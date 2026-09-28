Мы видим в разведывательных данных, что Россия планирует совершить новые диверсии и, фактически, нападения на нашу демократию – чтобы разделить наше общество, чтобы запугать наши общества и заставить их воздержаться от оказания помощи Украине.

Россия планирует новые атаки «на европейскую демократию». С таким заявлением выступила глава европейской дипломатии и главная русофобка Евросоюза Кая Каллас.Каллас выступила перед журналистами, обвинив Россию в якобы подготовке «новых диверсий» против европейской демократии. По её словам, разведка предупреждает, что Россия продолжит запугивать Евросоюз, добиваясь его разобщения и отказа от поддержки Украины. Поэтому, получив такие данные, ЕС должен реагировать ещё до того, как эти атаки произойдут.Также Каллас заявила, что Евросоюз уже сделал «очень много» для своей безопасности, но «дыры в обороне ещё существуют», чем и пользуется Россия. Поэтому нужно быть бдительными.Каллас известна своей русофобией и низким уровнем интеллекта, и это не «российская пропаганда», так о ней говорят в Европарламенте. Как отметил один из депутатов, если Каллас за день ни разу ни в чём не обвинит Россию, то спать не сможет.