«Птахи Мадьяра» заявили WSJ, будто бы Россия назначила $20 млн за их командира

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«Птахи Мадьяра» заявили WSJ, будто бы Россия назначила $20 млн за их командира

Российская сторона якобы предложила 20 млн долларов за информацию о местонахождении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного по позывному «Мадьяр».

Об этом представители украинских беспилотных сил («Птах Мадьяра») рассказали The Wall Street Journal. Сведения о награде исходят от украинских военных; её назначение военным ведомство России официально не подтверждается.



Журналистка WSJ встретилась с Бровди в командном центре на юго-востоке Украины. Как передаёт украинская пресса, перед поездкой её попросили отключить геолокацию и поместить телефон в экранирующий чехол, а маршрут скрыли тонированными окнами автомобиля.

Бровди заявил WSJ, что в Силах беспилотных систем служат 2,5% украинских военных, но на их долю пришлась примерно треть потерь российских войск за последний год. Это оценка самого Бровди, которая не подтверждается даже командованием ВСУ.
49 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 15:04
    ..а он сам сдаться не придёт и не заявит - вот, пришёл, выплачивайте....
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +7
      Сегодня, 15:10
      Думаю сумма сильно преувеличена, не стоит он столько… но подход правильный!
      1. knn54 Звание
        knn54
        +3
        Сегодня, 15:15
        -Думаю сумма сильно преувеличена,
        На Привозе:
        — Скажите, сколько стоит эта курица?
        — 5 рублей.
        — Сара, достань три рубля и дай ему один, пусть он подавится этой сдачей!
    2. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +6
      Сегодня, 15:17
      Заявили о награде, и принесли голову своего командира в мешке 💰. Ну а что? Схема то рабочая 🤣
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 15:21
        ...главное чтобы настоящую голову то принесли - с какелов то станется. хитрованы то те ещё.
        1. Горыныч1 Звание
          Горыныч1
          +1
          Сегодня, 15:46
          Так то да. Но это проверить можно. А за такие деньги 💷💷💷 они три головы принесут 🤣. Скажут, дескать, сказочный персонаж был wassat laughing
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 16:35
            Ха-ха-ха wassat - класс, про сказочный персонаж трехголовый... good laughing
            1. Горыныч1 Звание
              Горыныч1
              +1
              Сегодня, 16:41
              Ну а что делать... Это как в" джентльменах удачи ", когда двух"доцентов " сдавали wink
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +1
                Сегодня, 16:44
                Двоих сдадим - больше скостят! (с) laughing
                1. Горыныч1 Звание
                  Горыныч1
                  +1
                  Сегодня, 16:46
                  Совершенно верно! Так и здесь. А фильм гениальный.
    3. 2al Звание
      2al
      +1
      Сегодня, 16:09
      Федоров, Мадьяр и прочая хунта спокойно сидела на параде в конце августа, причём трансляция парада была в прямом эфире, так что поднять $20млн можно было без проблем.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Сегодня, 17:35
        «Птахи Мадьяра» заявили WSJ, будто бы Россия назначила $20 млн за их командира

        Ну не хотите голову, тогда хотя-бы начните с его генаталий winked
  2. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    +3
    Сегодня, 15:05
    Норм подход, в аккурат под хуторян.
  3. Grossvater Звание
    Grossvater
    +6
    Сегодня, 15:09
    Если б столько назначили, xoхлы давным давно его б продали. Да еще с доставкой!
    1. Inженегр Звание
      Inженегр
      0
      Сегодня, 15:31
      Ну так в чем проблема - пусть назначат... это сколько выплат по ранению, если пересчитать, получается? Думается даже финансово выгоднее будет, не говоря уже о моральном аспекте...
  4. Комментарий был удален.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:10
    Спасибо WSJ за рекламу ,самое главное чтобы об этом 404 ые узнали !!! wassat drinks good Начинаем обратный отсчёт.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 15:11
    Засыпал бы весь фронт листовками ,что за его голову дают 20 мил $. Своих же должен бояться
  7. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 15:12
    Если б это было бы так,кохлы давно притащили его бы сами...
  8. ученый Звание
    ученый
    0
    Сегодня, 15:18
    20 млн долларов за информацию о местонахождении командующего Силами беспилотных систем ВСУ
    Что такого ценного в голове у этого куска дер...а, что оно стоит как 20 уничтоженных танков Абрамс?
    1. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      +1
      Сегодня, 15:25
      Вы зря смеетесь..эта реально наносит нашим бойцам огромные потери.
      1. ученый Звание
        ученый
        0
        Сегодня, 15:35
        Цитата: Вольный Остров
        реально наносит нашим бойцам огромные потери

        Огромные потери наносят БПЛА, которые сплошным потоком идут с предприятий Запада. От того, кто распределяет эти поставки среди бандеровцев практически ни чего не зависит. Вместо него можно посадить любую секретаршу с длинный ногами и короткой юбкой, результат будет лучше только потому что боевые пидо..сы не будут пользоваться льготным снабжением..
        1. 1944-1989 Звание
          1944-1989
          0
          Сегодня, 15:43
          Есть командир, и он несёт ответственность за преступления.
        2. alexoff Звание
          alexoff
          +2
          Сегодня, 15:53
          Да никакие вражеские командиры там не важны, и политики с чиновниками тоже. Главные враги в окопах сидят, их бить можно и нужно, а всяких главных нацистов надо беречь, они марионетки и мученики, ещё на Медведчука обменивать придётся ещё раз...
          1. ученый Звание
            ученый
            +2
            Сегодня, 17:11
            Цитата: alexoff
            враги в окопах сидят, их бить можно и нужно, а всяких главных нацистов надо беречь

            Сарказм на форуме передать трудно, но вам кажется удается. Действительно факт, что за 5 лет СВО не один главарь и высокопоставленный чиновник киевской хунты не пострадал. Нужно быть глухим, слепым и дауном что бы не видеть причинно-следственную связь между безнаказанностью высшего руководства бандеровского режима и их желанием уничтожить Россию.
  9. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +4
    Сегодня, 15:18
    Российская сторона якобы предложила 20 млн долларов за информацию о местонахождении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного по позывному «Мадьяр».


    Российская сторона официальная вряд ли что-то предложила за Мадьяра, а вот Рамзан Кадыров, как частное лицо, мог предложить по своим канала 20млн. Естественно за Мадьяра живого с доставкой к Рамзану в кабинет. Я бы не удивился.
    1. Розмари Звание
      Розмари
      +1
      Сегодня, 15:37
      Так и есть. В этой статье написано (я цитирую):
      В Силах беспилотных систем говорят, что Кремль через криминальные структуры пообещал 20 миллионов долларов за информацию о местонахождении Бровди

      А почему бы этому не быть правдой? В 2015 году ФСБ официально предложила 20 млн долларов за информацию за сведения о террористах, причастных к подрыву российского самолета А321 над Синаем. А Мадьяр причастен к гибели куда большего количества россиян, чем 224 пассажиров самолета А321
      1. Зодиак Звание
        Зодиак
        +2
        Сегодня, 16:28
        Цитата: Розмари
        В 2015 году ФСБ официально предложила 20 млн долларов за информацию


        50 млн долларов.
        1. Розмари Звание
          Розмари
          +1
          Сегодня, 16:41
          Да, 50 млн долларов.

          А еще ФСБ России выплачивает денежное вознаграждение гражданам за содействие в борьбе с терроризмом на основании приказа, подписанного еще в 2010 году (Приказ ФСБ РФ от 16.10.2010 N 507).
          Точная сумма не фиксируется, и зависит от важности переданных сведений
  10. Комментарий был удален.
  11. Normann Звание
    Normann
    +1
    Сегодня, 15:23
    маршрут скрыли тонированными окнами автомобиля
    что-то новенькое - это как?
  12. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    -3
    Сегодня, 15:24
    Я бы этой свинье бесплатно бы голову отрезал бы. Но! Если бы наше руководство реально хотело бы унавозить этого Броуди -его бы уже давно унавозилт, безо всяких 20 млн долларов. Но это ,почему то не делается. Видимо так "надо"
    1. Crazy Pilot Звание
      Crazy Pilot
      0
      Сегодня, 15:35
      ...не надо резать голову... этих тварей диких всех отловить надо, судить и в клетку для начала ...на всеобщее обозрение
  13. Slon_on Звание
    Slon_on
    0
    Сегодня, 15:28
    Если б так было на самом деле, то мадяров этих пучками бы натягали.
  14. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 15:29
    За этого потенциального мертвяка максимум сотня баксов , причём в грювнях.
  15. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 15:37
    будто бы Россия назначила $20 млн за их командира
    если бы назначила, уже сами бы давно продали
    1. Розмари Звание
      Розмари
      +2
      Сегодня, 15:49
      А кого за эти четыре с половиной года xохлы продали?
      Ах да, России в 2022 году продали Медведчука за 215 человек, в том числе командиров полка "Азов" и иностранных добровольцев. И сейчас Южной Корее продали двух северокорейских военнопленных за $100 млн гуманитарной помощи
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        -2
        Сегодня, 16:07
        Цитата: Розмари
        А кого за эти четыре с половиной года xохлы продали?

        а что кто-то покупал?
  16. rocket757 Звание
    rocket757
    -3
    Сегодня, 15:52
    А то ж, тамошние фэйсы любят поднимать самооценку, свою значимость, такими способами...
    Недавно какая то прибалтанутая фирмешка хвасталась, что за их самоходную телегу назначили награду больше чем за импортный танк... fool
    В итоге... где та фирма, где та телега, фиг её знает... ушли в туман...
  17. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 16:11
    давыно пора. По этой пакости верёвка скучает не один год. Притащить в Россию и публично повесить негодяя. Без мыла. Не заслужил.
  18. Silbi Звание
    Silbi
    0
    Сегодня, 16:12
    Сдаётся, просто сам себе цену набивает, какой он незаменимый вояка, специально, видимо, на него охоту никто не обьявлял, а надо бы, чтобы, остальные призадумались.
  19. Earl Звание
    Earl
    -2
    Сегодня, 16:13
    Вот ведь карьеры в свинарнике: раньше вор и быдлo, а теперь - аж целый командир, за чью пустую башку 20 миллионов баксодолларов дают! Круче только генитальный пианист, на которого якобы совершили более 40 покушений. Воистину, если клоун усаживается на трон, он не становится королем, зато страна превращается в цирк.
    1. Inженегр Звание
      Inженегр
      0
      Сегодня, 16:20
      зато страна превращается в цирк

      Ну если там цирк, то как назовете тех, кто пытается его разогнать уже 5й год и пока без видимого конца?
  20. hiller Звание
    hiller
    +2
    Сегодня, 16:19
    Для уничтожения негодяев все средства хороши. Притаранить это .... субстанцию в Россию и публично вздёрнуть с трансляцией по горсударственным каналам(расходы окупить). Как ей подобых вешали в Харькове в 1944 году на площади. Верёвка без мыла. Не заслужил. Пусть ботами посучит и обделается .Подольше для почтенной публики!!!
    1. Crazy Pilot Звание
      Crazy Pilot
      0
      Сегодня, 16:55
      ...причем тащить эту мразоту надо на той же веревке на которой вешать будут...через Донецк, Луганск и Белгород желательно.
  21. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 16:23
    За этого клоуна 20 млн? Да он и плевка моего не стоит wink
  22. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 16:34
    Хорошо выглядит, наверно тренируется чтобы успеть быстро добежать до канадской границы. bully
  23. rusich Звание
    rusich
    -1
    Сегодня, 16:44
    За такое дерьмо 20 млн. баксов никто не даст. Ему цена в базарный день 3 копейки. Надо будет и так уберут
  24. matwey Звание
    matwey
    0
    Сегодня, 17:07
    Сведения о награде исходят от украинских военных;

    Сами цену и набивают.
  25. tralmaster Звание
    tralmaster
    0
    Сегодня, 17:09
    Ну он сильно себя переоценил. Три рубля цена его в базарный день. Мадьяр нам живой нужен. Судить надо как раньше при народно как фашистских прихвостней после войны.
  26. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:44
    Российская сторона якобы предложила 20 млн долларов за информацию о местонахождении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного по позывному «Мадьяр».


    Брешуть гади, за такі гроші xox laughing ол продасть батька і матір, і власну дружину до повного комплекту. laughing
    Извиняюсь за мову, это из-за смеха автопереключение произошло. Поэтому перевод:
    Врут гады, за такие деньги xoxол продаст отца и мать, и собственную жену до полного комплекта.