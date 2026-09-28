Сикорский назвал «большую уязвимость» НАТО перед Россией

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Сикорский назвал «большую уязвимость» НАТО перед Россией

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что, по его оценке, у России сейчас нет сил для крупного нападения на НАТО.

Сикорский:



Это так, ведь российские войска задействованы в войне против Украины. Но у России есть силы на гибридную провокацию. Она может быть масштабной.

Об этом польский русофоб сказал в интервью TVP Info.

По словам министра, Москве мог бы быть выгоден инцидент, из-за которого европейские страны и США разошлись бы во мнении, подпадает ли случившееся под статью 5 Североатлантического договора. Она, как известно, предусматривает помощь союзнику, подвергшемуся вооружённому нападению. При этом в самом НАТО не могут определиться, что именно в данном случае означает «помощь» - придётся ли воевать каждой стране-члену или можно ограничиться отправкой ящика патронов...

Как разъясняет генсек НАТО, вопрос о том, является ли конкретный инцидент таким нападением, оценивается с учётом его обстоятельств; значительные гибридные атаки тоже могут подпадать под действие статьи. Но, опять же, единого плана прописанной реакции нет. Сикорский считает это большой уязвимостью альянса перед Россией.

За несколько дней до интервью Сикорский говорил, что Польша получает из нескольких источников сведения о подготовке Россией «чего-то крупного» в этом году. Теперь, отвечая на вопрос о возможных действиях Москвы, он подчеркнул, что планы Владимира Путина известны только самому Путину, и призвал союзников сохранять бдительность, чтобы быстро реагировать.

В этой ситуации вполне может быть так, что в НАТО сами организуют провокацию, затем ткнут пальцем на Россию, а ту же Польшу, не без таких, как Сикорский, попытаются вслед за Украиной отправить воевать против нашей страны.
17 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +4
    Сегодня, 13:40
    Когда уже Сикорского изолируют в специальное учреждение с мягкими стенами? what У него все заявления в последнее время - «шедевральны»… это ведь подарок для психиатрии!
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 13:43
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Когда уже Сикорского изолируют в специальное учреждение с мягкими стенами

      там вся европа одна большая палата для буйных
    2. knn54 Звание
      knn54
      +5
      Сегодня, 13:50
      Готовят пакость и боятся возмездия.
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        0
        Сегодня, 15:44
        Цитата: knn54
        Готовят пакость и боятся возмездия.

        Ровно на 100% уверен, готовят. Как Гитлер в 1941 году.
    3. Владислав_В
      Владислав_В
      +2
      Сегодня, 13:55
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      «шедевральны»… это ведь подарок для психиатрии!

      Ну да, противоречит сам себе. У России нет сил, но в её планах сделать провокацию для прямой войны со всем блоком НАТО. fool
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 14:53
        Цитата: Владислав_В
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        «шедевральны»… это ведь подарок для психиатрии!

        Ну да, противоречит сам себе. У России нет сил, но в её планах сделать провокацию для прямой войны со всем блоком НАТО. fool

        Они не только противоречат сами себе, они даже не понимают, что им простыми словами говорят.
        Есть силы, нет сил воевать - какая разница? ВОЕВАТЬ со всей Европой и всем НАТО никто не собирается. Война закончится очень быстро - они будут уничтожены.
        Что тут непонятного? Не знаю...

        Ладно бы, если б визжал, что "Россия хочет нас уничтожить". Нет же - танками-пулемётами воевать собрался, Аника-воин...
    4. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 13:56
      Когда уже Сикорского изолируют в специальное учреждение с мягкими стенами? what У него все заявления в последнее время - «шедевральны»… это ведь подарок для психиатрии!

      Янки и бритты зорко следят за всеми назначениями в странах ЕС и НАТО и умных и трезво мыслящих отсеивают ещё на самых дальних подступах к властным креслам.
      В высшие кресла чаще всего попадают буйные неадекваты и продажные лизоблюды, которые между собой ладят очень хорошо.
      А когда такие типы составляют большинство на верху то тамошний мир воспринимается уже совсем по другому - ненормальность нормальна, а нормальность ненормальна. smile
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    Сегодня, 13:42
    Стоит мужчина около дома
    Сверху из окна ему кричит женщина
    -Мужчина,Я вас боюсь!
    -Почему!
    -А вы меня изнасилуете!
    -Как же я к вам доберусь
    -А я к вам спущусь
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 13:59
      Цитата: Василенко Владимир
      Стоит мужчина около дома
      Сверху из окна ему кричит женщина
      -Мужчина,Я вас боюсь!
      -Почему!
      -А вы меня изнасилуете!
      -Как же я к вам доберусь
      -А я к вам спущусь

      Второй вариант 70 летняя бабка в лесу:
      " - Да не хочу я вас насиловать бабушка!!!
      Бабка доставая обрез из-за пазухи:
      - А придется, милок, придется!!"(С)
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 15:05
        первый больше подходит, очень хорошо описывает действия НАТО
  3. Polak_Polak Звание
    Polak_Polak
    0
    Сегодня, 13:42
    Этот Сикорский-еврей обыкновенный!, не поляк! А известно, что евреи после Второй мировой войны убивали поляков, а теперь хотят делать назло полякам!
  4. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 14:12
    Понимает этот нашкодивший кот,что рано или поздно по Польше может и прилететь за её деяния,поэтому пытается "работать на опережение",выдумывая небылицы и впутывая как можно больше "союзников".
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:17
    Я так понимаю ,сейчас все члены НАТЫ пообещают полякам и 5 статью и 6 , и какую скажет Сикорский. Он ведь как дитя ,его надо чем то заманить в войну
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 15:47
      Цитата: APASUS
      Я так понимаю ,сейчас все члены НАТЫ пообещают полякам и 5 статью и 6 , и какую скажет Сикорский.

      А может пора уже применить к нему Статью 57 УК РФ Часть 1.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 15:31
    Но у России есть силы на гибридную провокацию. Она может быть масштабной.

    Ровно за год до начала ВОВ, Гитлер успел раздавить Польшу, да ещё кучу разной "мелочёвки" Европы и доедал последнюю лапку лягушачей Франции. Вся Европа работала на него, кажется уже от пуза наелся Третий Рейх, но при этом во всех СМИ рейха муссировалась идея, что СССР нападёт на Германию ( всё как сейчас, как будто до сих пор Гитлер жив), при этом на территории Польши, по границе с СССР строились укрепления, якобы для защиты своих границ, туда шли эшелоны с военной техникой и перебрасывались десятки дивизий.
    Сейчас всё тоже самое, только теперь с территории Польши пойдут вначале не немцы, а поляки (весь мир знает о любви немцев к полякам и французам), которые уже давно немцами списаны, как расходной материал, так же как "тарасики".
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 15:51
      Цитата: carpenter
      Сейчас всё тоже самое, только теперь с территории Польши пойдут вначале не немцы, а поляки

      К этому всё и идёт, забыли поляки, как они петухами ходили и орали - "Мы раздавим Гитлера, пусто только сунется !!"
      Что получилось все знают - Польша прекратила существование и стала Генерал Губернаторством Третьего Рейха. Лучше бы она и оставалась им до сих пор.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:55
    "в ставке фюрера все малахольные"... а всякие мелкие фюрерки, вообще сбрендили... fool