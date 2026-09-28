Мэр Лондона: Британии необходимо снова стать членом Евросоюза

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Мэр Лондона: Британии необходимо снова стать членом Евросоюза

Мэр Лондона Садик Хан считает, что Британии следует снова стать членом Евросоюза. По мнению Хана, выход из ЕС стал крупнейшим актом экономического самоповреждения в истории королевства. При этом лондонский градоначальник приводит оценки ряда аналитиков и экономистов, утверждающих, что в настоящее время ВВП Британии примерно на 10% меньше, чем был бы, если бы королевство оставалось членом Евросоюза.

Членство в ЕС Хан называет единственным путем к процветанию. Он напоминает, что после своей победы на выборах президента США Трамп совершенно ясно дал понять, что не хочет более тесных связей ни с Евросоюзом, ни с Европой в целом, ни даже с НАТО. Исходя из этого, поскольку Британия вряд ли может и далее опираться на поддержку своих американских партнеров, Лондону необходимо начать процесс вступления в ЕС.

Между тем в настоящее время впервые за долгое время три составляющие Соединенного Королевства (Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию) одновременно возглавляют политические силы, не считающие сохранение нынешней модели окончательной целью. По итогам недавнего саммита в Кардиффе представители правительств этих регионов подписали меморандум о праве выхода из состава Британии. Меморандум охватывает экономику, энергетику, сотрудничество с Европой и международными структурами, а также вопрос самоопределения. Показательно, что все три региона нынешней Британии связывают свое будущее с ЕС: в Шотландии и Уэльсе рассчитывают на перспективу вступления как отдельные государства, а в Северной Ирландии — на возвращение в европейское пространство через воссоединение с Ирландией.
16 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 13:48
    Какие глупые мысли у этого мигранта ,надо сначала выжить местных аборигеновИ потом двигаться в Европу .
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +4
      Сегодня, 13:51
      Андрей, моё почтение. Полностью согласен 👍. Но почему он хочет в Евросоюз, а не в халифат 🤔???
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        +1
        Сегодня, 13:54
        Что-то мне это напоминает laughing
        1. Горыныч1 Звание
          Горыныч1
          +2
          Сегодня, 14:00
          Вот точно good прям как по писанному
      2. Комментарий был удален.
      3. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 14:18
        Цитата: Горыныч1
        Но почему он хочет в Евросоюз, а не в халифат 🤔???

        А что, в Евросоюз вернуться Британским Халифатом нельзя? Кто мешает-то?
        1. Горыныч1 Звание
          Горыныч1
          0
          Сегодня, 14:21
          Игорь, а это шикарная мысль 👍! И остальное евростадо приобщить к шариатской демократии good
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 14:01
      Если опять на особых условиях: освобождение от евро(только хунт стервинга), нет Шенгену и таможенному союзу, своя рыночная политика, то они там не нужны,от слова совсем.
    3. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +1
      Сегодня, 14:27
      У Нагличан были особые правила ( привилегии) в ЕС . Они их выторговали когда вступали .
      Может надеются и при повторном вступлении ох поиметь . Только навряд ли Европа сейчас пойдет на это .
      Да и повторное вступление растянется надолго . В очередь , после турок .
  2. Всеименазаняты Звание
    Всеименазаняты
    +1
    Сегодня, 13:56
    Цитата: Горыныч1
    Но почему он хочет в Евросоюз, а не в халифат 🤔???

    Бюджет больше, откаты выше.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:00
    Цитата: Горыныч1
    Андрей, моё почтение. Полностью согласен 👍. Но почему он хочет в Евросоюз, а не в халифат 🤔???

    Сергей добрый день, в Европе мигрантам ворам руки не рубят как в халифатах.
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +1
      Сегодня, 14:03
      Согласен полностью. Или ещё какие варианты имеются. Но в Европе пока повкуснее будет.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:10
    Цитата: Горыныч1
    Согласен полностью. Или ещё какие варианты имеются. Но в Европе пока повкуснее будет.

    Как выясняется, Европа слаба на наркоту.Мигранты начали с скандинавов - теперь пойдут южнее .
  5. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    -1
    Сегодня, 14:16
    Největší destrukci EU způsobují Německo a Francie, po vstupu bude ničit malé státy i Anglie. Žádný stát EU nemůže zbohatnout, jedině vysáváním a okrádáním malých států.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 14:16
      Наибольший ущерб ЕС наносят Германия и Франция, а после вступления в ЕС Англия также будет разрушать малые государства. Ни одно государство ЕС не может разбогатеть иначе, как путем подхалимства и грабежа малых государств.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:56
    Их дела....
    Каждый сходит с ума по своему, а тамошние сбрендили все скопом... fool
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:29
    Мэр Лондона: Британии необходимо снова стать членом Евросоюза
    Мэр Лондона Садик Хан считает, что Британии следует снова стать членом Евросоюза
    А к Пакистану он Британию присоединить не желает?