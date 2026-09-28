В Йемене объявлена всеобщая мобилизация против хуситов

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В Йемене объявлена всеобщая мобилизация против хуситов

Власти Йемена объявили всеобщую мобилизацию на фоне нового наступления движения «Ансар Аллах» (хуситов). Председатель Президентского руководящего совета Рашад аль-Алими призвал граждан присоединяться к правительственным силам и заявил о необходимости вернуть под контроль государства Сану и другие территории. Ранее он объявил амнистию хуситам, готовым перейти на сторону правительства, а также заявил о денежном вознаграждении таким перебежчикам.

Мобилизация проводится при масштабной поддержке Саудовской Аравии. Эр-Рияд является главным внешним покровителем так называемого правительства Йемена и финансирует его экономические, политические и военные структуры. Только в 2026 году Саудовская Аравия выделяла сотни миллионов долларов на поддержание йеменского государства, включая выплату зарплат, а в рамках нынешней мобилизации организуется снабжение формируемых подразделений продовольствием, топливом и другими необходимыми ресурсами, не говоря уже об оружии.



По оценке источника Al Jazeera, численность регулярной йеменской армии составляет примерно 180–220 тыс. человек, однако непосредственно на передовой находится лишь 30–40% личного состава. Вместе с нерегулярными формированиями антихуситского лагеря общая численность сил, связанных с правительством, оценивается более чем в 400 тысяч человек.

В ответ хуситы призывают жителей не участвовать в мобилизации против «Ансар Аллах», обращаясь к йеменцам как к братьям, и предлагают желающим присоединяться к движению. При этом оценки численности хуситских сил существенно различаются. ООН ранее оценивала их примерно в 350 тыс. бойцов. Сами хуситы говорят о том, что их бойцов - около 100-120 тысяч. Хотя эти цифры могут относиться к более узкому понятию активного военного крыла или непосредственно задействованных в боевых действиях сил.

Новая мобилизация стала следствием резкого изменения обстановки на западе страны: хуситы продвинулись к побережью Красного моря и Баб-эль-Мандебскому проливу, что поставило правительство и его саудовского спонсора перед необходимостью срочно наращивать силы на фронте. Ведь без полноценного трафика через Ормуз и Баб-эль-Мандеб Саудовская Аравия сталкивается с колоссальными трудности по экспорту своей нефти.
16 комментариев
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  1. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    -2
    Вчера, 21:09
    Наемник, воюющий за деньги, плохой солдат
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Вчера, 21:33
      Цитата: VovaVVS
      Наемник, воюющий за деньги, плохой солдат

      Мобилизованный за просто так, хороший солдат
      1. Вадим С Звание
        Вадим С
        +2
        Вчера, 23:15
        Особенно почти насильно мобилизованный и давно отошедший от армейских дел!
      2. ГолыйМужик Звание
        ГолыйМужик
        +4
        Вчера, 23:29
        Хуситы - идейные, поэтому давно всех там нагибают.
        1. михаилл Звание
          михаилл
          +1
          Вчера, 23:38
          Цитата: ГолыйМужик
          Хуситы - идейные, поэтому давно всех там нагибают.

          "Вслепую пушка лупит, наотмашь шашка рубит,
          И ворон большекрылый над битвою кружит.
          А пуля знает точно, кого она не любит,
          Кого она не любит - в земле сырой лежит.

          Окоп ты мой холодный, паёк ты мой голодный,
          Не плачь, моя мамаша, что писем нет давно.
          Не будет он напрасным, наш подвиг благородный,
          И время золотое наступит всё равно.

          Не надо мне пощады, не надо мне награды,
          А дайте мне винтовку и дайте мне коня.
          А если я погибну, пусть красные отряды,
          Пусть красные отряды отплатят за меня!"(Песня Красноармейца).
      3. Пауль Зиберт Звание
        Пауль Зиберт
        +1
        Сегодня, 01:11
        Цитата: михаилл
        Цитата: VovaVVS
        Наемник, воюющий за деньги, плохой солдат

        Мобилизованный за просто так, хороший солдат

        "За просто так" - это как?
        Бусифицированный?
        Отловленный на улице, затащенный в микроавтобус и направленный в очередной котёл на восточном фронте?
        Это хороший солдат?
        Ценность таких "хороших" солдат нам хорошо известна.
        Именно благодаря политике "бусифицирования", шайка Зеленского рано или поздно подорвёт обороноспособность страны, обрушит фронты и поставит точку в истории недоразумения, называемым Украиной!..
        1. михаилл Звание
          михаилл
          0
          Сегодня, 01:31
          Цитата: Пауль Зиберт
          "За просто так" - это как?

          За просто так- это за ни как!
          Достаточно посмотреть "Цельнометаллическую оболочку".
          Где девушка-снайпер прикрывает отход своего подразделения до последнего и погибает, но глазами зондеркоманды.
          Кстати да, всем рекомендую прочитать литературную основу фильма.
          Густав Хэсфорд "Старики". Там нажористей.
    2. Вадим С Звание
      Вадим С
      +1
      Вчера, 23:18
      Как он может быть плохим если он этим на жизнь зарабатывает? Понимаю что это у нас так внушали всегда, на самом деле наемники это профессионалы. Другое дело нанятые для мяса заткнуть дыру. Тут надо чувствовать разницу!
  2. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +7
    Вчера, 21:10
    Если захотят, они доберутся до Эр-Рияда, потому что саудовцы привыкли к роскоши и удовольствиям и стали похожи на римлян V века — они уже не способны защищаться самостоятельно, сколько бы новейшего оружия ни покупали они на свои нефтедоллары.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +3
      Вчера, 21:41
      Всё население саудитов это 35 млн. 50% там приезжих разного рода. Т.е. местных не большинство. А приезжие это всякие белые воротнички со всего мира. Ну и кто там воевать будет?
  3. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +4
    Вчера, 21:23
    Саудовская Аравия финансирует мобилизацию. А сами жирные ленивые саудиты воевать уже не могут. И техника у них есть и боеприпасы. Только армия умирать за интересы своего наследного принца не готова.
  4. awdrgy Звание
    awdrgy
    +3
    Вчера, 21:39
    Хуситы их нагнут. То бабло предлагали,теперь мобилизуют- последние дрыганья,потом самолёт и острова Вануату..возможно,ну или типа.
  5. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Вчера, 22:11
    Коррумпированный режим может быть установлен силой или подкупом, но это должно быть прогнившее и трусливое правительство, полная противоположность хуситам.
  6. born007 Звание
    born007
    0
    Сегодня, 00:48
    Правительство Йемена является хунтой т.к. оно было поставлено саудитами, а вот Хуситы борятся за объединение разорваной интервентами страны
  7. Франк Мюллер Звание
    Франк Мюллер
    0
    Сегодня, 01:41
    Если противника невозможно победить в бою, то его можно попробовать просто купить? Были бы деньги, желательно - немалые. tongue
  8. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 01:43
    Цитата: Пауль Зиберт
    Цитата: михаилл
    Цитата: VovaVVS
    Наемник, воюющий за деньги, плохой солдат

    Мобилизованный за просто так, хороший солдат

    "За просто так" - это как?
    Бусифицированный?
    Отловленный на улице, затащенный в микроавтобус и направленный в очередной котёл на восточном фронте?
    Это хороший солдат?
    Ценность таких "хороших" солдат нам хорошо известна.
    Именно благодаря политике "бусифицирования", шайка Зеленского рано или поздно подорвёт обороноспособность страны, обрушит фронты и поставит точку в истории недоразумения, называемым Украиной!..


    Вы немного перевернули географию событий. Йемен, и в целом Ближний Восток, страны Ближнего Востока, и Украина... Это не одинаковые процессы.
    Даже мобилизация в разных странах происходит по разному, под разными официальными заявлениями, и с разным результатом.
    Где то "бусифи...", а где то и в очереди за автоматом.