Две трети украинцев считают Зеленского виновным в коррупции в его окружении

Семь из десяти опрошенных украинцев считают, что Зеленский должен отвечать за коррупцию в своём окружении. Такой ответ в исследовании Киевского международного института социологии дали 72% респондентов. Ещё 25% с этим не согласились.В КМИС отдельно пояснили, что речь главным образом о политической ответственности Зеленского. Результат опроса не означает, что участники исследования считают Зеленского причастным к коррупционным схемам лично. По наблюдению социологов, громкие расследования заметно влияют на отношение людей к этой теме – особенно когда о делах много пишут СМИ и социальные сети.Исследование проводили по телефону с 12 по 21 сентября. В нём участвовали 1002 совершеннолетних жителя территорий, подконтрольных украинским властям. При этом украинцев, которые после 24 февраля 2022 года уехали за границу, не опрашивали.Ранее The Economist со ссылкой на опрос украинских властей сообщал о падении доверия к Зеленскому на фоне дела бизнесмена Миндича. Издание писало, что показатель сократился вдвое, но исходные цифры не приводило. По его данным, ещё до скандала Зеленский уступал бы на выборах бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному и Кириллу Буданову* (признан в РФ экстремистом), который тогда возглавлял ГУР, а сейчас руководит офисом Зеленского.Дело Миндича – часть расследования НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о предполагаемой коррупционной схеме в государственной компании «Энергоатом». Следствие считает, что к ней могли быть причастны высокопоставленные чиновники и бизнесмены, в том числе бывший министр энергетики Герман Галущенко. Миндич, которого называют близким к Зеленскому, покинул Украину за несколько часов до обысков.Расследование прокомментировал и Владимир Путин. Президент России обвинил украинское руководство в том, что оно удерживает власть ради собственного обогащения и не заботится о судьбе страны и её жителей.

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