Украинские политики призывают киевлян «временно» переселиться на периферию

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Украинские политики призывают киевлян «временно» переселиться на периферию

Украинские чиновники вновь за старое. Как только дело идёт к зиме, начинаются призывы - нет, не к Зеленскому и Ко о прекращении войны, а к горожанам. Призывают переселяться из крупных городов на периферию.

Так, представители киевского режима вновь заговорили о необходимости готовиться к тяжёлой зиме. На этот раз депутат Верховной рады Сергей Соболев призвал киевлян на время холодов перебраться из многоэтажек в частные дома. Его коллеги по раде, которая сама готовится заседать из бункера, призвали жителей столицы Украины выезжать из города, внимание, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на сети. Так может быть, всем украинцам уже окончательно покинуть страну - сети будут не столь перегруженными...



Соболев:

Зима будет очень тяжёлой. Многоэтажки невозможно будет обеспечить светом, водой и другими вещами. Людям нужно говорить правду, когда есть угрозы. Надо говорить гражданам, что, если у вас есть возможность переселиться к своим родственникам в частные дома, где можно хотя бы запускать генератор, использовать EcoFlow и другие вещи — сделайте это.

Отмечается, что в случае длительных отключений электроэнергии могут остановиться насосы, системы теплоснабжения и водоснабжения. Украинские эксперты указывают, что полноценное резервное питание высотки требует значительных затрат.

Таким образом, вместо окончания войны и обещаний бесперебойного обеспечения городов электричеством, теплом и водой, власти уже предлагают часть ответственности за прохождение зимы переложить непосредственно на жителей — вплоть до временного переезда из квартир. А ведь, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.
27 комментариев
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  1. михаилл Звание
    михаилл
    +3
    Вчера, 22:00
    Зима будет очень тяжёлой. Многоэтажки невозможно будет обеспечить светом, водой и другими вещами.

    Это вообще всем жителям многоэтажек во всех странах неплохо бы понять.
    Кроме того, срочно эвакуироваться жителям 30-этажного дома в невозможно даже при свете, но с неработающим лифтом.
    Более-менее, а местами замечательно, будут чувствовать себя жители трехуровневого бункера. У них же там консервы и солярий.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +4
      Вчера, 22:43
      Украинские политики призывают киевлян «временно» переселиться на периферию

      Интересно winked Если сама Украина, это окраина России, то периферия на Украине будет называться - Укроотшиб lol
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +1
        Вчера, 22:59
        Цитата: Ясная
        Если сама Украина, это окраина России, то периферия на Украине будет называться - Укроотшиб

        Если начать масштабировать- то Перезакрай.
  2. ser-pov Звание
    ser-pov
    +2
    Вчера, 22:01
    Таким образом, вместо окончания войны и обещаний бесперебойного обеспечения городов электричеством, теплом и водой, власти уже предлагают часть ответственности за прохождение зимы переложить непосредственно на жителей — вплоть до временного переезда из квартир. А ведь, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.

    Беги Форест , беги....
  3. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Вчера, 22:08
    "Украинские политики призывают киевлян «временно» переселиться на периферию"
    Поближе к земле
  4. Irokez Звание
    Irokez
    +5
    Вчера, 22:11
    Ну теоретически всё правильно по логике разворачивающихся событий.
    - Нет энергетики нет всему коммунальному хозяйству
    - Нет коммуналки нет работы магазинов, складов, учреждений, предприятий и больниц
    - Энергетика только через ГСМ который во первых дорого, а во вторых в таких количествах трудно поставлять
    - Получается власти не в состоянии обеспечить безопасность населения по многим параметрам
    - Соответственно население нужно разредить и отправить по возможности в другие места более безлюдные
    Далее для тех кто хочет всё таки остаться, что нужно для выживания зимой и весной:
    - во первых продовольствие с водой где хотя бы по минимуму просчитать суточное потребление на человека и пока есть возможность запастись причём в основном сухпаи всякие с консервами
    - во вторых обустроить жильё перед грядущими морозами утеплив всё что можно с приобретением буржуйки и дров для поддержания тепла и приготовления пищи на минимальном огне
    - предусмотреть запасное жильё на случай повреждения от обломков ракет (подвал дома и не один или другую квартиру)
    - во дворе вырыть без всяких шуток и насмешек два три уличных туалета причём не маленьких для всего многоквартирного дома
    - запастись как ни странно средствами гигиены так как в отсутствии воды будет очень тяжко и болезненно. Вода в основном для питья 0,5 л на человека (это как жесточайший минимум).
    - ну и подумать о лекарствах и батарейках, аккумуляторах и генераторах если можно их ещё приобрести
    Ну хоть так по минимуму.
    Кстати можно уже щас закачать на комп игру конец света или там апокалипсис и по ней смотреть, что и как нужно для выживания.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +2
      Вчера, 22:21
      Цитата: Irokez
      Ну теоретически....
      Ну хоть так по минимуму.

      Сколько это будет стоить в рублях?
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Вчера, 22:24
        Не считал. Берём воду например в баклашках по 5 литров.
        90 дней зимы:
        0,5 на человека в день = 45 литров - это 9 баклашек надо купить в магазине. Сами посчитайте.
        Кстати домашние животные так же будут дороговато обходиться.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +5
          Вчера, 22:37
          Цитата: Irokez
          0,5 на человека в день

          что за цифирь?!!!!
          в сутки 35–40 мл на 1 кг массы тела ~ 2-3 литра
          Цитата: Irokez
          90 дней зимы

          еще одна грубейшая не точность, как минимум 120 суток, при чем как минимум
          то есть в запасе вам нужно около 300 литров, при чем это только питьевой воды
          про помыться уже разговор не идет
          1. Irokez Звание
            Irokez
            +2
            Вчера, 22:41
            - Я показал как пример 90 дней.
            - Вода есть не только в воде, но и в некоторых продуктах или консервах
            - Для мытья в отсутствии воды есть средства гигиены бумага и влажные салфетки без них уже полная попа
            После всего такого выживания человек потеряет в весе и затраты на существование уменьшатся как в пище так и воде. Да кстати при наличии снега и дождя можно уже перекантоваться.
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              +1
              Вчера, 22:46
              Цитата: Irokez
              - Я показал как пример 90 дней.

              так пример не удачный, вы зиму считаете, а считать в реале нужно еще полтора месяца осени и весны, ну хотя бы ноябрь и март
              Цитата: Irokez
              Вода есть не только в воде, но и в некоторых продуктах или консервах

              в лучшем случае 1-3 процента от нужного оъема
              Цитата: Irokez
              Для мытья в отсутствии воды есть средства гигиены бумага и влажные салфетки

              laughing lol
              это я еще не упомянул про очень важный процесс
              Цитата: Irokez
              После всего такого выживания человек потеряет в весе и затраты на существование уменьшатся как в пище так и воде.

              ну только исходя из этого
              1. Irokez Звание
                Irokez
                0
                Вчера, 22:48
                Ну, а что Вы хотели; - "Захочешь жить и не так раскорячишься (ужмёшься)".
                Кстати моча является обеззараживающим средством если что. wassat
                Ну там уринотерапия знаете-ли.
                1. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  +1
                  Вчера, 23:04
                  Цитата: Irokez
                  Кстати моча является

                  при нормировании воды с этим то же будут проблемы
                  хотя уверен, что переживут они зиму, пиндoсы бы может и нет, а эти переживут, мы одного корня
                2. михаилл Звание
                  михаилл
                  0
                  Сегодня, 02:01
                  Цитата: Irokez
                  Кстати моча является обеззараживающим средством если что. wassat
                  Ну там уринотерапия знаете-ли.

                  Нормальная моча просто стерильна. Не обеззараживающея!
                  Промыть стерильной жидкостью рану можно, но только своей и свою.
                  Иначе зашквар))).
        2. михаилл Звание
          михаилл
          +3
          Вчера, 23:08
          Цитата: Irokez
          0,5 на человека в день

          Минимум литр в сутки, а лучше полтора. На полулитре воды в сутки, через пару месяцев будет инвалид, которого нужно серьезно лечить в стационарных условиях.
      2. seamen2 Звание
        seamen2
        0
        Вчера, 22:38
        *Сколько это будет стоить в рублях?*

        так в юкрейн рубли не в ходу..
      3. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Вчера, 22:42
        Цитата: михаилл
        Сколько это будет стоить в рублях?

        101 гривен - 5 литров
    2. ученый Звание
      ученый
      +5
      Вчера, 22:33
      Цитата: Irokez
      всё правильно по логике разворачивающихся событий

      Эту логику понять невозможно в принципе. Потому что в районе крупных городов, включая Киев коттеджи олигархов и их марионеточного бандеровского правительства оборудованы всем необходимым, включая гарантии безопасности от ударов со стороны Кремля. А реальные проблемы выживания как всегда будут у простых людей на украине, которые из-за военного положения, упоротый пропаганды и узурпации власти просроченным клоуном наркоманом даже своего мнения выразить не могут
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Вчера, 22:35
        Я говорю как раз про обычных людей живущих в многоквартирных домах. У кого свой дом, коттедж и даже капитальная дача да ещё с погребом выжить гораздо проще.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +1
          Вчера, 22:47
          Цитата: Irokez
          выжить гораздо проще.

          так кажется только со соторны
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 00:47
      Цитата: Irokez
      - Соответственно население нужно разредить и отправить по возможности в другие места более безлюдные

      Думается, в Сибирь под конвоем подойдёт... Достаточно безлюдно.
      Там у нас много дорог ещё построить нужно. Не бомбят, в тепле, бесплатно кормят, одевают и охраняют - чем хуже зимнего Киева? laughing
  5. Aleks1956OU Звание
    Aleks1956OU
    +5
    Вчера, 22:15
    Правильное решение.

    Отдать город россиянам, а самим переехать в Краков.
    Он тоже хороший город для послевоенной жизни 🤪
  6. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +2
    Вчера, 22:31
    Вальцман- парась енко, как в воду глядел только с зеркальным отражением, обещая жителям Донбасса - Луганска обучение детей не в школах, а подвалах.
    Щирым свидомым пора принимать дары скаканий на Майданах с мечтами о кружевных труселях и гейропейской халяве.
    1. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      0
      Сегодня, 01:50
      скаканий на Майданах с мечтами о кружевных труселях
      Все труселя шьют в Китае. Развели их за печеньки как детей.
  7. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +3
    Вчера, 22:33
    В Германию,в Германию! Вкусный и обильный немецкий социал(560 евро в мес/чел),бесплатное жильё(45 м на одного,60м на двоих ), прекрасная немецкая медицина бесплатно, бесплатная раздача продуктов и множество других ништяков!
    Herzlich willkommen in BRD fellow
  8. Франк Мюллер Звание
    Франк Мюллер
    0
    Сегодня, 01:35
    А путевку на переселение, как и определения на постой (с указанием конкретного места размещения переселенцев), кем и под чью ответственность предполагается выдавать? Да и останется ли вообще какая - нито "безопасная периферия" на Украине вскорости - вопрос, знаете ли, риторический. До крайности. recourse
  9. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 03:20
    Лучше их вообще за лужу переселить от людей подальше.