Белый дом: США не намерены продавать оружие Китаю, это запрещено законом

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Белый дом: США не намерены продавать оружие Китаю, это запрещено законом

Соединённые Штаты не собираются продавать оружие Китаю, об этом заявил чиновник из администрации Трампа, сообщает The Wall Street Journal.

В Белом доме опровергли планы по возможной продаже оружия Китаю, отреагировав на слова посла США в КНР Дэвида Пердью, который в интервью заявил, что Дональд Трамп предлагал Си Цзиньпину закупить американское оружие. Как подчеркнул представитель администрации, такая сделка не может состояться по одной, но очень важной причине — продажа американского оружия Китаю запрещена законом. Так что Вашингтон не делал Пекину никаких предложений в этой сфере, а если президент США что-то там сказал китайскому лидеру, то это «по-дружески».



Если бы такое предложение действительно было сделано и Китай согласился бы купить любое американское оружие, то это сильно ударило бы по Тайваню. У Тайбэя и так много скептицизма в отношении США, а этот шаг добавил бы ещё больше. А Пекин мог бы использовать факт покупки американского оружия в качестве «пропагандистской победы» против населения Тайваня.

Стоит отметить, что Китай был назначен основным противником США вместо России при первом президентском сроке Трампа. И если бы Трамп вдруг решил продавать оружие Пекину, это был бы глобальный поворот в политике США.

Так что ничего серьёзного в этой ситуации нет, а во всём виноват Дональд Трамп, которого иногда «сильно заносит» и он говорит совсем не то, что от него ожидают слышать.
12 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:14
    Пердью уважаемая фамилия в США .Только зашёл на сайт университета Пердью ,сразу попросили анкету заполнить. bully
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +2
      Сегодня, 13:20
      Может быть, но в Россию с такой фамилией лучше не приезжать послом, застебут по-полной.... laughing
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 13:43
      В Тайване прослезились от радости.
  2. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 13:17
    Белый дом: США не намерены продавать оружие Китаю,

    А оно им надо? Мериканьское оружие?
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 13:18
    А что именно Китай мог бы купить у США такого, чего у него у самого нет или в чём у Китая страшный недостаток?
    По-моему, Трамп если чего и сказал по этому поводу, то в своей стилистике. За угол завернул - забыл...

    Разговоры о покупке Китаем американского оружия похожи по смыслу на разговоры Европы о том, что мы её захватим
    "У нас нет таких планов. И нет оснований, что самое главное" - В.В.Путин
    Так и тут: "А ЗАЧЕМ?"
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +1
      Сегодня, 13:34
      Перефраз: хочу быть президентом США!!! Вы идиот??? А это обязательно??? laughing
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 13:23
    Цитата: Grossvater
    А оно им надо? Мериканьское оружие

    Надо конечно .Ф35 всех модификаций по одному ,короче все по одному экземпляру .
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 13:41
      Цитата: tralflot1832
      Цитата: Grossvater
      А оно им надо? Мериканьское оружие

      Надо конечно .Ф35 всех модификаций по одному ,короче все по одному экземпляру .

      Ксероксу скормить? Так Китай уж сколько лет, как свой ксерокс в кладовку на полочку поставил. Всё, что надо и хотели, уже скопировали, а дальше, в развитии, и у самих неплохо получается.
  5. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    0
    Сегодня, 13:24
    Дональд Трамп предлагал Си Цзиньпину закупить американское оружие

    А в качестве "пробника" бесплатно отправил в Китай запчасти для F-35...
  6. KCA Звание
    KCA
    0
    Сегодня, 13:28
    Всё, капец Китаю, без штатовского вооружения Тайвань его враз затопчет, ну как затопчет, каждому тайваньскому солдату по нескольку сотен тысяч топтать придётся, что-то не могу подсчитать, остров спасает только то, что Китай хочет прибрать себе иностранные фабрики электроники, а не уничтожить
  7. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 13:41
    Вот просто разрывает от любопытства - а что из вооружений полосатые могут предложить поднебесной, чего у них нет? Это наоборот Китай может предложить гегемонам то, чего у них нет и в ближайшее время не предвидится, например гиперзвук. Китай конечно даже и думать про это не будет, но сам факт наличия интересен.
  8. Mitka Звание
    Mitka
    +1
    Сегодня, 14:55
    "Не обращайте внимание наш рыжий дедушка на голову слаб" - пояснения белого дома.