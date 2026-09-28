Деньги есть, ракет нет: ЕС не смог договориться о поставках Patriot Украине
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Ракеты для Patriot Украине нужны сейчас, но европейские министры обороны так и не решили, кто готов отдать их из собственных запасов. После встречи стран ЕС глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что новых обязательств по таким поставкам никто не взял.
Деньги на будущие закупки уже предусмотрены. По словам Каллас, Евросоюз утвердил планы на 28,3 млрд евро в рамках кредита для Украины. В них входят и ракеты для Patriot, которые ещё предстоит произвести в США. Проблема в сроках: пока новые партии поступят, Киеву нужно чем-то пополнять боекомплект.
Поэтому на встрече обсуждали другой вариант. Европейские страны и партнёры могли бы сначала передать Украине ракеты из своих запасов, а позже закупить замену за счёт кредитных средств. Каллас рассказала, что многие поддерживали эту схему, но договориться о конкретных поставках не удалось.
По другому финансовому вопросу решение приняли: страны ЕС согласовали распределение 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира. После завершения нынешнего цикла его работы, по словам Каллас, участники обсудят новое финансирование фонда.
О нехватке ракет для Patriot Киев говорит уже давно. В конце июля украинская сторона вновь заявила об остром дефиците боеприпасов для ПВО после ночных ударов. В сентябре Зеленский назвал ориентир на холодные месяцы – от 100 до 120 ракет-перехватчиков.
Летом Дональд Трамп допускал выдачу Украине лицензии на производство ракет для Patriot, но затем отказался от этой идеи, сославшись на потребности самих США. Позднее он вернулся к вопросу и допустил лицензию на выпуск более старых ракет.
Москва выступает против западных поставок оружия Киеву. В Кремле заявляли, что новые вооружения не изменят решение России продолжать боевые действия до достижения поставленных целей. Владимир Путин, в свою очередь, скептически оценивал возможности устаревших систем Patriot, которые могут передать Украине.
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