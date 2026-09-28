Помогали разрабатывать ракеты: в Киеве уничтожено здание Академии наук Украины
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В результате очередного удара ВС РФ по целям в Киеве фактически уничтожено здание Национальной академии наук Украины. После точного прилета дрона здание серьезно разрушено и продолжает гореть. Удар был нанесен в дневное время, когда внутри были представители украинской науки, основной задачей которых в настоящее время является разработка вооружений для ВСУ.
Незадолго до этого в небезызвестной украинской компании Fire Point похвастались, что в разработке ракет им помогает Академия наук. Кроме того, у Fire Point есть задокументированные образовательные инициативы с рядом украинских вузов, например, с Киевским авиационным институтом (КАИ). Удар по зданию украинской Академии наук вызвал довольно бурную реакцию у Зеленского, который уже пообещал «отомстить России» за эту атаку.
Ранее после ракетного удара, нанесенного ВС РФ, украинская компания Pegasus Arms LLC официально подтвердила остановку выпуска дронов. В руководстве предприятия признали, что цеха по производству беспилотных летательных аппаратов получили существенные повреждения, из-за чего сборка техники полностью прекращена на неопределенный срок. Разрушенные мощности специализировались на выпуске ударных дронов-камикадзе и БПЛА-бомбардировщиков, предназначенных для снабжения ВСУ. До уничтожения производственных мощностей Pegasus Arms LLC, работавшая с 2023 года, считалась одним из ключевых производителей украинского ВПК.
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