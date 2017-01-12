07:56 12 января

Невзоров о Космодемьянской: "На подвиг способны даже дикари и террористы"

Выявляется нехитрая формула для самопиара представителей так называемой «несогласной интеллигенции»: если человек хочет, чтобы о нём заговорили при учёте того, что многие о его существовании стали забывать, начинает поливать грязью исторические факты и пытаться представить себя экспертом в области историографии. Не так давно по такому пути решил пойти карикатурист, ресторатор и психиатр г-н Бильжо, заявивший, что никакого подвига Зоя Космодемьянская не совершала, а её поступок стал чем-то из серии «шизофренических реакций».

«Слава» Бильжо, как выяснилось, не даёт покоя другому деятелю «несогласного фронта» г-ну Невзорову. На «Эхе Москвы» этот, с позволения сказать, деятель выдал беспредельно циничный материал под названием «Развесистая Зоя», в котором мало того представил себя этаким специалистом, вознесшимся «над схваткой либералов и патриотов».

По словам Невзорова, «у режима не хватает героев», именно поэтому о подвиге Космодемьянской столько слов. При этом г-н Невзоров почему-то не комментирует того факта, что разговоры о Зое заводят именно те, кто с «режимом», как он сам считают, борются...


Представляем вашему вниманию несколько удивительных по своей циничности фраз от г-на Невзорова, который пустился в погоню за «лаврами» Бильжо:
Уже с 1941 года – Зоя становится одной из богинь сталинского пантеона. С той минуты вера в Космодемьянскую является обязательным маркером принадлежности к советскому стаду. Зою вжигают, как тавро.

Но времена изменились.Пришло понимание, что сам по себе «подвиг» ничего не значит.

Орки тысячами погибали во имя Мордора. Фриц Кристен, Зепп, и другие солдаты Рейха тоже совершали подвиги. Тем же занимались японские камикадзе, берсерки, жирондисты и воины-ягуары древней Мексики. Да, все они виртуозно убивали и мучительно умирали. Но это не повод помнить их имена.


Невзорова несёт дальше:
Подвиг – примитивное, а часто и преступное действие. На него способны даже алкоголики, дикари и террористы. Имеет значение лишь то, чему послужил подвиг. И какой в нём содержится урок.


Невзоров о Космодемьянской: "На подвиг способны даже дикари и террористы"


Террористы способны на подвиги? Не тянет ли это высказывание фактически на героизацию экстремизма?..

Полную версию бреда Невзорова читайте на «Эхе», хотя лучше не читайте... Ведь если особь по фамилии Невзоров называет подвиг человека «примитивным и преступным действием», то его материал как раз таки и олицетворяет собой примитивную и преступную публицистику, за которую в приличных обществах просто бьют по лицу.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 36
  1. Зяблицев Сегодня, 06:55
    Еще одно абсолютное гов.....!
    Зяблицев
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:07
      Ульянов -Ленин очень метко выразился о таких гнилых интелигентишках.
      Тот же ЛЕХА
    2. brasist Сегодня, 07:24
      Почему ещё? Оно одно из первых... request
      brasist
      1. ЛукичЪ Сегодня, 07:48
        Цитата: brasist
        Почему ещё? Оно одно из первых...

        похоже у них там начался "турнир" по обливанию грязью НАШЕЙ Родины, НАШЕГО прошлого, Наших Героев. у этих поdoнков нет не родины, не прошлого, а герои у них мазепа, власов и тому подобные
        ЛукичЪ
  2. ShadowCat Сегодня, 06:56
    Какая самоирония. Ведь получается что дикари-с получше либеройдов будут.
    ShadowCat
  3. Познающий Сегодня, 06:59
    Бездумное... Какое их множество, недостойно ходить по Земле Русской и называться - Гражданин России. Невзорову синоним один- двуногое обожравшееся.... hi
    Познающий
  4. 30 вис Сегодня, 06:59
    Господина Невзорова фиг поймёшь ! Пусть лошадьми и дальше занимается ! А фильм о Чечне снял хороший -" Чистилище " . Взрыв мозга очевидно у господинчика . Былая слава манит .
    30 вис
    1. Правдодел Сегодня, 07:21
      Еще один обиженный властью: занимаясь лошадьми, приобрел лошадиный ум. Здесь даже комментировать, опровергать, спорить нет ни желания, ни необходимости. Предатели России были и еще будут. Но, слава Богу, Господь нас от них обороняет и не дает такой сволочи высунуться дальше "Эха" или подобной "Эху" мерзостной студии, поливающей грязью России и ее граждан, народ.
      Правдодел
  5. samarin1969 Сегодня, 07:04
    Существует прогрессирующий спрос на высказывания этих людей-пустышек вроде рынской, невзорова, бильжо и прочих бесполезных людей с ДОСТУПОМ К эфиру...
    samarin1969
  6. киргиз Сегодня, 07:06
    Что еще остается ничтожеству кроме как низвести все значимое до своего уровня? Никогда оно не признает свою низость, напротив приложит все усилия для обоснования величия и разумности этой низости, хз может от разочарования их глупостью Сталин их и стрелял хотя забвения для них достаточно
    киргиз
    1. электроОлег Сегодня, 07:15
      Интересно что у него за щекой на фотографии? laughing
      электроОлег
      1. Reptiloid Сегодня, 07:49
        Наверно,что-то неприличное,от лошадей, когда они его КОПЫТАМИ по голове стучали!!!!!.
        Переселится он под землю скоро, так НИКТО его потом и не вспомнит.!!!!!
        Reptiloid
      2. ЛукичЪ Сегодня, 07:52
        Цитата: электроОлег
        Интересно что у него за щекой на фотографии?

        ну вроде взрослый человек, а такие детские вопросы задаёте. я спросил у внука. ответил: МИКРОФОН. ну где то так laughing
        ЛукичЪ
  7. perepilka Сегодня, 07:08
    По словам Невзорова, «у режима не хватает героев», именно поэтому о подвиге Космодемьянской столько слов.

    Ну, ему бы лет пять, Хоть "общего", тогда бы и трещал о режиме what
    А героев у страны достаточно, даже лишка по моему, и ещё будут, от ошибок, размена, да и дури, порой, ни кто не застрахован, и исправлять это кому то, придётся
    perepilka
  8. ARES623 Сегодня, 07:10
    Старческий маразм, помноженный на голод и желание дешевого пиара. Больной человек. Только эта болезнь не вызывает чувства жалости и желания помочь. Эта болезнь вызывает желание направить его на трудотерапию за Полярный Круг, где нет интернета, но много скальной породы и одна кирка, персональная, для А.Невзорова, автора фейковых новостей в "600 секундах" и русофобских фильмов.
    ARES623
    1. perepilka Сегодня, 07:39
      Цитата: ARES623
      направить его на трудотерапию за Полярный Круг, где нет интернета, но много скальной породы

      Тут есть интернет, тока, эта, тут мужики нужны, а не цветки в проруби, ну, на нянек не учились, так что нафиг нам такое щастье, сами утилизируйте what
      perepilka
  9. петька слесарь Сегодня, 07:11
    вот к..зел, неймется ему...
    не иначе предвесеннее обострение....

    у невзорова - желание пиаром почесаться и повонять - а у ВО -эту вонь распространить

    ВО - не разжигайте! не призывайте!
    петька слесарь
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:12
    Эй,а где же наши гребанные юристы -почему эта ммразина еще не в сизо ?Почему вообще такое сейчас возможно -мегамразь заливает страну гов-ном и,спокойно ходит по улицам этой страны?Неужели некому этому и подобным приматам как минимум провалить бошку, будь они все прокляты!!!
    Изгоняющий либероидов
    1. ЛукичЪ Сегодня, 07:55
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      мегамразь заливает страну гов-ном и,спокойно ходит по улицам этой страны?

      мало того, ОНО ещё и передачи на ТВ ведёт
      ЛукичЪ
  11. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:12
    Этого космополита окончательно оторвало от реальности...жалкий и никчемный тип абсолютно ненужный нашей стране...буду рад если такие отбросы общества будут валить из нашей страны поездами и баржами...как говорится
    чемодан ,вокзал ,ВАШИНГТОН...там и вякайте на наших героев.
    Тот же ЛЕХА
    1. taypan Сегодня, 07:22
      Этого в Фашингтон.А макаревича,розенбаума,ярмольника,бильжо в израиль.
      taypan
  12. Мар.Тира Сегодня, 07:12
    А я вот всё жду,когда же он свой подвиг совершит?Повторит подвиг своего покровителя Березовского!
    Мар.Тира
  13. teder Сегодня, 07:13
    Подвиг – примитивное, а часто и преступное действие. На него способны даже алкоголики, дикари и террористы. Имеет значение лишь то, чему послужил подвиг. И какой в нём содержится урок.

    Я не поддерживаю многое из того , что говрит Невзоров , но с некоторыми вещами спорить довольно трудно.
    Героизация - это ведь как шпионы и разведчики.
    Для кого то - подвиг , для другой стороны это может быть кровавое преступление.
    Я бы относил к безъусловным подвигам - героизм во время боевых действий , когда , военнослужащий , в форме , совершенный во время боя.
    Скажем честно с Космодемьянской есть некоторые вопросы ( мой пионерский отряд носил её имя и мы даже ездили в Петрищево )
    Она всё - таки не была военнослужащей ( тк как минимум не была в военной форме - это очень важное требование - с точки зрения женевских конвенций ) -- она была диверсанткой ю
    Я не говорю , что это плохо или хорошо , я говорю про то , что жгла она в общем дома местных жителей , ими была поймана и выдана немцам.
    Что то же правда.
    Ну да я не про это -- вариант подрыва смертника -- для кого то это теръакт , для кого то - подвиг.
    Сложно это и очень относительно.
    Не раз и ни два мы видели когда вчерашние враги - становились героями и наоборот.
    ИМХО
    teder
    1. insular Сегодня, 07:24
      Цитата: teder
      безъусловным подвигам - героизм во время боевых действий , когда , военнослужащий , в форме , совершенный во время боя.

      Что вообще за бред, про форму?
      Цитата: teder
      таки не была военнослужащей ( тк как минимум не была в военной форме - это очень важное требование - с точки зрения женевских конвенций )

      Еще раз, что за фиерия с формой?! laughing

      Вы случайно не фетишист? Вам нравятся люди в форме или сама форма? Это конечно мило и вообще кто-то может и согласится с вашими фантазиями, но героизм, подвиг и... форма, это вообще как рядом?
      insular
  14. perepilka Сегодня, 07:15
    По словам Невзорова, «у режима не хватает героев»
    Ему бы, хоть "общего", года три, тогда бы и о режиме говорил
    А у страны есть что вспомнить, и переводу им не будет, ну страна у нас такая, чо request
    А чо, разжаловать в рядовые нельзя было, сразу в баню, мне врачи париться запретили, вообще то what
    perepilka
    1. perepilka Сегодня, 07:33
      Звиняюсь, первый коммент почему то за флуд прошел, а теперь оба два, прям "щастье", Привет, односайтники, штоле drinks
      perepilka
  15. Маклуха-Маклауд Сегодня, 07:16
    У этого придурка похоже крыша окончательно съехала.
    Маклуха-Маклауд
  16. yuriy55 Сегодня, 07:21
    Г-н Бильжо, г-н Невзоров...По-простому, по сибирски скажу так : " Что Бильжо ещё тот г-н, что Невзоров...только г-н в нашем случае не господин, а самый обычный контра...тив..." no
    yuriy55
  17. ПолканОВ Сегодня, 07:24
    Цитата: teder
    Подвиг – примитивное, а часто и преступное действие. На него способны даже алкоголики, дикари и террористы. Имеет значение лишь то, чему послужил подвиг. И какой в нём содержится урок.

    Я не поддерживаю многое из того , что говрит Невзоров , но с некоторыми вещами спорить довольно трудно.
    Героизация - это ведь как шпионы и разведчики.
    Для кого то - подвиг , для другой стороны это может быть кровавое преступление.
    Я бы относил к безъусловным подвигам - героизм во время боевых действий , когда , военнослужащий , в форме , совершенный во время боя.
    Скажем честно с Космодемьянской есть некоторые вопросы ( мой пионерский отряд носил её имя и мы даже ездили в Петрищево )
    Она всё - таки не была военнослужащей ( тк как минимум не была в военной форме - это очень важное требование - с точки зрения женевских конвенций ) -- она была диверсанткой ю
    Я не говорю , что это плохо или хорошо , я говорю про то , что жгла она в общем дома местных жителей , ими была поймана и выдана немцам.
    Что то же правда.
    Ну да я не про это -- вариант подрыва смертника -- для кого то это теръакт , для кого то - подвиг.
    Сложно это и очень относительно.
    Не раз и ни два мы видели когда вчерашние враги - становились героями и наоборот.
    ИМХО

    ... для начала, любезный, применяйте нормы языка, на котором пишите. Если вам "сложно это и очень относительно", выберите себе критерии для оценки, а потом уж излагайте свои "домыслы-розмыслы" ...
    ПолканОВ
  18. ПолканОВ Сегодня, 07:32
    ... на подвиг способны и дикари и террористы. А вот к какому классу животного мира относится г-н Невзоров? Скорее - к пресмыкающимся или однопроходным или бесхребетным...
    ПолканОВ
  19. sergo1914 Сегодня, 07:34
    Цитата: insular
    Еще раз, что за фиерия с формой?!


    Правильно писать фЕерия. Мальчик, иди в школу. Поднажми на русский язык. И, да, погугли "женевская конвенция", прежде чем писать идиотские комментарии про форму.
    sergo1914
    1. insular Сегодня, 07:43
      Цитата: sergo1914
      Правильно писать фЕерия. Мальчик, иди в школу.

      Ты бы шел сам, мальчик... Это первое.
      Второе, сына своего грамоте учи. Опечатки еще ни кто не отменял и когда не перечитываешь, что печатаешь, бывает всякое. Тем более при наборе текста с планшета. Ты случайно не училка русского языка?
      Третье, у определений "Героизм", "Герой", "Подвиг" есть свои значения и "женевская конвенция" здесь вообще не рядом.
      Объясни как ты увязал одно с другим, в своем идиотском комментарии...

      Ну и последнее, ты правописание только моё проверяешь или ообще? Правописание фетишиста про форму проверить нет желания? Сдается мне, когда у человека нет доводов, он переходит на личности и претензии к правописанию..
      insular
  20. Мур Сегодня, 07:37
    Существо в последнее время действительно занято поиском пиар-ниши.
    То испражняется на религию (за ислам немножко можно получить по рогам, за иудаизм вообще на ноль помножат, поэтому лучше всего получается гадить на безобидное православие), то вот примеряет демонический образ Воланда:

    То, что старческие подагрические ножки торчат, не беда. И такими можно по Героям, которые не дадут уже в "светлую" и "благородную" дыню, оттоптаться...
    Предыдущий "свободномыслящий" морж алкогольной направленности в дыню уже получил от ныне здравствующих. Полагаю, этого клоуна ждёт то же самое.
    Мур
  21. oracul Сегодня, 07:40
    Не стоит мараться, пытаясь своими откликми как-то остановить людей подобных Невзорову . Он прошел извилистый путь от патриота (по крайней мере был похож на такового) через ГД до либерала-антипатриота. Лучший комментарий для таких особей - это общественное забвение.
    oracul
  22. Комбитор Сегодня, 07:46
    Упырь и yблюдok. Жаль, что далеко от меня. Считаю честью разбить ему морду.
    Комбитор
  23. кеп Сегодня, 07:50
    Ведь если особь по фамилии Невзоров называет подвиг человека «примитивным и преступным действием», то его материал как раз таки и олицетворяет собой примитивную и преступную публицистику, за которую в приличных обществах просто бьют по лицу.


    Неееет!Выдать веревку и мыло пусть над собой эксперимент произведет. Как только таких земля носит.
    кеп

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