СМИ: Немецкие спецслужбы усилили слежку за российской дипмиссией и бизнесменами

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СМИ: Немецкие спецслужбы усилили слежку за российской дипмиссией и бизнесменами


У российского посольства в Берлине стало заметно больше наблюдателей. По данным крупного немецкого издания, германские спецслужбы усилили контроль за дипмиссией, а заодно – за российскими предпринимателями и членами их семей, у которых есть действующие визы.



Газета со ссылкой на источники в правительстве пишет, что за территорией посольства наблюдают в том числе с вертолётов. Передвижения российских бизнесменов отслеживают, а людей, связанных с российскими властями, расспрашивают при въезде в Германию.

Возле дипмиссии несколько дней стоят фургоны, которые издание считает машинами спецслужб. Издание полагает, что демонстративное наблюдение должно оказать давление на сотрудников посольства. Германские власти, по данным газеты, объясняют усиление мер опасениями из-за надуманной «российской угрозы».

Одновременно правительство Германии готовит изменения в работе собственной разведки. Ещё в июне Financial Times писала о планах расширить полномочия Федеральной разведывательной службы – BND.

Реформа, по данным газеты, затронет радиоэлектронную разведку, применение искусственного интеллекта, надзор за ведомством и возможности для ответных действий. Берлин рассчитывает так усилить противодействие России и меньше зависеть от американских спецслужб и систем.

Российское посольство назвало инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле, за счёт которого местные власти нагнали истерию вокруг «угрозы» от РФ, провокацией, выгодной Украине и сторонникам дальнейшей военной помощи Киеву. Владимир Путин заявил, что Германия не представила доказательств, и связал обвинения с внутренними проблемами Берлина. Представитель МИД России Мария Захарова также сочла повод для обострения отношений надуманным.
15 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 15:20
    Передвижения российских бизнесменов отслеживают, а людей, связанных с российскими властями, расспрашивают при въезде в Германию.

    Вот это тема ! Еду давать взятку Урсуле или договариваться с Урсулой. За это ее порвать свои же спецслужбы могут. Ничего доказано не было ...................а осадочек то остался
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 15:45
      Что зничит “спецслужбы усилили слежку?". Слежка либо она есть либо её нет. bully
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        -2
        Сегодня, 16:22
        Цитата: Теренин
        Что зничит “спецслужбы усилили слежку?". Слежка либо она есть либо её нет
        Можно следить за десятью человеками, а если слежку усилить, то и за всеми сто. Можно следить с утра и до обеда, а можно круглосуточно
        1. Ростислав Прокопенко Звание
          Ростислав Прокопенко
          0
          Сегодня, 16:31
          Ну судя по фотографии теперь преследователи не прячутся, а просто ходят за сотрудниками и фотографируют их.
        2. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 17:14
          Цитата: Schneeberg
          Цитата: Теренин
          Что зничит “спецслужбы усилили слежку?". Слежка либо она есть либо её нет
          Можно следить за десятью человеками, а если слежку усилить, то и за всеми сто. Можно следить с утра и до обеда, а можно круглосуточно

          Представляете какие ресурсы нужно затратить на слежку? И она приносит плоды только инкогнито. А это все профонация игры на нервах.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:27
    Как будто раньше было по другому.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 15:38
      Лагерь германофилов исторически у нас в элите всячески без мыла лет триста пытался задружится со швабами и каждый раз был кидок да проблемы.
      1. Max Otto Звание
        Max Otto
        0
        Сегодня, 15:51
        Немцы не считают народности восточнее Берлина за себе равных. Отсюда и раньше распространенная, а сегодня прямо таки свирепствующая руссофобия.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Сегодня, 16:03
          Так у нас немалое число людей, особенно в верхах, аналогичного мнения - в рот заглядывают западным господам, на них во всем пытаются быть похожими
        2. Копчёный Звание
          Копчёный
          +2
          Сегодня, 16:26
          А мне что то кажется, что любая капиталистическая система хоть немецкая, хоть французская и тд не будут считать равной российскую. Вот поглядим теперь, внезапно китайская, тоже такая будет или как. Очень интересно.
  3. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +2
    Сегодня, 15:48
    Издание полагает, что демонстративное наблюдение должно оказать давление на сотрудников посольства. Германские власти,


    Эти наблюдения кучей мшин в открытую- ПОКАЗУХА с целью давления на немецких бюргеров, чтоб они поверили что Россия им угрожает.
  4. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 15:59
    Высматривают, кто же так рейтинг Мерца обрушил и нет ли тут русского следа
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:01
    Издержки... вот только чего?
    Так то там у правящих до агрессивного, активного психоз а не далеко... ещё, незабвенное "в ставке фюрера все малахольные"... soldier
  6. commbatant Звание
    commbatant
    -1
    Сегодня, 16:02
    Со всеми странами присоединившимися к санкциям против РФ давно надо было сократить объем дипломатических отношений, а граждан РФ предупредить о рисках посещения ими этих стран. А так непонятно чем занимаются наши дипломаты (люди работающие под прикрытием) в этих странах, если за ними следят постоянно, а уровень отношений между этими странами и РФ "ниже плинтуса"...
  7. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 16:54
    российскими предпринимателями и членами их семей, у которых есть действующие визы.

    За этими персонажами было бы неплохо российским спецслужбам усилить наблюдение.