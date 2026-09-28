Две трети украинцев считают Зеленского виновным в коррупции в его окружении

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Две трети украинцев считают Зеленского виновным в коррупции в его окружении


Семь из десяти опрошенных украинцев считают, что Зеленский должен отвечать за коррупцию в своём окружении. Такой ответ в исследовании Киевского международного института социологии дали 72% респондентов. Ещё 25% с этим не согласились.



В КМИС отдельно пояснили, что речь главным образом о политической ответственности Зеленского. Результат опроса не означает, что участники исследования считают Зеленского причастным к коррупционным схемам лично. По наблюдению социологов, громкие расследования заметно влияют на отношение людей к этой теме – особенно когда о делах много пишут СМИ и социальные сети.

Исследование проводили по телефону с 12 по 21 сентября. В нём участвовали 1002 совершеннолетних жителя территорий, подконтрольных украинским властям. При этом украинцев, которые после 24 февраля 2022 года уехали за границу, не опрашивали.

Ранее The Economist со ссылкой на опрос украинских властей сообщал о падении доверия к Зеленскому на фоне дела бизнесмена Миндича. Издание писало, что показатель сократился вдвое, но исходные цифры не приводило. По его данным, ещё до скандала Зеленский уступал бы на выборах бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному и Кириллу Буданову* (признан в РФ экстремистом), который тогда возглавлял ГУР, а сейчас руководит офисом Зеленского.

Дело Миндича – часть расследования НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о предполагаемой коррупционной схеме в государственной компании «Энергоатом». Следствие считает, что к ней могли быть причастны высокопоставленные чиновники и бизнесмены, в том числе бывший министр энергетики Герман Галущенко. Миндич, которого называют близким к Зеленскому, покинул Украину за несколько часов до обысков.

Расследование прокомментировал и Владимир Путин. Президент России обвинил украинское руководство в том, что оно удерживает власть ради собственного обогащения и не заботится о судьбе страны и её жителей.
9 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Вчера, 18:34
    Украинцев беспокоит коррупция ,а не приход зимы ????
  2. ian Звание
    ian
    +1
    Вчера, 18:42
    "обвинил украинское руководство в том, что оно удерживает власть ради собственного обогащения и не заботится о судьбе страны и её жителей."
    А где то не так? feel
    Любая власть пытается удержаться у кормушки любыми средствами. И если кто то считает, что где то иначе- значит ему нарисовали красивую картинку. Ну или совсем эммм... наивный. request
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +4
      Вчера, 18:55
      «Государство — это аппарат насилия в руках господствующего класса» (В.Ленин)

      Вопросов по этой аксиоме не должно возникать... Как говорится - за что боролись, на то и напоролись... recourse
  3. Адрей Звание
    Адрей
    +1
    Вчера, 18:52
    А кто виновен в коррупции у нас не посчитали?
    Дело Миндича – часть расследования НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о предполагаемой коррупционной схеме в государственной компании «Энергоатом».

    В деле иванова (с прописной буквы умышленно) никто не виноват кроме фигуранта?
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Вчера, 19:15
    Единственная ценность капитализма - это бабло. Единственная цель жизни капиталиста - оное бабло стяжать любым способом. Единственный надёжный способ стяжания бабла - присосаться к государевой сиське. Точка.

    Даже странно, что находятся люди, не понимающие очевидных истин..
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Вчера, 19:18
    Ворон ворону глаз не выклюет... а то ж никто не знал, что так и будет?
    Так то наивняк какой то, хотя, скорее кастрюли на головах это... диагноз.
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Вчера, 19:31
    Они ещё могут что то " считать"? После сковородок и кастрюль на головах их и народом то назвать,тяжело. Одни скакали. Другие рядом стояли и молчали. Стадо.
  7. Слово Звание
    Слово
    +1
    Вчера, 20:23
    С трудом верится, социологи ещё те бесконтрольные лентяи.
  8. solar Звание
    solar
    -1
    Вчера, 20:41
    интересно, а если бы у нас какой-нибудь похожий опрос провели, какие бы были результаты?