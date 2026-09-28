Подвальный парламентаризм: ВРУ во время тревог будет работать из-под земли

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Подвальный парламентаризм: ВРУ во время тревог будет работать из-под земли

В здании украинской Верховной рады оборудовали комфортабельное подземное укрытие, в котором созданы надлежащие условия для заседаний парламента и проведения голосований.

Бессменный спикер Рады Стефанчук похвастался, что теперь во время воздушных тревог украинские парламентарии смогут спускаться под землю, где с комфортом продолжать заниматься своей нелегкой и ответственной деятельностью. По его словам, уже созданы «все условия», чтобы депутаты могли «удобно и по-современному» работать в укрытии. Учитывая, что в последнее время сирены воздушной тревоги в Киеве звучат практически беспрерывно, надо полагать, что депутатам Рады придется проводить в укрытии значительную часть своего рабочего времени. Однако, Стефанчук убежден, что тот, кто хочет работать и голосовать, сможет сделать это даже в укрытии.



В то же время украинский депутат Гончаренко*(*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) в панике утверждает, что ВС РФ удалось захватить небо над Киевом, а ПВО ВСУ бессильна. Поводом для новой истерики стал удар по зданию Национальной академии наук. По словам депутата, до объекта долетела относительно тихоходная поршневая модель «Герани», а не реактивный вариант беспилотника-камикадзе. Гончаренко* возмущается, что, помимо ЗРК Patriot, в Киеве, судя по всему, перестали работать и обычные мобильные огневые группы.
10 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Вчера, 18:36
    Благодарите вудефулю за проведённые переговоры с Лавровым. am
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +1
      Вчера, 18:42
      Ненадо работать из-под земли!!! Лежите тихо am
  2. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    +5
    Вчера, 18:36
    Заветы Кличка претворяются в жизнь
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Вчера, 19:06
      Кличко недавно ещё один шедевр озвучил, когда группа женщин пыталась препятствовать вырубке деревьев в одном из районов Киева:

      - Ни одна человеческая жизнь не стоит дерева, - изрек он, обращаясь к окружающим. Наверное, хотел вложить в эту фразу другой смысл, но получилось,как всегда. request
      1. Вежливый Лось Звание
        Вежливый Лось
        +1
        Вчера, 19:10
        Цитата: Монтесума
        хотел вложить в эту фразу другой смысл, но получилось,как всегда.

        Это могут делать не только лишь все. Мало, кто может это делать...
  3. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Вчера, 18:42
    Хрон. Дело привычное. Вот как ни крути, а начинаешь верить в теорию предрасположенности!
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 19:16
    Они радостно хлопали, когда пан гетьман обещал, что дети Донбасса будут жить в подвалах... вот и им прилетело.
    Не желай зла другому, оно ж в обратную прилетит...
  5. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +1
    Вчера, 19:29
    Надо дождаться, пока спустятся - и сложить здание, чтобы там и остались заседать дальше.
  6. ANB Звание
    ANB
    0
    Вчера, 20:12
    . Гончаренко* возмущается, что, помимо ЗРК Patriot, в Киеве, судя по всему, перестали работать и обычные мобильные огневые группы.

    Это потому, что в них Гончаренко нет. Надо срочно исправить.
    :)
  7. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    0
    Сегодня, 00:25
    Может сразу в схроны, как когда-то деды?