Реактивная «Герань» ударила по пункту пропуска «Ягодин» на польской границе

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Реактивная «Герань» ударила по пункту пропуска «Ягодин» на польской границе

Российский дрон-камикадзе типа «Герань» ударил по пункту пропуска «Ягодин» на польско-украинской границе, в Польше объявили воздушную тревогу, сообщают украинские ресурсы.

Россия снова нанесла удар по пункту пропуска «Ягодин» в Волынской области Украины. Предварительно, по пограничному пункту отработала реактивная «Герань-5». Согласно сообщениям Госпогранслужбы Украины, «ударной волной» повреждены помещения КПП на въезде в терминал.



В Польше объявили воздушную тревогу, на границе с Украиной были слышны звуки сирен. Причиной стал российский беспилотник, приближающийся к границе. Как сообщают польские мониторинговые паблики со ссылкой на Оперативное командование ВС Польши, российская «Герань» достигла пункта пропуска «Ягодин», после чего исчезла с экранов польских радаров.

По данным мониторинговых пабликов, «Шахед» достиг района пункта пропуска «Ягодин» на украинско-польской границе, после чего исчез с радаров. В восточных регионах Польши были слышны сирены.

Стоит отметить, что это не первый удар по пункту пропуска «Ягодин», в сентябре российские «Герани» уже навещали данный участок украинско-польской границы. Как заявили в Минобороны, подобные удары позволяют нарушить поставки военной помощи Украине из-за рубежа.
18 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 19:40
    А теперь вопрос ,кто давал разведданные и целеуказание нашей Герани 5 .Сто метров мимо, и вони было-бы о европейской солидарности!?
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +3
      Вчера, 19:42
      Цитата: tralflot1832
      А теперь вопрос ,кто давал разведданные и целеуказание нашей Герани 5 .Сто метров мимо, и вони было-бы о европейской солидарности!?

      А как насчёт предположения, что всё было сделано намеренно?
      Не много ли на себя берут европейцы в целом и поляки в частности?
      1. Перейра Звание
        Перейра
        +3
        Вчера, 19:47
        Сколько хотят, столько и берут. Кто им посмеет запретить?
        1. rubin1968 Звание
          rubin1968
          +3
          Вчера, 22:43
          Кто России может запретить шмалять куда посчитает нужным?
    2. wiltshirecat
      wiltshirecat
      +3
      Вчера, 19:57
      координаты они взяли с openstreetmap.org yes
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Вчера, 23:19
        Цитата: wiltshirecat
        координаты они взяли с openstreetmap.org
        Есть основания полагать что дрон шел на управлении, а не автономно. И попал куда надо.
    3. Andobor Звание
      Andobor
      +7
      Вчера, 20:11
      Цитата: tralflot1832
      А теперь вопрос ,кто давал разведданные и целеуказание нашей Герани 5 .Сто метров мимо, и вони было-бы о европейской солидарности!?

      На любой карте видно.
      Туда десятки Гераней нужно, так только попугали:
    4. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      Вчера, 20:53
      По последним сведениям хитропопые хохлопитеки переносят свои КПП на польскую территорию, метров 300- 400 от границы. И на придётся что-то решать recourse
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +8
    Вчера, 19:50
    у какелов какой то склад разнесли под Киевом. Стонут что аммиаком сильно воняет теперь. Ничего - пусть нюхают. Дышите глубже...(с)
    1. al3x Звание
      al3x
      0
      Вчера, 22:47
      аммиаком сильно воняет теперь


      Коты обоссали...
  3. engy Звание
    engy
    +1
    Вчера, 20:00
    Почему-то на Украине акцентируют: "Влучання в пункт пропуску Ягодин не відбулося". Вот, мне кажется, что им очень надо, чтобы попадание в пункт пропуска не состоялось. Это какой-то для них водораздел, иначе они бы так не писали. Ну написали бы: подвергся атаке, обстоятельства уточняются.
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +5
      Вчера, 20:38
      Цитата: engy
      "Влучання в пункт пропуску Ягодин не відбулося"

      Ага. Вдулі проміж Ягодин
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Вчера, 20:06
    Герани» уже навещали данный участок

    Тук, тук! Здрасссьте! wink
  5. роман66 Звание
    роман66
    +1
    Вчера, 20:49
    Все! Все пункты разнести в хлам. Ни туда чтоб, ни сюда!
  6. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Вчера, 21:20
    Российский дрон-камикадзе типа «Герань» ударил по пункту пропуска «Ягодин» на польско-украинской границе, в Польше объявили воздушную тревогу, сообщают украинские ресурсы.

    Там не "Геранью" надо бить, а боевым блоком "Орешника", чтобы воронка в земле метров на двадцать была.
    И дорогу перекроет и другим даст понять, что шутки уже на исходе и терпение у России не бесконечно.
    Могут быть и жертвы, если не одумаются.
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Вчера, 21:41
      боевым блоком "Орешника", чтобы воронка в земле метров на двадцать была.

      Орешник изначально предполагается снабдить ядерным блоком и никаким другим. А что б воронка в земле была метров сто, то нужно снабдить Искандер М ядерным зарядом в 1-2 ктн. Вдобавок воронка и вокруг метров 500 будут фонить еще несколько месяцев. Но, лучше всё таки бить по мосту, по украинской части.
  7. Antimondialiste Звание
    Antimondialiste
    0
    Вчера, 21:24
    Что интересно в этой атаке, так это то, что это беспилотник geran 5, видео опубликовано, я все еще считал, что автономности недостаточно. Что жаль, там есть мост, потребовалось бы что-то очень тяжелое и в большом количестве.
  8. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 00:37
    российская «Герань» достигла пункта пропуска «Ягодин», после чего исчезла с экранов польских радаров.
    Видать в очередь на проезд встала.Пока документы на КПП оформляют вот она и не отсвечивает. laughing laughing laughing