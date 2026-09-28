Билет в один конец: остров Змеиный превратился в «чёрную дыру» для ВСУ
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Остров Змеиный, который после ухода российских войск летом 2022 года в Киеве называли важным символом и элементом контроля над северо-западной частью Чёрного моря, сегодня, судя по развитию ситуации, не обладает прежним военным значением для ВСУ. Остров расположен примерно в 35 км от побережья( 45°15′18″ с. ш., 30°12′15″). Его значение связывали прежде всего с возможностью размещения средств наблюдения, связи, навигации и радиоэлектронной разведки.
После вывода российского гарнизона 30 июня 2022 года украинская сторона подчёркивала стратегическую роль Змеиного и возможность использовать его для контроля морской и воздушной обстановки. Однако последующие удары по острову неоднократно повреждали установленную там инфраструктуру. Сообщения о попытках восстановления оборудования сопровождались новыми ударами, что существенно ограничивало возможность постоянного использования объекта в качестве полноценного военного узла.
Одновременно изменилась и обстановка вокруг Одесской области. Украинское профильное министерство в сентябре сообщало о систематических российских ударах по портовой инфраструктуре, причалам, якорным стоянкам и маршрутам движения судов. С начала конфликта, по данным украинской стороны, повреждены или частично уничтожены 1173 объекта портовой инфраструктуры и 274 судна.
В общем, как обычно говорят в Киеве, потерял стратегическое значение...
Тем самым первоначальный расчёт Киева на превращение Змеиного в важный элемент контроля над морскими коммуникациями оказался существенно осложнён изменением всей оперативной обстановки. После ухода российских войск Киев праздновал возвращение острова, однако теперь содержание этого приобретения выглядит значительно сложнее: поддерживать там дорогостоящую военную инфраструктуру под постоянной угрозой ударов крайне трудно. Даже банально высадить на остров военных - та ещё задача, без каких-либо гарантий как для самих высаженных, так и для тех, кто их туда доставил. По сути, Змеиный превратился в чёрную дыру для командования ВСУ. Подавляющее большинство тех, кого на него направляли, в итоге сгинули либо на самом острове, либо в омывающих его водах. Военная командировка на Змеиный в условиях тотального контроля дронами ВС РФ - билет в один конец для всушников.
В этом смысле Змеиный всё больше напоминает для Киева «чемодан без ручки» - объект, от которого политически трудно отказаться, но полноценное военное использование которого требует значительных ресурсов и сопряжено с серьёзными рисками.
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