Армия России освободила Нововодяное в ДНР под Добропольем
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Минобороны РФ сообщило об освобождении села Нововодяное в ДНР. На этом участке фронта успехов добились подразделения группировки «Центр».
Нововодяное находится в Покровском районе, примерно в 12 километрах к северо-востоку от Доброполья. В российском Минобороны освобождение села связывают с дальнейшим продвижением на Покровском направлении.
Так, в западном направлении находится относительно крупный город Белозёрское, до окраин которого от текущих позиций в Нововодяном чуть более четырёх километров через населённые пункты Весёлое Поле и Первомайское. Освобождение села позволяет ВС РФ наступать на город с двух сторон – войска подходят к Белозёрскому также и с юга, где сейчас идут бои за освобождение Доброполья.
Также сегодня было освобождено Уланово, которое расположено в Шосткинском районе, на берегу реки Локня. Это село находится рядом с Курской областью, и его освобождение позволило отодвинуть подконтрольную ВСУ зону от государственной границы.
В суточной сводке ведомство также сообщило об ударах по позициям 20 украинских бригад и одного штурмового полка. Среди названных районов – участки в Харьковской и Сумской областях, в ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ на направлениях, где прямо сейчас действуют группировки «Центр» и «Север», Минобороны России оценило более чем в 745 военнослужащих.
Накануне российское ведомство заявляло о занятии Хрипунов, Петропавловки и Лозовой в Харьковской области, а также Марьино в Сумской.
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