В Йемене объявлена всеобщая мобилизация против хуситов
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Власти Йемена объявили всеобщую мобилизацию на фоне нового наступления движения «Ансар Аллах» (хуситов). Председатель Президентского руководящего совета Рашад аль-Алими призвал граждан присоединяться к правительственным силам и заявил о необходимости вернуть под контроль государства Сану и другие территории. Ранее он объявил амнистию хуситам, готовым перейти на сторону правительства, а также заявил о денежном вознаграждении таким перебежчикам.
Мобилизация проводится при масштабной поддержке Саудовской Аравии. Эр-Рияд является главным внешним покровителем так называемого правительства Йемена и финансирует его экономические, политические и военные структуры. Только в 2026 году Саудовская Аравия выделяла сотни миллионов долларов на поддержание йеменского государства, включая выплату зарплат, а в рамках нынешней мобилизации организуется снабжение формируемых подразделений продовольствием, топливом и другими необходимыми ресурсами, не говоря уже об оружии.
По оценке источника Al Jazeera, численность регулярной йеменской армии составляет примерно 180–220 тыс. человек, однако непосредственно на передовой находится лишь 30–40% личного состава. Вместе с нерегулярными формированиями антихуситского лагеря общая численность сил, связанных с правительством, оценивается более чем в 400 тысяч человек.
В ответ хуситы призывают жителей не участвовать в мобилизации против «Ансар Аллах», обращаясь к йеменцам как к братьям, и предлагают желающим присоединяться к движению. При этом оценки численности хуситских сил существенно различаются. ООН ранее оценивала их примерно в 350 тыс. бойцов. Сами хуситы говорят о том, что их бойцов - около 100-120 тысяч. Хотя эти цифры могут относиться к более узкому понятию активного военного крыла или непосредственно задействованных в боевых действиях сил.
Новая мобилизация стала следствием резкого изменения обстановки на западе страны: хуситы продвинулись к побережью Красного моря и Баб-эль-Мандебскому проливу, что поставило правительство и его саудовского спонсора перед необходимостью срочно наращивать силы на фронте. Ведь без полноценного трафика через Ормуз и Баб-эль-Мандеб Саудовская Аравия сталкивается с колоссальными трудности по экспорту своей нефти.
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