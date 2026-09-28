Премьера Венгрии лишили неприкосновенности из-за «кражи» телефона

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Премьера Венгрии лишили неприкосновенности из-за «кражи» телефона


История с телефоном, брошенным в Дунай после ссоры в ночном клубе, дошла до венгерского парламента. Депутаты сняли неприкосновенность с премьер-министра Петера Мадьяра. Теперь следователи смогут допросить его в качестве подозреваемого и провести другие процессуальные действия.



Инцидент произошёл в будапештском клубе в июне 2024 года. Как утверждает прокуратура, один из посетителей снимал Мадьяра на телефон. Между ними возник конфликт: Мадьяр выхватил аппарат, убрал в карман и не отдал, хотя владелец потребовал его вернуть. Затем он вышел из клуба и бросил телефон в Дунай.

Позже водолазы подняли аппарат со дна. Телефон стоимостью около 400 евро вернули владельцу – он по-прежнему работал. Прокуратура считает, что в действиях Мадьяра могут быть признаки кражи.

Сам премьер не спорит с тем, что забрал телефон у снимавшего его мужчины: об этом он говорил ещё вскоре после происшествия. Но обвинение в краже отвергает и называет дело политически мотивированным. На этой неделе Мадьяр сам попросил парламент лишить его иммунитета, чтобы следствие могло разобраться в случившемся.

Это не единственный повод для споров вокруг венгерского премьера за последние месяцы. Ранее его критиковали после отказа Венгрии присоединиться к «Карпатской восьмёрке» и решения заблокировать строительство на своей территории хранилища нефтепродуктов для Украины. Глава украинского МИД тогда назвал заявления Мадьяра «безосновательно конфронтационными», тогда как сам премьер сравнил новое объединение с деревенской футбольной командой.
51 комментарий
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +7
    Сегодня, 14:22
    На хороший крючок его подсадили.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +3
      Сегодня, 14:33
      -убрал в карман..
      Однозначно кража.
      Но это было впервые(?). Главное, это положительная характеристика с места работы.
      1. Berkut752 Звание
        Berkut752
        0
        Сегодня, 14:51
        Нет , он выбросил его в Дунай, чтоб не снимал ..... Но, скорее всего Мадьяра, кому то наступил на хвост..............
        1. tihonmarine Звание
          tihonmarine
          0
          Сегодня, 16:20
          Цитата: Berkut752
          Но, скорее всего Мадьяра, кому то наступил на хвост...

          Ну судя по этим словам:
          "Глава украинского МИД тогда назвал заявления Мадьяра «безосновательно конфронтационными»"
          то ясно многим в Евросоюзе не нравится Мадьяр, они ожидали, что он будет делать всё что ему прикажут, а малой начал прыть показывать.
      2. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +3
        Сегодня, 16:15
        Цитата: knn54
        Однозначно кража
        Кража, это тайное похищение чужого имущества. В случае же с Мадьяром, это грабеж, т.е. открытое похищение
        1. Комментарий был удален.
        2. tihonmarine Звание
          tihonmarine
          +1
          Сегодня, 16:29
          Цитата: Schneeberg
          В случае же с Мадьяром, это грабеж, т.е. открытое похищение чужого имущества

          Я смотрю на это с другой стороны. Мадьяр защищал себя, когда некий хам его фотографировал.
          Никто без разрешения не может фотографировать другого человека. Если у теья есть телефон, то не значит , что это даёт право фотографировать всех подряд.
          Я бы тоже, отобрал телефон и набил морду, а телефон просто разбил бы.
          1. советник 2 уровня Звание
            советник 2 уровня
            0
            Сегодня, 16:41
            Цитата: tihonmarine
            Никто без разрешения не может фотографировать другого человека. Если у теья есть телефон, то не значит , что это даёт право фотографировать всех подряд.

            вообще то можно.. но! в общественном месте.. а вот выкладывать куда то- нельзя..
      3. Grencer81 Звание
        Grencer81
        0
        Сегодня, 16:59
        Нет, это не кража,это статья 161 Уголовного Кодекса РФ под названием "Грабёж",то есть открытое хищение чужого имущества без применения оружия или предметов, похожих на оружие.
      4. olbop Звание
        olbop
        0
        Сегодня, 17:20
        убрал в карман..
        Однозначно кража.

        Кража - тайное хищение чужого имущества.
        Ограбление - явное, но связанное с угрозами или насилием.
        А здесь, по сути - хулиганство
    2. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +1
      Сегодня, 14:33
      Одно дело снимать политика , он всегда у всех на виду , его может десятки раз в день снимают , и он не должен насчет этого «возникать»
      Другое дело если будут снимать простого смертного , это не всем понравится .
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 15:09
        Цитата: Кузнец 55
        Одно дело снимать политика , он всегда у всех на виду , его может десятки раз в день снимают , и он не должен насчет этого «возникать»

        На Западе есть правило ,все что находиться в публичной сфере, можно снимать. Все что находиться за дверьми дома ,снимать не положено. Мадьяра возможно спровоцировали , но он должен понимать кто он и что это означает.
      2. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        0
        Сегодня, 16:33
        Цитата: Кузнец 55
        Другое дело если будут снимать простого смертного , это не всем понравится .

        Снимал в клубе, зачем и кто ?
        Вопросов много, может член ОПГ, ревнивый муж, или жена подостала.
        Но "чел" не имел права снимать без разрешения.
        1. Grencer81 Звание
          Grencer81
          0
          Сегодня, 17:24
          Вызывайте полицию, пишите заявление на человека, который ведёт видеозапись, если считаете, что он нарушает ваше личное пространство.
          Но здесь уже уголовное дело за грабёж и умышленное уничтожение чужого имущества.
    3. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 15:39
      Цитата: Ирек
      На хороший крючок его подсадили.

      По сравнению с Домиником Стросс-Каном это мелкая неприятность. Тот провёл пару недель в одиночной камере (!) в одной из самых суровых тюрем США, и подписал все что от него требовали. Потом заявили что его оболгали, но француский президентский поезд уже... Ту-ту...
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +7
    Сегодня, 14:25
    Да уж, зря он сразу с «телефонов» начал… сначала мелочь по карманам, потом шапки wassat
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +4
      Сегодня, 14:31
      Ну, молодец, две статьи с земли поднял. Гоп стоп и хулиганка. По совокупности- до десяти лет. Дело будет рассматривать Басманный суд laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 14:36
        Сергей hi , ну это ж понятно - готовят в "правильные пацаны" деятеля - типа как такому доверять если он до "телефонов" опустился? laughing Мимо "телефона" пройти спокойно не может, а если ему финансы большие дадут распоряжаться - страшно подумать что сотворит.... laughing

        зы а еще и "хулюган"... laughing безобразие сплошное....
        1. Горыныч1 Звание
          Горыныч1
          +1
          Сегодня, 14:39
          Дмитрий, рад видеть! Да, такому нельзя доверять финансы 💷. Ничего, зато шить научится 👍, и на свободу-с чистой совестью. Ну а пока... Тюрьма-фуфайка laughing
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 14:40
            laughing ....и вааарежки!
            святое дело, Сергей! yes

            зы Взаимно рад! yes
            1. Горыныч1 Звание
              Горыныч1
              +1
              Сегодня, 14:42
              good ну как на воле без профессии, если завязать решил laughing
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +1
                Сегодня, 14:43
                ...как выйдет - министром швейной промышленности назначат. к гадалке не ходи. laughing
                1. Горыныч1 Звание
                  Горыныч1
                  +1
                  Сегодня, 14:45
                  Будет главным по производству кружевных труселей. Но вот сбыт доверять нельзя
                  laughing
                  1. Nexcom Звание
                    Nexcom
                    +1
                    Сегодня, 14:47
                    на "кассу" зиц-председателя поставят. положено так. и все при делах и чистые и сесть кому есть. а если зиц забухтит даже при проплаченной отсидке - инфаркт. и Аминь. и опять чисто.
                    1. Горыныч1 Звание
                      Горыныч1
                      +1
                      Сегодня, 14:50
                      Точно. Как говорится-классика жанра! И волки 🐺 сыты, и овцы 🐏 целы. Вот только пастух пропал laughing
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 15:10
          Цитата: Nexcom
          зы а еще и "хулюган"... laughing безобразие сплошное...

          Так и его хулюганы вниманием не обходят - то на встрече с жителями в городе Сольнок яйцо бросили (задержанный очень сожалел, что по башке не попал), то на празднике в городе Сексарде вином облили... Невезуха, короче. request

          Привет, Дмитрий! smile
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 15:12
            Привет Александр! hi
            Нууу, Вы ж сами понимаете - яйцами-помидорами не "покрестят" - вроде как и не политик! laughing

            зы а в кого то там и даже ботинком запустили - и тоже промазали... laughing
  3. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +3
    Сегодня, 14:25
    В наше время красть железнодорожные составы, гораздо безопаснее, чем красть телефоны.
    Это я тебе конкретно говорю... (с)
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 14:39
      ...дык мелочёвщиков никто никогда не воспринимал в серьёз... hi

      зы Шура Балаганов тоже на машинальной краже фигни какой-то попался.... как с такими дела миллиардные ворочать то??? Масштаб не тот!
  4. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 14:27
    Премьера Венгрии лишили неприкосновенности из-за «кражи» телефона

    это кому же он "на ногу наступил"?
    чтобы были такие последствия???
    1. Ганкутсу_ Звание
      Ганкутсу_
      0
      Сегодня, 14:30
      Оппозиции.
      По факту человек совершил несколько преступлений. Вот и решили прижать.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 14:31
        Оппозиции.

        ну, эти - они "мелко плавают" для такого ...
        1. Roman_VH Звание
          Roman_VH
          0
          Сегодня, 14:56
          Ну да, то ли дело соитие со страшной, черной, трансгендершей, БДСМ лезбиянкой
      2. svarog77 Звание
        svarog77
        0
        Сегодня, 15:06
        Ну так он как бы правильного европейского русла держится... просто решили еще посильнее за орешки прихватить.
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 14:27
    Какая мерзость. Отобрать у человека телефон и выбросить... Но... реклама для производителя телефона- отличная. Название пожалуйста,в студию.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 14:42
      ...наши телефоны тырят даже вот такие люди??? laughing
      1. solar Звание
        solar
        +1
        Сегодня, 15:48
        Не каждый телефон будет работать, если его в Дунай бросить.
  6. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 14:33
    На этой неделе Мадьяр сам попросил парламент лишить его иммунитета, чтобы следствие могло разобраться в случившемся.


    Значит уверен в своих силах и уверен в победе в этой раздуваемой (и этот сайт, судя по кликбейтскому названию, к этому присоединился ) интрижке
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 14:34
    Ахтунг,внимание 20 минут назад "российский беспилотник "поразил в Куеве здание Академии наук .Это им за выкопанное море . am
  8. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 14:45
    То ли он сапоги украл, то ли у него украли. В общем, в краже замешан... Цирк на конной тяге.
  9. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 14:46
    один из посетителей снимал Мадьяра на телефон. Между ними возник конфликт: Мадьяр выхватил аппарат, убрал в карман и не отдал, хотя владелец потребовал его вернуть. Затем он вышел из клуба и бросил телефон в Дунай.

    Фиии, клептоман не доделанный.... А еще считает себя порядочным человеком и яростно обливал грязью своего соперника Орбана...
  10. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 14:46
    Цитата: Андрей Николаевич
    Какая мерзость. Отобрать у человека телефон и выбросить... Но... реклама для производителя телефона- отличная. Название пожалуйста,в студию.

    Таки да! Главное, ни один телефон не пострадал!
  11. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    Сегодня, 14:55
    Телефон отжал, потом, наверное, полиция стала ловить, понял что обыщут, сбросил
  12. Кондратий_Обнимашкин Звание
    Кондратий_Обнимашкин
    +1
    Сегодня, 15:03
    Телефон бросили в воду - как минимум удар. Погрузился в воду на некоторую глубину, где его просто так по колено в воде не достать - потребовались водолазы. Пролежал в воде некоторое время и продолжил работать!!! Хочу такой телефон. feel
  13. Александр Сл Звание
    Александр Сл
    0
    Сегодня, 15:11
    Украине перешёл дорогу, после блокировки строительства нефтехранилища, обвинили, что он идёт путём Орбана, вот и нарыли компромат,
  14. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 15:20
    Кража- это тайное завладение чужим имуществом. А тут, похоже,на глазах у всех. Это не кража...
  15. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 15:47
    Цитата: Александр Х
    Кража- это тайное завладение чужим имуществом. А тут, похоже,на глазах у всех. Это не кража...

    Ага! Грабеж, 161 ст. УК РФ. Приплыл чувак!
  16. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:53
    Бывает... если не у всех, то у многих, есть свои "скелеты" в шкафу... wink
  17. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 15:53
    По моему, недалеко то время, когда не то что телефоны, самих этих недоделанных блохеров, будут бросать не только в Дунай, но и в Волгу, и в другие крупные реки :((. Доступ дали к интернету, и сразу дурь из многих полезла, причем чем глупее человек, тем он активнее в интернете. Сейчас новая игрушка, все завалили картинками из ИИ, которые выдают за настоящие...
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 17:27
      Это не всегда дурь... Очень часто это фиксация нарушений закона.
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:17
    Цитата: tralflot1832
    Это им за выкопанное море
    После СВО они себе новое море выкопают wink
  19. Melior Звание
    Melior
    0
    Сегодня, 16:56
    Если вырвал из рук, то это никакая не кража, а самый натуральный грабеж! laughing