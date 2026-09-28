ВВС Польши разрешили сразу сбивать все объекты, летящие «со стороны России»

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ВВС Польши разрешили сразу сбивать все объекты, летящие «со стороны России»

Замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик заявил, что армия страны переходит на так называемую «позитивную идентификацию»: теперь для пуска ракет летчикам и командирам не обязательно обладать данными визуальной идентификации цели — достаточно одних показаний радаров. Ранее действовал строгий регламент обязательного сближения и опознания объекта, а стрельба по приборам допускалась исключительно в условиях войны или военного положения.

По словам Томчика, в настоящее время для Польши существует очевидная угроза со стороны России, и в связи с этим необходимо адаптировать процедуры и нормы таким образом, чтобы летчики были уверены в своих действиях и знали, что «за ними каждый раз стоит государство».



Таким образом, можно отметить, что Варшава сделала очередной шаг к прямой конфронтации с Россией. Помимо прочего, отказ от обязательной визуальной идентификации цели существенно повышает риск ошибки: как известно, на радары могут попасть гражданские авиалайнеры и другие цели. При этом надо учитывать, что качество данных польских радаров, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Не так давно польские военные подняли боевой вертолет и привели в готовность истребители из-за летевшего со стороны Белоруссии «неопознанного объекта», который оказался стаей перелетных птиц.

В то же время новые правила создают угрозу, прежде всего, самолетам ВС ВСУ, которые нередко в попытках перехватить наши «Герани» и крылатые ракеты приближаются к польским границам.
6 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +1
    Сегодня, 17:12
    Это заявление, без конкретики - очередной пук в лужу со стороны поляков. Что и главное Где они собираются сбивать? Над своей территорией - имеют полное право, больше нигде не могут, прекрасно понимая, что без последствий это не останется.
    Может самолёт Зеленского собьют… народ России будет не против.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 17:18
      ВВС Польши разрешили сразу сбивать все объекты, летящие «со стороны России»
      Это только Калининградская область, ещё вокруг Польши семь государств fool
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:18
    Не дай бог польская ракета воздух - воздух прилетит в Белоруссию или в Калининградскую область .Надо предупредить поляков о последствиях .
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:35
      Цитата: tralflot1832
      Надо предупредить поляков о последствиях .

      Ну если от поляков прилетит, то по полякам бить надо. Откуда прилетела туда и бить, даже если из Польши прилетит укро дрон.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:23
    Как-бы "случайно " по вашему самолётику не прилетело.
  4. Aleks1956OU Звание
    Aleks1956OU
    +1
    Сегодня, 17:24
    Я так понимаю, что теперь у Беларуси возникнут проблемы.

    Вряд ли Поляки будут пускать ракеты по Калининградской области, пятая точка у них не железная.
    А, вот все что они увидят со стороны Беларуси, значит будут долбить?
    Между тем, украинсаих дронов там летает предостаточно.

    Причём они специально их маскируют под российские.
    Значит в Беларусь надо опять перебросить полк фронтовой авиации, что реагировать в ответ, но уже по самолетам, которые будут делать эти пуски.

    А, с учетом того, что у них характеристики лучше, можно сразу бить не подлетая к границе.
    Кстати, почти все командиры авиационных подразделений России хорошо знают воздушную обстановку и местные условия, бывали там не раз.
    Справяться легко.
    А, вот понравиться ли это полякам?