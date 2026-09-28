Атомный зверь Поднебесной: зачем Китаю танк с ядерным реактором и пушкой, бьющей на 450 километров?
Китай проектирует «ядерный танк»: 60 тонн, рельсотрон и реактор под бронёй
Китайские исследователи опубликовали концепцию тяжёлой боевой машины с малогабаритным ядерным реактором, электромагнитной пушкой и многоуровневой системой защиты. Это пока не танк в металле, а научная работа — дорожная карта, в которой ядерный вариант отнесён к перспективному этапу после 2045 года.
Представьте себе картину недалёкого будущего. На горизонте появляется силуэт танка весом в 60 тонн. Его не выдаёт рёв дизеля, от него не тянет гарью — вместо привычного мотора машину двигают электромоторы.
Внезапно воздух вспарывает росчерк плазменного шлейфа — выстрел рельсовой пушки. Снаряд уходит со скоростью около 3,5 километра в секунду, чтобы, по замыслу авторов, доставать цели на дистанции до четырёхсот пятидесяти километров.
Звучит как сценарий голливудского блокбастера или завязка для очередной части франшизы «Терминатор». Но именно такую концепцию тяжёлой боевой машины расписали китайские инженеры в статье China mulls building nuclear-powered tank with 450km-range railgun in 2 decades.
Главный секрет этого монстра кроется под бронёй. Вместо привычного двигателя внутреннего сгорания конструкторы предлагают миниатюрный ядерный реактор класса 10 мегаватт — речь идёт о тепловой мощности, часть которой ещё предстоит превратить в электричество, а остальное тепло отвести.
Зачем танку собственная АЭС? Ответ прост: электроснабжение. Традиционная техника быстро сажает аккумуляторы при работе радаров, систем активной защиты и мощных вычислителей.
Ядерное же сердце должно вырабатывать энергию непрерывно, годами. По замыслу, этого хватит не только на то, чтобы крутить гусеницы, но и на питание самых прожорливых систем:
- электромагнитной пушки, которой требуются колоссальные импульсы;
- продвинутых радаров и тепловизоров, способных видеть сквозь любую непогоду;
- лазерных комплексов ПВО, которые должны сбивать дроны-камикадзе ещё на подлёте;
- систем РЭБ, ослепляющих противника.
Вместо классического гладкоствольного орудия калибра 125 мм китайцы хотят поставить электромагнитную (рельсовую) пушку. Она должна разгонять снаряд до 3,5 км/с исключительно за счёт магнитных полей. Никакой пороховой гари, никаких гильз — только физика и скорость.
В финальной версии оружие, по расчётам авторов, должно оперировать энергией порядка 50 мегаджоулей на выстрел. Теоретическая дальность — около 450 километров. По задумке, это позволило бы поражать вражеские штабы, аэродромы и корабли из глубокого тыла, не пересекая линию фронта.
Инженерная мысль впечатляет масштабом задачи. Собственно реакторный блок конструкторы рассчитывают уложить в объём порядка двух кубометров. При этом свинцово-висмутовое охлаждение и радиационная защита, по их прикидкам, не должны весить больше трёх тонн — иначе 60-тонная машина просто увязнет в грунте. Добавьте сюда автономность: дозаправлять реактор ядерным топливом предполагается примерно раз в пять лет.
Пока физики-ядерщики ломают голову над компактным реактором, на поле боя напрашиваются и другие «игроки». Американские военные первыми поставили в строй роботизированных собак для переноски грузов и разведки, а КНР налаживает их массовое производство. Логично предположить, что такие механические псы могли бы стать напарниками для дальнобойной машины: пока «атомный лев» держит фронт, стаи роботов просачиваются в тылы врага и подсвечивают цели. Оговоримся честно — прямой связки роботов-целеуказателей именно с этим танком в самой работе нет, это уже наше допущение о том, как подобная система могла бы работать в комплексе.
А теперь давайте оценим ситуацию объективно
Пока перед нами не опытный танк, а опубликованная исследователями концепция энергосистемы будущей бронемашины. Ядерный вариант в пересказах работы относится к этапу после 2045 года. Из открытых материалов не следует, что построена машина с реактором и рельсовой пушкой, а 450 километров — её подтверждённая стрельбой дальность.
Первое препятствие — не наличие ядерного топлива, а размеры и тепловой баланс всей установки. Упоминаемые 10 мегаватт — тепловая мощность: часть её ещё нужно превратить в электричество, остальное тепло отвести. В танк придётся вписать не только реактор, но и преобразователь энергии, охлаждение, радиационную защиту и системы безопасности. При попадании в машину требования к ним не исчезают. Для масштаба: американский опытный реактор Project Pele, рассчитанный на 1–5 мегаватт электрической мощности, запланировали перевозить в 20-футовых контейнерах. Это другой проект, но полезное напоминание о габаритах реального оборудования.
Второе препятствие — рельсовая пушка. Ей нужен короткий мощный электрический импульс, который непрерывно работающий реактор напрямую не выдаст. Потребуются накопители, силовая электроника и отвод тепла; ресурс рельсов при повторной стрельбе тоже предстоит доказать. ВМС США создали 32-мегаджоульный корабельный демонстратор и отдельно решали задачи охлаждения, темпа стрельбы и долговечности ствола. Разместить систему более высокой заявленной энергии вместе с бронёй и силовой установкой в 60-тонной машине — самостоятельная задача.
Наконец, максимальная дальность не равна способности уничтожить выбранную цель. Снаряд на сотнях километров встречает сопротивление воздуха, нуждается в точных исходных данных и, вероятно, во внешнем целеуказании; его точность и действие по цели ещё надо подтвердить испытаниями. Сильная сторона проекта — попытка связать все эти задачи в единую схему. Слабая — пока ни одна из заявленных характеристик танка как готовой боевой системы не предъявлена на практике.
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