10:14 15 февраля

Мосульская операция. Как британцы до последнего пытались использовать русское «пушечное мясо»

Захват Багдада

На багдадском направлении войска Баратова преследовали противника и наносили туркам большой урон. К 6 (19) марта 1917 года русские войска вышли к Миантаг. Здесь отступающая 2-я турецкая пехотная дивизия заняла оборону, чтобы прикрыть фланг и тыл 6-й армии, отходящей под давлением британских войск. 1-я Кавказская казачья дивизия, продвигаясь по Миантагскому ущелью в районе Касре-Ширина, начала атаки укрепленной позиции 2-й дивизии, запиравшей выход из горной теснины. Однако из-за того, что пехота и артиллерия значительно отстали, русским войскам удалось взять Миантаг только 17 (30) марта.

Британцы добились серьёзных успехов. В начале марта они начали сражение за Багдад. Турецкие войска отразили атаку у слияния рек Дияла и Тигр, южнее города. Тогда британцы принял решение перебросить основные силы на север, обойти турецкие войска и атаковать город с незащищенной стороны. Турецкая оборона развалилась и османы бежали. 11 марта, преследуя отступающие османские войска, англичане вошли в Багдад. В результате этой операции около 9000 турецких солдат попало в британский плен. Османская провинция с центром в Багдаде стала первой провинцией перешедшей под контроль британской армии. Генерал-губернатором в Месопотамии был назначен генерал Мод. Турецкое командование было вынуждено начать формирование группы войск для предотвращения британского наступления в направлении Мосула. Для руководства этой кампанией германское командование выделило штаб фронта во главе с Фалькенгайном (бывший глава германского Генштаба) и организовало особый Азиатский корпус. Но плохие коммуникации, общая хозяйственная разруха в Турции и легкомыслие турецкого верховного командования, всё это не позволило провести нормальную подготовку операции. В итоге германские части были отправлены в Сирию. На Месопотамский фронт были двинуты незначительные турецкие подкрепления, которые не смогли изменить ситуацию.


Тем временем англичане 10 (23) марта взяли Шерабан и выдвинулись в сторону Белед. В районе Бакуба британцы сосредоточили кавалерийскую бригаду с целью наступать по правому берегу реки Дияла. В то время как русские войска вели бои с противником у Миантаг, англичане сбивали арьергарды 6-й турецкой армии и 12 (25) марта взяли Джеас-Хамрин. 22 марта (4 апреля) русская конница заняла Ханакин и вела бой с турками у Декке на переправе через Диялу, по правому берегу которой части 6-й армии отходили на Сулейманию. Для связи с британцами в Кызил-Рабат была направлена казачья сотня. Кроме этого, в начале апреля со штабом генерала Ф. С. Мода была установлена радиосвязь и туда периодически направлялись штабные офицеры. 24 марта (6 апреля) турки разрушили мост у Декке и заняли сильную позицию на правом берегу реки.

Заняв позицию к западу от Ханакина, русские войска (около 3 тыс. бойцов) испытывали сильную нехватку продовольствия, так как коммуникации с Энзели растянулись на 800 км. Англичане категорически отказались поделиться имевшимися у них в изобилии запасами, и предлагали русским преследовать турок в направлении на Кифри. Сами они планировали теснить османские войска вдоль Тигра. В связи с развитием боевых действий на Месопотамском фронте, русское командование планировало на стыке 7-го и 1-го Кавказских кавалерийских корпусов сформировать новый корпус для действий в направление на Сулеймание, в районе Кередж (40 км западнее Тегерана) создать особый тыловой корпус, чтобы решить проблему снабжения войск. Эти четыре корпуса должны были составить новую 2-ю Кавказскую армию под командованием генерала Баратова. Однако в связи с общим развалом в 1917 году этот план так и не смогли реализовать.

Мосульская операция. Как британцы до последнего пытались использовать русское «пушечное мясо»

Британские войска вступают в Багдад

Мосульская операция

В начале апреля, достигнув Диялы, русские и англичане прекратили преследование турок. 28 марта (10 апреля) начальник британского Генштаба генерал Робертсон предложил русским наступать на Мосул, чтобы англичане могли сосредоточиться на действиях в долине Тигра. По мнению британцев, русские могли прервать сообщения 6-й турецкой армии, сократить свой фронт и угрожать правому флангу 2-й турецкой армии. Одновременно это позволяло английским войскам перенести свои усилия в район реки Евфрат, что позволяло перехватить другую линию снабжения 6-й армии.

Однако Баратов, учитывая общее состояние войск, плохое снабжение, растянутость коммуникаций и неорганизованность тыла корпуса, счёл целесообразным остановить движение в Месопотамии. Тем временем британская армия под началом Мода (1 британская, 5 индийских пехотных дивизий, одна кавалерийская бригада, всего более 60 тыс. штыков и сабель при 200 орудиях), хотя и знала о проблемах русских, продолжала наступление на север своим левым крылом. Генерал Мод выражал резкое недовольство пассивностью союзника, и предложил организовать снабжение русского отряда, если тот перейдет в наступление на Кифри. Но командующий Кавказским фронтом генерал Н. Н. Юденич, который хорошо знал о развале армии, высказался против продолжения Мосульской операции.

Временное правительство, продолжая вести военно-политическую линию «войны до победного конца» в интересах Англии и Франции, давило на командование Кавказской армии, требуя поддержать союзников. Главнокомандующий Кавказским фронтом Юденич сообщал о катастрофической убыли армии от голода и болезней: только с 1 по 18 апреля от цинги и тифа из строя выбыло 30 тыс. человек. Также отмечалось истощение транспортных средств и большие проблемы в снабжении. Некомплект повозок доходил до 55%, лошадей — 24%, личного состава в обозах — 52%. Некоторые артиллерийские батареи на позициях и многие обозы почти лишились лошадей. Удерживать позиции русской армии удавалось только потому, что у турецкой армии дела обстояли не лучше. В этих условиях командование Кавказской армии считало целесообразным отвести армию к базам снабжения: центр — к Эрзеруму, правый фланг — к русской границе. Это позволяло улучшить снабжение, привести в порядок и сберечь оставшиеся войска. Правда, этот отход сокращал фронт и освобождал часть турецких войск на кавказском направлении, что ухудшало положение британцев. В результате это разумное предложение было отклонено Ставкой, которая усиленно угождала союзникам. 31 мая (13 июня) Юденич, предлагавший отвести войска назад к базам снабжения, был заменен генералом М. А. Пржевальским. Баратов, которого некоторое время заменял генерал-лейтенант А. А. Павлов, был возвращен на пост командира корпуса.

Наступательным действиям препятствовали крайне тяжелые природные условия. Стояла страшная жара — сообщалось 68 °C при сильном ветре. У русских не было специальной экипировки, в частях, находившихся в малярийном районе Диялы, заболеваемость достигала 80%. Командованию пришлось оставить в этом районе всего две сотни для наблюдения за турками и связи с англичанами, а остальные силы отвести в горные районы Персии.

Для проведения операции на мосульском направлении выделялись части 7-го Кавказского корпуса, которые сосредоточились у Сакиза, и 1-го Кавказского кавалерийского корпуса, который должен был наступать от Сенне на Пенджвин — Сулейманию — Киркук. Это наступление, по мнению командования, должно было отвлечь значительные силы противника и оказать большую помощь действиям британской армии. Однако наши войска имели много проблем. Возможность проведения Мосульской операции зависела от условий снабжения. Главной проблемой было отсутствие подножного корма, так как к лету солнце полностью выжигает траву в месопотамских предгорьях. Другой проблемой было падение курса рубля в Персии и отсутствие в войсках местной валюты. Англичане предложили предоставить кредит в фунтах, но взамен требовали отставки несговорчивого Баратова, на что русское командование не согласилось. Кроме того, курды активизировали свои действия, начались нападения на русские части, а персидское правительство требовало вывода войск.

Наступление было начато отдельными отрядами на фронте 7-го корпуса 10 (23) июня, 1-го кавалерийского — 13 (26) июня. Вначале наступление шло успешно. В Урмийском районе части Курдистанского отряда (3-я Кубанская казачья дивизия, полки пограничников и Туркестанские стрелки) в упорных боях 10-11 (23-24) июня отбросили турок к Руанскому перевалу, 17 (30) июня овладели позицией на хребте Каран-Севериз, а 18 июня (3 июля) взяли Пенджвин. Однако 22 июня (5 июля) турецкие войска перешли в контрнаступление, угрожая обходом, и наши войска вернулись на исходные позиции. Англичане наступление не поддержали. 23 июня (6 июля) 1917 г. в бою с врагом пал начальник Курдистанского отряда и командир 3-й Кубанской дивизии Николай Алексеевич Горбачёв. Полковник лично руководил боем, отразил четыре контратаки противника, при попытке отбить захваченные турками орудия бросился в рукопашную с ближайшими частями, был окружен и поднят на штыки.

Таким образом, русское наступление на Месопотамском фронте, совпавшее по времени с наступлением русских войск в Галиции, как и там, успеха не имело. Сказывалось общее разложение русской армии. Фактически Временное правительство и Ставка, угождая британцам, бросало русские войска, утратившие боеспособность, на убой.

Чтобы избежать последствий осеннего контрнаступления турецкой армии британцы предложили нанести новый удар на мосульском направлении на Киркук силами 14 тыс. бойцов с 6 тыс. лошадей, и были готовы организовать снабжение на Дияле. При этом русские должны были оперативно подчиняться британцам. Англичане планировали наступать на Мосул. Британцы рассчитывали выйти на Малый Заб, а частью сил даже на Большой Заб. Намечалось, что выдвинутая на р. Дияла группа русских войск будет наступать на Киркук. Также левое крыло 4-го Кавказского корпуса должно было овладеть районом Битлиса и наступать на юг от города Ван, чтобы отвлечь часть сил противника от Мосульской группы. Операция была намечена на конец октября 1917 года.

Однако 5 (18) октября Ставка, исходя из плачевного состояния войск и тыла, предложила перенести Мосульскую операцию на весну 1918 года. Кавказскому фронту ставилась задача удерживать позиции и, по возможности, содействовать продвижению англичан в долине Тигра.


Командующий русскими войсками в Персии Николай Николаевич Баратов (Бараташвили)

Итоги кампании 1917 года

В связи с полной дезорганизацией снабжения и с целью предотвращения полномасштабного голода была произведена коренная перегруппировка войск и тыла. Значительную часть сил отвели на линию основных железных дорог Закавказья и Северного Кавказа. Войска были размещены так, чтобы можно было их быстро сосредоточить в случае турецкого наступления на опасных направлениях. Таким образом, почти все успехи русских войск в ходе всей Кавказской кампании Первой мировой войны были утрачены. Все потери, усилия, героизм русских войск оказались напрасными.

В целом на участке Кавказского фронта от Черного моря до озера Ван в кампанию 1917 года происходили лишь незначительные столкновения, без серьёзных изменений линии фронта. Турецкие 2-я и 3-я армии, которые в ходе кампании 1916 года были разбиты и понесли большие потери, в 1917 году понесли серьёзные потери от эпидемий, и не могли вести активные наступательные действия. К концу 1917 года на некоторых направлениях турецкая армия имела только охранение их курдских нерегулярных подразделений, главные же силы были отведены в тыл на отдых, на узлы коммуникаций.

На Персидском театре русская армия особых успехов не достигла из-за плохого снабжения и растянутых коммуникаций. Англичане, как всегда, тянули одеяло на себя, не заботясь об интересах русских. Временное правительство и Ставка полностью подчиняли действия русской Кавказской армии британским интересам.

В кампании 1917 года на Кавказском фронте единственной крупной операцией могла стать Мосульская. Однако русские и британцы не смогли организовать взаимодействие. Русская армия испытывала массу проблем (голод, болезни, плохое снабжение, общее разложение армии и страны после Февральской революции), поэтому командование Кавказской армии было настроено против этой операции. Однако британцы через Временное правительство и Ставку продавили решение об этой операции. В итоге Мосульская операция завершилась безрезультатно.

До конца года происходили незначительные стычки, а 4 (17) декабря командование Кавказского фронта заключило перемирие с турками в Эрзинджане. Эти переговоры шли уже в ситуации полного развала народного хозяйства России, развала самой страны, в обстановке всеобщей усталости от войны, ухода с фронта войск и исчезновения самого фронта. То есть большевистское правительство просто не имело возможности продолжать войну, нужно было заключать мир (благо Центральные державы сами вскоре развалились и не могли в полной мере использовать плоды победы). К весне 1918 года русская армия фактически перестала существовать, без боя сдав не только Эрзерум и Трапезунд, но даже Карс и Ардаган. Турецким силам в Закавказье фактически противостояли лишь несколько тысяч кавказских (в основном армянских) добровольцев при поддержки части офицеров бывшей русской армии.



Источники:

Корсун Н. Г. Первая мировая война на Кавказском фронте. М., 1946.
Масловский Е. В. Мировая война на кавказском фронте, 1914—1917 гг.: стратегический очерк. М., 2015.
Стрелянов (Калабухов) П. Н. Казаки в Персии. 1909—1918 гг. М., 2007.
Шишов А. В. Персидский фронт (1909—1918). Незаслуженно забытые победы. М., 2010.
Автор: Самсонов Александр


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Комментарии 10
  1. Rotmistr Сегодня, 06:53
    Что за нелепые лозунги: "до последнего использовать мясо".
    Это операция должна была стать примером взаимодействия равноценных партнеров.
    План операций 1917 г. предусматривал нанесение удара по туркам с целью не допустить переброски их войск в Галицию и на Балканы, а в дальнейшем наступательно действовать на Месопотамском фронте. Революция не дала осуществиться этим замыслам, но активно действовали на багдадском направлении корпус Н. Н. Баратова и отряд генерала А. М. Назарова.
    Фактически действия Н. Н. Баратова у Ханекина привели к установлению боевой связи с союзниками и образованию еще одного межсоюзного фронта. Предполагалось создать 2-ю Кавказскую армию во главе с упомянутым генералом – настолько важным представлялось это направление.
    С марта 1917 г. русские и английские войска действовали совместно, и по предложению англичан начала готовиться Мосульская операция. Для операции предназначались 7-й кавказский армейский и 1-й кавказский кавалерийский корпуса. Наступление было запланировано на июнь, в тесном взаимодействии с британцами. Революционный развал затормозил проведение операции, она была отложена на весну 1918 г.
    Эта операция могла стать наиболее ярким примером непосредственного боевого сотрудничества крупных сил Антанты на одном театре военных действий.
    Rotmistr
    1. V.ic Сегодня, 07:48
      Цитата: Rotmistr
      Революционный развал затормозил проведение операции, она была отложена

      ...что, опять большевики "обедню" испортили? laughing
      V.ic
      1. Dart2027 Сегодня, 08:08
        Цитата: V.ic
        что, опять большевики "обедню" испортили?

        В основном приказ№1 ВП. Но и большевики старались.
        Dart2027
        1. Ольгович Сегодня, 08:36
          Цитата: Dart2027
          В основном приказ№1 ВП. Но и большевики старались.


          Приказ 1 издал ПЕТРОСОВЕТ до ВП, а в действительности его создала толпа солдатов-запасников.
          На октябрь фронт еще стоял, а вот после тупого декрета о мире, Декрета о ВЫБОРНОСТИ командиров , телеграммы в ПОЛКИ (?!) о перемирии-рухнул.

          Рекомендую "Армия и революция" на милитера-там первоисточники.
          Ольгович
          1. дядя Мурзик Сегодня, 08:46
            Ольгович ну вы как всегда фантазируете и не краснеете! laughing Фактическая власть в Петрограде к 1 (14) марта принадлежала созданным 27 февраля (12 марта) Временному комитету Государственной думы (ВКГД) и Петроградскому совету рабочих депутатов.В заключении, Исполнительный Комитет отмечает, что большинство пунктов Приказа №1 получило уже силу закона частью во время пребывания в должности Военного Министра А.И. Гучкова, частью во время А.Ф. Керенского. Что же касается до полковых, ротных и иных комитетов, мысль о которых впервые высказана в Приказе №1, то о положительной, организующей их роли высказались не только общественные учреждения, но и многие представители высшего командного состава.
            Источник: http://statehistory.ru/5545/Iz-istorii-Prikaza-1-
            Petrogradskogo-Soveta-rabochikh-i-soldatskikh-dep
            utatov/Здесь совместно с членами меньшевистской фракции Думы, представителями других социалистических партий, деятелями легальных профсоюзов, кооперативов и других организаций был образован Временный исполнительный комитет Совета рабочих депутатов — орган по созыву учредительного собрания Совета рабочих депутатов. В его состав вошли К. А. Гвоздев, Б. О. Богданов (меньшевики, лидеры рабочей группы ЦВПК), Н. С. Чхеидзе, М. И. Скобелев (депутаты Государственной думы от фракции меньшевиков), Н. Ю. Капелинский, К. С. Гриневич (Шехтер) (меньшевики-интернационалисты), Н. Д. Соколов (внефракционный социал-демократ), Г. М. Эрлих (Бунд).
            Большевиков в составе Временного исполкома не было.
            дядя Мурзик
            1. V.ic Сегодня, 09:18
              Цитата: дядя Мурзик
              Большевиков в составе Временного исполкома не было

              Коллега, "им" объяснить не возможно, ибо постулат о большевистских корнях "февраля 17" выбит на внутренней поверхности "их" черепов и сомнению не может быть подвергнут иначе...разрыв шаблона. good
              V.ic
  2. parusnik Сегодня, 07:37
    М.А.Пржевальский был из Тверских дворян, но служившие вместе с ним казаки считали его своим, истинно казачьим генералом.
    parusnik
  3. Ольгович Сегодня, 07:52
    То есть большевистское правительство просто не имело возможности продолжать войну, нужно было заключать мир

    Есть замечательные русские поговорки на эту тему: не можешь-не мучай.....
    НИКТО из многочисленных политических сил в России , кроме большевистского т.н. "правительства", не собирался заключать мир типа брестского.

    Уничтожив фронт тупым декретом о мире они что обещали? -МИР и -НИКАКИХ потерь для чести и территории России. А что дали?
    Ольгович
    1. дядя Мурзик Сегодня, 08:51
      Ольгович ну тут больше вас подойдет "кто про что, а вшивый про баню". Часты утверждения, что именно большевики развалили армию. Но послушаем незаинтересованное лицо. 16 июля 1917 г. Деникин заявил в присутствии Керенского: «Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это неверно. Армию развалили другие. Развалило армию военное законодательство последних месяцев». Именно «героями» Февраля была разгромлена система министерств: уволены и частью посажены в тюрьму министры и их заместители, началась перетасовка министерских коллегий, чистка аппаратов. Новыми министрами были назначены странные люди, не имеющие реального опыта управления государством… ( http://www.samisdat.ru/2/2123e-rp.htm).Росло дезертирство. На 1 сентября 1917 года из армии дезертировало 1 млн 865 тысяч человек ( http://soldat.ru/doc/casualties/book/chapter2_2.h
      tml). Численность российской армии в Первую мировую войну – 15 млн 500 тысяч. То есть 12% - почти каждый десятый.



      Для сопоставления: в первую мировую войну во французской амии было расстреляно 600 дезертиров, британской – 346, немецкой – 48. Всего в британской армии в дезертирстве и других нарушениях дисциплины обвинили 7361 человек ( http://www.shotatdawn.org.uk)
      дядя Мурзик
      1. V.ic Сегодня, 09:21
        Цитата: дядя Мурзик
        Именно «героями» Февраля

        +++! Мой комментарий выше. 09:18
        V.ic

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