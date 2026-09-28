Капкан для Нетаньяху: названа цель «секретного» его визита к главе ОАЭ

4 929 11
Капкан для Нетаньяху: названа цель «секретного» его визита к главе ОАЭ

Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху нанёс неанонсированный визит в Абу-Даби. Причём в самом Израиле его даже называют секретным.

Оказался связан этот визит с новым скандалом вокруг предупреждений о готовившейся атаке ХАМАС 7 октября 2023 года. По данным израильских СМИ и Reuters, 27 сентября Нетаньяху на частном самолёте прилетел в ОАЭ и провёл несколько часов с президентом страны Мохаммедом бин Зайедом аль Нахайяном. Официально содержание переговоров не раскрывается.

По данным Associated Press, после публикаций о том, что бин Зайед якобы лично предупреждал Нетаньяху о готовящейся масштабной операции ХАМАС, израильский премьер попросил эмиратского лидера публично опровергнуть эту информацию. При этом Абу-Даби не стал подтверждать или опровергать сам факт предупреждения, заявив лишь, что подобные вопросы обсуждаются по официальным каналам.

Сам Нетаньяху категорически отрицает, что получал такое предупреждение. Однако теперь появились дополнительные сведения о другом источнике информации. Как сообщает The Wall Street Journal, глава египетской разведки Аббас Камель непосредственно перед 7 октября 2023 года связался с офисом Нетаньяху и предупредил о готовящейся атаке после двух предыдущих египетских предупреждений. По данным источников издания, Каир продолжал передавать тревожные сигналы вплоть до 48 часов до нападения.

Таким образом, нынешняя история создаёт для Нетаньяху серьёзную политическую проблему: речь уже идёт не об одном сообщении, а о нескольких независимых свидетельствах о предупреждениях со стороны Египта и ОАЭ. При этом точные содержание полученной информации и то, какие распоряжения отдавал премьер, остаются предметом спора и расследований. И его попытки добиться публичного опровержения сообщения от главы ОАЭ критики уже рассматривают как стремление «замести следы». Ведь если премьер Израиля никак не отреагировал на сообщения разведок, это преступная халатность. Если же он всё прекрасно знал сам, но реагировать изначально не собирался, это уже нечто иное. Хотя в обоих этих случаях десятки израильских жертв от атаки ХАМАС трёхлетней давности, вполне однозначно, на совести Нетаньяху.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. anjey Звание
    anjey
    +10
    Сегодня, 14:05
    Израилю для развертывания масштабного геноцида против Газы очень нужна была такая провокация ,и не исключено что продажная верхушка ХАМАС (в бытности -детище Израиля),не вся конечно,а завербованная Моссад ,готовила эту провокацию и параллельно информировала руководство и разведку Израиля,так что это возможно секрет Полишинеля на БВ... hiБольшая аналогия кстати с 11 сентября 2001 в США с Башнями Близнецами....
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +4
      Сегодня, 14:30
      Израилю для развертывания масштабного геноцида против Газы очень нужна была такая провокация

      Большая аналогия кстати с 11 сентября 2001 в США с Башнями Близнецами....

      а нападение на радиостанцию в Гляйвице (31 августа 1939 года) - не напоминает?
      1. Магог_ Звание
        Магог_
        0
        Сегодня, 17:25
        Да многое напомнило, и не только в действиях супостата... Вот совсем малоизвестные факты из истории :
        Канун Халхин-Гола ( свидетельство заблаговременной подготовки КА к боям с японцами на реке Халхин-Гол ).
        Полковник Михаил Воротников – тогда лейтенант-танкист, а затем и адъютант Жукова, в своих воспоминаниях писал: "Еще в начале мая командный состав нашей бригады регулярно стал получать информацию об обстановке на Халхин-Голе. На разборе проведенного тактического учения командир нашей бригады М. П. Яковлев подробно остановился на агрессивных устремлениях японского милитаризма. Он ориентировал нас на возможное перерастание отдельных провокационных действий японцев в крупные бои". "…Халхин-Гол от нас, сами знаете, – сказал комбриг, – далеко", но если потребуется…
        Самое начало мая, до первых стычек ещё дней десять, ничего и нигде не происходит, но советские танкисты в Монголии уже получили ориентировку о предстоящих боях с "японскими провокаторами", причем, именно на Халхин-Голе."
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 14:41
      Цитата: anjey
      Большая аналогия кстати с 11 сентября 2001 в США с Башнями Близнецами....

      А некоторые над нами, старыми конспирологами, тогда смеялись...
      Разговаривают две коровы в стаде.
      - Знаешь... Мне кажется, что эти двуногие нас кормят, защищают от волков только за тем, чтобы воровать наше молоко, а потом убить и съесть нас...
      - Завязывай ты со своей конспирологией! И так над тобой всё стадо уже смеётся...
      laughing
    3. Ślązako Звание
      Ślązako
      0
      Сегодня, 15:55
      Ich bezweifle das alles nicht, aber ich Frage mich: hast du Belege für die Gründung der Hamas durch die Juden!!
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:08
    В Израиле все поголовно Нитанияху( один бы он такого не провернул) и мыслят в стиле осуждённых нюренбергского трибунала .
  3. knn54 Звание
    knn54
    +1
    Сегодня, 14:10
    Как бы действительно на Беню не вышли.
  4. Ми Ха Эль Звание
    Ми Ха Эль
    -2
    Сегодня, 14:12
    Выборы на носу, вот и стирают грязное бельё и вывешивают на всеобщее обозрение. Ищут высококультурных, , честных, образованных, и морально праведных юношей и девушек для распространения клеветы об их противниках
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:18
    Израиль разворошил гнездо с осами и думает отделаться просто .А вот и не получится
  6. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 14:51
    Если же он всё прекрасно знал сам, но реагировать изначально не собирался, это уже нечто иное.
    Операция "Еврейские консервы" как повод для геноцида палестинцев? И верно, зачем что-то сочинять, когда всё уже придумано.
  7. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    +1
    Сегодня, 15:02
    Сам Нетаньяху категорически отрицает, что получал такое предупреждение.

    Ничего личного!
    Просто нужен был повод для начала войны. Что может быть лучше кровавых жертв. Ничего в мире не меняется.