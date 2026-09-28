Помогали разрабатывать ракеты: в Киеве уничтожено здание Академии наук Украины

6 011 40
Помогали разрабатывать ракеты: в Киеве уничтожено здание Академии наук Украины

В результате очередного удара ВС РФ по целям в Киеве фактически уничтожено здание Национальной академии наук Украины. После точного прилета дрона здание серьезно разрушено и продолжает гореть. Удар был нанесен в дневное время, когда внутри были представители украинской науки, основной задачей которых в настоящее время является разработка вооружений для ВСУ.

Незадолго до этого в небезызвестной украинской компании Fire Point похвастались, что в разработке ракет им помогает Академия наук. Кроме того, у Fire Point есть задокументированные образовательные инициативы с рядом украинских вузов, например, с Киевским авиационным институтом (КАИ). Удар по зданию украинской Академии наук вызвал довольно бурную реакцию у Зеленского, который уже пообещал «отомстить России» за эту атаку.



Ранее после ракетного удара, нанесенного ВС РФ, украинская компания Pegasus Arms LLC официально подтвердила остановку выпуска дронов. В руководстве предприятия признали, что цеха по производству беспилотных летательных аппаратов получили существенные повреждения, из-за чего сборка техники полностью прекращена на неопределенный срок. Разрушенные мощности специализировались на выпуске ударных дронов-камикадзе и БПЛА-бомбардировщиков, предназначенных для снабжения ВСУ. До уничтожения производственных мощностей Pegasus Arms LLC, работавшая с 2023 года, считалась одним из ключевых производителей украинского ВПК.


40 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +8
    Сегодня, 16:26
    в Киеве уничтожено здание Академии наук Украины
    Металлургические комбинаты, дата-центры и порты, а сейчас и до Академии добрались. Верной дорогой идут наши ВС. А кстати, не эти ли из Академии говорили что Украине 140000 лет? И что они произошли от шумеров? wink
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 16:36
      Цитата: Schneeberg
      А кстати, не эти ли из Академии говорили что Украине 140000 лет?

      Может быть и говорили, но вот что там делал бывший секретарь СНБО Украины? Вряд ли историческими опусами занимался.
      ❕ Сообщается о ранении бывшего секретаря СНБО Украины Горбулина.
      Он находился в здании Академии наук.
    2. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +6
      Сегодня, 16:47
      Владимирская улица, 54. Это здание НАНУ было поражено. Владимирская улица идёт практически параллельно Банковой, там примерно 1.5 - 2 км… вот туда ещё нужно! yes
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:58
      Цитата: Schneeberg
      не эти ли из Академии говорили что Украине 140000 лет?

      Вот и прилетело, за то чтобы не брехали.
    4. bk316 Звание
      bk316
      0
      Сегодня, 17:10
      Металлургические комбинаты, дата-центры и порты, а сейчас и до Академии добрались.

      В этой цепочке явный пробел.
      Не хватает "органы государственного управления".
      1. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Сегодня, 17:22
        Удар был нанесен в дневное время, когда внутри были представители украинской науки

        Это первый бумеранг от одесского Дома Профсоюзов. Там тоже днем люди прыгали с этажей под юлюлюкание и стрельбы по ним бандеровцев.
  2. alexoff Звание
    alexoff
    -3
    Сегодня, 16:27
    Я не знаю как на Украине, а у нас я не очень понимаю чем занимается руководство РАН, сидящее в главном здании, также называемое "золотые мозги". Работы проводятся на местах, а в руководстве только финансовыми потоками на оплату ЖКХ управляют, не забывая о себе любимых конечно. Соответственно и бить надо по конкретным местам а не где важные деды-академики штаны протирают и даже не в курсе чем в институтах занимаются
    1. Карельский Звание
      Карельский
      +2
      Сегодня, 16:35
      Соответственно и бить надо по конкретным местам а не где важные деды-академики
      А конкретно,это
      у Fire Point есть задокументированные образовательные инициативы с рядом украинских вузов, например, с Киевским авиационным институтом
      А таких ВУЗов не один.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -2
        Сегодня, 16:37
        Ну так вот конкретика кто и где разрабатывал, а в главном здании обычно распильщики от науки сидят, которые требуют чтоб их фамилии в соавторы вставляли и на этом их полномочия всё
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +6
      Сегодня, 16:38
      Цитата: alexoff
      Работы проводятся на местах

      Ну значит это и было "то место", где шли работы по созданию оружия.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -5
        Сегодня, 16:41
        Или не было, откуда такая уверенность? Что это за институт? Написано будто это центральное управление, а не разработчики
        1. Комментарий был удален.
        2. carpenter Звание
          carpenter
          +8
          Сегодня, 16:45
          Цитата: alexoff
          Или не было, откуда такая уверенность?

          Раз "долбанули", значит куда надо попали. На Украине сейчас всё можно бить, что связано как то с вооружением ( даже фабрику мороженого).
        3. Комментарий был удален.
    3. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +2
      Сегодня, 16:40
      Цитата: alexoff
      Работы проводятся на местах, а в руководстве только финансовыми потоками на оплату ЖКХ управляют, не забывая о себе любимых конечно.

      "В руководстве предприятия признали, что цеха по производству беспилотных летательных аппаратов получили существенные повреждения, из-за чего сборка техники полностью прекращена на неопределенный срок."
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -4
        Сегодня, 16:47
        В руководстве предприятия признали
        какое это имеет отношение к данному удару?
      2. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        0
        Сегодня, 17:41
        получили существенные повреждения, из-за чего сборка техники полностью прекращена

        Не стоит чепчики вверх бросать. Не исключена и дезинформация. Потому как - война!
    4. Володин Звание
      Володин
      0
      Сегодня, 17:44
      Цитата: alexoff
      не знаю как на Украине, а у нас я не очень понимаю чем занимается руководство РАН, сидящее в главном здании, также называемое "золотые мозги".

      Простите, но если вы "не очень понимаете", это вовсе не означает, что не занимаются делом. Это всё равно как заявить, я не знаю, чем там занимается головной мозг, ведь ноги сами ходят.
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    Сегодня, 16:36
    в небезызвестной украинской компании Fire Point похвастались, что в разработке ракет им помогает Академия наук.

    Похвастались ???
    Вот и прилетело, вас за язык никто не тянул, все претензии к Fire Point.
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +1
      Сегодня, 16:44
      Болтун- находка для шпиона. Неправильно ❌ шпиона зачеркнуть!!! Доблестного российского разведчика!
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 16:47
        Цитата: Горыныч1
        Доблестного российского разведчика!

        Не будем преувеличивать, а скажем - "партизана".
        1. Горыныч1 Звание
          Горыныч1
          +1
          Сегодня, 16:48
          Согласен. Но всё равно хорошо получилось 👍
  4. Lako Звание
    Lako
    +2
    Сегодня, 16:38
    Так, и до Банковой, с Радой доберутся. Или Зеленский, здесь не при делах?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 16:53
      Цитата: Lako
      Так, и до Банковой, с Радой доберутся. Или Зеленский, здесь не при делах?

      Для такого случая у меня стоит бутылка "Courvoisier". Всё жду, жду боюсь прокиснет.
  5. Всеименазаняты Звание
    Всеименазаняты
    +1
    Сегодня, 16:46
    Fire Point похвастались

    "Чуть помедленнее, я записываю" (с)
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 16:55
      Цитата: Всеименазаняты
      "Чуть помедленнее, я записываю"

      Не записывать, а бомбить надо.
      1. Всеименазаняты Звание
        Всеименазаняты
        0
        Сегодня, 17:20
        Прежде чем бомбить, нужно координаты записать.
  6. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 16:48
    Всё ближе и ближе к Банковой.....а "мститель" глубже и глубже?
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:48
    А как сняли с последнего этажа этих двух , лестниц у спасателей на видео не видно .
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 16:56
      Цитата: tralflot1832
      А как сняли с последнего этажа этих двух , лестниц у спасателей на видео не видно .

      Как не видно, вон справа внизу, и стоит, но спуститься не могу.
      1. АВП 518 Звание
        АВП 518
        +2
        Сегодня, 17:07
        но спуститься не могу.

        Да просто крикнули: Прыгай, тут невысоко.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 16:57
      Жить захочешь и не так ещё раскорячишься.У как они заговорили ?Стандартное ,а нас за шо ?
    3. АВП 518 Звание
      АВП 518
      +1
      Сегодня, 17:00
      А как сняли с последнего этих двух ,спасателей на видео не видно .
    4. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 17:10
      Цитата: tralflot1832
      А как сняли с последнего этажа этих двух , лестниц у спасателей на видео не видно

      Алиса безжалостно сказала, что они выпрыгнули, но есть кадры где одному лестницу подают:
  8. Everevil Звание
    Everevil
    +1
    Сегодня, 17:04
    Удар был нанесен в дневное время, когда внутри были представители украинской науки, основной задачей которых в настоящее время является разработка вооружений для ВСУ.

    Давно пора делать именно так, днём. Эти "представители" прекрасно знают, что и для чего разрабатывают, а значит, оценивают и риск, связанный с их работой. Просто они уверены в нашей гуманности, и что не прилетит в рабочее время. Противника же давно не парит, когда бить, куда бить, и сколько людей причастных и не причастных при этом пострадает.
    Короче, так держать! Всецело приветствую!
  9. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 17:15
    По центрам разработки ЯО надо бить. В Днепропетровске и Харькове. Незачем ждать когда ядерную бомбу создадут
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:16
    На этом фото ,красивше. Украинцы утверждают что пожарным пришлось эвакуироваться при повторной тревоге .Пожар эвакуироваться отказался.Зеленский угрожает ответным кадром, кстати .
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      0
      Сегодня, 17:29
      С другого ракурса
      https://vkvideo.ru/video-230168667_456240334
  11. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 17:22
    Товарищи наводчики. А в свете ударов по различным бендаровским "академиям", можно заказать удар по "институту национальной памяти", где один из самых мразотных клоповников русофобии на Украине?
    Этот удар порадует в том числе многих русскоязычных украинцев.
    МАХ Colonelсassad
  12. Всеименазаняты Звание
    Всеименазаняты
    -1
    Сегодня, 17:25
    Цитата: Everevil
    Противника же давно не парит, когда бить, куда бить

    Еще как парит! Целенаправленно бьют в пересменку по проходным и раздевалкам, чтобы было максимальное количество жертв. Естественно оборудование при этом никак не страдает. Т.е. это не "попутные жертвы", это целенаправленное убийство.
  13. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 17:30
    Давно пора. "Железо" можно заменить, а "мозги" - нет.
  14. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    0
    Сегодня, 17:40
    Кажется начинаем начинать...