Мосульская операция. Как британцы до последнего пытались использовать русское «пушечное мясо»

На багдадском направлении войска Баратова преследовали противника и наносили туркам большой урон. К 6 (19) марта 1917 года русские войска вышли к Миантаг. Здесь отступающая 2-я турецкая пехотная дивизия заняла оборону, чтобы прикрыть фланг и тыл 6-й армии, отходящей под давлением британских войск. 1-я Кавказская казачья дивизия, продвигаясь по Миантагскому ущелью в районе Касре-Ширина, начала атаки укрепленной позиции 2-й дивизии, запиравшей выход из горной теснины. Однако из-за того, что пехота и артиллерия значительно отстали, русским войскам удалось взять Миантаг только 17 (30) марта.Британцы добились серьёзных успехов. В начале марта они начали сражение за Багдад. Турецкие войска отразили атаку у слияния рек Дияла и Тигр, южнее города. Тогда британцы принял решение перебросить основные силы на север, обойти турецкие войска и атаковать город с незащищенной стороны. Турецкая оборона развалилась и османы бежали. 11 марта, преследуя отступающие османские войска, англичане вошли в Багдад. В результате этой операции около 9000 турецких солдат попало в британский плен. Османская провинция с центром в Багдаде стала первой провинцией перешедшей под контроль британской армии. Генерал-губернатором в Месопотамии был назначен генерал Мод. Турецкое командование было вынуждено начать формирование группы войск для предотвращения британского наступления в направлении Мосула. Для руководства этой кампанией германское командование выделило штаб фронта во главе с Фалькенгайном (бывший глава германского Генштаба) и организовало особый Азиатский корпус. Но плохие коммуникации, общая хозяйственная разруха в Турции и легкомыслие турецкого верховного командования, всё это не позволило провести нормальную подготовку операции. В итоге германские части были отправлены в Сирию. На Месопотамский фронт были двинуты незначительные турецкие подкрепления, которые не смогли изменить ситуацию.Тем временем англичане 10 (23) марта взяли Шерабан и выдвинулись в сторону Белед. В районе Бакуба британцы сосредоточили кавалерийскую бригаду с целью наступать по правому берегу реки Дияла. В то время как русские войска вели бои с противником у Миантаг, англичане сбивали арьергарды 6-й турецкой армии и 12 (25) марта взяли Джеас-Хамрин. 22 марта (4 апреля) русская конница заняла Ханакин и вела бой с турками у Декке на переправе через Диялу, по правому берегу которой части 6-й армии отходили на Сулейманию. Для связи с британцами в Кызил-Рабат была направлена казачья сотня. Кроме этого, в начале апреля со штабом генерала Ф. С. Мода была установлена радиосвязь и туда периодически направлялись штабные офицеры. 24 марта (6 апреля) турки разрушили мост у Декке и заняли сильную позицию на правом берегу реки.Заняв позицию к западу от Ханакина, русские войска (около 3 тыс. бойцов) испытывали сильную нехватку продовольствия, так как коммуникации с Энзели растянулись на 800 км. Англичане категорически отказались поделиться имевшимися у них в изобилии запасами, и предлагали русским преследовать турок в направлении на Кифри. Сами они планировали теснить османские войска вдоль Тигра. В связи с развитием боевых действий на Месопотамском фронте, русское командование планировало на стыке 7-го и 1-го Кавказских кавалерийских корпусов сформировать новый корпус для действий в направление на Сулеймание, в районе Кередж (40 км западнее Тегерана) создать особый тыловой корпус, чтобы решить проблему снабжения войск. Эти четыре корпуса должны были составить новую 2-ю Кавказскую армию под командованием генерала Баратова. Однако в связи с общим развалом в 1917 году этот план так и не смогли реализовать.Британские войска вступают в БагдадВ начале апреля, достигнув Диялы, русские и англичане прекратили преследование турок. 28 марта (10 апреля) начальник британского Генштаба генерал Робертсон предложил русским наступать на Мосул, чтобы англичане могли сосредоточиться на действиях в долине Тигра. По мнению британцев, русские могли прервать сообщения 6-й турецкой армии, сократить свой фронт и угрожать правому флангу 2-й турецкой армии. Одновременно это позволяло английским войскам перенести свои усилия в район реки Евфрат, что позволяло перехватить другую линию снабжения 6-й армии.Однако Баратов, учитывая общее состояние войск, плохое снабжение, растянутость коммуникаций и неорганизованность тыла корпуса, счёл целесообразным остановить движение в Месопотамии. Тем временем британская армия под началом Мода (1 британская, 5 индийских пехотных дивизий, одна кавалерийская бригада, всего более 60 тыс. штыков и сабель при 200 орудиях), хотя и знала о проблемах русских, продолжала наступление на север своим левым крылом. Генерал Мод выражал резкое недовольство пассивностью союзника, и предложил организовать снабжение русского отряда, если тот перейдет в наступление на Кифри. Но командующий Кавказским фронтом генерал Н. Н. Юденич, который хорошо знал о развале армии, высказался против продолжения Мосульской операции.Временное правительство, продолжая вести военно-политическую линию «войны до победного конца» в интересах Англии и Франции, давило на командование Кавказской армии, требуя поддержать союзников. Главнокомандующий Кавказским фронтом Юденич сообщал о катастрофической убыли армии от голода и болезней: только с 1 по 18 апреля от цинги и тифа из строя выбыло 30 тыс. человек. Также отмечалось истощение транспортных средств и большие проблемы в снабжении. Некомплект повозок доходил до 55%, лошадей — 24%, личного состава в обозах — 52%. Некоторые артиллерийские батареи на позициях и многие обозы почти лишились лошадей. Удерживать позиции русской армии удавалось только потому, что у турецкой армии дела обстояли не лучше. В этих условиях командование Кавказской армии считало целесообразным отвести армию к базам снабжения: центр — к Эрзеруму, правый фланг — к русской границе. Это позволяло улучшить снабжение, привести в порядок и сберечь оставшиеся войска. Правда, этот отход сокращал фронт и освобождал часть турецких войск на кавказском направлении, что ухудшало положение британцев. В результате это разумное предложение было отклонено Ставкой, которая усиленно угождала союзникам. 31 мая (13 июня) Юденич, предлагавший отвести войска назад к базам снабжения, был заменен генералом М. А. Пржевальским. Баратов, которого некоторое время заменял генерал-лейтенант А. А. Павлов, был возвращен на пост командира корпуса.Наступательным действиям препятствовали крайне тяжелые природные условия. Стояла страшная жара — сообщалось 68 °C при сильном ветре. У русских не было специальной экипировки, в частях, находившихся в малярийном районе Диялы, заболеваемость достигала 80%. Командованию пришлось оставить в этом районе всего две сотни для наблюдения за турками и связи с англичанами, а остальные силы отвести в горные районы Персии.Для проведения операции на мосульском направлении выделялись части 7-го Кавказского корпуса, которые сосредоточились у Сакиза, и 1-го Кавказского кавалерийского корпуса, который должен был наступать от Сенне на Пенджвин — Сулейманию — Киркук. Это наступление, по мнению командования, должно было отвлечь значительные силы противника и оказать большую помощь действиям британской армии. Однако наши войска имели много проблем. Возможность проведения Мосульской операции зависела от условий снабжения. Главной проблемой было отсутствие подножного корма, так как к лету солнце полностью выжигает траву в месопотамских предгорьях. Другой проблемой было падение курса рубля в Персии и отсутствие в войсках местной валюты. Англичане предложили предоставить кредит в фунтах, но взамен требовали отставки несговорчивого Баратова, на что русское командование не согласилось. Кроме того, курды активизировали свои действия, начались нападения на русские части, а персидское правительство требовало вывода войск.Наступление было начато отдельными отрядами на фронте 7-го корпуса 10 (23) июня, 1-го кавалерийского — 13 (26) июня. Вначале наступление шло успешно. В Урмийском районе части Курдистанского отряда (3-я Кубанская казачья дивизия, полки пограничников и Туркестанские стрелки) в упорных боях 10-11 (23-24) июня отбросили турок к Руанскому перевалу, 17 (30) июня овладели позицией на хребте Каран-Севериз, а 18 июня (3 июля) взяли Пенджвин. Однако 22 июня (5 июля) турецкие войска перешли в контрнаступление, угрожая обходом, и наши войска вернулись на исходные позиции. Англичане наступление не поддержали. 23 июня (6 июля) 1917 г. в бою с врагом пал начальник Курдистанского отряда и командир 3-й Кубанской дивизии Николай Алексеевич Горбачёв. Полковник лично руководил боем, отразил четыре контратаки противника, при попытке отбить захваченные турками орудия бросился в рукопашную с ближайшими частями, был окружен и поднят на штыки.Таким образом, русское наступление на Месопотамском фронте, совпавшее по времени с наступлением русских войск в Галиции, как и там, успеха не имело. Сказывалось общее разложение русской армии. Фактически Временное правительство и Ставка, угождая британцам, бросало русские войска, утратившие боеспособность, на убой.Чтобы избежать последствий осеннего контрнаступления турецкой армии британцы предложили нанести новый удар на мосульском направлении на Киркук силами 14 тыс. бойцов с 6 тыс. лошадей, и были готовы организовать снабжение на Дияле. При этом русские должны были оперативно подчиняться британцам. Англичане планировали наступать на Мосул. Британцы рассчитывали выйти на Малый Заб, а частью сил даже на Большой Заб. Намечалось, что выдвинутая на р. Дияла группа русских войск будет наступать на Киркук. Также левое крыло 4-го Кавказского корпуса должно было овладеть районом Битлиса и наступать на юг от города Ван, чтобы отвлечь часть сил противника от Мосульской группы. Операция была намечена на конец октября 1917 года.Однако 5 (18) октября Ставка, исходя из плачевного состояния войск и тыла, предложила перенести Мосульскую операцию на весну 1918 года. Кавказскому фронту ставилась задача удерживать позиции и, по возможности, содействовать продвижению англичан в долине Тигра.Командующий русскими войсками в Персии Николай Николаевич Баратов (Бараташвили)В связи с полной дезорганизацией снабжения и с целью предотвращения полномасштабного голода была произведена коренная перегруппировка войск и тыла. Значительную часть сил отвели на линию основных железных дорог Закавказья и Северного Кавказа. Войска были размещены так, чтобы можно было их быстро сосредоточить в случае турецкого наступления на опасных направлениях. Таким образом, почти все успехи русских войск в ходе всей Кавказской кампании Первой мировой войны были утрачены. Все потери, усилия, героизм русских войск оказались напрасными.В целом на участке Кавказского фронта от Черного моря до озера Ван в кампанию 1917 года происходили лишь незначительные столкновения, без серьёзных изменений линии фронта. Турецкие 2-я и 3-я армии, которые в ходе кампании 1916 года были разбиты и понесли большие потери, в 1917 году понесли серьёзные потери от эпидемий, и не могли вести активные наступательные действия. К концу 1917 года на некоторых направлениях турецкая армия имела только охранение их курдских нерегулярных подразделений, главные же силы были отведены в тыл на отдых, на узлы коммуникаций.На Персидском театре русская армия особых успехов не достигла из-за плохого снабжения и растянутых коммуникаций. Англичане, как всегда, тянули одеяло на себя, не заботясь об интересах русских. Временное правительство и Ставка полностью подчиняли действия русской Кавказской армии британским интересам.В кампании 1917 года на Кавказском фронте единственной крупной операцией могла стать Мосульская. Однако русские и британцы не смогли организовать взаимодействие. Русская армия испытывала массу проблем (голод, болезни, плохое снабжение, общее разложение армии и страны после Февральской революции), поэтому командование Кавказской армии было настроено против этой операции. Однако британцы через Временное правительство и Ставку продавили решение об этой операции. В итоге Мосульская операция завершилась безрезультатно.До конца года происходили незначительные стычки, а 4 (17) декабря командование Кавказского фронта заключило перемирие с турками в Эрзинджане. Эти переговоры шли уже в ситуации полного развала народного хозяйства России, развала самой страны, в обстановке всеобщей усталости от войны, ухода с фронта войск и исчезновения самого фронта. То есть большевистское правительство просто не имело возможности продолжать войну, нужно было заключать мир (благо Центральные державы сами вскоре развалились и не могли в полной мере использовать плоды победы). К весне 1918 года русская армия фактически перестала существовать, без боя сдав не только Эрзерум и Трапезунд, но даже Карс и Ардаган. Турецким силам в Закавказье фактически противостояли лишь несколько тысяч кавказских (в основном армянских) добровольцев при поддержки части офицеров бывшей русской армии.Источники:Корсун Н. Г. Первая мировая война на Кавказском фронте. М., 1946.Масловский Е. В. Мировая война на кавказском фронте, 1914—1917 гг.: стратегический очерк. М., 2015.Стрелянов (Калабухов) П. Н. Казаки в Персии. 1909—1918 гг. М., 2007.Шишов А. В. Персидский фронт (1909—1918). Незаслуженно забытые победы. М., 2010.