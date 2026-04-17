Освободители. Артиллеристы

В 1941-42 годах основным противотанковым орудием советской армии была 45-миллиметровая пушка образца 1937 года, названная солдатами «сорокопяткой». Позднее в армии появились знаменитые «катюши». Артиллеристам противотанковых и гаубичных батарей, зенитчикам и наводчикам «катюш» предстояло сыграть решающую роль в битве за Сталинград.
Цель летней кампании немецкого командования простиралась к берегам Каспийского моря и сводилась к захвату нефтяных промыслов Баку и Грозного. В этой операции шестой армии Паулюса отводилась важная роль — прикрыть фланг рвущейся к нефти группировки и по донским степям выйти к Сталинграду.
Артиллерию не зря называют «богом войны». Мощная артиллерийская подготовка перед наступлением накрывала немецкие позиции и позволяла советским войскам с меньшими потерями продвигаться вперед. Зная, что за спиной стоит своя артиллерия, пехота чувствовала себя уверенней перед лицом вражеских танков.
В 1943 году появившиеся новые немецкие тяжелые танки «тигр», «пантера» и модернизированные T-IV с толщиной лобовой брони 80 мм были уже не по зубам «сорокопяткам». Для борьбы с этими машинами советские артиллеристы получили 57-миллиметровую противотанковую пушку ЗиС-2. И БМ-13 — реактивную установку, названную «катюшей».
В серии подробно рассказывается о боевой подготовке артиллеристов, а средствами компьютерной графики показывается устройство и принцип действия гаубиц и «катюш».
Отдельная глава посвящена истории ордена Отечественной войны.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация