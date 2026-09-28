ГУР МО Украины: Россия испытывает новую баллистическую ракету малой дальности

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ГУР МО Украины: Россия испытывает новую баллистическую ракету малой дальности

Россия выводит на этап испытаний новую баллистическую ракету малой дальности, об этом говорится в сообщении военной разведки Украины.

ГУР МО Украины утверждает, что до конца этого года Россия планирует провести испытания новой баллистической ракеты малой дальности. Предварительно, новая российская баллистика способна поражать цели на дальности 800 км, то есть достанет и до западных областей Украины.



Кроме того, Россия наращивает производство уже имеющихся баллистических ракет, что тоже ничем хорошим для Украины не закончится.

По оценкам ГУР Министерства обороны, до конца года РФ планирует увеличить объемы производства баллистических ракет и испытать еще один тип ракеты дальностью до 800 км.

Также Россия модернизировала ракету 9М723 для оперативно-тактических комплексов «Искандер», новая модификация называется «Искандер-1000». Но в украинской разведке успокаивают, заявляя, что цифровой индекс в названии не имеет никакого отношения к дальности поражения. Мол, ракета способна бить на 550 км, а с облегчённой боевой частью на 700 км.

Несмотря на название «Искандер-1000», дальность его полета составляет 550 км. А при облегчении боевой части она может увеличиваться до 700 км.
1 комментарий
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +1
    Сегодня, 17:42
    ГУР МО Украины
    это конечно ещё тот «правдивый источник», но вообще нужна такая ракета. Наши Искандеры смогут помимо украины ещё и пол европы простреливать.