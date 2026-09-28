Каллас обвинила Россию в подготовке новых атак на «европейскую демократию»

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Каллас обвинила Россию в подготовке новых атак на «европейскую демократию»

Россия планирует новые атаки «на европейскую демократию». С таким заявлением выступила глава европейской дипломатии и главная русофобка Евросоюза Кая Каллас.

Каллас выступила перед журналистами, обвинив Россию в якобы подготовке «новых диверсий» против европейской демократии. По её словам, разведка предупреждает, что Россия продолжит запугивать Евросоюз, добиваясь его разобщения и отказа от поддержки Украины. Поэтому, получив такие данные, ЕС должен реагировать ещё до того, как эти атаки произойдут.



Мы видим в разведывательных данных, что Россия планирует совершить новые диверсии и, фактически, нападения на нашу демократию – чтобы разделить наше общество, чтобы запугать наши общества и заставить их воздержаться от оказания помощи Украине.

Также Каллас заявила, что Евросоюз уже сделал «очень много» для своей безопасности, но «дыры в обороне ещё существуют», чем и пользуется Россия. Поэтому нужно быть бдительными.

Каллас известна своей русофобией и низким уровнем интеллекта, и это не «российская пропаганда», так о ней говорят в Европарламенте. Как отметил один из депутатов, если Каллас за день ни разу ни в чём не обвинит Россию, то спать не сможет.
49 комментариев
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  1. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +7
    Сегодня, 13:56
    Как увижу Каллас Каю,
    То от смеха я икаю.
    Как она откроет рот,
    То такую чушь несёт 🤦‍♀️
    laughing
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +4
      Сегодня, 14:13
      глава европейской дипломатии и главная русофобка Евросоюза Кая Каллас

      Она там главная идиотка fool , русофобок там и без неё достаточно!
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        +4
        Сегодня, 14:19
        Это точно. Вот только как она туда попала? По квоте для умственно отсталых?
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 14:24
          Цитата: Горыныч1
          Вот только как она туда попала? По квоте для умственно отсталых?

          Ох уж эта "инклюзивность"...
          А они слепых в снайперы и безногих в пехоту не пробовали набирать? А что - несправедливо как-то получается - ни одного снайпера с собакой-поводырём и в строю ни одного инвалида-колясочника.
          1. Горыныч1 Звание
            Горыныч1
            +2
            Сегодня, 14:26
            Да, недоработка... Но они пока эту схему на укровойнах тестируют
          2. Керенский Звание
            Керенский
            +1
            Сегодня, 16:49
            А они слепых в снайперы

            У нас лучше? Дают девочку - корректировщика - стажёра. Очки - аквариумы (там рыбки могут плавать) +- 8 точно. Идём конным строем и тут (тут 40 строк мата) она сообщает, что где-то протеряла свой казённый берет (оранжевый.. тут ещё 40 строк мата, - она его "по форме надела" (или одела?)
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 17:25
              Цитата: Керенский
              У нас лучше?

              Мне повезло - я таких не видел...
        2. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 15:17
          ...для эээстонских русофобов - приём на работу без тестов на IQ.
          вот так и попала:

          ...кто виноват в метеоритных дождях? Россия!
          Спасибо, вы приняты! lol
          1. Горыныч1 Звание
            Горыныч1
            +1
            Сегодня, 15:20
            Это точно. Да там всех берут без тестов. У них ценится отрицательный коэффициент умственного развития 👍 laughing wassat
          2. Монтесума Звание
            Монтесума
            +2
            Сегодня, 15:51
            Что Кая фон дер Ляйен, что Урсула Каллас - продукт одного русофобского инкубатора ЕС. Специально выращиваемая порода по принципу отрицательного отбора. request
      2. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +1
        Сегодня, 16:05
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Она там главная идиотка , русофобок там и без неё достаточно!

        Не, они с Урсулой на пару, как родные сёстры.
        1. marchcat Звание
          marchcat
          0
          Сегодня, 16:37
          Она вообще знает, что означает словосочетание "европейская демократия"? А то ведь слово - не воробей... вдруг это ругательство какое fool
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 13:58
    А что такое европейская демократия - она осязаема ,её потрогать можно? Или no она эфемерная субстанция ни цвета ,ни веса, ни формы - только запах ?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 14:00
      Из той же области как и суверенная демократия.
    2. Shkworen Звание
      Shkworen
      0
      Сегодня, 14:21
      этой субстанции, от которой за версту душком несет, нам точно не нужно :)
    3. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Сегодня, 14:23
      -А что такое европейская демократия
      Андрей, все зависит от страны проживания: в Британии пакистанская, в Германии турецкая...
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 14:32
        Цитата: knn54
        -А что такое европейская демократия
        Андрей, все зависит от страны проживания: в Британии пакистанская, в Германии турецкая...
        laughing
        - Для чего живёт человек на земле? Скажите.
        - Как же так сразу-то? И потом, где живёт? Ежели у нас, в Смоленской губернии — это одно, ежели в Тамбовской губернии - это другое.

        А с демократией, наверное, всё гораздо сложнее, чем со смыслом жизни... laughing
    4. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 16:07
      Цитата: tralflot1832
      Или она эфемерная субстанция ни цвета ,ни веса, ни формы - только запах ?

      Европейская демократия, это вонь сортира и свиного навоза на всю Европу.
      Осязать невозможно, но дышать трудно.
  3. кредо Звание
    кредо
    +4
    Сегодня, 14:02
    Россия планирует новые атаки «на европейскую демократию».

    При упоминание словосочетания "европейская демократия" почему то на ум приходит только Геббельс с его изречением о лжи. angry
  4. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 14:09
    Опять эта иdиотка............................................................
  5. anjey Звание
    anjey
    +1
    Сегодня, 14:14
    Если современная Европа будет ассоциироваться с такими калласами - это дно и реальный калл laughing
  6. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +2
    Сегодня, 14:18
    русофобия и низкий уровень интеллекта ......... fool

    Так её и назначили поэтому. Видимо тем, кто назначил, хорошо известно, что у большинства гейропейцев как раз низкий уровень, такая Кая и будет нагнетать, воздействовать на таких низких.
    Что мы и видим. Гейропейцы готовятся к войне с РФ, никто не ропщет
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 14:21
    Папаше еёйный был коммунистом , а выросло какое-то чучело.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +2
      Сегодня, 15:07
      Папаше еёйный был коммунистом

      точнее было бы - "носителем партийного билета"...
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 16:00
      Цитата: Ирек
      Папаше еёйный был коммунистом , а выросло какое-то чучело.

      Так она и сама успела в пионерках побывать. И даже наверняка активисткой числилась, судя по её безудержной тяге к разного рода публичным заявлениям.
  8. nedgen Звание
    nedgen
    +2
    Сегодня, 14:22
    Интересно а где эта т.н. персона в ЕС демократию обнаружила?
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +1
      Сегодня, 14:56
      мадам Ка.Ка. путает деморатию *Власть народа....с дерЬМОкратией, потому что в голове ее одни фэкалии вместо ума!
  9. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 14:23
    Это не совпадение--заявления Сикорского и Каки....это новый подвод к тому,что в эвропе начнутся "вдруг" какие то катаклизмы,и которые будут созданы самими эвропейцами,а обвинят Россию.На такие гадости особенно способны островитяне.
  10. Правдодел Звание
    Правдодел
    +2
    Сегодня, 14:29
    Каллас обвинила Россию в подготовке новых атак на «европейскую демократию»

    Лучше бы говорила не про демократию, а про нападение на ЛГБТ, наркоту и все аналогичное. А то все: демократия, демократия...
  11. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +3
    Сегодня, 14:30
    "Каллас выступила перед журналистами, обвинив Россию в якобы подготовке «новых диверсий» против европейской демократии."
  12. matwey Звание
    matwey
    0
    Сегодня, 14:44
    Мы видим в разведывательных данных, что Россия планирует совершить новые диверсии и, фактически, нападения на нашу демократию – чтобы разделить наше общество

    Семантический дислексик, её можно и не слушать, просто говорящий рот.
  13. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 14:47
    Господи! Да как же они надоели то со своей "демократией"!
  14. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 14:52
    не шуми, мадам Ка.Ка.....в Гейропе нет демократии, там власть в руках больных русофобии!
  15. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 15:06
    Также Каллас заявила, что Евросоюз уже сделал «очень много» для своей безопасности, но «дыры в обороне ещё существуют»

    Да, насчёт дыр она права.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 15:36
      ... wassat хорошая картинка! good

      да короткий
  16. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 15:10
    Что она так переживает мы же их ещё не бомбим а только по хорошему предупреждаем. Демократия как я помню это власть народа, вот и проведите референдум чтобы народ каждой страны НАТО высказался воевать или нет с Россией. Это будет по демократически. И нам будет легче нажать красную кнопку пуска не сомневаясь в демократическом выборе европейского народа. Какая страна хочет воевать ставим на карте целей крестик, не хочет галочку. hi
  17. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:13
    Конечно, а еще сам Путин пишет речи этой пустоголовой даме и заставляет произносить весь этот бред ! По другому то эту дурь не объяснить
  18. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 15:18
    интересно, эта дурa сама верит в тот бред, что несет?!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 15:38
      а вот это уже лишнее (я про верить) - главное что она понимает что ей за этот бред ЗП нехилую платят. laughing потому и сбацает что угодно.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 16:03
      Цитата: Василенко Владимир
      интересно, эта дурa сама верит в тот бред, что несет?!

      Если 30 лет убеждать себя в этом, то поверишь.
      Ну поверила же, что у неё в детстве конфет не было и она ела сметану с сахаром.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 16:08
        Цитата: carpenter
        и она ела сметану с сахаром.

        ну ...
        у меня знакомая ела творог с перцем, кому что нравится
  19. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:58
    Если такое выпускают на публику, значит это кому то нужно... fool
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 16:12
      Цитата: rocket757
      Если такое выпускают на публику, значит это кому то нужно.

      Ну так таких в Европе и выпускает инкубатор, сейчас по всей Европе только "инкубаторцы" (суточные петушки) заправляют.
      Вон Ле Пениха, думал не из инубатора, но после её слов - "стану президентом, буду помогать нацистской Украине", я понял, что и она из инкубатора.
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +1
        Сегодня, 16:14
        Цитата: carpenter
        Ну так таких в Европе и выпускает инкубатор

        Да, инкубатор работает 24 часа в сутки и без остановок.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 16:17
        Политик... что можно сказать, профессия древняя и... вполне себе успешно конкурирует с другой... wink
        А так, за бугром среда обитания такая... ну не райский сад для тех, кто хочет просто жить, трудится спокойно... а уж политическая среда... н-дас, о ней и сказать нечего, просто дурдом... soldier
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 16:50
          Цитата: rocket757
          Политик... что можно сказать, профессия древняя и... вполне себе успешно конкурирует с другой..

          Верно, две самые древние профессии и между ними постоянная вражда, но их объединяет одно, они все путаны.
  20. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 16:01
    Также Каллас заявила, что Евросоюз уже сделал «очень много» для своей безопасности

    Я в предыдущей статье о Сикорском писал, что в Европе сейчас пользуются методами Гитлера, (как будто он ещё жив). Методы дезинформации, что Россия хочет напасть на Европу, одинаковы, на границах с Россией создаются большие контингенты вооружённых сил блока, идёт постоянная инфа в СМИ о желании напасть России на Европу, всё как при Гитлере.
    Только никто из них не задумывается, а для чего России нужна эта "облезлая кошка" Европа, что у неё есть, что нужно России, если у них нет ни газа, ни нефти, ни полезных ископаемых, а ЛГБТ России не нужно от слова вообще.
  21. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 16:23
    Имели ввиду мы (Россия) эту кал асс и всю её дерьмократию
  22. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:32
    Цитата: tralflot1832
    А что такое европейская демократия - она осязаема ,её потрогать можно?
    Посмотрите на Ютьюбе гей-парад и сразу узнаете, что такое европейская демократия wink