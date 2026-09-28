СМИ: Немецкие спецслужбы усилили слежку за российской дипмиссией и бизнесменами

У российского посольства в Берлине стало заметно больше наблюдателей. По данным крупного немецкого издания, германские спецслужбы усилили контроль за дипмиссией, а заодно – за российскими предпринимателями и членами их семей, у которых есть действующие визы.Газета со ссылкой на источники в правительстве пишет, что за территорией посольства наблюдают в том числе с вертолётов. Передвижения российских бизнесменов отслеживают, а людей, связанных с российскими властями, расспрашивают при въезде в Германию.Возле дипмиссии несколько дней стоят фургоны, которые издание считает машинами спецслужб. Издание полагает, что демонстративное наблюдение должно оказать давление на сотрудников посольства. Германские власти, по данным газеты, объясняют усиление мер опасениями из-за надуманной «российской угрозы».Одновременно правительство Германии готовит изменения в работе собственной разведки. Ещё в июне Financial Times писала о планах расширить полномочия Федеральной разведывательной службы – BND.Реформа, по данным газеты, затронет радиоэлектронную разведку, применение искусственного интеллекта, надзор за ведомством и возможности для ответных действий. Берлин рассчитывает так усилить противодействие России и меньше зависеть от американских спецслужб и систем.Российское посольство назвало инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле, за счёт которого местные власти нагнали истерию вокруг «угрозы» от РФ, провокацией, выгодной Украине и сторонникам дальнейшей военной помощи Киеву. Владимир Путин заявил, что Германия не представила доказательств, и связал обвинения с внутренними проблемами Берлина. Представитель МИД России Мария Захарова также сочла повод для обострения отношений надуманным.

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