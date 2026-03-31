Освободители. Разведчики
Именно они, рядовые пехотинцы и воины разведывательных подразделений, инженерные специалисты и артиллерийские расчеты, кавалеристы и экипажи бронетехники, бойцы морской пехоты и военнослужащие Северного флота, горнострелковые части и воздушно-десантные формирования, летчики истребительных и штурмовых авиационных полков стали главными персонажами документальной киноленты. Кавалеры орденских знаков и медалей, обладатели высшей степени отличия СССР повествуют о военных годах. Из их искренних, тяжелых, порой пугающих, а иногда и комичных историй аудитория постигает реалии солдатского существования на передовой. О боевых операциях и обыденной армейской жизни. О программе обучения в военных училищах и учебных подразделениях для молодых офицерских кадров. О том, какую действительную школу прошли они непосредственно в сражениях. О «маленьких военных уловках» и мастерстве выживания ради победы.
Во всех эпизодах документального цикла с помощью компьютерной анимации детализируется устройство боевой техники, тактические приемы и стратегия ведения военных действий в годы Второй мировой войны. Воссоздается внутреннее устройство танковых машин, авиационной техники, подводных лодок и торпедных катеров, что дает возможность увидеть сражение изнутри танкового корпуса, самолетной кабины и корабельных помещений.
Детально демонстрируются конструктивные особенности и принцип функционирования всех ключевых типов вооружения советских и германских сил: холодное оружие – кавалерийские клинки и ножи десантных подразделений; стрелковое вооружение – карабины, автоматы, пулеметные установки; артиллерийские системы и самоходные артиллерийские установки, знаменитые гвардейские реактивные минометы и противотанковые мины, а также множество прочего вооружения.
Ведущим проекта выступает прославленный артист Дмитрий Дюжев, который покажет разнообразные типы вооружения, снаряжение горного стрелка, разведывательного бойца, летчика-истребителя, десантника и других военнослужащих.
Каждый эпизод включает повествование об одной из наград, которые вручались советским воинам за совершенные подвиги: медаль «За отвагу», ордена Славы, Красной Звезды, Боевого Красного Знамени, золотая звезда Героя Советского Союза и прочие.
Зритель познакомится с ходом главных сражений Великой Отечественной войны, включая те, которые забыты современниками. Идет речь о воздушных столкновениях над Таманским полуостровом, боевых действиях на горных вершинах Кавказского хребта, сопровождении морских караванов в Мурманский порт, десантных операциях под Новороссийском и других сражениях.
Уникальные съемки военной документалистики и реконструкция событий дают возможность прочувствовать атмосферу войны изнутри, через историю обычного солдата, понесшего на своих плечах всю тяжесть обагренных кровью четырех военных лет...
