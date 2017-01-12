Невзоров о Космодемьянской: "На подвиг способны даже дикари и террористы"

Уже с 1941 года – Зоя становится одной из богинь сталинского пантеона. С той минуты вера в Космодемьянскую является обязательным маркером принадлежности к советскому стаду. Зою вжигают, как тавро.



Но времена изменились.Пришло понимание, что сам по себе «подвиг» ничего не значит.



Орки тысячами погибали во имя Мордора. Фриц Кристен, Зепп, и другие солдаты Рейха тоже совершали подвиги. Тем же занимались японские камикадзе, берсерки, жирондисты и воины-ягуары древней Мексики. Да, все они виртуозно убивали и мучительно умирали. Но это не повод помнить их имена.

Подвиг – примитивное, а часто и преступное действие. На него способны даже алкоголики, дикари и террористы. Имеет значение лишь то, чему послужил подвиг. И какой в нём содержится урок.

Выявляется нехитрая формула для самопиара представителей так называемой «несогласной интеллигенции»: если человек хочет, чтобы о нём заговорили при учёте того, что многие о его существовании стали забывать, начинает поливать грязью исторические факты и пытаться представить себя экспертом в области историографии. Не так давно по такому пути решил пойти карикатурист, ресторатор и психиатр г-н Бильжо, заявивший, что никакого подвига Зоя Космодемьянская не совершала, а её поступок стал чем-то из серии «шизофренических реакций».«Слава» Бильжо, как выяснилось, не даёт покоя другому деятелю «несогласного фронта» г-ну Невзорову. На «Эхе Москвы» этот, с позволения сказать, деятель выдал беспредельно циничный материал под названием «Развесистая Зоя», в котором мало того представил себя этаким специалистом, вознесшимся «над схваткой либералов и патриотов».По словам Невзорова, «у режима не хватает героев», именно поэтому о подвиге Космодемьянской столько слов. При этом г-н Невзоров почему-то не комментирует того факта, что разговоры о Зое заводят именно те, кто с «режимом», как он сам считают, борются...Представляем вашему вниманию несколько удивительных по своей циничности фраз от г-на Невзорова, который пустился в погоню за «лаврами» Бильжо:Невзорова несёт дальше:Террористы способны на подвиги? Не тянет ли это высказывание фактически на героизацию экстремизма?..Полную версию бреда Невзорова читайте на «Эхе», хотя лучше не читайте... Ведь если особь по фамилии Невзоров называет подвиг человека «примитивным и преступным действием», то его материал как раз таки и олицетворяет собой примитивную и преступную публицистику, за которую в приличных обществах просто бьют по лицу.