Мы строили корабли-авианесущие
Фильм "Мы строили корабли - авианесущие", по словам одного из авторов фильма, Валерия Бабича, - это история о том, как возник Николаев и судостроение, как развивалась эта отрасль. "Фильм работает на перспективу сотрудничества с Россией" - говорит Валерий Бабич.
Всего в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе было построено 7 авианосцев : "Киев", "Варяг", "Кузнецов", "Баку", "Новороссийск", "Минск", "Москва". В фильме можно узнать о судьбе недостроенного из-за распада Советского Союза авианосца "Ульяновск".
Первый авианосец "Киев" построили за 5 лет при директоре ЧСЗ Борисе Ганкевиче и сдали в 1975 году. Но заводчане не знали, что строят авианосец, поскольку проект был частично засекречен и в нем значилось, что корабль не авианесущий, а противолодочный. И только в 1977 году противолодочный корабль переименовали в авианесущий. Он предназначался для посадок самолетов МИ-29 и СУ-27. Впервые посадка самолета СУ-27 на борт авианосца была произведена 1-го ноября 1989 года. Это был авианосец "Кузнецов".
В фильме присутствуют рассказы и мнения ветеранов судостроения, среди которых Игорь Овдиенко, Иван Винник, Валерий Бабич, Олег Хотлубей и другие.
Длительность фильма - 35 мин.
Производство студии "Никофильм" при финансовой поддержке благотворительного фонда "Николаев - 2000".
Режиссер: Байрам Гаджиев
