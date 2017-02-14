10:46 14 февраля

Кавказский фронт в 1917 году. Наступление корпуса Баратова в юго-западной Персии

Зимой 1916-1917 гг. на Кавказском фронте стояло позиционное затишье. Зима была чрезвычайно многоснежной и суровой. Снежные бураны в горах сносили палатки, заносили землянки до крыш. Снегоочистительные команды не справлялись со стихией. Надолго дней прерывались сообщения с тылом, прекращался подвоз топлива и продовольствия, солдаты голодали и замерзали. Так, например, войска на огнотским направлении из-за снежных заносов были временно совершенно изолированы, им пришлось использовать неприкосновенный запас сухарей и забивать ослабевших от бескормицы лошадей. Войска на позициях временами получали только 200 г хлеба, а лошади 600 г зерна. Частые снежные обвалы приводили к жертвам среди солдат. Часовые замерзали на своих постах во время снежных бурь. На некоторых участках фронта войска пришлось отвести на тыловые рубежи, на основных позициях осталось только охранение.

Из-за проблем работы транспорта, нехватки фуража начался падеж массовый лошадей, что в свою очередь ещё больше отразилось на снабжении Кавказской армии. Нехватка продовольствия вела росту числа заболевших, особенно цингой. Из-за скученного расположения войск в землянках началась эпидемия сыпного тифа. Погибло много людей. К началу 1917 года в армии убыло умершими, заболевшими, замерзшими и эвакуированными более 100 тыс. человек (целая армия).

Стоит отметить, что положение 2-й и 3-й турецких армий было не лучше. Турецкая армия потерпела тяжелое поражение в ходе кампании 1916 года, пополнения имели плохую подготовку и боеспособность, крайне низкий моральный дух (до половины новобранцев просто разбегалось). Турецкие войска потеряли основные базы на Кавказе (Эрзерум, Трапезунд), были оторваны от своих тыловых баз, имели крайне плохие коммуникации и не смогли их улучшить уже во время боевых действий, как делали русские. Турки были крайне плохо экипированы, снабжение было крайне неудовлетворительным, экономика страны разваливалась, что отражалось на армии. В войсках свирепствовал брюшной и сыпной тиф. В итоге турецкая армия была на грани катастрофы. В результате на всех участках от Чёрного моря до озера Ван отмечались лишь незначительные стычки и поиски разведки.


Планы на 1917 год. Действия британцев

Русское командование в октябре 1917 года разработало план операций, который предусматривал нанесение турецким войскам короткого удара с целью сковать врага боем и не дать ему перебросить дополнительные силы на Балканы и в Галицию. Также англичане просили оказать давление на фланг и тыл 6-й турецкой армии в Ираке, чтобы оказать содействие британскому наступлению в Месопотамии. Для этого русские войска должны были в начале 1917 года начать наступательные действия в Персии. Проведение операции должно было идти во взаимодействии с англичанами, которые планировали наступление на Багдад.

Британская экспедиционная армия генерала Моода (4 пехотные и 1 кавалерийская дивизии), после серии тяжелых поражений от турок в начале и середине 1916 года, в декабре 1916 года перешла в наступление с целью вернуть утраченные территории. Крупная группировка колониальных войск (всего около 50 тыс. человек) двинулась на север, по обоим берегам реки Тигр — в сторону Эль-Кута (Кут-Эль-Амар). В распоряжении командующего 6-й турецкой армией Халиль-паши находился 18-й корпус (около 25 тыс. человек) под командованием генерала Карабекира, который занимал оборону по Тигру. В ходе продвижения англичане штурмовали отдельные укреплённые позиции османских войск. Так, например они с 6 января по 19 января 1917 года атаковали укреплённую позицию турок Хадаири. После ожесточённых боёв и штурма ряда оборонительных позиций османской армии, в феврале британцы подошли к Эль-Куту.

Вскоре после начала первых боев турецкий генерал Карабекир принял решение не оборонять Эль-Кут и отступил. Турецкий военачальник принял решение не оборонять город, чтобы не попасть в ловушку, как это было с британскими войсками под командованием Таусенда в Эль-Куте годом ранее. 23 февраля турецкий гарнизон начал отступление из города. При этом британцам удалось захватить в плен более 9000 турецких солдат. Заместитель начальника германского генерального штаба Эрих Людендорф после этого написал: «В Месопотамии вскоре выяснилось, что турецкая армия в районе Ирака не способна на дальнейшее сопротивление». В итоге британцы вошли в город, но уничтожить основные силы турок им не удалось. После занятия Эль-Кута британские войска под началом генерала Мода продолжили наступательное движение к Багдаду.

Британское командование предлагало русским воспользоваться благоприятной ситуацией и поддержать их наступление действиями 1-го Кавказского кавалерийского корпуса под началом Баратова, который насчитывал в это время 18 тыс. штыков и сабель при 50 орудиях (13 батальонов и дружин, 66 эскадронов и сотен).

Кавказский фронт в 1917 году. Наступление корпуса Баратова в юго-западной Персии

Командующий британскими войсками в Месопотамии Фредерик Стенли Мод

Британские войска на марше в Месопотамии

Влияние Февральской революции на Кавказскую армию

Командующий Кавказской армией генерал Николай Юденич планировал в 1917 году провести ряд операций, используя прежние успехи и разложение турецкой армии. В январе 1917 года он организовал наступление на Месопотамию, что вынудило Османскую империю перебросить часть войск на русский фронт, ослабив оборону Багдада, который вскоре был занят англичанами.

После Февральской революции в России, Временное правительство, связанное с хозяевами Лондона и Парижа (большинство революционеров-февралистов были масонами-западниками), не собиралось прекращать войну. Поэтому русское командование заверило союзников по Антанте, что отказываясь от активных действия на Европейском театре до лета 1917 года, оно намерено продолжить наступление на Кавказском фронте. Однако армия уже в это время была не в состоянии вести наступательные операции. Командующий Кавказским фронтом 21 марта доносил верховному главнокомандующему о печальном положении тыла и начавшемся разложении войск и обращал внимание Ставки на то, что некоторые части уже с 1916 года посажены на голодный паек. К весне 1917 года голод в русской армии достиг угрожающих размеров, вызывая массовые эпидемии.

Таким образом, миф о том, что большевики разложили и уничтожили русскую имперскую армию — это обман. Русская армия стала разлагаться, голодать ещё в царское время. Солдаты уже не желали воевать, а думали о выживании и возвращении домой. А после Февраля этот процесс принял необратимый, обвальный порядок. Россия на всех парах шла к государственной и цивилизационной катастрофе. Большевики к этому отношения не имели. Сначала царский режим ввязался в ненужную русскому народу войну и подрубил последние опоры империи. Затем февралисты-западники, мечтая о власти и «западном устройстве» России, сокрушили самодержавие (последнюю опору империи) и убили империю Романовых, а вместе с ней и всю «старую Россию». Большевики же просто взяли упавшую власть и спасли всё, что смогли, создав новый проект и советскую цивилизацию.

Кавказская армия (и вся русская армия) при Временном правительстве уже не могла вести наступательные действия. Стоит отметить, что османская амия находилась в схожей ситуации. 2-я и 3-я турецкие армии перешли к обороне, но их боеспособность была крайне низкой. В войсках свирепствовали болезни. 6-я турецкая армия в Ираке имела против русских войск только заслон на хамаданском направлении, остальные войска действовали против британцев южнее Багдада.

Начало наступления в юго-западной Персии

Несмотря на то, что зима ещё не закончилась, корпус Баратова перешел 27 февраля в наступление против турецкой 2-й пехотной дивизии и кавалерийской бригады. Наши войска взяли Хамадан. 20 февраля части правого крыла корпуса взяли Сенне. 25 февраля на багдадском направлении русские войска заняли весь район Керманшаха. Тем временем англичане взяли Багдад. С целью отвлечения внимания 6-й турецкой армии от южного направления, то есть для поддержки британского наступления, из состава 7-го Кавказского армейского корпуса в конце февраля был выделен отряд генерала Назарова (2 стрелковых батальона, 18 эскадронов и сотен). Отряд должен был действовать в районе Сакиз, с задачей овладеть районом Пенджвин.

Стоит отметить, что наступление велось в крайне сложных условиях. Горный район Иранского Курдистана был разорен войной, лишен средств к существованию и практически не имел дорог. Тропы были занесены снегом глубиной в 4-6 м, пехоте приходилось прокладывать в глубоком снегу траншеи, чтобы продвигаться вперед. В траншеях целиком скрывался всадник. Траншеи снова заносили метели. Конница спешилась, коней вели на поводу. Вьючные транспорты проходили в день не более 5 км. Бойцам приходилось ночевать в снежных норах-нишах. В итоге отряд Назарова вынужден был остановиться и не смог выполнить поставленной задачи.


Русская артиллерия в Персии

Продолжение следует…
Автор: Самсонов Александр


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Комментарии 6
  1. Rotmistr Сегодня, 07:28
    Откуда такие цифры: 100 тысяч из состава Кавказской армии умершими, убитыми и заболевшими? С какого периода исчисляются?
    Экспедиционный корпус Н. Н. Баратова в Хамаданской операции включал в свой состав: 2 батальона, 2 дружины ополчения, 39 сотен и 20 орудий – 4 тыс. штыков, 6 тыс. сабель.
    Кавказская армия зимой 1917 г. активных действий не вела из-за очень суровой зимы. Чтобы не нести лишних потерь от морозов и болезней, Н. Н. Юденич оставил на достигнутых рубежах лишь боевое охранение, а главные силы разместил в долинах по населенным пунктам.
    Исключением как раз является корпус Н. Н. Баратова - в начале марта 1-й Кавказский кавкорпус разгромил персидскую группировку турок и, захватив в Персии важный узел дорог Синнах (Сенендедж) и город Керманшах, двинулся на юго-запад к Ефрату навстречу англичанам. В середине марта части 1-й Кавказской казачьей дивизии и 3-й Кубанской дивизии, преодолев более 400 км, соединились с союзниками у Кизыл Рабата (Ирак). Турция потеряла Месопотамию.
    Вот что относится к теме статьи, раз уж она посвящена боевой операции. Советская цивилизация и гибель империи Романовых это конечно интересно, но не к месту.
    Rotmistr
  2. Ольгович Сегодня, 07:54
    Таким образом, миф о том, что большевики разложили и уничтожили русскую имперскую армию — это обман.

    Это не миф, это правда. Безусловно, после февраля армия была во многом дезорганизована, но воевала и на позициях, в основном, стояла. А на Кавказском и Румынском фронте провела успешные операции, успешно воевал и Черноморский флот.
    Автору почитать бв работу "Армия и революция", где приведены сотнителеграмм и докладов о состоянии войск: истинный развал начался именно после тупейшего и престпнейшего т.н. декрета о мире.

    АВТОР: Россия на всех парах шла к государственной и цивилизационной катастрофе. Большевики к этому отношения не имели.

    Россия шла к Победе и Учредительному Собранию, и именно большевики , ради захвата власти своей кучкой, пожертвовали Победой и спокойствием Державы.

    Сначала царский режим ввязался в ненужную русскому народу войну и подрубил последние опоры империи.

    Тогда и Сталин "ввязался в ненужную войну.
    Затем февралисты-западники, мечтая о власти и «западном устройстве» России, сокрушили самодержавие (последнюю опору империи) и убили империю Романовых, а вместе с ней и всю «старую Россию»

    Читайте Ульянова=Сталина: "Февр революцию совершил ПРОЛЕТАРИАТ" под руководством большевиков.

    Большевики же просто взяли упавшую власть и спасли всё, что смогли, создав новый проект и советскую цивилизацию.


    Большевикам НИКТО, НИКОГДА, НИЧЕГО "поднимать" и "спасать" не поручал. Народ на выборах в Учредительное Собрание поручил это совсем ДРУГИМ людям. Коммунисты же выборов боялись как огня.

    Советская цивилизация отрезала Новороссию от матери России, создала никогда не существовавшие "государства ( во многом за счет русских земель) , опустошила и ограбила центральную Россию в пользу окраин и построила "Русский Крест" для русского народа.
    ПС Не говорю, что ВСЕ было плохо, но общий итог печален.
    Ольгович
    1. антивирус Сегодня, 09:59
      Смотреть надо состав дезертиров. Кто куда откуда. Велико россы остались в строю, а нац мены ушли по домам.
      И после победы(Версаль) все надо было подчинять заново. И Польшу и Прав берег Укрии и финнов, и Ср азию, и Кавказ. и новые , по Версалю территории. Пыстыни получили бы ........... а надо было с ж\д и паровозами. и шахтами и ресторанами, и теплыми клозетами, и турьмы, и театры. Порты+авиация. и др
      На все готовенькое не получалось.
      Поэтому и свалили в сторону. Силенок не хватило и мозгов( считали правители), а продаться -уже колонией стать.
      Видеть и знать "столичную жизнь" -одно , ситуацию на кавказе- другое( 100% нефти). И так по всем "окраинам"
      антивирус
  3. parusnik Сегодня, 08:01
    о печальном положении тыла и начавшемся разложении войск
    ...Печальный тыл..печальна и армия..Крепкий тыл,и армия крепка..
    parusnik
  4. рич Сегодня, 10:24
    а вот и терский казак Николай Николаевич Баратов
    рич
  5. рич Сегодня, 10:44
    Терского казачьего войска генерал от кавалерии Н.Н.Баратов

    Образование получил во Владикавказском реальном училище. На действительную службу поступил 1 сентября 1882 года. Окончил 2-е Константиновское военное училище и Николаевское инженерное училище (1885). Выпущен хорунжим в 1-й Сунженско-Владикавказский полк Терского казачьего войска. 31 декабря 1885 произведен в сотники, 8 октября 1887 — в подъесаулы.
    В 1891 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба по первому разряду. За отличие произведен в есаулы. Лагерный сбор отбывал при войсках Кавказского военного округа. Состоял при Одесском военном округе.
    C 26 ноября 1891 старший адъютант штаба 13-й пехотной дивизии. С 28 апреля 1892 обер-офицер для поручений при командующем войсками Кавказского военного округа. Цензовое командование эскадроном отбывал в 45-м драгунском Северском полку (04.10.1893 — 04.10.1894). Был прикомандирован к Ставропольскому казачьему юнкерскому училищу для преподавания военных наук (18.07.1895-11.09.1897). Подполковник (ст. 24.03.1896). С 11 сентября 1897 — штаб-офицер при управлении 65-й пехотной (бывшей 1-й Кавказской пехотной) резервной бригады. Для ознакомления с общими требованиями управления и ведения хозяйства в кавалерийском полку был прикомандирован к 27-му драгунскому Киевскому полку (23.04-01.11.1900). Полковник (пр. 1900; ст. 07.08.1900; за отличие).
    С 29 марта 1901 командир 1-го Сунженско-Владикавказского полка ТКВ. Участник русско-японской войны. За боевые отличия награждён золотым оружием (1905). Начальник штаба Сводного кавалерийского корпуса (14.08.1905-17.03.1906). В 1906 году произведен в генерал-майоры за отличие.
    С 1 июля 1907 — начальник штаба 2-го Кавказского армейского корпуса. Генерал-лейтенант (пр. 1912; ст. 26.11.1912; за отличие).

    Первая мировая война
    С 26 ноября 1912 — начальник 1-й Кавказской казачьей дивизии, с которой вступил в войну. С октября 1915 командующий отдельным экспедиционным корпусом в Персии (1-я Кавказская казачья и Кавказская кавалерийская дивизии; около 14 тысяч человек при 38 орудиях), имевшим задачей противодействие прогерманским силам в Персии (во главе с Георгом фон Кауницем) и соединение с английскими войсками. Погрузившись на транспортные суда в Баку, 17 октября 1915 года генерал Баратов высадился в Энзели. 3 декабря 1915 года русские заняли древнюю столицу Персии — Хамадан, — образовав базу для дальнейшего продвижения в глубь Ирана. Германский эмиссар граф Кауниц погиб в одной из стычек. С занятием Кума и Керманшаха русские отрезали Иран от турецкой Месопотамии. Таким образом, русский экспедиционный корпус, выбив противника из Ирана, перевёл страну под контроль держав стран Антанты. 28 апреля 1916 года корпус переименован в Кавказский кавалерийский корпус (с февраля 1917 года 1-й Кавказский кавалерийский корпус).
    С 24 марта 1917 главный начальник снабжений Кавказского фронта и главный начальник Кавказского военного округа. 25 мая 1917 назначен командиром 5-го Кавказского армейского корпуса, находившегося в составе Кавказской армии, но уже 7 июля 1917 был возвращён на пост командующего Кавказским кавалерийским корпусом в Персии. 8 сентября 1917 года произведён в генералы от кавалерии.

    Гражданская война
    После Октябрьской революции несколько месяцев жил в Индии, а затем присоединился к белому движению. С 1918 — представитель Добровольческой армии и Вооруженных сил Юга России генерала Деникина в Закавказье (Тифлис). Тяжело ранен (ампутирована нога) во время покушения 13 сентября 1919 года в Тбилиси (на Верийском спуске). В марте-апреле 1920 года — управляющий Министерством иностранных дел в Южно-Русском правительстве Мельникова при Врангеле.

    В эмиграции
    Жил в эмиграции во Франции. Один из организаторов Союза инвалидов. С 1927 председатель Главного правления комитета «Для русского инвалида» в Париже, затем до самой смерти занимал пост председателя Зарубежного союза русских инвалидов и главного редактора газеты «Русский инвалид». Одновременно с 1931 председатель Союза офицеров Кавказской армии. Похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа.

    Награды
    российские
    Орден Святого Станислава III степени (1893)
    Орден Святой Анны III степени (1895)
    Орден Святого Станислава II степени (1898)
    Орден Святой Анны II степени (1904)
    Золотое оружие «За храбрость» (1905)
    Мечи к Ордену Святой Анны II степени (1906)
    Орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом (1906)
    Орден Святого Владимира III степени (06.12.1909)
    Орден Святого Станислава I степени (06.12.1912).
    Орден Святого Георгия IV степени (ВП 15.10.1916) — за успешные действия в июле 1915 года в районе горного хребта Агридаг.
    иностранные:
    Бухарский Орден Благородной Бухары 3 ст. золотая звезда (1896)
    Персидский Орден Льва и Солнца 2 ст. (1903)
    Французский Орден Почетного Легиона великий офицер (1916)
    рич

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