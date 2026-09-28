Премьера Венгрии лишили неприкосновенности из-за «кражи» телефона
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История с телефоном, брошенным в Дунай после ссоры в ночном клубе, дошла до венгерского парламента. Депутаты сняли неприкосновенность с премьер-министра Петера Мадьяра. Теперь следователи смогут допросить его в качестве подозреваемого и провести другие процессуальные действия.
Инцидент произошёл в будапештском клубе в июне 2024 года. Как утверждает прокуратура, один из посетителей снимал Мадьяра на телефон. Между ними возник конфликт: Мадьяр выхватил аппарат, убрал в карман и не отдал, хотя владелец потребовал его вернуть. Затем он вышел из клуба и бросил телефон в Дунай.
Позже водолазы подняли аппарат со дна. Телефон стоимостью около 400 евро вернули владельцу – он по-прежнему работал. Прокуратура считает, что в действиях Мадьяра могут быть признаки кражи.
Сам премьер не спорит с тем, что забрал телефон у снимавшего его мужчины: об этом он говорил ещё вскоре после происшествия. Но обвинение в краже отвергает и называет дело политически мотивированным. На этой неделе Мадьяр сам попросил парламент лишить его иммунитета, чтобы следствие могло разобраться в случившемся.
Это не единственный повод для споров вокруг венгерского премьера за последние месяцы. Ранее его критиковали после отказа Венгрии присоединиться к «Карпатской восьмёрке» и решения заблокировать строительство на своей территории хранилища нефтепродуктов для Украины. Глава украинского МИД тогда назвал заявления Мадьяра «безосновательно конфронтационными», тогда как сам премьер сравнил новое объединение с деревенской футбольной командой.
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