Армия России освободила Нововодяное в ДНР под Добропольем

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Армия России освободила Нововодяное в ДНР под Добропольем


Минобороны РФ сообщило об освобождении села Нововодяное в ДНР. На этом участке фронта успехов добились подразделения группировки «Центр».



Нововодяное находится в Покровском районе, примерно в 12 километрах к северо-востоку от Доброполья. В российском Минобороны освобождение села связывают с дальнейшим продвижением на Покровском направлении.



Так, в западном направлении находится относительно крупный город Белозёрское, до окраин которого от текущих позиций в Нововодяном чуть более четырёх километров через населённые пункты Весёлое Поле и Первомайское. Освобождение села позволяет ВС РФ наступать на город с двух сторон – войска подходят к Белозёрскому также и с юга, где сейчас идут бои за освобождение Доброполья.

Также сегодня было освобождено Уланово, которое расположено в Шосткинском районе, на берегу реки Локня. Это село находится рядом с Курской областью, и его освобождение позволило отодвинуть подконтрольную ВСУ зону от государственной границы.

В суточной сводке ведомство также сообщило об ударах по позициям 20 украинских бригад и одного штурмового полка. Среди названных районов – участки в Харьковской и Сумской областях, в ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ на направлениях, где прямо сейчас действуют группировки «Центр» и «Север», Минобороны России оценило более чем в 745 военнослужащих.

Накануне российское ведомство заявляло о занятии Хрипунов, Петропавловки и Лозовой в Харьковской области, а также Марьино в Сумской.
4 комментария
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +7
    Сегодня, 14:53
    У Бойца в руках ГМ-94 – российский помповый гранатомет, хорошая вещь для штурмовиков! good
    Молодцы, берегите себя!
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:04
    Где то густо, где то не очень... в общем, противника давят, он отступает... soldier
    Удачи нашим воинам!
  3. Kotofeich Звание
    Kotofeich
    +1
    Сегодня, 16:17
    В самом центре Киева произошел мощный взрыв. Об этом сообщает корреспондент Financial Times на Украине Кристофер Миллер на своей странице в соцсети X.
    «Атакован объект в самом центре Киева. Мощный взрыв, над столицей поднимается черный дым», — пишет журналист.
    Издание «Страна.ua» сообщает, что жителям Киева пожар виден в направлении памятника «Золотые Ворота». Украинские журналисты также пишут о масштабном пожаре в центре столицы.
  4. helilelik Звание
    helilelik
    0
    Сегодня, 16:59
    Что-то как-то уже...сомнительно.