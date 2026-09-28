Билет в один конец: остров Змеиный превратился в «чёрную дыру» для ВСУ

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Билет в один конец: остров Змеиный превратился в «чёрную дыру» для ВСУ

Остров Змеиный, который после ухода российских войск летом 2022 года в Киеве называли важным символом и элементом контроля над северо-западной частью Чёрного моря, сегодня, судя по развитию ситуации, не обладает прежним военным значением для ВСУ. Остров расположен примерно в 35 км от побережья( 45°15′18″ с. ш., 30°12′15″). Его значение связывали прежде всего с возможностью размещения средств наблюдения, связи, навигации и радиоэлектронной разведки.

После вывода российского гарнизона 30 июня 2022 года украинская сторона подчёркивала стратегическую роль Змеиного и возможность использовать его для контроля морской и воздушной обстановки. Однако последующие удары по острову неоднократно повреждали установленную там инфраструктуру. Сообщения о попытках восстановления оборудования сопровождались новыми ударами, что существенно ограничивало возможность постоянного использования объекта в качестве полноценного военного узла.



Одновременно изменилась и обстановка вокруг Одесской области. Украинское профильное министерство в сентябре сообщало о систематических российских ударах по портовой инфраструктуре, причалам, якорным стоянкам и маршрутам движения судов. С начала конфликта, по данным украинской стороны, повреждены или частично уничтожены 1173 объекта портовой инфраструктуры и 274 судна.

В общем, как обычно говорят в Киеве, потерял стратегическое значение...

Тем самым первоначальный расчёт Киева на превращение Змеиного в важный элемент контроля над морскими коммуникациями оказался существенно осложнён изменением всей оперативной обстановки. После ухода российских войск Киев праздновал возвращение острова, однако теперь содержание этого приобретения выглядит значительно сложнее: поддерживать там дорогостоящую военную инфраструктуру под постоянной угрозой ударов крайне трудно. Даже банально высадить на остров военных - та ещё задача, без каких-либо гарантий как для самих высаженных, так и для тех, кто их туда доставил. По сути, Змеиный превратился в чёрную дыру для командования ВСУ. Подавляющее большинство тех, кого на него направляли, в итоге сгинули либо на самом острове, либо в омывающих его водах. Военная командировка на Змеиный в условиях тотального контроля дронами ВС РФ - билет в один конец для всушников.

В этом смысле Змеиный всё больше напоминает для Киева «чемодан без ручки» - объект, от которого политически трудно отказаться, но полноценное военное использование которого требует значительных ресурсов и сопряжено с серьёзными рисками.
19 комментариев
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  1. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +5
    Вчера, 20:18
    Вот где беспилотники - ждуны нужны, на причале этого острова.
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +1
      Вчера, 20:48
      Вернее даже не на причале, а под причалом. Почему не хотят заминировать подходы к острову?.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    Вчера, 20:27
    Украинцы строят ,мы сносим .Украинцы опять строят мы сносим.Украинцы строят виллы на канарах,и каркасники на Змеином по цене вилл,мы опять всё сносим .
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      Вчера, 20:50
      Зачётная шутка юмора laughing
      Жаль одним + ограничен!
  3. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +7
    Вчера, 20:32
    Хотим ли мы, чтобы Россия выиграла войну, или хотим обманывать самих себя — вот в чём заключается главный вопрос? Эвакуация с этого острова, а также потопление крейсера «Москва» стали наиболее ярким доказательством неэффективности Черноморского флота — возможно, того военного подразделения, которое продемонстрировало самые низкие показатели в текущем конфликте.
    1. PavelT Звание
      PavelT
      -1
      Вчера, 20:48
      Кстати, сейчас (в связи с уничтожением торговых судов, идущих на Украину или оттуда) у меня возник аналогичный вопрос по Черноморскому флоту: а что делают подлодки Черноморского флота?
      Их же аж 7 штук на такое маленькое море, 4-ая отдельная бригада подводных лодок.
      Я ни разу в новостях не слышал ничего о них. Они что-то за 5 лет СВО делали для победы?
      1. Carlos Sala Звание
        Carlos Sala
        +3
        Вчера, 21:08
        Они ничего не делают. Хотя, по крайней мере, запускают ракеты «Калибр»
      2. ученый Звание
        ученый
        +4
        Вчера, 21:15
        Цитата: PavelT
        а что делают подлодки Черноморского флота?

        Моряки пишут, что корабли идут сначала вдоль турецкой, потом вдоль румынской экономической зоны. Выходят в район Одессы там где глубины менее 100 метров. Кроме того, там мин и активных сенсоров навтыкали кучу еще в 22 году. Потери крейсера Москва хватило, что бы прекратилось шапкозакидательство.
      3. Sergey39 Звание
        Sergey39
        +1
        Вчера, 22:34
        Половина, еще до начала СВО обитали в Средиземном море. Ростов в ремонте, обещают сдать флоту. ПЛ стреляли КР «Калибрами» по « территории украина».
    2. mimmo002 Звание
      mimmo002
      +1
      Вчера, 20:58
      ecambiata la guerra a terra ed e cambiata la guerra in mare. le precedenti tecniche e strutture sono obsolscenti
  4. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +1
    Вчера, 20:34
    Короче говоря, он стал острове Ив, или Алькатрасом.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 01:06
      Цитата: Ivanhoe
      Короче говоря, он стал острове Иф, или Алькатрасом.

      Тоже вспомнил Форт Баярд и ему подобные.
      В эпоху чугунных пушек и деревянных кораблей такие строения, возможно и имели какой-то смысл.
      А сейчас: "Мы строили-строили - и, наконец, построили!" И тут на новоселье прилетает пара-тройка ракет или десяток "Гераней"... А контролировать акваторию можно, находясь за СОТНИ километров от района.
      Я в ГШ не служил, туда старших сержантов не берут, но как по мне - у этого Змеиного изначально не было никакого стратегического значения. По крайней мере, такого, чтобы нужно было зубами за него держаться.
  5. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Вчера, 20:43
    Нехорошо. Получается, что "виноград зелен"(с).
  6. Комментарий был удален.
  7. Комментарий был удален.
  8. Панадол Звание
    Панадол
    +7
    Вчера, 21:03
    Скажем так: этот остров , он как братская могила. Не от хорошей жизни мы эвакуировали с него гарнизон. Сын знакомой погиб там.
    И еще. Вопросы к ЧФ только множатся. Не раз уже писал, что флот повторяет судьбу во время Великой Отечественной. И все вопросы по обороне решают сухопутные части.
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Вчера, 22:36
      Вопросы к ЧФ только множатся. Не раз уже писал, что флот повторяет судьбу во время Великой Отечественной.

      Несмотря на то что на самом Черноморском флоте наделали много ляпов, но в целом для флота не было стратегии применения на данном море, особенно по части перспективного развития вооружений.
  9. Aleks1956OU Звание
    Aleks1956OU
    +3
    Вчера, 22:37
    Немного истории и мифа.

    В древности греки называли Остров - «Белым» (Левка) и связывали с мифами об Ахиллесе.

    Позже турецкие мореплаватели закрепили за ним название Илан-Адасы, а греки — Фидониси, что в переводе с турецкого и греческого означает «Змеиный остров».

    Для греческих мореплавателей, осваивавших Черное море в VII–VI веках до н. э., этот уединенный клочок суши стал главным святилищем великого героя Троянской войны.

    Согласно утерянной эпической поэме «Эфиопида» (которая продолжала сюжет гомеровской «Илиады»), после гибели Ахилла под Троей его мать — морская богиня Фетида — выхватила тело сына из погребального костра.

    По одной версии мифа, она упросила Зевса воскресить Ахилла и перенесла его душу на сияющий Белый остров (Левка).
    И стал он на его охрану вечно!

    Греки верили, что на Левке Ахилл обрел бессмертие и жил жизнью блаженных. Считалось, что здесь он взял в жены прекрасную Елену Троянскую, а компанию им составляли души других павших героев (Патрокла, Антилоха и Аякса).

    Античные авторы писали, что проплывающие мимо моряки иногда слышали с острова звон оружия, пение Ахилла и конское ржание.

    Не надо уважаемые дамы и господа нарушать традиции и гневить Богов.
    Не будет тогда милости Посейдона и Алилла Понтарха.
    И недаром гибель флагмана ЧФ ракетного крейсера «Москва», напрямую связана с битвой за Змеиный как тактически, так и хронологически.
    Саой первый удар ракетный крейсер «Москва» как ращ и получил примерно в 25 морских милях (около 46 километров) к востоку от острова Змеиный.
    Никто и никогда не будет на нем хозяином, ибо он уже есть!

    Ударьте в рынду, при проходе мимо и поклонитесь памяти Героев Трои.
    1. Mister X Звание
      Mister X
      0
      Сегодня, 00:14
      Цитата: Aleks1956OU
      Никто и никогда не будет на нем хозяином,

      А как же периоды 1944-1991 и 1829-1856?
      А османы сколько им владели?
  10. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Вчера, 23:12
    Вот тут многие пишут про флот, и где же он, а точнее зачем на него тратились деньжищи? Тут ничего доказывать не надо, война все наглядно показал! 🤷‍♂️
  11. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 01:51
    Клочок суши в западной части Чёрного моря. Для политиков - символ. Для генералитета - отчётность.
    А для тех, кто на земле, и наших, и укров, кто на этом острове?
    Окопаться на сколько метров нужно, что бы противник не выбил всех без всякой высадки?