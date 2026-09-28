Мэр Лондона: Британии необходимо снова стать членом Евросоюза
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Мэр Лондона Садик Хан считает, что Британии следует снова стать членом Евросоюза. По мнению Хана, выход из ЕС стал крупнейшим актом экономического самоповреждения в истории королевства. При этом лондонский градоначальник приводит оценки ряда аналитиков и экономистов, утверждающих, что в настоящее время ВВП Британии примерно на 10% меньше, чем был бы, если бы королевство оставалось членом Евросоюза.
Членство в ЕС Хан называет единственным путем к процветанию. Он напоминает, что после своей победы на выборах президента США Трамп совершенно ясно дал понять, что не хочет более тесных связей ни с Евросоюзом, ни с Европой в целом, ни даже с НАТО. Исходя из этого, поскольку Британия вряд ли может и далее опираться на поддержку своих американских партнеров, Лондону необходимо начать процесс вступления в ЕС.
Между тем в настоящее время впервые за долгое время три составляющие Соединенного Королевства (Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию) одновременно возглавляют политические силы, не считающие сохранение нынешней модели окончательной целью. По итогам недавнего саммита в Кардиффе представители правительств этих регионов подписали меморандум о праве выхода из состава Британии. Меморандум охватывает экономику, энергетику, сотрудничество с Европой и международными структурами, а также вопрос самоопределения. Показательно, что все три региона нынешней Британии связывают свое будущее с ЕС: в Шотландии и Уэльсе рассчитывают на перспективу вступления как отдельные государства, а в Северной Ирландии — на возвращение в европейское пространство через воссоединение с Ирландией.
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