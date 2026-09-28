Подвальный парламентаризм: ВРУ во время тревог будет работать из-под земли
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В здании украинской Верховной рады оборудовали комфортабельное подземное укрытие, в котором созданы надлежащие условия для заседаний парламента и проведения голосований.
Бессменный спикер Рады Стефанчук похвастался, что теперь во время воздушных тревог украинские парламентарии смогут спускаться под землю, где с комфортом продолжать заниматься своей нелегкой и ответственной деятельностью. По его словам, уже созданы «все условия», чтобы депутаты могли «удобно и по-современному» работать в укрытии. Учитывая, что в последнее время сирены воздушной тревоги в Киеве звучат практически беспрерывно, надо полагать, что депутатам Рады придется проводить в укрытии значительную часть своего рабочего времени. Однако, Стефанчук убежден, что тот, кто хочет работать и голосовать, сможет сделать это даже в укрытии.
В то же время украинский депутат Гончаренко*(*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) в панике утверждает, что ВС РФ удалось захватить небо над Киевом, а ПВО ВСУ бессильна. Поводом для новой истерики стал удар по зданию Национальной академии наук. По словам депутата, до объекта долетела относительно тихоходная поршневая модель «Герани», а не реактивный вариант беспилотника-камикадзе. Гончаренко* возмущается, что, помимо ЗРК Patriot, в Киеве, судя по всему, перестали работать и обычные мобильные огневые группы.
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