Освободители. Воздушный десант

Крылатая пехота, новый род войск Военно-воздушных сил СССР, зародился еще в 1930 году. Первый в мировой истории парашютно-десантный отряд был создан в Ленинградском военном округе и состоял из 480 парашютистов с 18 самолетами. Перед войной страна располагала уже 5 воздушно-десантными корпусами, в которых служило около 50 тысяч десантников.
Настоящее боевое крещение десантники приняли в начале 1942 года, участвуя в проведении Вяземской операции. В ночь на 23 февраля 7 тысячам десантников предстояло захватить железную дорогу Вязьма-Киров и выйти к Вязьме, Дорогобужу, Юхнову. А в тылу уже формировались новые десантные отряды. Бойцы учились складывать парашют и прыгать с самолета, преодолевая страх и осваивая нештатные ситуации, возникавшие в воздухе. Параллельно десантники занимались физической подготовкой, изучали рукопашный бой, осваивали искусство владения холодным и стрелковым оружием. Настоящий десантник должен был уметь делать все и стрелять из любого вида оружия — будь то родной ППШ или немецкий МП.
Осенью 1943 года Красной Армии предстояло с ходу форсировать Днепр. Готовились плавсредства, подтягивалась артиллерия. На аэродромах под Сумами и Харьковом, в Лебедине, Смородине и Богодухове шли последние приготовления к погрузке в самолеты. В первой волне десанта участвовало 138 самолетов.
Отдельная глава серии рассказывает об истории ордена Красной Звезды.
