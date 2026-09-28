Иран снова предлагает США открыть Ормуз в ответ на разморозку иранских активов

Мы ждём, когда посредники передадут нам окончательные позиции, и на основании этого примем решение.

Иран не против возобновления переговоров с США, сегодня находящийся в Нью-Йорке глава иранского МИДа Аббас Арагчи встретится с посредниками как раз по этому вопросу, сообщают иранские медиа.Арагчи намерен через посредников передать США предложение по возобновлению переговоров. Тегеран предлагает американцам открытие Ормузского пролива в рамках соглашения о прекращении войны в обмен на размораживание иранских средств и активов. Впрочем, Трамп уже знаком с тем, что предлагает Иран, ранее выступающие посредниками страны передали американцам параметры иранского предложения.Глава МИД Ирана предупредил, что будет ожидать ответа американской стороны через посредников, только после его получения Тегеран будет планировать следующие шаги, которые будут зависеть от того, что ответит Вашингтон. Отступать со своих позиций Иран не будет.Между тем Axios со ссылкой на американского чиновника сообщает, что Трамп якобы готов смягчить санкции против Ирана и разморозить иранские средства, но в обмен на «конкретный прогресс» по иранской ядерной программе.