Стратегический нефтяной резерв США истощился до отметок, которых не было 44 года
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Стратегический нефтяной резерв США продолжает сокращаться. По последним данным, он опустился примерно до 283,8 млн баррелей. И это минимальное значение с октября 1982 года: тогда в нацрезерве находилось 283,393 млн баррелей.
Нынешний объём резервов почти на 130 млн баррелей меньше, чем в конце 2025 года, когда американский резерв соответствовал 413,464 млн баррелей. Для сравнения: на конец 2021 года запас составлял 593,682 млн баррелей.
Одновременно американский рынок испытывает серьёзный дефицит нефтепродуктов. Средняя цена дизельного топлива на автозаправках США на 25 сентября достигла $6,529 за галлон, а в Калифорнии - $8,246 доллара. Таким образом, литр ДТ в переводе на рубли на калифорнийских АЗС стоит 184 рубля. По калифорнийским доходам не так уж и много... Правда, для США цена на топливо - принципиальный вопрос, особенно при Трампе, который в ходе предвыборной кампании постоянно критиковал администрацию Байдена за рост цен на бензин и «дизель». Сегодня эти цены значительно выше «байденовских», что является щелчком по носу Трампу и его кабинету.
Международное энергетическое агентство связывает высокие цены с дорогой нефтью и дефицитом мировых мощностей по производству дистиллятов; запасы дизельного топлива в США в сентябре должны опуститься ниже 100 млн баррелей.
Усугубляет ситуацию для США политически ещё и то, что всё это происходит на фоне получения прямого доступа к венесуэльской нефти. Венесуэльская нефть в основном тяжёлая и высокосернистая, тогда как состав американского резерва и требования к его эксплуатации не позволяют просто заменить изъятые объёмы таким сырьём. Поэтому Минэнерго США рассматривало схему обмена: поставлять Венесуэле американскую лёгкую или среднюю нефть, а полученную тяжёлую нефть направлять в коммерческий оборот, одновременно возвращая в резерва подходящее по характеристикам сырьё.
Иными словами, контроль над дополнительными запасами венесуэльской нефти не превращает их автоматически в нефть для стратегического резерва. Требуются подходящее качество сырья, транспортировка, переработка и время на физическое заполнение подземных хранилищ. При нынешних высоких ценах на нефтепродукты и дефиците дистиллятов Вашингтон одновременно сталкивается с необходимостью обеспечивать текущий рынок и восстанавливать резервы. Но при этом каких-то значительных решений для преодоления проблемы истощения запасов пока так и не принято.
Так сколько же ещё президентов других нефтедобывающих стран Вашингтону нужно захватить, чтобы решить хотя бы собственные топливные задачи?..
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