Стратегический нефтяной резерв США истощился до отметок, которых не было 44 года

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Стратегический нефтяной резерв США истощился до отметок, которых не было 44 года

Стратегический нефтяной резерв США продолжает сокращаться. По последним данным, он опустился примерно до 283,8 млн баррелей. И это минимальное значение с октября 1982 года: тогда в нацрезерве находилось 283,393 млн баррелей.

Нынешний объём резервов почти на 130 млн баррелей меньше, чем в конце 2025 года, когда американский резерв соответствовал 413,464 млн баррелей. Для сравнения: на конец 2021 года запас составлял 593,682 млн баррелей.

Одновременно американский рынок испытывает серьёзный дефицит нефтепродуктов. Средняя цена дизельного топлива на автозаправках США на 25 сентября достигла $6,529 за галлон, а в Калифорнии - $8,246 доллара. Таким образом, литр ДТ в переводе на рубли на калифорнийских АЗС стоит 184 рубля. По калифорнийским доходам не так уж и много... Правда, для США цена на топливо - принципиальный вопрос, особенно при Трампе, который в ходе предвыборной кампании постоянно критиковал администрацию Байдена за рост цен на бензин и «дизель». Сегодня эти цены значительно выше «байденовских», что является щелчком по носу Трампу и его кабинету.

Международное энергетическое агентство связывает высокие цены с дорогой нефтью и дефицитом мировых мощностей по производству дистиллятов; запасы дизельного топлива в США в сентябре должны опуститься ниже 100 млн баррелей.

Усугубляет ситуацию для США политически ещё и то, что всё это происходит на фоне получения прямого доступа к венесуэльской нефти. Венесуэльская нефть в основном тяжёлая и высокосернистая, тогда как состав американского резерва и требования к его эксплуатации не позволяют просто заменить изъятые объёмы таким сырьём. Поэтому Минэнерго США рассматривало схему обмена: поставлять Венесуэле американскую лёгкую или среднюю нефть, а полученную тяжёлую нефть направлять в коммерческий оборот, одновременно возвращая в резерва подходящее по характеристикам сырьё.

Иными словами, контроль над дополнительными запасами венесуэльской нефти не превращает их автоматически в нефть для стратегического резерва. Требуются подходящее качество сырья, транспортировка, переработка и время на физическое заполнение подземных хранилищ. При нынешних высоких ценах на нефтепродукты и дефиците дистиллятов Вашингтон одновременно сталкивается с необходимостью обеспечивать текущий рынок и восстанавливать резервы. Но при этом каких-то значительных решений для преодоления проблемы истощения запасов пока так и не принято.

Так сколько же ещё президентов других нефтедобывающих стран Вашингтону нужно захватить, чтобы решить хотя бы собственные топливные задачи?..
22 комментария
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  1. Перейра Звание
    Перейра
    +1
    Вчера, 19:00
    Не стоит так уж сильно болеть душой за америкосов. Им запасов хватит. Они выкрутятся.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 19:02
    У америкосов что то сломалось в бизнесе купи подешевле - продай по дороже ???Система нипель туда дуй ,а оттуда эхо из соляных шахт где была нефть.А какой невозратный остаток нефти в стратрезерве в соляных выработках.В Англии дизель 199,13 пенсов ,но в Лондоне можно найти подороже .( извиняюсь на проделки Алисы на фото ) .В Сочи радость наконец появился сотый бензин . wassat
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +2
      Вчера, 19:05
      Да... Не те страну назвали Гондурасом laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Вчера, 19:10
        Сергей, предлагаете Америке название сменить? lol Соединенные Гондурасские Штаты?? wassat как вариант - Соединенные Штаты Демократической Гондурасии! lol

        зы Доне кепку поменять придётся: Сделаем Гондурасию снова великой! lol
        1. Горыныч1 Звание
          Горыныч1
          +1
          Вчера, 19:13
          Да, Дмитрий. Особенно шикарно good про демократической гондурасии good
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Вчера, 19:14
            Сергей, ну мы тоже маленько мОгем поязвить-постебаться... feel Стараемся. laughing
            1. Горыныч1 Звание
              Горыныч1
              +1
              Вчера, 19:17
              Это замечательно! Повеселился от души laughing good
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +1
                Вчера, 19:19
                Наздоровье! yes
                Я люблю постебаться-поиронизировать и поднять положительными эмоциями настроение форумчанам. Но не все и не всегда это воспринимают....
                Ваши посты тоже с удовольствием читаю - тоже положительные эмоции вызывают. yes а особенно те что в рифму.
                1. Горыныч1 Звание
                  Горыныч1
                  +1
                  Вчера, 19:21
                  Сам тоже такой. Без здравого стёба-никуда. 🤣
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Вчера, 19:05
      ...у нас тоже на Лукойле сотый по 99 рубли появился. 92 тоже есть по 65 рубли. очередей нет. а вот 95 нету.....только что мимо проходил бензозаправки...

      зы народ бадяжит сам - 10 литров 92го, 10 литров сотого - и поехали. сам видел.
      ну это видимо кому меньше 95го низзя лить....
      1. Горыныч1 Звание
        Горыныч1
        +1
        Вчера, 19:09
        По 65, и без очереди. Кучеряво, выходит. Будем надеяться, что ситуация выровняется окончательно.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Вчера, 19:11
          Да, конечно. Живы будем - не помрём. yes Лишь бы ЖКХ ценами не задушили нас....
  3. Горизонт Звание
    Горизонт
    +1
    Вчера, 19:02
    По моему абракадабра с американским нефтяным резервом и его влиянием на мировые цены на нефть форменная липа. Каким образом гипотетические американские запасы могут повлиять на цену нефти для всего мира???
  4. Essex62 Звание
    Essex62
    0
    Вчера, 19:04
    Молодцы персы,так держать.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 19:11
    Странно ,а в Венесуэле дизель и бензин в 4- 5 раз дешевле чем в США ? request
    1. RVAPatriot Звание
      RVAPatriot
      +1
      Вчера, 19:21
      Андрей, так там и НПЗ (В Венесуэле) построены под венесуэльскую нефть, чему тут удивляться? Амеры стырили нефть, а обработать нормально не могут... Хапуги одним словом
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 19:20
    Моя конспирологическая теория - Трамп проигрывает обе палаты в конгресс и бензин с дизелем на АЗС США сразу подешевеют ? Сомневаюсь .
    1. RVAPatriot Звание
      RVAPatriot
      -1
      Вчера, 19:26
      Как бы он не проиграл, цены у нас не упадут (((
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Вчера, 19:42
      А стратзапас нефти пустой ,пусть его демократы байданутые пополняют. laughing
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Вчера, 19:23
    Вопрос... а кого это парит там у них...
    Нефти своей у них предостаточно, хотя они предпочитают подешевле, на стороне брать... а то и просто, украсть...
    Своя нефть... если и есть какие то трудности, не любой необходимый сорт сами добывают в достаточном количестве... это к специалистам, если интересно кому то.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 19:32
    Цитата: RVAPatriot
    Как бы он не проиграл, цены у нас не упадут (((

    Да у нас и не американские цены ,до цен начала года у нас цены не упадут .
  9. abc_alex Звание
    abc_alex
    0
    Сегодня, 02:01
    Ну, для начала "великолепная семёрка" лидеров по добыче нефти
    США — около 13,4 млн барр. в сутки, доля в мире — 15%.
    Россия — около 10,4 млн барр. в сутки, доля в мире — 11–12%.
    Саудовская Аравия — около 9–10 млн барр. в сутки, доля в мире — 10%.
    Канада — около 4,9–5,5 млн барр. в сутки, доля в мире — 5%.
    Китай — около 4,2 млн барр. в сутки, доля в мире — 4%.
    Ирак — около 4,1–4,5 млн барр. в сутки, доля в мире — 4%.
    Бразилия — около 3,8–4,9 млн барр. в сутки, доля в мире — 4%.

    пятёрка лидеров по экспорту сырой нефти
    1 Саудовская Аравия ~7,4 млн барр. в сутки
    2 Россия ~5 млн барр. в сутки
    3 Канада ~4,4 млн барр. в сутки
    4 США ~4,1 млн барр. в сутки
    5 Ирак ~3,5 млн барр. в сутки

    и лидеры по потреблению сырой нефти
    1 США ~20,0
    2 Китай ~16,2
    3 Индия ~5,3
    4 Саудовская Аравия ~3,5
    5 Россия ~3,9

    Страны-лидеры по импорту нефти
    1 Китай ~13,8
    2 США ~6,6
    3 Индия ~6,2
    4 Южная Корея ~3,8
    5 Япония ~3,3

    а теперь, внимание! Страны, откуда США импортируют нефть
    Канада ~4,5 ~57%
    Мексика ~0,5 ~7–8%
    Саудовская Аравия ~0,3 ~5%
    Ирак ~0,25 ~4%
    .....
    Венесуэла ~0,6–0,7

    Думаю, нетрудно понять, что никакого кризиса с нефтью в США нет. И в случае крайней необходимости Трамп может просто запретить импорт сырой нефти. И хватит с избытком. Тем более, что Канаде свою нефть девать особо некуда, она слишком "тяжёлая" добывается из битумозных песков и транспортировать её проблематично.
    В США сейчас именно кризис ПЕРЕРАБОТКИ. Там НПЗ не справляются с нагрузкой. И причина вовсе не война в заливе. Оттуда США тянут ничтожный процент от потребления. Причина -- хроническое недофинансирование отрасли вызванное "зелёной" политикой демократов. Владельцы в последние годы прото изымали прибыль из отрасли и распределяли в виде дивидендов. Ну и вот, результат.