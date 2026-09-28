ГУР МО Украины: Россия испытывает новую баллистическую ракету малой дальности

По оценкам ГУР Министерства обороны, до конца года РФ планирует увеличить объемы производства баллистических ракет и испытать еще один тип ракеты дальностью до 800 км.

Несмотря на название «Искандер-1000», дальность его полета составляет 550 км. А при облегчении боевой части она может увеличиваться до 700 км.