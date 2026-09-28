ВВС Польши разрешили сразу сбивать все объекты, летящие «со стороны России»
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Замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик заявил, что армия страны переходит на так называемую «позитивную идентификацию»: теперь для пуска ракет летчикам и командирам не обязательно обладать данными визуальной идентификации цели — достаточно одних показаний радаров. Ранее действовал строгий регламент обязательного сближения и опознания объекта, а стрельба по приборам допускалась исключительно в условиях войны или военного положения.
По словам Томчика, в настоящее время для Польши существует очевидная угроза со стороны России, и в связи с этим необходимо адаптировать процедуры и нормы таким образом, чтобы летчики были уверены в своих действиях и знали, что «за ними каждый раз стоит государство».
Таким образом, можно отметить, что Варшава сделала очередной шаг к прямой конфронтации с Россией. Помимо прочего, отказ от обязательной визуальной идентификации цели существенно повышает риск ошибки: как известно, на радары могут попасть гражданские авиалайнеры и другие цели. При этом надо учитывать, что качество данных польских радаров, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Не так давно польские военные подняли боевой вертолет и привели в готовность истребители из-за летевшего со стороны Белоруссии «неопознанного объекта», который оказался стаей перелетных птиц.
В то же время новые правила создают угрозу, прежде всего, самолетам ВС ВСУ, которые нередко в попытках перехватить наши «Герани» и крылатые ракеты приближаются к польским границам.
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