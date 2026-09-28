Нардеп ВРУ: российские дроны захватили небо над Киевом, где украинская ПВО?
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Россия захватила небо над Киевом, удары наносятся практически круглосуточно, куда делась украинская ПВО, спрашивает внесённый в России в списки экстремистов и террористов нардеп Гончаренко*.
Киев потихоньку охватывает паника, российские дроны-камикадзе хозяйничают в небе над украинской столицей на фоне бездействия средств ПВО. Как заявил Гончаренко*, Россия полностью захватила небо над Киевом. Причём по городу работают как реактивные «Герани», так и обычные, поршневые, что больше всего удивляет представителя Верховной Рады.
По словам Гончаренко*, он не может понять, что происходит с украинской ПВО, почему она не сбивает даже обычные «Герани», которые и летают медленно, и не так уж высоко. Сегодня по зданию академии наук Украины отработала обычная «Герань», и её никто не перехватил.
В НАН прилетел обычный «Шахед». Не реактивный. Что происходит с нашей ПВО? Я понимаю, что у нас нет ракет для «Пэтриотов». Но обычный «Шахед» мы должны сбивать? Почему не сбиваем?
Гончаренко стенает по поводу наступающей зимы, которую с такой ПВО Украина точно не пройдёт. А обещания «отомстить», которыми разбрасывается Зеленский, ситуацию не спасут.
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