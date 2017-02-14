Кавказский фронт в 1917 году. Наступление корпуса Баратова в юго-западной Персии

Зимой 1916-1917 гг. на Кавказском фронте стояло позиционное затишье. Зима была чрезвычайно многоснежной и суровой. Снежные бураны в горах сносили палатки, заносили землянки до крыш. Снегоочистительные команды не справлялись со стихией. Надолго дней прерывались сообщения с тылом, прекращался подвоз топлива и продовольствия, солдаты голодали и замерзали. Так, например, войска на огнотским направлении из-за снежных заносов были временно совершенно изолированы, им пришлось использовать неприкосновенный запас сухарей и забивать ослабевших от бескормицы лошадей. Войска на позициях временами получали только 200 г хлеба, а лошади 600 г зерна. Частые снежные обвалы приводили к жертвам среди солдат. Часовые замерзали на своих постах во время снежных бурь. На некоторых участках фронта войска пришлось отвести на тыловые рубежи, на основных позициях осталось только охранение.Из-за проблем работы транспорта, нехватки фуража начался падеж массовый лошадей, что в свою очередь ещё больше отразилось на снабжении Кавказской армии. Нехватка продовольствия вела росту числа заболевших, особенно цингой. Из-за скученного расположения войск в землянках началась эпидемия сыпного тифа. Погибло много людей. К началу 1917 года в армии убыло умершими, заболевшими, замерзшими и эвакуированными более 100 тыс. человек (целая армия).Стоит отметить, что положение 2-й и 3-й турецких армий было не лучше. Турецкая армия потерпела тяжелое поражение в ходе кампании 1916 года, пополнения имели плохую подготовку и боеспособность, крайне низкий моральный дух (до половины новобранцев просто разбегалось). Турецкие войска потеряли основные базы на Кавказе (Эрзерум, Трапезунд), были оторваны от своих тыловых баз, имели крайне плохие коммуникации и не смогли их улучшить уже во время боевых действий, как делали русские. Турки были крайне плохо экипированы, снабжение было крайне неудовлетворительным, экономика страны разваливалась, что отражалось на армии. В войсках свирепствовал брюшной и сыпной тиф. В итоге турецкая армия была на грани катастрофы. В результате на всех участках от Чёрного моря до озера Ван отмечались лишь незначительные стычки и поиски разведки.Русское командование в октябре 1917 года разработало план операций, который предусматривал нанесение турецким войскам короткого удара с целью сковать врага боем и не дать ему перебросить дополнительные силы на Балканы и в Галицию. Также англичане просили оказать давление на фланг и тыл 6-й турецкой армии в Ираке, чтобы оказать содействие британскому наступлению в Месопотамии. Для этого русские войска должны были в начале 1917 года начать наступательные действия в Персии. Проведение операции должно было идти во взаимодействии с англичанами, которые планировали наступление на Багдад.Британская экспедиционная армия генерала Моода (4 пехотные и 1 кавалерийская дивизии), после серии тяжелых поражений от турок в начале и середине 1916 года, в декабре 1916 года перешла в наступление с целью вернуть утраченные территории. Крупная группировка колониальных войск (всего около 50 тыс. человек) двинулась на север, по обоим берегам реки Тигр — в сторону Эль-Кута (Кут-Эль-Амар). В распоряжении командующего 6-й турецкой армией Халиль-паши находился 18-й корпус (около 25 тыс. человек) под командованием генерала Карабекира, который занимал оборону по Тигру. В ходе продвижения англичане штурмовали отдельные укреплённые позиции османских войск. Так, например они с 6 января по 19 января 1917 года атаковали укреплённую позицию турок Хадаири. После ожесточённых боёв и штурма ряда оборонительных позиций османской армии, в феврале британцы подошли к Эль-Куту.Вскоре после начала первых боев турецкий генерал Карабекир принял решение не оборонять Эль-Кут и отступил. Турецкий военачальник принял решение не оборонять город, чтобы не попасть в ловушку, как это было с британскими войсками под командованием Таусенда в Эль-Куте годом ранее. 23 февраля турецкий гарнизон начал отступление из города. При этом британцам удалось захватить в плен более 9000 турецких солдат. Заместитель начальника германского генерального штаба Эрих Людендорф после этого написал: «В Месопотамии вскоре выяснилось, что турецкая армия в районе Ирака не способна на дальнейшее сопротивление». В итоге британцы вошли в город, но уничтожить основные силы турок им не удалось. После занятия Эль-Кута британские войска под началом генерала Мода продолжили наступательное движение к Багдаду.Британское командование предлагало русским воспользоваться благоприятной ситуацией и поддержать их наступление действиями 1-го Кавказского кавалерийского корпуса под началом Баратова, который насчитывал в это время 18 тыс. штыков и сабель при 50 орудиях (13 батальонов и дружин, 66 эскадронов и сотен).Командующий британскими войсками в Месопотамии Фредерик Стенли МодБританские войска на марше в МесопотамииКомандующий Кавказской армией генерал Николай Юденич планировал в 1917 году провести ряд операций, используя прежние успехи и разложение турецкой армии. В январе 1917 года он организовал наступление на Месопотамию, что вынудило Османскую империю перебросить часть войск на русский фронт, ослабив оборону Багдада, который вскоре был занят англичанами.После Февральской революции в России, Временное правительство, связанное с хозяевами Лондона и Парижа (большинство революционеров-февралистов были масонами-западниками), не собиралось прекращать войну. Поэтому русское командование заверило союзников по Антанте, что отказываясь от активных действия на Европейском театре до лета 1917 года, оно намерено продолжить наступление на Кавказском фронте. Однако армия уже в это время была не в состоянии вести наступательные операции. Командующий Кавказским фронтом 21 марта доносил верховному главнокомандующему о печальном положении тыла и начавшемся разложении войск и обращал внимание Ставки на то, что некоторые части уже с 1916 года посажены на голодный паек. К весне 1917 года голод в русской армии достиг угрожающих размеров, вызывая массовые эпидемии.Кавказская армия (и вся русская армия) при Временном правительстве уже не могла вести наступательные действия. Стоит отметить, что османская амия находилась в схожей ситуации. 2-я и 3-я турецкие армии перешли к обороне, но их боеспособность была крайне низкой. В войсках свирепствовали болезни. 6-я турецкая армия в Ираке имела против русских войск только заслон на хамаданском направлении, остальные войска действовали против британцев южнее Багдада.Несмотря на то, что зима ещё не закончилась, корпус Баратова перешел 27 февраля в наступление против турецкой 2-й пехотной дивизии и кавалерийской бригады. Наши войска взяли Хамадан. 20 февраля части правого крыла корпуса взяли Сенне. 25 февраля на багдадском направлении русские войска заняли весь район Керманшаха. Тем временем англичане взяли Багдад. С целью отвлечения внимания 6-й турецкой армии от южного направления, то есть для поддержки британского наступления, из состава 7-го Кавказского армейского корпуса в конце февраля был выделен отряд генерала Назарова (2 стрелковых батальона, 18 эскадронов и сотен). Отряд должен был действовать в районе Сакиз, с задачей овладеть районом Пенджвин.Стоит отметить, что наступление велось в крайне сложных условиях. Горный район Иранского Курдистана был разорен войной, лишен средств к существованию и практически не имел дорог. Тропы были занесены снегом глубиной в 4-6 м, пехоте приходилось прокладывать в глубоком снегу траншеи, чтобы продвигаться вперед. В траншеях целиком скрывался всадник. Траншеи снова заносили метели. Конница спешилась, коней вели на поводу. Вьючные транспорты проходили в день не более 5 км. Бойцам приходилось ночевать в снежных норах-нишах. В итоге отряд Назарова вынужден был остановиться и не смог выполнить поставленной задачи.Русская артиллерия в ПерсииПродолжение следует…