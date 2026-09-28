Сикорский назвал «большую уязвимость» НАТО перед Россией

Это так, ведь российские войска задействованы в войне против Украины. Но у России есть силы на гибридную провокацию. Она может быть масштабной.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что, по его оценке, у России сейчас нет сил для крупного нападения на НАТО.Сикорский:Об этом польский русофоб сказал в интервью TVP Info.По словам министра, Москве мог бы быть выгоден инцидент, из-за которого европейские страны и США разошлись бы во мнении, подпадает ли случившееся под статью 5 Североатлантического договора. Она, как известно, предусматривает помощь союзнику, подвергшемуся вооружённому нападению. При этом в самом НАТО не могут определиться, что именно в данном случае означает «помощь» - придётся ли воевать каждой стране-члену или можно ограничиться отправкой ящика патронов...Как разъясняет генсек НАТО, вопрос о том, является ли конкретный инцидент таким нападением, оценивается с учётом его обстоятельств; значительные гибридные атаки тоже могут подпадать под действие статьи. Но, опять же, единого плана прописанной реакции нет. Сикорский считает это большой уязвимостью альянса перед Россией.За несколько дней до интервью Сикорский говорил, что Польша получает из нескольких источников сведения о подготовке Россией «чего-то крупного» в этом году. Теперь, отвечая на вопрос о возможных действиях Москвы, он подчеркнул, что планы Владимира Путина известны только самому Путину, и призвал союзников сохранять бдительность, чтобы быстро реагировать.В этой ситуации вполне может быть так, что в НАТО сами организуют провокацию, затем ткнут пальцем на Россию, а ту же Польшу, не без таких, как Сикорский, попытаются вслед за Украиной отправить воевать против нашей страны.