Освободители. Кавалеристы

В июне 1944 года Красная армия готовилась к битве за Белоруссию. Войска ночами продвигались к рубежам будущего наступления. Вместе с танками вперед шли и кавалерийские корпуса. Несмотря на то что в армии наступал «век моторов», в составе Красной армии еще сохранялись кавалерийские корпуса. Их использовали совместно с танковыми частями, моторизованной пехотой и авиацией.
Для кавалерийских частей практически отсутствовало понятие «непроходимая местность», они прорывались в тыл врага и действовали на его коммуникациях. Так 3-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Николая Осликовского, входивший в конно-механизированную группу 3-го Белорусского фронта, за пять дней прорыва продвинулся вперед на 150–200 км. Действия этой группы не давали отступающим немецким войскам восстановить фронт. Советские кавалеристы доказали, что они по-прежнему незаменимы и могут эффективно действовать в условиях современной войны. Если танковые армии были мечом Красной армии, то кавалерия — острой и длинной шашкой.
Кавалеристы Красной армии, казаки генерала Доватора поделятся воспоминаниями о боевых буднях своей военной службы. Расскажут о тонкостях обучения кавалеристов: как держаться в седле с оружием в руках, как правильно обращаться с лошадьми, как рубить шашкой. Шашка была основным холодным оружием у кавалеристов, а вот главным огнестрельным оружием по-прежнему оставался пулемет «Максим».
В 1943 году кавалерия сыграла важную роль в битве за Кавказ, в Курской битве и в освобождении Левобережной Украины. Они были незаменимы во время боевых действий в Карпатах.
Также в этой серии рассказывается об ордене Александра Невского.
