Фильм "Мы строили корабли - авианесущие", по словам одного из авторов фильма, Валерия Бабича, - это история о том, как возник Николаев и судостроение, как развивалась эта отрасль. "Фильм работает на перспективу сотрудничества с Россией" - говорит Валерий Бабич.



Всего в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе было построено 7 авианосцев : "Киев", "Варяг", "Кузнецов", "Баку", "Новороссийск", "Минск", "Москва". В фильме можно узнать о судьбе недостроенного из-за распада Советского Союза авианосца "Ульяновск".

Первый авианосец "Киев" построили за 5 лет при директоре ЧСЗ Борисе Ганкевиче и сдали в 1975 году. Но заводчане не знали, что строят авианосец, поскольку проект был частично засекречен и в нем значилось, что корабль не авианесущий, а противолодочный. И только в 1977 году противолодочный корабль переименовали в авианесущий. Он предназначался для посадок самолетов МИ-29 и СУ-27. Впервые посадка самолета СУ-27 на борт авианосца была произведена 1-го ноября 1989 года. Это был авианосец "Кузнецов".

В фильме присутствуют рассказы и мнения ветеранов судостроения, среди которых Игорь Овдиенко, Иван Винник, Валерий Бабич, Олег Хотлубей и другие.

Длительность фильма - 35 мин.
Производство студии "Никофильм" при финансовой поддержке благотворительного фонда "Николаев - 2000".
Режиссер: Байрам Гаджиев

  123_123
    Сегодня, 05:59
    Были времена и сотрудничество. И те времена, когда это было единым.
  operafan
    Сегодня, 06:38
    Пора уже создавать музеи эпохи "Высокоразвитой цивилизации". Водить туда школьников и показывать, чего дoстигли их предки.
    Даже для меня, 55-летнего, советские достижения как спуск советских аппаратов «Венера-3» на Венеру в 1966, сейчас воспринимается как недостижимая фaнтастика Стругацких. Хотя в мою светлую советскую юность, такие космические и прочие рекорды СССР воспринимались как привычная рутина.
    Я скорее смогу поверить в военный «Можем повторить!» Берлин 1945 и Париж 1814, чем в Роскосмос, который сможет повторить советское достижение 1966 с аппаратами «Венера-3».