Китай и США обменялись нотами из-за Второй отмели Томаса
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Посольства США и Китая на Филиппинах 27 сентября обменялись заявлениями после противостояния у Второй отмели Томаса в Южно-Китайском море. Поводом стала филиппинская миссия по снабжению военного корабля BRP Sierra Madre, находящегося у отмели. Ранее он там сел на мель.
По сообщению вооружённых сил Филиппин, миссию 24 сентября временно приостановили из-за риска эскалации.
Посол США в Маниле Ли Липтон обвинил береговую охрану и военно-морские силы Китая в опасном блокировании филиппинского судна. По его словам, манёвры создали угрозу столкновения и помешали законной плановой доставке припасов. Он призвал китайскую сторону отказаться от «действий, усиливающих напряжённость».
Посольство Китая отвергло американскую оценку и обвинило США в поддержке действий Филиппин, которые Пекин считает незаконными. Китайская сторона также заявила, что Манила нарушила свои обязательства, и призвала Вашингтон не «подливать масла в огонь».
Вторая отмель Томаса — один из спорных участков Южно-Китайского моря. Для Филиппин миссии к «Сьерра Мадре» означают снабжение находящихся на нём военнослужащих; Китай оспаривает действия Манилы, считая акваторию своей.
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