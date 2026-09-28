SpaceX впервые вывела Starship со спутниками на полноценную земную орбиту

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SpaceX впервые вывела Starship со спутниками на полноценную земную орбиту

Американская компания SpaceX впервые вывела космический аппарат Starship со спутниками на борту на полноценную орбиту Земли. Предыдущие 14 пусков Starship удавалось вывести только на суборбитальную траекторию. Корабль должен совершить несколько витков вокруг Земли на высоте примерно 275 км, вывести в космос 26 спутников Starlink V3, после чего приводниться в Тихом океане к западу от побережья Чили. Запуск корабля Starship с помощью носителя Super Heavy был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

При этом SpaceX решила сократить пробный орбитальный полет корабля Starship — вместо десяти часов и шести витков вокруг Земли полет уложится в три часа. Решение было принято после того, как при выходе на полноценный орбитальный полет вокруг Земли на Starship один из шести двигателей вышел из строя.



Ранее после заявлений о необходимости строительства дополнительных пусковых площадок SpaceX сообщила о планах возвести космодром на побережье Мексиканского залива. Называться он будет Starbase Louisiana. Строительство планируется начать уже в следующем году, а первый запуск предполагается совершить в 2029 году. Заявляется, что с нового космодрома будет возможен одновременный запуск 10 ракет Starship и будут проводиться «тысячи запусков в год». На его строительство будет выделено не менее 100 млрд долларов. Площадь нового космодрома будет составлять около 500 квадратных километров.


48 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 19:24
    Начерта маску тысяча запусков за один год ,растолкуйте .Заводские легковозводимые ангары уже строятся вовсю .
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Вчера, 19:26
      вестимо монополистом хочет стать по запускам. начнёт ценами демпинговать и "народ к нему потянется" (с)... а наш Роскосмос явно будет к сожалению чесать репу в затылке....
      1. sub307 Звание
        sub307
        0
        Вчера, 19:32
        Цитата: Nexcom
        а наш Роскосмос явно будет к сожалению чесать репу в затылке....

        ... или Рогозин "на батуте попрыгает"...,и всё "будет хорошо". Недавно , вроде, наши 26 спутников "добавили" к "Рассвету"..., но Маск просто "жгет". winked
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +6
          Вчера, 19:33
          Рогозин уже тихо сидит и не отсвечивает. Он уже везде отметился и спокойно досиживает на хлебном месте до гос.пенсии. Участник СВО, ранен, медальки и прочае... Жизнь - удалась! (с)
          1. sub307 Звание
            sub307
            +1
            Вчера, 19:37
            Да это понятно...,просто вспомнилось его "вальяжное" выражение в "начале", как и Путинское - "Нравится, не нравиться...".
            1. Бесконечность Звание
              Бесконечность
              +10
              Вчера, 19:50
              Тут главное почаще вспоминать, как некоторые товарищи в своё время кричали про "Маск мошенник", "его ракеты никому не нужны", "Старлинк невозможен, афёра и вообще никому не нужен", "Многоразовость - афера/не имеет смысла", он никогда не "создаст пилотируемый корабль" и т.д. и т.п.. Итог: у Falcon 9 165 запусков Falcon 9 в прошлом году без единой аварии, более 10 тыс. спутников Starlink, миллионы абонентов и известное военное применение, российские космонавты летают на МКС на Crew Dragon (1 октября вновь полетит ещё один), "Роскосмос" делает аналог Falcon 9 - РН "Амур-СПГ" (или "Союз-7"). Ну или как смеялись над несуразным видом хопперов Starship в 2019 году и их авариями (даже не понимая, что это стенд для испытания конкретных технологий).
              Много раз видел смешки и над суборбитальными тестовыми полётами Starship. Небось те же люди, что лет 10 назад "доказывали" бесперспективность Falcon 9. Ничему их жизнь не учит? Китайцы вот уже скопировали Falcon 9 и анонсировали свой аналог Starship (смотрим реворк концепта "Чанчжэн-9").
              1. sub307 Звание
                sub307
                +3
                Вчера, 21:02
                Цитата: Бесконечность
                Ну или как смеялись над несуразным видом

                Так точно...,ибо "хорошо смеётся тот - кто смеётся последним". А так..- от "самоуверенности сытой", что "запаса СССР" ещё хватит, как и цитат по поводу побед. winked
              2. bya965 Звание
                bya965
                -1
                Сегодня, 00:38
                Цитата: Бесконечность
                Тут главное почаще вспоминать, как некоторые товарищи в своё время кричали про "Маск мошенник", "его ракеты никому не нужны", "Старлинк невозможен, афёра и вообще никому не нужен", "Многоразовость - афера/не имеет смысла", он никогда не "создаст пилотируемый корабль" и т.д. и т.п..

                Даже если кто-то в 2015 году неверно оценивал Falcon 9, это не означает автоматически, что любая текущая критика Starship, Starlink или Маска неверна.

                «Российские космонавты летают на МКС на Crew Dragon» — это правда. Но, на самом деле это результат политики и контрактов NASA, а не прямого доказательства правоты Маска в том или ином споре.

                Вы мне ответ напишите сколько проектов Маска не удалось и почему. И почему перманентный триллионер все время разводит государство (США) и людей (частных инвесторов) на деньги. И Вам не кажется что КПД (количество бабок/результа) у нашего РосКосмоса выше?

                Ну и последнее, Starship, сколько нужно запусков. чтобы его окупить. И главный вопрос что туда (в космос) отправлять в таком количестве.
                Даже провальный проект StarLink требует в год вывод на орбиту всего пару тысяч спутников.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Вчера, 19:38
        А какие услуги? Кому столько интернета надо чтоб окупить всё это?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Вчера, 19:39
          ну может ещё что попросят запустить, не только же спутники связи...
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +1
            Вчера, 20:20
            Вот непонятно - туризм в космос околонулевой, спутники всё мельче, бюджет НАСА только урезают. Кроме как кинетическое оружие и десантные дропподы в таких масштабах запускать бессмысленно
            1. Развед Звание
              Развед
              +7
              Вчера, 20:26
              Цитата: alexoff
              Кроме как кинетическое оружие и десантные дропподы в таких масштабах запускать бессмысленно

              А кроме войны мы ни о чем думать не можем? Не можем поставить себе цель осваивать ближний космос в мирных целях? Мечтать о дальнем и хоть что-то делать для этого? Или только и дальше будем паразитировать на советском наследии Глушко-Королева-Челомея-Янгеля?
              1. alexoff Звание
                alexoff
                0
                Вчера, 20:35
                А кроме войны мы ни о чем думать не можем?
                мы это кто? Маск? Он ни одного аппарата в космос не отправил за который бы ему не заплатили, окромя его собственной теслы. И что он собирается что-то строить на Марсе - это сказки, ноль некоммерческих нагрузок за всё время работы внезапно превратится в подарок всему человечеству от триллионера-нарцисса, ага
                Не можем поставить себе цель осваивать ближний космос в мирных целях? Мечтать о дальнем и хоть что-то делать для этого?
                мечтать - да сколько угодно, у Бакланова и руководства страны дальше мечтаний дела не идут wassat
                1. Развед Звание
                  Развед
                  +5
                  Вчера, 21:19
                  Цитата: alexoff
                  мы это кто? Маск?

                  Забавно. Я спросил: "кроме войны мы ни о чём думать не можем?" А вы опять свели разговор к Маску.
                  Во-первых, SpaceX запустила сотни научных и государственных аппаратов - миссии NASA, ESA, NOAA, телескопы, межпланетные станции, а не только коммерцию. За это действительно платили заказчики. Кому? Коммерческой частной компании. И что? Это теперь недостаток? Это называет бизнес. Оказал востребованную услугу - получил за это деньги.
                  Во-вторых, "никогда ничего бесплатно не запускал" - странный упрёк. Роскосмос, который сидит на государственном бюджете и существует на наши с вами деньги, у нас альтруист? Возит спутники бесплатно исключительно из любви к человечеству?
                  В-третьих, про Марс можно спорить сколько угодно. Но пока у одних есть ракета, которая уже летает и проходит испытания, а у других в комментариях уже десятый год рассказывают, почему это невозможно - для этих других Марс всегда будет только мечтой.
                  1. alexoff Звание
                    alexoff
                    -3
                    Вчера, 21:43
                    Цитата: Развед
                    Я спросил: "кроме войны мы ни о чём думать не можем?" А вы опять свели разговор к Маску.

                    так я и спросил - кто это мы? Мы тут на сайте может только сотрясать пиксели на мониторах laughing
                    Цитата: Развед
                    Во-первых, SpaceX запустила сотни

                    чужих аппаратов по обычному прайсу. Заплатите - хоть чугунную чушку запустит
                    Цитата: Развед
                    Кому? Коммерческой частной компании. И что? Это теперь недостаток? Это называет бизнес. Оказал востребованную услугу - получил за это деньги.

                    а бизнес не строит города, особенно на Марсе. Не запускает свои научные программы
                    Цитата: Развед
                    Во-вторых, "никогда ничего бесплатно не запускал" - странный упрёк. Роскосмос, который сидит на государственном бюджете и существует на наши с вами деньги, у нас альтруист? Возит спутники бесплатно исключительно из любви к человечеству?

                    ну типа да, на бумаге альтруист, и финансирующее его государство альтруист. В отличие от триллионеров
                    Цитата: Развед
                    Но пока у одних есть ракета, которая уже летает и проходит испытания, а у других в комментариях уже десятый год рассказывают, почему это невозможно - для этих других Марс всегда будет только мечтой.

                    ракета только сегодня на замкнутую орбиту вышла и вывела не то чтобы сильно много грузов. До Марса там... ну как до Марса laughing
                    1. Развед Звание
                      Развед
                      +3
                      Вчера, 22:47
                      Цитата: alexoff
                      ракета только сегодня на замкнутую орбиту вышла и вывела не то чтобы сильно много грузов

                      Это как посмотреть.
                      26 аппаратов массой по 2 т - итого 52 т.
                      Да, это только ~ 52% грузоподъёмности Энергии и ~ 44% грузоподъёмности Saturn V. Но зато примерно в 2,1 раза больше, чем Shuttle.
                      К тому же будем учитывать, что это не предел возможностей системы, а своего рода демонстрационный груз.
      3. Развед Звание
        Развед
        +5
        Вчера, 19:39
        Цитата: Nexcom
        вестимо монополистом хочет стать по запускам. начнёт ценами демпинговать

        Цель максимально снизить цену запуска Маск озвучил еще в начале проекта Falcon 9. Что, кстати, уже сделал, подмяв под себя почти весь космический коммерческий рынок. Будет успешно летать Starship - монополия Спейсов станет почти абсолютной.
        1. Roman_VH Звание
          Roman_VH
          +1
          Вчера, 19:54
          А ему кто то платит? Меня терзают смутные сомненья.
          1. Развед Звание
            Развед
            +2
            Вчера, 20:31
            Цитата: Roman_VH
            А ему кто то платит?

            Вообще-то к нему очередь стоит. Которая, кстати, уже озабочена тем, что Спейсы заявили о скором окончании приемов заказов на F 9. Очевидно, в надежде на будущую эксплуатацию Starship.
        2. bya965 Звание
          bya965
          0
          Сегодня, 00:46
          Цитата: Развед
          Цель максимально снизить цену запуска Маск озвучил

          Вы мне ответ напишите сколько проектов Маска не удалось и почему. И почему перманентный триллионер все время разводит государство (США) и людей (частных инвесторов) на деньги. И Вам не кажется что КПД (количество бабок/результа) у нашего РосКосмоса выше?

          Мне кажется это пирамида. Вот например Маск попадет в аварию и все, северный песец. Как с айфонами. Ну апологеты, конечно скажут что надкусанное яблоко это все, но я скажу и мелкомягкие тоже на айс. Так и Маск, есть достижения, да, конечно. Но их себестоимость делает их бесмысленными. Вообщем сплошной гиперлуп.
          1. Развед Звание
            Развед
            0
            Сегодня, 01:54
            Цитата: bya965
            Мне кажется это пирамида.

            Гм... Пирамида, значит... Сложно назвать пирамидой компанию, которая построила многоразовый Falcon 9, Dragon и Starlink, уже вывела Starship на орбиталку, разработала новейшие ракетные двигатели Merlin и Raptor, регулярно запускает реальные аппараты и получает от NASA новые контракты за конкретные услуги. Согласимся - это довольно необычная пирамида.
            А теперь по пунктам, как я люблю это делать.
            1. "Сколько проектов Маска не удалось?"
            Давайте перечислим. Hyperloop не стал транспортной системой - единственное, с чем я согласен. Tesla Roadster в космосе - не бизнес-проект. Neuralink, xAI и прочее вообще не имеют отношения к эффективности SpaceX.
            2. "Маск разводит государство на деньги"?
            NASA не дарит Спейсам деньги за красивые презентации, как это происходит у нас в России. В Commercial Crew SpaceX получила в 2014 году $2,6 млрд по фиксированной цене и довела Crew Dragon до сертификации. К 2026 году выполнено уже 12 пилотируемых миссий NASA, а за следующие три NASA недавно согласовала $946 млн.
            В COTS/CRS государство вообще покупало услугу доставки груза, а не "ракету Маска". NASA ставила задачу создать коммерческую транспортную систему и затем заключала контракты на доставку грузов на МКС.
            3. "КПД Роскомоса выше"?
            Это шедеврально. Но тогда нужны три цифры: сколько государство потратило, сколько запусков/спутников/тонн вывело и сколько это стоит за единицу результата. Не лозунг "у нас КПД выше", а расчёт. Причём сравнивать надо одинаковые услуги и одинаковый период. Я, к слову, заканчиваю собирать материал по теме "Деградация российского космоса за последние четверть века". Материал весьма любопытный. Как думаете - может книгой оформить?
            4. "если Маск попадёт в аварию - всё кончится". Вы ничего не перепутали? Это у нас Россия кончится, если не станет нашего вождя нации (или будем спорить с председателем Государственной думы?). Если SpaceX действительно держится на одном человеке - покажите, какие конкретно производственные, инженерные или управленческие функции исчезнут вместе с ним. Не приходило в голову, что компания может иметь ключевого основателя и одновременно обладать собственными инженерными, производственными и операционными структурами? И при чем здесь сравнение с Apple?
            Так что давайте не будем разбирать харизму Маска, айфоны и гиперлуп. Давайте лучше сравним цепочки: затраты - количество запусков - стоимость запуска - массу выведенной нагрузки - количество реально работающих аппаратов. После этого поговорим об эффективности. И о КПД.
      4. Levinstein Звание
        Levinstein
        -3
        Вчера, 20:21
        Зато у нас первый человек в космосе, и не переплюнуть. hi
      5. opuonmed Звание
        opuonmed
        +2
        Вчера, 22:23
        США стремятся к созданию будущего, а не остаются привязанными к прошлому. Будущее для них — это смелые и амбициозные цели, которые могут показаться недостижимыми, но они упорно движутся к ним. К сожалению, это стремление США, а не России.
    2. Развед Звание
      Развед
      +10
      Вчера, 20:06
      Цитата: tralflot1832
      Начерта маску тысяча запусков за один год ,растолкуйте .

      Маск говорил о цели до 1000 запусков Starship в год в долгосрочной перспективе, а не в 2027 или 2028 году. Это ориентир после выхода системы на серийную эксплуатацию, а не ближайший план.
      Ведь Starship задуман не как "ракета для одного полёта на Луну" типа Saturn V, а как космический грузовик. Тысяча запусков нужна не ради рекорда, а ради логистики.
      Можно расписать по пунктам.
      1. Starlink. Чтобы развернуть группировку следующего поколения (30–40 тыс. спутников) и постоянно заменять старые аппараты, нужны сотни запусков в год.
      2. Дозаправка. Один полёт лунного HLS потребует примерно 6–10 танкеров Starship. Один марсианский корабль - ещё больше.
      3. Марс. Маск говорит не об одной экспедиции, а о сотнях кораблей и миллионах тонн грузов в перспективе. Фантастика? Вероятно, пока да. Но у Маска в планах.
      4. Экономика. Чем чаще летает одна и та же многоразовая система, тем ниже стоимость одного запуска. Это как с авиалайнером: он окупается только при высокой интенсивности полётов.
      Нам просто трудно это понять и принять, у нас разные масштабы задач.
      Для Роскосмоса сегодня 20–30 запусков в год — это предел мечтаний и напряженная работа всей отрасли. Для SpaceX цель - чтобы 1000 запусков была работа одной транспортной системы, а не всей мировой космонавтики.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -2
        Вчера, 20:21
        2. Дозаправка. Один полёт лунного HLS потребует примерно 6–10 танкеров Starship. Один марсианский корабль - ещё больше.
        враки-враки, бюджет полета на Луну больше полета на Марс, НАСА говорили что надо 15-20 пусков, а 6 - это фантазии Маска
        1. Развед Звание
          Развед
          +6
          Вчера, 20:36
          Цитата: alexoff
          враки-враки, бюджет полета на Луну больше полета на Марс, НАСА говорили что надо 15-20 пусков, а 6 - это фантазии Маска

          Не надо смешивать оценки NASA начала 2024 года и нынешнюю архитектуру SpaceX.
          NASA действительно называла 15–20 запусков - это была консервативная оценка с большим запасом топлива и ранней версией Starship HLS.
          После перехода на Starship V3 и Raptor 3 сама SpaceX говорит уже примерно о 6–10 танкерах для лунной миссии. Это связано с ростом грузоподъёмности и объёма топлива одного танкера.
          И ещё: полёт на Марс не дешевле Луны. Марсианскому Starship нужно больше Δv и больше топлива, чем лунному HLS. Поэтому для Марса дозаправок потребуется не меньше, а скорее больше.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            -3
            Вчера, 20:40
            После перехода на Starship V3 и Raptor 3 сама SpaceX говорит уже примерно о 6–10 танкерах для лунной миссии.
            спасибо чатгпт, но сама SpaceX сначала и говорила что мало танкеров потребуется, меньше десяти. И я бы хотел увидеть выкладки laughing
            полёт на Марс не дешевле Луны. Марсианскому Starship нужно больше Δv и больше топлива, чем лунному HLS
            с чего бы это вдруг? На Луне аэробрейк невозможен, а взлет с Луны это ещё больше чем полтора км дельты. Разница между отлётом к Марсу и отправкой к Луне пара сотен метров дельты
            1. Развед Звание
              Развед
              +3
              Вчера, 22:22
              Цитата: alexoff
              я бы хотел увидеть выкладки

              Я бы тоже хотел. Но что считать? И как?
              Соглашусь, что цифра (6–10) сама по себе действительно ничего не доказывает. Тем более, что и цифра-то эта, в которую вы вцепились мертвой хваткой, плавает.
              Я напомню хронологию:
              Маск в 2021 - 4–8 танкера.
              GAO 2021 - 16 запусков.
              Представитель NASA - 15–20.
              Вице-президент SpaceX 2024 - >танкеров.
              Отчёт NASA OIG 2026 - более 10 танкеров.
              Чему верить? Учитывая то, прямого "переливания крови" не будет? А будет propellant aggregation? Речь-то идет не о количестве дозаправок лунного Starship, а о доставке топлива в некий "центральный хаб". И считать надо не рейсы Starship, а просчитывать всю цепь: грузоподъёмность одного танкера/ остаток топлива после вывода в LEO/ потери/резервы/ ёмкость условного хаба/ требуемое количество топлива для HLS.
              Есть данные по такому балансу от SpaceX? Их нет. NASA лишь подтверждает саму архитектуру и число >10 танкеров.
              О реальном расчете можно говорить только тогда, когда SpaceX проведёт перекачку криогенного топлива и покажет фактическую массу переданного топлива за один рейс.
              А касательно Луны и Марса - ничего не забыли? Или планируете дорогу только в один конец?
              Соглашусь, аэробрейк на Марсе экономит топливо при посадке. Но вы забыли, что Starship должен вернуться с поверхности Марса. Профиль миссий-то не совпадает.
              Для Луны: НОО - Луна - посадка - взлёт на орбиту Луны. Если имеем в виду миссию Artemis.
              Для Марса: НОО - Марс - посадка - взлёт на орбиту Марса -. разгон к Земле. На последний этап запас топлива нужен?
    3. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +2
      Вчера, 20:36
      Любой технологический прорыв как правило используется в военных целях. Американцы как раз готовятся к военному освоению ближнего космоса. Спутники ПВО и тысячи ядерных боеголовок на орбите сделают их победителями в третей мировой.
      Можно попробовать воплотить в жизнь гигатонные боеголовки Эдварда Теллера, теоретически способные одним ударом сжечь целую страну, средство доставки теперь есть.
    4. Комментарий был удален.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 19:30
    Так он же засрёт весь ближний космомос? А понял ,это его ближний космос от 350 до 500 км .Кому выше ,это проблемы кому выше .
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Вчера, 19:35
      Илону на это реально побоку. Главное монополию создать и оттереть всяких разных других от хорошей кормушки.

      зы но китайцы точно не сдадутся....
    2. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      -3
      Вчера, 19:42
      Цитата: tralflot1832
      засрёт весь ближний космомос
      И не только ближний. А ещё его старлинк наносит большой вред и урон нашей армии. А некоторые россияне почти богом его считают... fool
    3. Развед Звание
      Развед
      +3
      Вчера, 20:20
      Цитата: tralflot1832
      Так он же засрёт весь ближний космомос

      Нет.
      Starlink как раз летает на 350–550 км именно потому, что это "самоочищающаяся" орбита. На 350 км неработающий спутник без двигателей сходит с орбиты за несколько месяцев, на 500–550 км — обычно за 5–10 лет.
      На орбитах 350–500 км атмосфера ещё заметно тормозит спутники. Потерял управление - постепенно сгорит.
      К тому же Starlink обязан сводить спутники с орбиты.После окончания ресурса (около 5 лет) спутник включает двигатели и уходит в атмосферу.
      А вот проблемные орбиты - 700-1200 км, где обломки могут не сходить десятки и (иногда) сотни лет. Как раз на такую орбиту нацелилось изначально наше Бюро 1440 (если уже не поменяло).
      Но в чем-то вы правы. Хотя основной риск заключается не в высоте, а в количестве аппаратов.
      Когда на орбите десятки тысяч спутников, возрастает вероятность столкновений. Поэтому SpaceX постоянно выполняет тысячи манёвров уклонения в год.
    4. Жека111 Звание
      Жека111
      +1
      Вчера, 21:20
      А еще офигенную дыру прожжет в озоновом слое земли своими запусками по 10 ракет разом и по тысяче в год
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Вчера, 19:37
    Цитата: Nexcom
    Илону на это реально побоку. Главное монополию создать и оттереть всяких разных других.

    Дмитрий к Илону не мы не китайцы не придём .
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Вчера, 19:38
      Да это понятно. Просто и к нам и к китайцам тоже мало кто может пойти для запусков. А могли бы....
    2. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +2
      Вчера, 23:29
      Цитата: tralflot1832
      Дмитрий к Илону не мы не китайцы не придём .

      он, уже возит наших космонавтов на МКС..
  4. Адрей Звание
    Адрей
    0
    Вчера, 19:38
    Молодец, чё. Хоть кто то реально двигает освоение космоса. Вот только на 100%, скоро (уже) это будет не в мирных целях.
    1. Ivanhoe Звание
      Ivanhoe
      0
      Вчера, 19:50
      Он не молодец, кстати, он враг. Враг с влиянием и большими деньгами.
  5. bbb Звание
    bbb
    0
    Вчера, 20:01
    Надо сократить ему количество спутников, по крайней мере над Украиной и Россией.
    1. solar Звание
      solar
      +3
      Вчера, 22:17
      Они не геостационарные, не висят над одним местом
  6. ГУМАНОИД Звание
    ГУМАНОИД
    +2
    Вчера, 21:28
    РИА Новости
    Час назад

    114 комментариев


    Космический корабль Starship компании SpaceX взорвался при посадке на воду
    1. Магог_ Звание
      Магог_
      0
      Вчера, 22:24
      Вот вам и МНОГОРАЗОВОСТЬ ! Они до сих пор в мучительных поисках состава абляции : провели эксперименты, нагревая собственные образцы до 900 град С и рентгеном исследуют изменение структуры исследуемых составов. Реальные температуры гиперзвуковых спусков с орбиты много выше. Про результаты якобы облёта Луны все видели неприкрытую постановку. В данной статье акцент на количество выводимых спутников на реальную орбиту ( ну, да - достижение в своём роде (!)) вместо суборбитальных траекторий, но ничего не упоминалось о планируемой "мягкой посадке на воду" в Тихом океане... И вот очередной "момент истины" ! Американцы сегодня находятся на уровне пятидесятых годов прошлого века в технологиях относительно безопасного возвращения грузов с космических орбит. Им ещё предстоит свой "эпохальный полёт" наподобие "Белки и Стрелки" 1960 года в СССР !
  7. svarog77 Звание
    svarog77
    +2
    Вчера, 21:59
    Космический корабль Starship компании SpaceX взорвался при посадке на воду после своего первого орбитального полета.
    Аппарат успешно принял вертикальное положение и начал опускаться в океан. Когда его двигатели скрылись в глубине, раздался взрыв. Над водой возник огненный гриб и взлетели фрагменты корабля. Это в прямом эфире транслировала SpaceX в соцсети Х.
    1. solar Звание
      solar
      +2
      Вчера, 22:18
      Не думаю, что это их остановит. Дорогу осилит идущий.
      1. Магог_ Звание
        Магог_
        -1
        Сегодня, 00:23
        Они идут уже почти 70 лет... в никуда ! Полагаю, и взрыв третьей ступени после приводнения задуман был по сценарию постановки. Иначе пришлось бы предъявить образец для изучения специалистам, надо понимать, со следами прохождения гиперзвукового торможения в атмосфере... А так - "концы в воду" ! Кто верит в реальное возвращение с орбиты останутся при своём...
    2. Магог_ Звание
      Магог_
      -3
      Вчера, 23:09
      Каким образом аппарат "успешно принял вертикальное положение" ? Надо понимать, затормозился до скорости ниже гиперзвуковой вне атмосферы ? Опять "чудеса американского космоса" !
  8. opuonmed Звание
    opuonmed
    +3
    Вчера, 22:04
    Starship и будут проводиться «тысячи запусков в год». На его строительство будет выделено не менее 100 млрд долларов. Площадь нового космодрома будет составлять около 500 квадратных километров.

    США идет в космос, запускают очень много значит ише больше будут запускать молодцы.