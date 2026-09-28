Нардеп ВРУ: российские дроны захватили небо над Киевом, где украинская ПВО?

4 449 11
Нардеп ВРУ: российские дроны захватили небо над Киевом, где украинская ПВО?

Россия захватила небо над Киевом, удары наносятся практически круглосуточно, куда делась украинская ПВО, спрашивает внесённый в России в списки экстремистов и террористов нардеп Гончаренко*.

Киев потихоньку охватывает паника, российские дроны-камикадзе хозяйничают в небе над украинской столицей на фоне бездействия средств ПВО. Как заявил Гончаренко*, Россия полностью захватила небо над Киевом. Причём по городу работают как реактивные «Герани», так и обычные, поршневые, что больше всего удивляет представителя Верховной Рады.



По словам Гончаренко*, он не может понять, что происходит с украинской ПВО, почему она не сбивает даже обычные «Герани», которые и летают медленно, и не так уж высоко. Сегодня по зданию академии наук Украины отработала обычная «Герань», и её никто не перехватил.

В НАН прилетел обычный «Шахед». Не реактивный. Что происходит с нашей ПВО? Я понимаю, что у нас нет ракет для «Пэтриотов». Но обычный «Шахед» мы должны сбивать? Почему не сбиваем?

Гончаренко стенает по поводу наступающей зимы, которую с такой ПВО Украина точно не пройдёт. А обещания «отомстить», которыми разбрасывается Зеленский, ситуацию не спасут.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бородач Звание
    Бородач
    +12
    Вчера, 18:29
    Надеюсь, что этой зимой им устроят холодомор.
    1. nikolas 83 Звание
      nikolas 83
      +3
      Вчера, 19:48
      Если Трамп не вмешается как в прошлом году.Когда ВГК пожалел укров по просьбе рыжего дурака и не стал в морозы долбить по ТЭЦ.
  2. Попуас Звание
    Попуас
    +5
    Вчера, 18:29
    Коридорчики зерновые прикрыли...вот и сбивать нечем...банками с огурцами уже не выходит bully
  3. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +3
    Вчера, 18:29
    В НАН прилетел обычный «Шахед». Не реактивный. Что происходит с нашей ПВО?

    Всего около 2 км не долетел до Банковой, и мы бы больше не слышали этого утырка request
  4. Angestyr Звание
    Angestyr
    +8
    Вчера, 18:31
    Почему почему? Потому что шахедов там и близко не было, а летают только Герани. Вот ПВО и не могут понять где шахеды которые нужно збивать. belay
  5. KCA Звание
    KCA
    0
    Вчера, 18:41
    Да полный ПЭ им грозит, пишут что Геранька-1 стоит 50+к долларов, бред сивого и Ко, из цикла что какой-нибудь мерин GLE или GLK стоит под и за 10лямов Р, когда китаец, где их, кстати, в том числе и производят, стоит 2-5 максимум Р
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Вчера, 19:14
    Бумеранг всегда возвращается... сами запускали и радовались, а теперь ой, нас то за шо?
  7. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Вчера, 20:13
    Вот что произходит, когда полагаешься на чужую силу и чужие обещания. Кто-то не читал Макиавели
  8. solar Звание
    solar
    0
    Вчера, 20:48
    По словам Гончаренко*, он не может понять, что происходит с украинской ПВО, почему она не сбивает даже обычные «Герани»

    Редкостный болван. В Академию наук попала Герань-5. Обычная Герани давно практически не используют- слишком легко стали сбиваться, нужны более высокие скорости.
  9. romandostalo Звание
    romandostalo
    0
    Вчера, 21:10
    Украинской ПВО давно не существует, а европейская кончилась.....
  10. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 00:32
    В НАН прилетел обычный «Шахед». Не реактивный. Что происходит с нашей ПВО? Я понимаю, что у нас нет ракет для «Пэтриотов». Но обычный «Шахед» мы должны сбивать? Почему не сбиваем?

    Дивлюсь я на нэбо, да тихо стенаю!
    Герани летают , а по ним не стреляют! laughing laughing laughing
    Так ведь это хорошо!!!!!