Деньги есть, ракет нет: ЕС не смог договориться о поставках Patriot Украине

595 6
Деньги есть, ракет нет: ЕС не смог договориться о поставках Patriot Украине


Ракеты для Patriot Украине нужны сейчас, но европейские министры обороны так и не решили, кто готов отдать их из собственных запасов. После встречи стран ЕС глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что новых обязательств по таким поставкам никто не взял.



Деньги на будущие закупки уже предусмотрены. По словам Каллас, Евросоюз утвердил планы на 28,3 млрд евро в рамках кредита для Украины. В них входят и ракеты для Patriot, которые ещё предстоит произвести в США. Проблема в сроках: пока новые партии поступят, Киеву нужно чем-то пополнять боекомплект.

Поэтому на встрече обсуждали другой вариант. Европейские страны и партнёры могли бы сначала передать Украине ракеты из своих запасов, а позже закупить замену за счёт кредитных средств. Каллас рассказала, что многие поддерживали эту схему, но договориться о конкретных поставках не удалось.

По другому финансовому вопросу решение приняли: страны ЕС согласовали распределение 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира. После завершения нынешнего цикла его работы, по словам Каллас, участники обсудят новое финансирование фонда.

О нехватке ракет для Patriot Киев говорит уже давно. В конце июля украинская сторона вновь заявила об остром дефиците боеприпасов для ПВО после ночных ударов. В сентябре Зеленский назвал ориентир на холодные месяцы – от 100 до 120 ракет-перехватчиков.

Летом Дональд Трамп допускал выдачу Украине лицензии на производство ракет для Patriot, но затем отказался от этой идеи, сославшись на потребности самих США. Позднее он вернулся к вопросу и допустил лицензию на выпуск более старых ракет.

Москва выступает против западных поставок оружия Киеву. В Кремле заявляли, что новые вооружения не изменят решение России продолжать боевые действия до достижения поставленных целей. Владимир Путин, в свою очередь, скептически оценивал возможности устаревших систем Patriot, которые могут передать Украине.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 17:22
    Это не просто облом , это обломищеееее.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +2
      Сегодня, 17:29
      У корешей хутора нестыковка в мозге, как это деньги есть, а ракеток не купить, это полный слом сознания величия большого количества денег.... Привыкайте, убогие, у нас дронов и ракет больше и это аксиома..... Так победим! negative
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 17:42
      Цитата: Ирек
      Это не просто облом , это обломищеееее.

      Ничего они в коммерции не понимают!

      Деньги есть, 28 лярдов нашли. Сильно "Пэтриоты" для Украины нужны? Предложите Трампу четыре цены. Он свои продаст - все, что есть.
      Он же не политик, не военный - он БАРЫГА. А для барыги не было никогда и ничего невозможного - продаст всё. Есть только вопрос цены.

      Собственно, по такой цене они и в Европе между собой передерутся, кто ракеты Зеленскому отдаст. И про то, что "Россия завтра нападёт" забудут.
  2. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 17:29
    Гроши еэ, але вы тримайтесь.
    Деньги есть, но вы держитесь!
  3. Fachmann Звание
    Fachmann
    +2
    Сегодня, 17:30
    Оччень хорошая тенденция! А пока "Патриоты" пустые, наши в основном беспилотниками работают.
    Баллистику накапливают, и правильно!
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 17:30
    Кайя Калас только санкции вводить умеет.