Иран снова предлагает США открыть Ормуз в ответ на разморозку иранских активов

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Иран снова предлагает США открыть Ормуз в ответ на разморозку иранских активов

Иран не против возобновления переговоров с США, сегодня находящийся в Нью-Йорке глава иранского МИДа Аббас Арагчи встретится с посредниками как раз по этому вопросу, сообщают иранские медиа.

Арагчи намерен через посредников передать США предложение по возобновлению переговоров. Тегеран предлагает американцам открытие Ормузского пролива в рамках соглашения о прекращении войны в обмен на размораживание иранских средств и активов. Впрочем, Трамп уже знаком с тем, что предлагает Иран, ранее выступающие посредниками страны передали американцам параметры иранского предложения.



Глава МИД Ирана предупредил, что будет ожидать ответа американской стороны через посредников, только после его получения Тегеран будет планировать следующие шаги, которые будут зависеть от того, что ответит Вашингтон. Отступать со своих позиций Иран не будет.

Мы ждём, когда посредники передадут нам окончательные позиции, и на основании этого примем решение.

Между тем Axios со ссылкой на американского чиновника сообщает, что Трамп якобы готов смягчить санкции против Ирана и разморозить иранские средства, но в обмен на «конкретный прогресс» по иранской ядерной программе.
10 комментариев
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  1. Levinstein Звание
    Levinstein
    0
    Вчера, 20:17
    Зачем нужны посредники. ВО уже напечатал ваши требования. В Америке его все читают.
  2. ANB Звание
    ANB
    0
    Вчера, 20:35
    . в обмен на «конкретный прогресс» по иранской ядерной программе.

    Когда Иран изготовит ядерный заряд? Тогда точно придётся всё разморозить.
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      Вчера, 21:00
      Поэтому его и утюжат,чтобы этого не произошло
  3. Дмитрий Ригов Звание
    Дмитрий Ригов
    0
    Вчера, 20:40
    Холодильник все же побеждает телевизор. Учитывая тенденцию, похоже с каждым разом требования Ирана будут уменьшаться, полгода назад например даже репарации требовали.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 21:16
      Цитата: Дмитрий Ригов
      Учитывая тенденцию, похоже с каждым разом требования Ирана будут уменьшаться

      То же касается и американской стороны. Им тоже придётся пойти на компромисс, чтобы решить проблему противостояния с Ираном, каким бы упёртым ни был Трамп.
      1. Дмитрий Ригов Звание
        Дмитрий Ригов
        +1
        Вчера, 23:14
        Честно говоря вообще не вижу минусов для США в текущей ситуации. Проливы заблокированы, но кто в первую очередь страдают от топливного кризиса, учитывая что США крупнейший экспортер нефти и СПГ, а также смогли взять под контроль Венесуэлу? Очевидно экономические конкуренты в лице Европы и Китая. Я полагаю что США совсем не заинтересованы в решении проблем с проливами, именно поэтому они и кинули Саудитов.
    2. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Вчера, 21:25
      Какой "холодильник" у иранских жирных котов? Слишком просто у Вас. Только как-бы не разорвали ,за соглашательство с убийцами детей?
  4. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Вчера, 21:22
    Трампу нужно отдать Ирану их активы и открыть Ормуз. Это та ситуация, когда упёртость только во вред. "Пар" сброшен, есть шанс уйти с миром, худым, но миром.
  5. KSLN-CZ1 Звание
    KSLN-CZ1
    0
    Вчера, 23:34
    To let an assests in Western banks is mark of stupidity
  6. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 00:50
    Мы ждём, когда посредники передадут нам окончательные позиции, и на основании этого примем решение.
    готовы на все ?