Белый дом: США не намерены продавать оружие Китаю, это запрещено законом
90712
Соединённые Штаты не собираются продавать оружие Китаю, об этом заявил чиновник из администрации Трампа, сообщает The Wall Street Journal.
В Белом доме опровергли планы по возможной продаже оружия Китаю, отреагировав на слова посла США в КНР Дэвида Пердью, который в интервью заявил, что Дональд Трамп предлагал Си Цзиньпину закупить американское оружие. Как подчеркнул представитель администрации, такая сделка не может состояться по одной, но очень важной причине — продажа американского оружия Китаю запрещена законом. Так что Вашингтон не делал Пекину никаких предложений в этой сфере, а если президент США что-то там сказал китайскому лидеру, то это «по-дружески».
Если бы такое предложение действительно было сделано и Китай согласился бы купить любое американское оружие, то это сильно ударило бы по Тайваню. У Тайбэя и так много скептицизма в отношении США, а этот шаг добавил бы ещё больше. А Пекин мог бы использовать факт покупки американского оружия в качестве «пропагандистской победы» против населения Тайваня.
Стоит отметить, что Китай был назначен основным противником США вместо России при первом президентском сроке Трампа. И если бы Трамп вдруг решил продавать оружие Пекину, это был бы глобальный поворот в политике США.
Так что ничего серьёзного в этой ситуации нет, а во всём виноват Дональд Трамп, которого иногда «сильно заносит» и он говорит совсем не то, что от него ожидают слышать.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация