудь Эээстооонннии.

    А больше всего мне думается. что всё они прекрасно понимают уже сейчас. И сидят там в Брюсселе абы рот разевать, чтобы за прогулы зарплаты не лишали. По фигу, что обсуждать...
    1. АВП 518 Звание
      АВП 518
      +1
      Сегодня, 13:05
      Вы воюйте, а мы окажем вам поддержку
  5. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 14:06
    Leynová velmi dobře chápe, že Evropě budou velké demonstrace a tak bude použito vojsko. Nacismus si přece nenechá vzít..
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Сегодня, 14:07
      Лейна прекрасно понимает, что в Европе пройдут масштабные демонстрации и что будет задействована армия. Нацизм недопустим.