Вслед за Киевом ВС РФ начали выносить дата-центры и в Днепропетровске

4 294 17
Вслед за Киевом ВС РФ начали выносить дата-центры и в Днепропетровске

Россия продолжает наносить удары по коммуникационным центрам Украины, вслед за Киевом прилетело по Днепропетровску. Как сообщают российские ресурсы, наши ударили по бизнес-центру в центре города, в здании которого находился дата-центр под названием Open Data.

ВС РФ начали выносить дата-центры в Днепропетровске, первым из чата вышел коммуникационный центр Open Data. По имеющейся информации, по зданию прилетело очень хорошо, есть стильные повреждения. Но чем ударили, пока данных нет, как предполагается, работали дроны-камикадзе типа «Герань».



Местные паблики подтверждают удар по дата-центру, ссылаясь на заявление Областной военной администрации. Как отмечается, в здании после удара начался пожар.

Российские войска нанесли удар по центру Днепра. Под вражескую атаку попало офисное здание, где после попадания загорелся пожар.

Ранее ВС РФ в течение нескольких дней били по коммуникационным центрам исключительно в Киеве, выбивая дата-центры самых крупнейших провайдеров интернета и услуг связи. Правительство Украины уже призвало население готовиться к «наихудшему варианту».
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:28
    К сожалению или удары " слабые" или зеленский слабо жалуется.Погром на Украине не в топ новостях .А всё из за того ,Зелнского типа обманули Американцы - Россия пойдёт на деэскалацию .Зеля поверил Трампу на слово .Короче Трамп виноват .
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +3
      Сегодня, 13:31
      Цитата: tralflot1832
      Короче Трамп виноват .

      Рыжие виноваты всегда и во всём laughing
      Не зря же есть поговорка: «встретил рыжего - убей» laughing wassat
      То, что под удары попадают дата-центры, очень хорошо!👌
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        +1
        Сегодня, 14:57
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        То, что под удары попадают дата-центры, очень хорошо!👌

        А вообще-то, нужно высосить все дата-центры во всех крупных городах окрамны. Чем быстрее разгромим и уничтожим всю инфракструктуру - быстрее оглохнуть без связи.
        Как у большевиков было во время подготовке к восстанию в 1917 года: Мосты, вокзалы и телеграф.
      2. Normann Звание
        Normann
        +1
        Сегодня, 15:03
        встретил рыжего - убей
        Не надо меня убивать crying
        1. Doker7 Звание
          Doker7
          +1
          Сегодня, 15:54
          "Союз рыжих" (с) winked
    2. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 13:45
      Днепропетровск является не только одним из крупных промышленных центров Украины, но и вотчиной известного жидобандеровца Коломойского, который создал там рассаду гадюшников, под названием "Кол-центры", которые специализируются на онлайн-грабежах в промышленных масштабах.

      Сейчас наверное уже практически ни у кого в России не осталось сомнений в том, что причина вялотекущей СВО и бережное отношение нашей власти к ВПК Украины строилось ранее и продолжает строится сейчас ( возможно уже не в таких объёмах) на договорённостях и то что начали более интенсивно выносить объекты в Днепропетровске, это хорошо. Но надо прибавить. soldier
      1. Doker7 Звание
        Doker7
        0
        Сегодня, 15:56
        причина вялотекущей СВО и бережное отношение нашей власти к ВПК Украины строилось ранее и продолжает строится сейчас ( возможно уже не в таких объёмах) на договорённостях

        Попахивает дискредитацией... feel
    3. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +2
      Сегодня, 14:16
      А вот у меня есть вопрос к автору статьи. А что такое " стильные повреждения "? Раньше их как-то не стильно повреждали 🤔?
  2. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +5
    Сегодня, 13:32
    "Под вражескую атаку попало офисное здание, где после попадания загорелся пожар."

    Загорелся пожар это сильная формулировка, но не по-русски... Ну, да ладно, Днепр самый большой кол-центр по разводу людей на деньги, и не только россиян. Долбить их не передолбить, но лиха беда начало.. negative
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 13:51
      Цитата: майор Юрик
      Долбить их не передолбить, но лиха беда начало

      Планомерное лишение укрорейха современных средств коммуникации продолжается, дедатацентрация происходит результативно. Ждём срочного предложения по очередному перемирию от настозащовцев. yes
  3. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 13:35
    Нормально так, что не выгорело - пожарные водицей до кондиции довели.
  4. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 13:46
    Наше МО начинает вроде правильно,но почему то не доводит до логического завершения всё начатое....как пример- энергетика не добита,железная дорога-начато,но не добита.И амерские самолёты почему то запускают КР не боясь.Вот кохлы до мостов добрались,а наши "эксперты" писали,что мосты невозможно повредить..
    Приходит недоумение--почему не доводится до полного разрушения? Вот и с дата-центрами может случиться так же-не добьют...
  5. rosomaha Звание
    rosomaha
    -2
    Сегодня, 13:50
    а не думали, что они могут ответить так же...т.е. начнут нам выбивать связь и инет? А это дистанц обучение и работа.
  6. Laksamana Besar Звание
    Laksamana Besar
    +1
    Сегодня, 14:02
    Уточнил их премьер, что украинские власти и компании "готовятся к худшему сценарию" на случай дальнейших ударов по дата-центрам. Они пытаются защитить критическую цифровую инфраструктуру: часть объектов закапывают под землю, данные переносят в облачные хранилища или физически вывозят за границу.
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:15
    Дата центры перемирие ? Новая идея , а то как он миру жертвой представиться еще
  8. Грац Звание
    Грац
    -1
    Сегодня, 15:40
    вообще то это следовало сделать уже давно
  9. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 16:17
    стильные повреждения.
    По дата центрам всегда стильно прилетает.