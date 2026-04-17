Освободители. Артиллеристы

В 1941-42 годах основным противотанковым орудием советской армии была 45-миллиметровая пушка образца 1937 года, названная солдатами «сорокопяткой». Позднее в армии появились знаменитые «катюши». Артиллеристам противотанковых и гаубичных батарей, зенитчикам и наводчикам «катюш» предстояло сыграть решающую роль в битве за Сталинград.



Цель летней кампании немецкого командования простиралась к берегам Каспийского моря и сводилась к захвату нефтяных промыслов Баку и Грозного. В этой операции шестой армии Паулюса отводилась важная роль — прикрыть фланг рвущейся к нефти группировки и по донским степям выйти к Сталинграду.

Артиллерию не зря называют «богом войны». Мощная артиллерийская подготовка перед наступлением накрывала немецкие позиции и позволяла советским войскам с меньшими потерями продвигаться вперед. Зная, что за спиной стоит своя артиллерия, пехота чувствовала себя уверенней перед лицом вражеских танков.

В 1943 году появившиеся новые немецкие тяжелые танки «тигр», «пантера» и модернизированные T-IV с толщиной лобовой брони 80 мм были уже не по зубам «сорокопяткам». Для борьбы с этими машинами советские артиллеристы получили 57-миллиметровую противотанковую пушку ЗиС-2. И БМ-13 — реактивную установку, названную «катюшей».

В серии подробно рассказывается о боевой подготовке артиллеристов, а средствами компьютерной графики показывается устройство и принцип действия гаубиц и «катюш».

Отдельная глава посвящена истории ордена Отечественной войны.

  гагрид
    Вчера, 08:14
