SpaceX впервые вывела Starship со спутниками на полноценную земную орбиту
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Американская компания SpaceX впервые вывела космический аппарат Starship со спутниками на борту на полноценную орбиту Земли. Предыдущие 14 пусков Starship удавалось вывести только на суборбитальную траекторию. Корабль должен совершить несколько витков вокруг Земли на высоте примерно 275 км, вывести в космос 26 спутников Starlink V3, после чего приводниться в Тихом океане к западу от побережья Чили. Запуск корабля Starship с помощью носителя Super Heavy был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.
При этом SpaceX решила сократить пробный орбитальный полет корабля Starship — вместо десяти часов и шести витков вокруг Земли полет уложится в три часа. Решение было принято после того, как при выходе на полноценный орбитальный полет вокруг Земли на Starship один из шести двигателей вышел из строя.
Ранее после заявлений о необходимости строительства дополнительных пусковых площадок SpaceX сообщила о планах возвести космодром на побережье Мексиканского залива. Называться он будет Starbase Louisiana. Строительство планируется начать уже в следующем году, а первый запуск предполагается совершить в 2029 году. Заявляется, что с нового космодрома будет возможен одновременный запуск 10 ракет Starship и будут проводиться «тысячи запусков в год». На его строительство будет выделено не менее 100 млрд долларов. Площадь нового космодрома будет составлять около 500 квадратных километров.
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