Китай и США обменялись нотами из-за Второй отмели Томаса

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Китай и США обменялись нотами из-за Второй отмели Томаса

Посольства США и Китая на Филиппинах 27 сентября обменялись заявлениями после противостояния у Второй отмели Томаса в Южно-Китайском море. Поводом стала филиппинская миссия по снабжению военного корабля BRP Sierra Madre, находящегося у отмели. Ранее он там сел на мель.

По сообщению вооружённых сил Филиппин, миссию 24 сентября временно приостановили из-за риска эскалации.



Посол США в Маниле Ли Липтон обвинил береговую охрану и военно-морские силы Китая в опасном блокировании филиппинского судна. По его словам, манёвры создали угрозу столкновения и помешали законной плановой доставке припасов. Он призвал китайскую сторону отказаться от «действий, усиливающих напряжённость».

Посольство Китая отвергло американскую оценку и обвинило США в поддержке действий Филиппин, которые Пекин считает незаконными. Китайская сторона также заявила, что Манила нарушила свои обязательства, и призвала Вашингтон не «подливать масла в огонь».

Вторая отмель Томаса — один из спорных участков Южно-Китайского моря. Для Филиппин миссии к «Сьерра Мадре» означают снабжение находящихся на нём военнослужащих; Китай оспаривает действия Манилы, считая акваторию своей.
6 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 13:21
    КНР что не говори в Южно- Китайском море действует нагло на море и в воздухе.На море весёлые навалы с поливалками ,в воздухе - засовывание " люминевых" диполей в двигателя.Последний раз австралийцам засунули ,те до посадки не отводили глаза от приборов контроля давления масла в двигателях .Потом китайцев обвинили в непрофессиональных действия.А профессионально - это чтобы были трупы ???
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 13:26
      Андрей, hi"
      Цитата: tralflot1832
      Потом китайцев обвинили в непрофессиональных действия.А профессионально - это чтобы были трупы ???

      Нам тоже постоянно толкуют о "непрофессионализме". Что нового-то китайцам предъявили?
      В их понимании "профессионально" - это чтобы они творили что хотели, а мы (китайцы, иранцы, северокорейцы - кто угодно) скромно наблюдали откуда-нибудь из-за горизонта.

      Доведут до прямых "кулачек" - посмотрим, кто профессиональнее...
  2. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 13:28
    Вот на картинке камень раздора:
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 13:32
    Цитата: Gomunkul
    Вот на картинке камень раздора:

    Филипинский "линкор "на мели ,это американский танкодесантный корабль 1944 г постройки
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 15:34
      а рядом на шаландах видимо местные любители пооткручивать цвет-мет?
  4. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +2
    Сегодня, 13:41
    С 1999 года "Сьерра Мадре" посажена там на мель.
    Скоро развалится, местному гарнизону, как Робинзону придётся садиться на мимо проходящие судно.
    В Южно-Китайском море, вообще ситуация непростая, кроме дележки между Китаем и Филиппинами, есть территориальные претензии Вьетнама, Малайзии, Тайваня...

    Несмотря на договор США и Филиппин о союзничестве, хочется спросить: какого буя вы (США) шлете ноты за Сэконд-Томас Китаю, имеете там свои границы или виды на ИЭЗ в этой акватории?