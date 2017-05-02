Образцово-показательное уничтожение Ирака

Вторым «преступлением против человечности», в котором обвиняется Хусейн, стало вторжение в Кувейт в 1990 г. (первым была Курдская операция). Интересно, что во время войны с Ираном Кувейт активно поддерживал Ирак, давал ему кредиты. Через Кувейт шла поставка оружия в Ирак.Кувейт был типичным искусственным государством, созданным хозяевами Запада, которые кроили карту Ближнего Востока по своему усмотрению. Однако, несмотря на небольшие размеры, Кувейт получил одни из самых больших в мире нефтяные запасы. Поэтому правители Ирака хотели включить Кувейт в состав своей страны ещё до Хусейна. Так, в 1961 году иракский правитель генерал Абдул Керим Касем, который сам пришел к власти в ходе кровавого переворота, планировал захватить Кувейт. Но не успел, его самого в 1963 году свергли и расстреляли. В 1964 году Кувейт и Ирак подписали меморандум, согласно которому Ирак признавал независимость и полный суверенитет государства Кувейт. В 1971 году Багдад фактически собирался сделать из Кувейта протекторат: предложив отдать Ираку на безвозмездной основе ряд стратегических объектов, инвестировать в Ирак и дать разрешение иракским рабочим свободно перемещаться по Кувейту. Эль-Кувейт отказался. Тогда иракцы стали готовить военную инфраструктуру на границе, захватили острова Варба и Бубиян, которые представляли стратегическую ценность. Войска с островов ввели только после того как Кувейт выплатил «дань».Когда Хусейн 1979 году стал полновластным хозяином Ирака, присоединение Кувейта было одной из его главных целей. Захват Кувейта позволял Ираку стать ведущей нефтяной державой. Но помешала война с Ираном. После войны Ираку требовались большие капиталовложения, длительная война нанесла тяжелый удар хозяйству страны. Нападение на Кувейт Ирак предпринял на фоне тяжелого экономического кризиса, ставшего результатом огромных долгов, в которые Багдад вынужден был залезть во время войны с Ираном. Кроме того, послевоенное восстановление иракского хозяйства было затруднено и из-за резкого падения цен на нефть - с 19 до 11 долларов за баррель, а в 1990 году – до 7 долларов. А падение цен на «чёрное золото» было во многом вызвано экономической политикой Кувейта. Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые продавали нефть сверх квоты, установленной Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК). «Я не мог молчать, когда Кувейт по договоренности с Саудовской Аравией и под нажимом Соединенных Штатов решили резко понизить мировую цену на нефть», - говорил позже Хусейн Евгению Примакову, оправдывая свое вторжение.Подобная ценовая политика не устраивала Багдад, которому требовались средства на восстановление страны после войны. Саддам Хусейн уже в середине июля 1990 года обвинил Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты в перепроизводстве нефти. На просьбу Саддама сохранять квоты на добычу нефти и предоставить Ираку займы Кувейт ответил, что после исчезновения иранской угрозы не видит в этом смысла. Кроме того, Багдад заявил, что Кувейт незаконно добывает нефть из спорного района нефтедобычи Румайла на ирако-кувейтской границе. На фоне этих заявлений иракская армия оккупировала часть близлежащей к спорному району территории Кувейта, а иракские специалисты начали активно добывать нефть.В конце июля 1990 года стороны договорились о начале мирных переговоров, которые начались 1 августа, но продолжались всего два часа. В итоге на «экономическую агрессию» Багдад ответил собственной военной акцией. 2 августа 1990 года иракские войска перешли границу Кувейта и захватили столицу Эль-Кувейт. Сопротивление сравнительно малочисленных и слабых вооруженных сил богатого нефтью государства было минимальным. Ирак подавал вторжение в Кувейт как «оказание помощи народу, восставшему против режима». К 7 августа на территории Кувейта была сформирована республика, просуществовавшая 30 часов, — ее руководители обратились к Саддаму Хусейну с просьбой о включении Кувейта в состав Ирака.6 августа Совет Безопасности ООН ввел в отношении Ирака экономические санкции и принял серию резолюций, осуждавших действия Багдада. Все стран должны были запретить импорт из Ирака, ввоз оружия, военных материалов, закрыть каналы экономической и финансовой помощи. Впоследствии против Ирака ввели воздушное эмбарго, которое подразумевало полный запрет на перевозку в Ирак любых грузов, помимо продуктов питания и гуманитарной помощи. Первоначально это не сильно волновало Багдад. Саддам принял «мольбы» Кувейта о «возвращении в лоно великого Ирака» и сделавшего страну 19-й провинцией Ирака. Во главе новой провинции был оставлен кузен Саддама Али Хасан аль-Маджид (известный как «химический Али»).В ноябре 1990 года Совбез ООН одобрил военную операцию. Была сформирована международная коалиция. Сотни тысяч солдат и тысячи единиц техники перебрасывались в регион. Пентагон предложил план боевой операции, возглавил которую американский генерал Норман Шварцкопф. В ноябре 1990 года дипломатические усилия по урегулированию кризиса окончательно провалились. ООН установила срок, в который Ирак должен был уйти из Кувейта, и дала добро на принятие «любых необходимых мер», которые способствовали бы выполнению требований мирового сообщества.Хусейна подвели два основных фактора. Во-первых, после войны с Ираном он был уверен, что находится в фаворе у США и Кувейт, исторически бывший частью Ирака, просто «спишут». Что Западу выгоднее сохранять в союзниках Ирак. Это было понятно. Ведь во время агрессии Ирака против Ирана мировое сообщество не только закрыло глаза на то, что Багдад первым начал захватническую войну, но и почти целиком помогало режиму Хусейна. Поэтому жесткая реакция США парализовало волю Багдада. В результате идея «маленькой победоносной войны» привела Ирак к катастрофе.«Сначала Саддам прямо говорил, что жесткая американская реакция — это не больше, чем блеф, так как США не захотят в сложившейся ситуации применять в полном объеме свои вооруженные силы против Ирака. Потом, когда уже начались бомбардировки, Саддам верил, что этим дело ограничится, так как США «не пойдут на наземную операцию» — вспоминал дипломат и специалист по Ближнему Востоку Евгений Примаков.Во-вторых, Советский Союз находился в стадии развала и уже не мог остановить агрессию Запада и США (при участии арабских союзников). Очевидно, что если бы СССР сохранился в 1990-е годы как сверхдержава, США не смогли бы организовать образцово-показательный разгром Ирака.Как говорят в США, ничего личного только бизнес (большая политика).17 января 1991 года силы США, Великобритании и других стран начали массированную ракетно-бомбовую операцию. «Началась мать всех войн!», - сказал Хусейн. Впервые в реальных боевых условиях массово были применены крылатые ракеты. Их запускали стоявшие в Персидском заливе американские корабли. Экипажи истребителей, бомбардировщиков, боевых вертолетов США, Великобритании и Садовской Аравии получили задания на уничтожение сотен целей.Ирак пытался оказать сопротивление. 17 января Ирак нанес по Тель-Авиву и Хайфе первый удар баллистическими ракетами «Эль-Хусейн (Р-17 «Скад»). Другая ракета была выпущена по американским военным в Саудовской Аравии. Её перехватили с помощью системы «Патриот». Это был первый противоракетный перехват. 25 февраля «Скад» поразил здание на американской базе в городе Дхарам в Саудовской Аравии. Погибли 28 служащих армии США, 110 были ранены. Во время войны в Персидском заливе иракцы обстреливали модифицированными Р-17 территории Израиля (43 пуска, 40 успешных), Саудовской Аравии (48 пусков, 44 успешных), Катара (1 пуск) и Бахрейна (1 пуск). Всего было запущено 93 ракеты, 5 ракет сошли с траектории во время начала запуска и 2 во время полёта. В целом Р-17 показали себя хорошо: значительные разрушения в Израиле и Саудовской Аравии. По данным израильской стороны экономический ущерб от разрушений составил 250 миллионов долларов. При этом ни одна выпущенная ракета не была снаряжена оружием массового уничтожения. Стоит также отметить, что количество задействованных мобильных ракетных установок «Скад» составило всего 14 штук, ещё 78 установок представляли из себя муляжи, либо списанные ракеты «Луна». Летчики коалиции заявляли что в ходе войны уничтожили около 100 «Скадов», в реальности же ни одна установка не была поражена, даже ни один муляж не пострадал. Самолётам коалиции удалось разбомбить лишь несколько пустых ракетных шахт.Израильтяне стали спешно размещать на своей территории американские установки «Патриот». Но их эффективность была небольшой. Согласно данным Министерства Обороны Израиля, «Пэтриотам», несмотря на перерасход противоракет (в том числе случай с расходом 28 единиц на цель, удалось перехватить не более 20% запущенных иракцами ракет. В других источниках данные сильно варьируются: от 9% по оценкам Контрольной Палаты Администрации США до 36% в российских источниках. В ряде американских источников цифры явно сильно завышены – 50-80%. Отмечалось, что даже близкие подрывы противоракет «Патриот» не уничтожали боеголовки Р-17, а лишь отклоняли их от курса. В целом использование ракет Р-17 стало одним из главных успехов иракской армии в войне в Персидском заливе. На большее Багдад не решился.Стоит отметить, что эта война стала мощной рекламой американского вооружения, которое якобы легко «била» советские ракеты, системы ПВО, самолеты, танки и т. д. стоявшие на вооружении иракской армии. Однако во многом это была показуха (как с «уничтоженными» ракетами «Скад»). Воля Багдада, ошеломленного таким ответом Запада во главе с США, была в основном парализована. Ирак не использовал значительный потенциал сопротивления, опасаясь разжигать пожар войны. Кроме того, как уже ранее отмечалось (война с Ираном), подготовка иракского командования и рядового состава была невысокой. Иракцы не могли использовать боевой потенциал советского оружия в полной мере. Если бы на этой же технике воевали русские, американцы и их союзники умылись бы кровью. В итоге «Буря в пустыне» стала показательным избиением Ирака, когда морально сломленная жертва почти не сопротивлялась.Тем временем, союзническая авиация наращивала число боевых вылетов, что увеличивало количество жертв среди мирных жителей Ирака. США называли это «сопутствующими потерями». 24 февраля 1991 года союзники начали комбинированное наземное, воздушное и морское наступление. Сопротивление иракской армии было сломлено всего за 100 часов. К 26 февраля Ирак объявил, что выводит свои силы из Кувейта. Однако по-прежнему отказывался принимать условия всех относящихся к этому вопросу резолюций ООН. 27 февраля 1991 года восторженные кувейтцы приветствовали вошедшие в их столицу войска союзников.2 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию, подтверждающую условия мира. В соответствии с документом Ирак должен был прекратить все военные действия, аннулировать аннексию Кувейта, обнародовать данные обо всех имеющихся химических и биологических вооружениях, освободить всех иностранных заключенных и принять ответственность за жертвы и материальный ущерб, нанесенный в результате оккупации Кувейта. На следующий день в ходе встречи с американскими военными в палатке на захваченной иракской военной базе Савфан иракское командование официально приняло условия мира. Саддам Хусейн при этом не присутствовал.Практически сразу после капитуляции Багдада начались восстания. Шиитское население Басры, Наджафа и Кербелы на юге страны устроило массовые уличные демонстрации против режима Саддама Хусейна. На севере восстали курды. Первым крупным городом, оказавшимся под их контролем, стал Сулейманех. В течение недели курды контролировали Курдский автономный район и находящийся неподалеку нефтяной город Киркук. Однако надежды восставших на американскую поддержку не оправдались. Иракская армия жестко подавила восстание. В результате погибло, по данным США, от 30 до 60 тысяч человек.Ираку было выдвинуто условие, что жесткие экономические санкции против него сохранятся вплоть до полной ликвидации всего оружия массового поражения (ОМУ), включая химическое и биологическое, а также полной ликвидации атомной программы. В страну прибыла Спецкомиссия ООН (Unscom)во главе с лордом Батлером, которая должна была выяснить, обладает ли Ирак ОМУ.В 1991 году ООН впервые разрешила Ираку продавать небольшое количество нефти в обмен на гуманитарные поставки. Однако Саддам Хусейн не принимал этого предложения вплоть до 1995 года, когда рамки соглашения были расширены до 2 млрд. долларов. Программа была нацелена на то, чтобы дать возможность простым иракцам получать хотя бы базовый продовольственный рацион, однако на деле первая поставка прибыла в страну лишь в марте 1997 года. В результате простое население сильно пострадало, о былом благополучии «энергетической державы» пришлось забыть.В 1998 году координатор программы Денис Халлидей оставил свой пост, заявив, что санкции провалились как концепция и бьют лишь по невинным людям. Его преемник Ханс фон Шпонек ушел в 2000 году, сказав, что режим санкций привел к «настоящей человеческой трагедии». По данным Юнисеф, в 1999 году показатели детской смертности в Ираке были вдвое выше, чем до 1991 года.В 1999 году квота на экспорт иракской нефти была снята полностью, но были сохранены жесткие ограничения на ввоз в страну товаров и продуктов «двойного назначения», то есть продукции, которую принципе могут использоваться для производства запрещенных видов вооружений.В декабре 1998 года Соединенные Штаты и Великобритания провели в Ираке трехдневную военную кампанию. Ей предшествовал кризис в отношениях между военными инспекторами ООН (Unscom) и иракскими властями. Багдад чинил препятствия инспекторам, не давал им доступа в так называемые президентские дворцы и отказывался сотрудничать. Кроме того, Багдад постоянно обвинял инспекторов в том, что они шпионят в пользу США и Израиля. В принципе это была правда. Впоследствии ООН признала, что инспектора передавали информацию американским и другим западным спецслужбам. В середине декабря глава Unscom Ричард Батлер объявил, что Ирак продолжает мешать деятельности инспекторов. В последовавшие часы сотрудники ООН были эвакуированы из Багдада, и началась военная операция.Ракетно-бомбовому обстрелу подверглись около 100 целей на территории Ирака. Цель операции, как было объявлено, состояла в «снижении возможностей» режима Саддама Хусейна по созданию оружия массового поражения. Кроме объектов, связанных, по словам западных военных, с производством химического и биологического оружия, в число целей попали и штаб-квартиры иракской секретной полиции и элитной Республиканской гвардии, а также оборонные объекты и нефтеперерабатывающее предприятие в Басре. Вице-премьер иракского правительства Тарик Азиз сообщил, что погибли 62 военнослужащих и 180 получили ранения. При этом на Западе возникло мнение, что американский президент Билл Клинтон предпринял атаку Ираку с целью отвлечь внимание публики и прессы от набиравшего обороты сексуального скандала по поводу его отношений с практиканткой Белого дома Моникой Левински.Ирак, если бы не военная агрессия стран Запада во главе с США, мог существовать даже в условиях санкций. До «Бури в пустыне» Багдад смог построить хорошую инфраструктуру, включая отличные дороги, энергетику, оросительные каналы. Транспорт и технику было чем заправить. Проблемой было достать запчасти и комплектующие. Частично эту проблему решали контрабандой. Граница с Иорданией была прозрачной, через неё шёл поток товаров. Даже в условиях санкций Багдаду удавалось проводить некоторые социальные программы, обеспечивать население едой, медицинским обслуживанием, сохраняя вполне приемлемый уровень жизни. На улицах городов в течение всего правления Саддама можно было спокойно появляться в любое время. Этнические и религиозные меньшинства никто не преследовал. Радикальных джихадистов сразу отстреливали. Это гарантировало хоть и не богатую, но стабильную жизнь. Запас прочности у режима Хусейна ещё был. Однако Ирак добили.Через несколько дней после окончания операции «Лиса в пустыне» Багдад заявил, что не позволит инспекторам Unscom вернуться. Встал вопрос о смене команды оружейных инспекторов ООН, так как члены Unscom оказались замешанными в скандале с передачей информации американским и другим западным спецслужбам. В июне 1999 года глава Unscom Ричард Батлер ушел со своего поста: его контракт истек. Через шесть месяцев была создана организация Unmovic, которой перешли функции Unscom, но и ее представителям Багдад отказал в праве въезда. Ввиду отсутствия военных инспекторов на иракской территории Ирак снова стали обвинять в работе над созданием оружия массового уничтожения.В ноябре 2000 года президентом США стал Джордж Буш-младший, с самого начала давший понять, что намерен проводить в отношении Ирака жесткую политику, и пообещавший «вдохнуть новую жизнь» в режим санкций. Он продолжил начатое кабинетом Клинтона финансирование иракских оппозиционных группировок, в частности, работающего в изгнании Иракского национального конгресса, надеясь таким образом изнутри подорвать власть Саддама Хусейна. После террористического удара от 11 сентября 2001 г. американские власти стали заявлять о возможной причастности к атакам режима Саддама Хусейна, несмотря на то, что это мнение так и осталось неподтверждённым, оно сыграло значительную роль в будущей агрессии США. В начале 2002 года администрация США публично объявила, что целью ее иракской политики является «смена режима».В этот период хозяева США уже готовились развязать Четвертую мировую войну, чтобы решить ряд проблем связанных с системным кризисом Америки, всей западной цивилизации и капиталистической системы.– одна из колыбелей человеческой цивилизации, географическое расположение, огромные запасы «чёрного золота», которые Запад поставил под свой контроль, довольно большое население, которые было поставлено на грань выживания.В марте 2003 г. США начали военную операцию против Ирака. Иракская армия, когда-то одна из лучших и мощных в регионе, уже разложилась и не смогла оказать достойного сопротивления, хотя местами иракцы дрались хорошо. Всё решило предательство генералитета, который открыл фронт и позволил интервентам без проблем взять Багдад, штурм которого мог доставить американцам массу проблем. В последние недели своего правления Саддам Хусейн почувствовал измену генералов и ясно осознал полную неспособность своих вооруженных сил к организованному сопротивлению. Президент Ирака тогда напрямую обратился к народу, бросив клич: «Вооружайтесь!». Саддам открыл арсеналы и раздал на руки населению все государственные запасы оружия, включая гранатометы, взрывчатку и мины. Таким образом, уходя, он создал хороший задел для будущей партизанской войны.Хусейн вынужден скрываться, но 14 декабря в своем родном Тикрите был задержан и арестован. 5 ноября 2006 года Высший уголовный трибунал Ирака признал Саддама виновным в убийстве 148 шиитов и приговорил к смертной казни через повешение. 30 декабря 2006 года Саддама казнили.Казнь Саддама вызвала противоречивые мнения. Шииты и курды в Ираке одобрили правосудие. «Это самое малое, чего заслужил Саддам» — заявил, комментируя приговор, лидер шиитов, премьер-министр правительства Ирака Нури Малики. Президент США Джордж Буш приветствовал казнь Саддама как проявление правосудия и воли иракского народа строить свою жизнь в рамках законности: «Сегодня казнён Саддам Хусейн, после справедливого судебного разбирательства — такого, в каких он отказывал жертвам своего жестокого режима. В годы тирании Саддама Хусейна о подобных справедливых судах не приходилось и мечтать. Это доказательство решимости иракского народа двигаться вперёд после нескольких десятилетий угнетения — то, что Саддаму Хусейну, невзирая на его чудовищные преступления против своего собственного народа, была предоставлена такая возможность». Но позднее Буши выразил разочарование тем, как иракские власти осуществили казнь. Казнь иракского лидера поддержали в Израиле, Иране, Кувейте, Великобритании, то есть в странах, которым режим Хусейна мешал.Многие политические и религиозные деятели отметили показательное варварство казни Саддама и увидели попытку Запада замести следы своих преступлений. Президент России Владимир Путин по поводу повешенья Саддама Хусейна сказал: «Ужасно. Варварская казнь». Российский МИД довольно точно предсказал будущее Ирака: «Поспешная жестокая экзекуция ещё больше углубит раскол в иракском обществе. Вместо столь нужного ему национального примирения и согласия народ Ирака рискует получить очередной виток братоубийственного конфликта, новые многочисленные жертвы».Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин сказал: «Приведение в исполнение столь негуманного приговора отбросит все чаяния иракского народа на преобразование страны». Ватикан призывал иракский суд не выносить Саддаму смертный приговор и выступал с осуждением данного приговора, пророчески отмечая, что жестокая казнь «усугубит климат ненависти и посеет новое насилие».Евгений Примаков, известный арабист, лично знакомый с Саддамом, в одном из интервью высказал мнение, что поспешная казнь является попыткой ЦРУ «замести следы» своей политики в Персидском заливе. Схожей позиции придерживался и ливийский вождь Муаммар Каддафи: «Саддама Хусейна сверг не иракский народ, а иностранные агрессоры». В Ливии объявили трехдневный траур.