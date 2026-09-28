Западу не удалось убедить Москву в необходимости нового «зернового коридора»

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Западу не удалось убедить Москву в необходимости нового «зернового коридора»

На Западе сетуют, что европейские страны и посредники не смогли убедить Россию согласиться прекратить атаки на украинские порты и направляющиеся в них суда в Чёрном море.

Как сообщает Bloomberg, украинский министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в недавнем интервью агентству в Брюсселе заявил, что Киев не видит перспектив возобновления полноценного экспорта сельхозпродукции через черноморские порты. Высоцкий отметил, что, судя по всему, украинской стороне необходимо исходить из того, что ситуация с морским экспортом в ближайшее время останется столь же критической, как сейчас. Страны-посредники уже проинформировали украинские власти о том, что Москва отклонила все переговорные инициативы и проекты соглашений. При этом атаки на портовую инфраструктуру в Одесской области существенно снизили возможности Украины по поставке зерна на мировой рынок.



Стоит отметить, что морская блокада Украины, помимо очевидного ущерба для остатков экономики «незалежной», существенно ограничивает снабжение ВСУ вооружениями и боеприпасами морским путем. Как показала практика, украинская сторона и ее западные «союзники» неизбежно пользуются любыми ограниченными перемириями, чтобы максимально восполнить изрядно оскудевшие арсеналы ВСУ.
34 комментария
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  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +13
    Вчера, 18:00
    Западу не удалось убедить Москву в необходимости нового «зернового коридора»


    Меня это порадовало.

    Это становится уже рутиной:

    В порту Черноморск поражен сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ.

    ▫️ В порту Измаил – инфраструктура завода «Дунайсудосервис». Крупное судостроительное и судоремонтное предприятие, осуществляющее восстановление и модернизацию плавсредств, техническое обслуживание и переоборудование сторожевых катеров.

    ▫️ Также на территории завода поражен пункт постоянной дислокации подразделения госпогранслужбы Украины.

    ▫️ Кроме того, на переходе морем – сухогруз, доставлявший в порт Одесса военные грузы
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +13
      Вчера, 18:07
      Цитата: alexboguslavski
      Меня это порадовало.

      Это всех нас порадовало, заодно порадовало и то, что кого-то сильно огорчило. good
      1. Pete Mitchell Звание
        Pete Mitchell
        +1
        Вчера, 18:53
        Цитата: Монтесума
        всех нас порадовало …
        Хорошее начало недели… Надеюсь рулящие не отступят от ранее данных заявлений..
    2. poquello Звание
      poquello
      +5
      Вчера, 18:19
      Цитата: alexboguslavski
      Кроме того, на переходе морем – сухогруз, доставлявший в порт Одесса военные грузы

      регулярные сообщения по атаке судов, что радует, но что продолжают идти - беспокоит, непонятна причина- от недобития, от нужды или упёртости?
      1. guest Звание
        guest
        +4
        Вчера, 18:57
        Цитата: poquello
        непонятна причина

        А мне всё таки понятно, не верят они там на западе в решительность нашего руководства. Они уверены, что скоро все эти удары с нашей стороны прекратятся и они спокойно смогут продолжать в том же духе.
    3. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Вчера, 18:32
      МО добавило ещё:
      при переходе морем поражены два морских судна типа «сухогруз», доставлявшие грузы военного назначения в порт Одесса.
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +10
    Вчера, 18:00
    На Западе сетуют, что европейские страны и посредники не смогли убедить Россию согласиться прекратить атаки на украинские порты и направляющиеся в них суда в Чёрном море.

    В России спокойно выдохнули good Пусть кто-то другой кормит «Негров в Африке»! Всё топить! negative
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Вчера, 18:09
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Пусть кто-то другой кормит «Негров в Африке»!

      Да Украина их то и не кормила, много пены и шелухи от "зерновой сделки".
    2. Горизонт Звание
      Горизонт
      +5
      Вчера, 18:15
      Пусть кто-то другой кормит «Негров в Африке»!


      Щас весь "цивилизованный" мир возвопит в праведном гневе, что Путин устроил голодомор для афро-африканцев.
    3. guest Звание
      guest
      +5
      Вчера, 18:59
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Пусть кто-то другой кормит «Негров в Африке»!

      Ну зачем их в Африке кормить, пусть переезжают в гейропу, там их накормят. laughing lol
    4. Piramidon Звание
      Piramidon
      +4
      Вчера, 19:07
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Пусть кто-то другой кормит «Негров в Африке»!

      Да никто и не собирался негров кормить. В Европе они сами всё сжирали.
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +10
    Вчера, 18:00
    На Западе сетуют, что европейские страны и посредники не смогли убедить Россию согласиться прекратить атаки на украинские порты

    А чего сетуете на русских, на себя сетуйте, когда обманывали в Минске, Стамбуле.
    Вот теперь пожинайте плоды, вам веры нет.

    Предавший однажды, предаст тебя дважды.
    Солгавший однажды, продолжит враньё.
    Ты помнишь, сказал я, что будет не важно,
    Не лгал я сказав, что умрёт вороньё.

    Солгавший однажды, соврёт тебе дважды,
    А может пошутит, но кто разберет.
    Поверь мне, родная, что было не важно,
    Кто скажет: "Я предал", тот тоже соврет.
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +4
      Вчера, 18:06
      Цитата: carpenter
      Вот теперь пожинайте плоды, вам веры нет.

      Точно.
    2. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +2
      Вчера, 18:56
      Цитата: carpenter
      чего сетуете на русских, на себя сетуйте, когда обманывали в Минске, Стамбуле. Вот теперь пожинайте плоды, вам веры нет.
      Проблема в том, что они этого уже не помнят - чего ожидать от вскормленных риласми с tik toka. Психологи бьют тревогу: способность восприятия информации уменьшается, за последние годы до 6 секунд….
  4. rusich Звание
    rusich
    +2
    Вчера, 18:01
    Россия больше не ведется на уговоры гейропы. Зерновую сделку уже проходили, в дурковину везут оружие и боеприпасы, а обратно зерно, прокат и др.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 18:05
    Да ладно, прям таки убедить... обмануть, так точнее будет...
    Очевидно, что зено и прочее, для забугорных, желанные... а нам то это зачем?
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Вчера, 18:06
    Они убеждали нас stop ,,да они требовали от нас повтор зерновой сделки .Монологи пусть своим сексуальным партнёрам читают , за монологи будет отдуваться Украина. Из за Вудуфулю ответит .
  7. Горизонт Звание
    Горизонт
    -2
    Вчера, 18:09
    Господь услышал мои молитвы... Неужели у ВГК наконец то закончились красные карандаши?
    Хотя африканцев конечно жалко. Как они там теперь без украинской пшенички будут... wassat
    1. Декларант Звание
      Декларант
      +6
      Вчера, 18:24
      А африканцы её и не видели. Европа хавала.
      1. Горизонт Звание
        Горизонт
        0
        Вчера, 18:34
        Это то понятно, что до какой то там африки ничего нет доходило, но верещать будут, что тамошний голодный люд только укропской пшеничкой и жил)))
  8. paul3390 Звание
    paul3390
    +6
    Вчера, 18:09
    Можно было бы подумать, но при условии - каждый пароход идущий к вам ещё в Проливах в обязательном порядке шмонает сверху до низу команда международных инспекторов из стран БРИКС... И далее - он следует под транспондером строго по установленному коридору в установленные сроки. Иначе - тут же торпеду в бочину.
  9. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Вчера, 18:15
    На Западе сетуют, что европейские страны и посредники не смогли убедить Россию согласиться прекратить атаки на украинские порты и направляющиеся в них суда в Чёрном море.

    Они сетуют, что не удалось Россию в очередной раз, ну пусть будет обмануть.
    Они прекрасно понимают, что зерно это для галочки. Не в смысле девушки с таким именем или птички.
    Им нужен стабильный коридор поставок вооружения и боеприпасов приемлемой пропускной способности. А это только морские перевозки. Даже речные по Дунаю уступают.
    Вот и пригорюнились, что очередная обманка не прошла.
  10. Абзац Звание
    Абзац
    +1
    Вчера, 18:16
    Раньше они станцевали под гармошку. Теперь танцуют на граблях. Наша задача не выключать музыку и поправлять грабли.
  11. Декларант Звание
    Декларант
    +2
    Вчера, 18:23
    Это был не "зерновой", а оружейный коридор.
  12. PVV66 Звание
    PVV66
    -1
    Вчера, 18:44
    Еще одного Минска, Анкориджа или турецких договорняков избиратели России ВПР страны не простят. Так что пусть думают головой, "Кутузовы" хреновы.
  13. seamen2 Звание
    seamen2
    +1
    Вчера, 19:14
    За наших парней, убитых и раненых на сухогрузах и танкерах--ловите.
  14. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +2
    Вчера, 19:20
    Согласиться на новое обманчивое соглашение означало бы предательство
  15. Levinstein Звание
    Levinstein
    +3
    Вчера, 19:36
    Отходил 43 года в море, множество раз возил зерно из Украины. Ни разу в черную Африку не было рейсов, максимум в Морокко. Всегда зерно было в Европу. Капитан hi
  16. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Вчера, 19:36
    Слово "убедить" в данном случае не отражает истинную суть происходящего.
    Хотя, слово, которое подходит лучше тут писать нельзя.
    Но мы рады, что больше всех нас не заметают скопом под "обманулли".
  17. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Вчера, 20:02
    Европейско-еврейская община от горя и бессилия начинает есть свою бороду. Это радует.
  18. hiller Звание
    hiller
    0
    Вчера, 20:34
    Шел бы этот "запад" вместе со хох лами на три буквы и НИКОГДА оттуда не возвращались am
  19. romandostalo Звание
    romandostalo
    0
    Вчера, 21:06
    А пусть и дальше начинают переговоры со слов:"Россия Должна!".
  20. GrandDao Звание
    GrandDao
    0
    Вчера, 22:56
    Меркель уже открыто признавала зачем все эти сделки...
  21. abc_alex Звание
    abc_alex
    0
    Сегодня, 02:07
    Страны-посредники уже проинформировали украинские власти о том, что Москва отклонила все переговорные инициативы и проекты соглашений.


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