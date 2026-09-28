Реактивная «Герань» ударила по пункту пропуска «Ягодин» на польской границе
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Российский дрон-камикадзе типа «Герань» ударил по пункту пропуска «Ягодин» на польско-украинской границе, в Польше объявили воздушную тревогу, сообщают украинские ресурсы.
Россия снова нанесла удар по пункту пропуска «Ягодин» в Волынской области Украины. Предварительно, по пограничному пункту отработала реактивная «Герань-5». Согласно сообщениям Госпогранслужбы Украины, «ударной волной» повреждены помещения КПП на въезде в терминал.
В Польше объявили воздушную тревогу, на границе с Украиной были слышны звуки сирен. Причиной стал российский беспилотник, приближающийся к границе. Как сообщают польские мониторинговые паблики со ссылкой на Оперативное командование ВС Польши, российская «Герань» достигла пункта пропуска «Ягодин», после чего исчезла с экранов польских радаров.
По данным мониторинговых пабликов, «Шахед» достиг района пункта пропуска «Ягодин» на украинско-польской границе, после чего исчез с радаров. В восточных регионах Польши были слышны сирены.
Стоит отметить, что это не первый удар по пункту пропуска «Ягодин», в сентябре российские «Герани» уже навещали данный участок украинско-польской границы. Как заявили в Минобороны, подобные удары позволяют нарушить поставки военной помощи Украине из-за рубежа.
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