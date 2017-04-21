Борьба со злом, вселенской несправедливостью — это матрица русской цивилизации

Основным способом преодоления кризиса (за чужой счёт) для западного мира является большая война. Она позволяет списать долги, обязательства, запустить военно-промышленный комплекс и экономику во всю мощь, разрушить старую инфраструктуру, чтобы затем создать новую, разрушить национальные государства и государства-цивилизации, в первую очередь Россию, разграбить их, присвоить чужие ресурсы, необходимые для создания нового мирового порядка, сбросить «балласт» в виде «лишнего человечества» и т. д.Основная цель четвёртой мировой войны — это «перезагрузка матрицы». Теоретически «перезагрузить» человеческую цивилизацию, которая в своём развитии подошла, видимо, к самому серьёзному и сложному системному кризису за всю свою видимую историю, можно по нескольким сценариям. Базовых два, при этом они могут иметь несколько вариаций., а не потребитель, «двуногое орудие» в руках кучки «архитекторов»-манипуляторов. Такое общество впервые и довольно успешно пытались построить в сталинском СССР, не без ошибок, но в целом курс был верным. Этот тип высокотехнологичной и одновременно высокодуховной цивилизации описывал великий советский мыслитель Иван Ефремов в «Туманности Андромеды» или «Часе Быка». Цивилизация «золотого века» должна выйти за пределы земной колыбели и начать экспансию в космосе — это магистральный путь человечества, позволяющий развить лучшие качества человека, не дать её остановиться в развитии и начать деградировать.Проблема в том, что в настоящее время такой путь ни один из глобальных игроков не поддерживает. Однако есть возможность, что союз России и Китая может пойти по этому пути. Китай возьмёт на себя экономический базис, а Россия должна в очередной раз стать «духовным генератором», показать человечеству, что «Царство Правды» возможно, что человек создан созидателем и творцом, а не разумным животным, цель которого — максимальное удовлетворение своих животных, дегенеративно-паразитарных потребностей.Хозяева Запада, в силу своей «демонической», паразитарно-потребительской психологии изначально строят невольничью цивилизацию, где мир сверхновых технологий будет соседствовать с миром неоархаических (рабовладельческих, феодальных и даже родоплеменных) структур. Инфернальное будущее человечества весьма откровенно показывают в западных фантастических фильмах. Это разделение людей на касты господ, владеющих самыми передовыми технологиями и массу «двуногих орудий», лишенных целостного знания и опущенных в архаику, одурманенных массами оглупляющей информации, виртуальными реальностями, различными дурманами (табак, алкоголь, другие наркотики, вредная пища, напитки).Что можно противопоставить западным «каменщикам»? Паразитизму, социал-дарвинизму и демоническому индивидуализму можно противопоставитьПример этому уже есть в истории России — русские коммунисты-большевики во главе со Сталиным. Они выстояли в борьбе как с «пятой колонной» революционеров-интернационалистов и троцкистов, так со всем «мировым сообществом». Демонизму и сатанинскому гедонизму можно противопоставить толькоПонятно, что это не гарантирует победу. Победа достигается в тяжелой борьбе, как и показывает опыт наших героических предков — от обожествленного Перуна-Индры сокрушившего вселенское зло-змея до Святослава Игоревича, Александра Ярославича, Александра Суворова и советских полков Жукова, Рокоссовского и Сталина, сокрушивших черно-коричневую чуму, мир инферно в 1945 году.Всадник убивающий змея-дракона — это образ Руси, русской цивилизации. Змей — это символ мирового зла, ведущего человечество по пути деградации-разложения, вырождения. Когда Русь-Россия отходит от своих истоков, своего кода-матрицы, ложится под мир менял, начинается кризис-смута., просыпаются от морока, становятся воинами и священниками. Борьба за правое дело даёт надежду на то, что Русь пройдёт системный смутокризис, в который погружается Запад, капиталистический мир и всё человечество в целом, что мы устоим во время обрушения «эпохи Пирамид» (10-12 тыс. лет истории человечества, спроектированных жрецами и магами Древнего Египта и магами Вавилона, и их учителями). Если Русь устроит, то это даст надежду на новую достойную и праведную жизнь для белой расы и человечества в целом.При этом один из самых благоприятных сценариев создания более справедливого и достойного мирового порядка — это стратегический союз русской цивилизации и Поднебесной. К этому союзу будут вынуждены присоединиться ведущие цивилизации народы Евразии, которые обречены на заклание, если будет реализован сценарий хозяев Запада.Так как хозяева Запада пытаются так или иначе протащить в будущее проект глобальной рабовладельческой цивилизации, они пошли по пути разжигания четвёртой мировой войны. Первые две мировые войны были традиционными «горячими» конфликтами двух военно-политических блоков, за которыми стояли концептуальные, идеологические и цивилизационные противоречия. Третья мировая война, т. н. холодная война, также была противостоянием двух систем, социалистической и капиталистической, двух военно-политических блоков, но без открытой большой войны, так как СССР и США создали ядерный арсенал, который не позволял развязать традиционную большую войну. Поэтому шли локальные войны, региональные конфликты на территории третьих стран, постоянно шла тайная война — война спецслужб, информационная, идеологическая борьба, противостояние на экономическом фронте, гонка вооружений, космическая гонка и т. д. Третья война завершилась крушением советской цивилизации, когда советская верхушка предала советский проект, поддавшись на искушение «мирного сосуществования» и конвергенции-сближения Запада и Востока, вхождения части советской «элиты» в мировую элиту.Четвертая мировая война с учётом сохранения мощных ядерных арсеналов в России и Китае выступает как ряд локальных войн, региональных конфликтов, мятежвойн, цветных революций, распадов государств, различных провокаций, санкций, блокад, информационной войны, когда создаются образы «стран-изгоев», «русского Мордора» и т. д. При этом эффект тот же, что и при большой войне: хозяева Запада, опираясь на внутренние коренные социально-экономические, национальные, религиозные, культурные противоречия в странах-жертвах, сносят их на раз-два. И падение любого такого государства, к примеру, Ливии, вызывает цепную реакцию, которая затрагивает не только страны-соседи, регион, но весь мир. В частности, Ливия при Каддафи была самым процветающим государством Африки, поглощая волны мигрантов из бедных стран Северной и Чёрной Африки. А теперь это просто «дикое поле», где существует и воюет несколько государственных, племенных и бандитских образований. И волна мигрантов идёт в сторону Европы, которая помогла снести процветающую Ливию. Плюс это канал поставки оружия, взрывчатки и транзита наркотиков, плацдарм хаоса.Первые признаки четвертой мировой войны появились, когда США, после падения СССР, играли роль «мирового жандарма», сносили неугодные им режимы, как в Югославии. Затем была провокация 2001 года, когда спецслужбы Запада разыграли блестящий спектакль, чтобы напугать западного обывателя и получить полную свободу действия, как внутри США («завинчивание гаек», создание предпосылок для строительства тоталитарной, фашисткой американской империи), так и вовне. Эта спецоперация стала поводом для вторжения в Афганистан и Ирак, что позволило хозяевам Запада поставить под контроль нефтяные ресурсы Ирака и большую часть наркопроизводства и наркотрафика в Афганистане.С 2011 года хозяева Запада при поддержке своих арабских сателлитов (Саудовская Аравия, Катар), Турции и Израиля, запустили т. н. «арабскую весну», которая стала уже прологом большой войны. Ближний Восток подготовили к большой войне. Ещё до «арабской весны» разрушили Ирак, превратив его в опорную базу для различных радикальных, террористических организаций, источник хаоса. Затем в пещерное состояние ввергли Ливию; дестабилизировали Египет (ключевая для региона страна — история, стратегические коммуникации, огромное 85-миллионное население, проблема воды); развал Судана — с отделением Южного Судана; дестабилизация Йемена — гражданская война, интервенция; дестабилизация Сирии — гражданская война, поддержка различных бандформирований со стороны арабских монархий, Турции и западных стран, интервенция Турции, удары «международной коалиции» и т. д. При этомПроект государства «чёрного ислама» постепенно стал автономным, и стал угрожать не только соседним странам, но всему человечеству.Столкновение бурлящего, перенаселенного нищего Юга и развитого, но постхристианского, разлагающегося в материализме и гедонизме Севера (с вымирающей в этом «болоте» белой расой). При этом «Халифат» смог привлечь на свою сторону и часть идеалистов, молодежь с Севера, когда бросил вызов миру менял, противопоставил «золотому тельцу» идею справедливости. В итоге, на основе разрушенных и разваленных Ирака и Сирии, с ответвлениями в Йемен, Ливию, Египет и т. д.— дискредитировать и уничтожить Коран, кораническую культуру, мусульманскую цивилизацию. Кораническая культура несет в себе справедливость (как и русская цивилизация), отрицание мира менял-ростовщиков с их ссудным процентом, поэтому несёт угрозу западному миру «золотого тельца»;— хозяева Запада сталкивают в глобальной бойне Север и Юг, исламскую и западную цивилизации (с примкнувшей Россией). В Евразии создан крупный очаг войны, который оказывает негативное влияние на арабский и исламский мир, Иран, Европу, Россию, Африку, Среднюю и Центральную Азию, Индию и Китай, и даже на удаленные островные государства Тихого океана. В частности, в последние годы войны приходит в европейские мегаполисы, которые столкнулись с волной нового террора, когда любой ранее вполне обычный гражданин может атаковать людей и объекты инфраструктуры. Традиционные средства безопасности не могут предотвратить такие атаки. И если далее ситуация будет развиваться в том же русле, то Европу захлестнет волна мятежвойны, где крупные террористические акции будут сочетаться с противостоянием коренных жителей региона с «пришельцами»-мигрантами, в том числе осевшими в европейских странах несколько поколений назад;— разрушение огромного региона, его производственной, социальной и культурной инфраструктуры. Огромную часть человечества опускают в архаику, в прошлое с рабовладельческими рынками, отсутствием массового образования, первоклассной медицины, с господством изуверов-фанатиков, мнящих себя слугами Бога (Аллаха) и т. д. В той же Сирии уже большая часть населения живет за чертой бедности, страна в руинах, крупные города сильно пострадали от военных действий, на восстановление страны необходимы сотни миллиардов долларов, помощь мирового сообщества и несколько пятилеток упорного труда;— разрушение окружающей инфраструктуры ведёт к тому, что большая часть населения ранее более или менее развитых стран (к примеру, Ирака, Сирии, Ливии) становится ненужной. Они просто вынуждены погибать, примыкать к бандформированиям различного толка или бежать в ещё не разрушенные страны и регионы, в частности, в Европу, неся с собой семена хаоса. При этом основная часть погибнет от сопутствующих войне и общему развалу явлений — от голода, болезней, отсутствия медицинской помощи, от рук расплодившихся бандитов и т. д. Территории, которые вернутся к архаике, примитивному и натуральному хозяйству смогут прокормить на порядок меньше людей, чем там сейчас проживает. В частности, Сирия уже потеряла несколько миллионов человек: в 2010 году было около 23 млн. человек, в 2017 году — 17 млн. человек. Уже в 2015 году более 4 млн. человек бежало из страны, ещё 7-8 млн. стали внутренними беженцами;— разграбление ресурсов региона, культурных и исторических ценностей. От войны выигрывают ТНК и ТНБ, высасывающие различные важнейшие ресурсы региона. Также война привела к колоссальному разграблению и уничтожению культурно-исторического наследия Ближнего и Среднего Востока, одной из колыбелей человечества. Важнейшие ценности похищаются, скупаются и вывозятся в тайные коллекции элитных кланов. При этом решается задача сокрытия подлинной истории человечества, сохраняется ложная «классическая» схема, где приоритет отдан «историческим народам»: египтянам, грекам, евреям, римлянам, «германцам» и т. д.Продолжение следует…