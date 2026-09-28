Украинские политики призывают киевлян «временно» переселиться на периферию
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Украинские чиновники вновь за старое. Как только дело идёт к зиме, начинаются призывы - нет, не к Зеленскому и Ко о прекращении войны, а к горожанам. Призывают переселяться из крупных городов на периферию.
Так, представители киевского режима вновь заговорили о необходимости готовиться к тяжёлой зиме. На этот раз депутат Верховной рады Сергей Соболев призвал киевлян на время холодов перебраться из многоэтажек в частные дома. Его коллеги по раде, которая сама готовится заседать из бункера, призвали жителей столицы Украины выезжать из города, внимание, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на сети. Так может быть, всем украинцам уже окончательно покинуть страну - сети будут не столь перегруженными...
Соболев:
Зима будет очень тяжёлой. Многоэтажки невозможно будет обеспечить светом, водой и другими вещами. Людям нужно говорить правду, когда есть угрозы. Надо говорить гражданам, что, если у вас есть возможность переселиться к своим родственникам в частные дома, где можно хотя бы запускать генератор, использовать EcoFlow и другие вещи — сделайте это.
Отмечается, что в случае длительных отключений электроэнергии могут остановиться насосы, системы теплоснабжения и водоснабжения. Украинские эксперты указывают, что полноценное резервное питание высотки требует значительных затрат.
Таким образом, вместо окончания войны и обещаний бесперебойного обеспечения городов электричеством, теплом и водой, власти уже предлагают часть ответственности за прохождение зимы переложить непосредственно на жителей — вплоть до временного переезда из квартир. А ведь, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.
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