Вслед за Киевом ВС РФ начали выносить дата-центры и в Днепропетровске
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Россия продолжает наносить удары по коммуникационным центрам Украины, вслед за Киевом прилетело по Днепропетровску. Как сообщают российские ресурсы, наши ударили по бизнес-центру в центре города, в здании которого находился дата-центр под названием Open Data.
ВС РФ начали выносить дата-центры в Днепропетровске, первым из чата вышел коммуникационный центр Open Data. По имеющейся информации, по зданию прилетело очень хорошо, есть стильные повреждения. Но чем ударили, пока данных нет, как предполагается, работали дроны-камикадзе типа «Герань».
Местные паблики подтверждают удар по дата-центру, ссылаясь на заявление Областной военной администрации. Как отмечается, в здании после удара начался пожар.
Российские войска нанесли удар по центру Днепра. Под вражескую атаку попало офисное здание, где после попадания загорелся пожар.
Ранее ВС РФ в течение нескольких дней били по коммуникационным центрам исключительно в Киеве, выбивая дата-центры самых крупнейших провайдеров интернета и услуг связи. Правительство Украины уже призвало население готовиться к «наихудшему варианту».
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