Капкан для Нетаньяху: названа цель «секретного» его визита к главе ОАЭ
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Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху нанёс неанонсированный визит в Абу-Даби. Причём в самом Израиле его даже называют секретным.
Оказался связан этот визит с новым скандалом вокруг предупреждений о готовившейся атаке ХАМАС 7 октября 2023 года. По данным израильских СМИ и Reuters, 27 сентября Нетаньяху на частном самолёте прилетел в ОАЭ и провёл несколько часов с президентом страны Мохаммедом бин Зайедом аль Нахайяном. Официально содержание переговоров не раскрывается.
По данным Associated Press, после публикаций о том, что бин Зайед якобы лично предупреждал Нетаньяху о готовящейся масштабной операции ХАМАС, израильский премьер попросил эмиратского лидера публично опровергнуть эту информацию. При этом Абу-Даби не стал подтверждать или опровергать сам факт предупреждения, заявив лишь, что подобные вопросы обсуждаются по официальным каналам.
Сам Нетаньяху категорически отрицает, что получал такое предупреждение. Однако теперь появились дополнительные сведения о другом источнике информации. Как сообщает The Wall Street Journal, глава египетской разведки Аббас Камель непосредственно перед 7 октября 2023 года связался с офисом Нетаньяху и предупредил о готовящейся атаке после двух предыдущих египетских предупреждений. По данным источников издания, Каир продолжал передавать тревожные сигналы вплоть до 48 часов до нападения.
Таким образом, нынешняя история создаёт для Нетаньяху серьёзную политическую проблему: речь уже идёт не об одном сообщении, а о нескольких независимых свидетельствах о предупреждениях со стороны Египта и ОАЭ. При этом точные содержание полученной информации и то, какие распоряжения отдавал премьер, остаются предметом спора и расследований. И его попытки добиться публичного опровержения сообщения от главы ОАЭ критики уже рассматривают как стремление «замести следы». Ведь если премьер Израиля никак не отреагировал на сообщения разведок, это преступная халатность. Если же он всё прекрасно знал сам, но реагировать изначально не собирался, это уже нечто иное. Хотя в обоих этих случаях десятки израильских жертв от атаки ХАМАС трёхлетней давности, вполне однозначно, на совести Нетаньяху.
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