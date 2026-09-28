Каллас обвинила Россию в подготовке новых атак на «европейскую демократию»
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Россия планирует новые атаки «на европейскую демократию». С таким заявлением выступила глава европейской дипломатии и главная русофобка Евросоюза Кая Каллас.
Каллас выступила перед журналистами, обвинив Россию в якобы подготовке «новых диверсий» против европейской демократии. По её словам, разведка предупреждает, что Россия продолжит запугивать Евросоюз, добиваясь его разобщения и отказа от поддержки Украины. Поэтому, получив такие данные, ЕС должен реагировать ещё до того, как эти атаки произойдут.
Мы видим в разведывательных данных, что Россия планирует совершить новые диверсии и, фактически, нападения на нашу демократию – чтобы разделить наше общество, чтобы запугать наши общества и заставить их воздержаться от оказания помощи Украине.
Также Каллас заявила, что Евросоюз уже сделал «очень много» для своей безопасности, но «дыры в обороне ещё существуют», чем и пользуется Россия. Поэтому нужно быть бдительными.
Каллас известна своей русофобией и низким уровнем интеллекта, и это не «российская пропаганда», так о ней говорят в Европарламенте. Как отметил один из депутатов, если Каллас за день ни разу ни в чём не обвинит Россию, то спать не сможет.
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