Освободители. Истребители

717 0
Освободители. Истребители


Шла весна 1943 года. Советские войска захватили плацдарм на «Малой земле» в районе Новороссийска. На Кавказе Красная Армия уверенно продвигается вперед, готовясь к прорыву «Голубой линии», мощной системы немецких укреплений в низовьях Кубани. В грядущей операции особая роль отводится советским летчикам-истребителям. Именно им предстояло покончить с господством немецкой авиации в небе Кубани.



До войны в СССР с популярностью летчиков могли поспорить только актеры кинематографа. Молодежь буквально рвалась покорять небо, занимаясь в аэроклубах. Численность военно-воздушных сил росла. Но первым же ударом немецких самолетов 22 июня 1941 года большинство советских аэродромов и самолетов было выведено из строя. Пилотам не хватало не только машин, но и опыта ведения воздушного боя. Особенно тяжело пришлось советским истребителям в небе Ржевской битвы, где они схлестнулись с немецкими асами эскадры Мельдерса. Перелом в ситуации наметился лишь к концу 1942 года. Советские летчики начали переходить на немецкую тактику ведения боя, осваивать новые типы самолетов — Яки, ЛаГГи, МиГи.

В серии подробно рассказывается о различных типах немецких и советских истребителей времен войны. Ветераны поделятся своими воспоминаниями о военных буднях данного рода войск: в чем они летали и как, о «свободной охоте», о поощрениях за сбитый самолет врага, о сражении в воздухе Тамани.

Отдельная часть фильма посвящена истории ордена Ленина.