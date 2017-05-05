Почему F-35 летает просто, а Т-50 – «фактически»?

В начале этого года исполнилось 7 лет с момента первого полета российского истребителя 5-го поколения Т-50, он же ПАК ФА. Семь лет работы по доводке самолета, тем не менее, его американский коллега F-35 торжественно эксплуатируется и не только в США, а первенец 5-го поколения F-22 тоже летает, пусть нюансов и ограничений в полетах «Раптора» не меньше, чем полетных часов.Что же получается, мы снова отстаем и догоняем? И наши летчики получат в свое распоряжение Т-50 лет этак через 20 после того, как американцы начали эксплуатацию своей «пятерки»?Давайте попробуем разобраться.Юрий Борисов, заместитель министра обороны, еще в 2015 году сказал, что «Фактически завершаются испытания, которые фактически подтвердили летно-технические характеристики самолета».Многие услышав или прочитав эту фразу, вместе с заявлением главкома ВВС Виктора Бондарева о том, что военные готовы закупать «столько ПАК ФА, сколько сделает промышленность», поняли так, что вот-вот – и Т-50 хлынут в войска.Сам, признаюсь, так думал.Однако позже начались заявления о переносах сроков, а в том же 2015 году, в июле, как гром с неба упало заявление того же Юрия Борисова: «Да, мы сокращаем закупку истребителей ПАК ФА, будет закуплена в ближайшие годы одна эскадрилья».А затем была информация о том, что ВКС сделало заказ на Су-35С. В количествах, которые откровенно намекали на то, что обещанные Т-50 в войска не попадут. А пойдут туда около 70 единиц Су-35С.О Т-50 сперва говорили, что он «зайдет» в 2016-м, потом в декабре 2016-го Бондарев сказал о 2017-м, в феврале 2017-го уже были озвучены Борисовым сроки в рамках госпрограммы вооружений 2018-2025 годов.И речь шла, подчеркну, о серии из 12 самолетов для испытательной эксплуатации в ВКС. Соответственно, Борисов между строк сказал, что полное серийное производство начнется не раньше 2025 года.Все плохо? Думаем.Мне не давала покоя та фраза, где дважды Борисов употребил слово «фактически». «Фактически завершили» и «фактически подтвердили».Озаботившись точным толкованием этого слова по словарям Ефремовой и Ушакова, в синонимах не увидел слова «окончательно».Если перевести на простой русский сказанное Борисовым, то получается, что летно-технические характеристики Т-50 соответствовали ожидаемым, но… только ЛТХ. О 100% готовности самолета к производству и эксплуатации там ни слова.В отличие от Су-35, у которого таких проблем, очевидно, нет.Все очень плохо? Снова думаем.Работы по ПАК ФА начались в 2002 году, 15 лет назад. Большой срок, надо сказать, особенно учитывая, что создавался самолет не на пустом месте. Были использованы наработки по проекту МиГ 1.44 и опыт, полученный при эксплуатации Су-47. Плюс работы по Су-35, с которым Т-50 во многом унифицирован и даже пока летает на тех же двигателях.Кстати, о двигателях.Все существующие сегодня Т-50 летают с двигателем АЛ-41Ф1. На Су-35С устанавливается модернизированный АЛ-41Ф1С. Но Су-35С – это 4+ или 4++.А настоящий двигатель для Т-50 все еще не готов. В феврале этого года представители ОДК (Объединенной двигателестроительной корпорации) сообщили, что наземные испытания так называемого «Изделия 30», то есть, реального двигателя к Т-50, начались в октябре 2016 года и проходят успешно. И первый полет Т-50 с новым двигателем совершит в конце 2017 года.Электроника. Собственно, то, что на половину делает истребитель 5-го поколения таковым.Юрий Белый, генеральный директор НИИП им. Тихомирова, «мозга» Концерна радиоэлектронных технологий (КРЭТ) в том же феврале этого года сообщил, что, несмотря на начало серийного производства РЛС на Рязанском приборном заводе, входящего в КРЭТ, испытания и доводка комплекса наведения потребуют еще времени.В апреле этого года на сайте компании «Сухой» было сообщение о проведении первых летных испытаний новой бортовой электроники и микропроцессора Т-50.Это оборудование отвечает за управление системами самолета, вооружением, а также многорежимной интеллектуальной поддержкой пилота. Можно сделать вывод о том, что и эта часть самолета еще находится в стадии отработки. О сроках ее готовности у «Сухого» тоже не сообщается.Вооружение.С пушкой для Т-50 все в порядке, 9-А1-4071К прошла в 2014-2015 годах комплекс испытаний с хорошими результатами. Но это не абсолютно новое изделие, а модернизированный вариант ГШ-30-1 (9-А-4071К), производимой с 1980-х годов в Туле для всех советских и российских истребителей.Что-что, а оружие в Туле делать умеют исторически.С ракетным вооружением хуже.Сошлюсь на слова главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, который заявил, что в 2017 году завершится только первый этап создания новых авиационных ракет для ПАК ФА. По его словам, создание размещаемых внутри фюзеляжа средств поражения (для снижения заметности самолета в электромагнитном спектре) «требует поиска дополнительных технических решений».Что в итоге получается? Есть самолет, но его еще не «довели до ума». Потому-то Минобороны действует вполне разумно, не спеша закупать не готовую машину. Очевидно, что все те системы, который действительно сделают Т-50 истребителем 5-го поколения, еще находятся в стадии испытаний и завершатся они, судя по всему, в лучшем случае в начале 20-х годов.И так же очевидны преимущества пусть и 4++ у Су-35, но вполне готового встать в строй. Когда в мае 2015 главком ВВС Бондарев говорил, что военные готовы закупать «столько ПАК ФА, сколько сделает промышленность», уверен, он ничуть не соврал или преувеличил. Просто речь шла не про «фактически», а полностью готовый самолет.Так что – какие могут быть претензии?Если претензии и стоит предъявлять, то никак не к военным, а к тем, кто так «успешно отманагерил» нашу военно-промышленную отрасль. И сегодняшнее отставание – это заслуга все тех же 90-х. Не было бы «любви и согласия» в те годы – не было бы и F-35, который летает благодаря наработкам ОКБ Яковлева по Як-141.Тем не менее, США с 2005 года эксплуатируют 195 истребителей пятого поколения F-22 Raptor и уже произвели более 200 истребителей F-35, которые начали эксплуатироваться в войсках с 2015 года. Как и насколько успешно – это другой вопрос.Успешным эксплуатацию F-22 назвать может только оптимист. Но только совсем уж законченный оптимист сможет на равных оценивать промышленность и экономику России и США. Здесь в 90-х нам нанесли такой удар, от которого мы если и оправимся, то нескоро. И дело даже не в деньгах, хотя и в них тоже.Если гипотетически перестать быть «добрыми» для всех и прощать многомиллионные долги в долларовом эквиваленте, даже это не поможет быстро и качественно. Кадровый голод страшнее голода финансового. В 90-х не было денег, но были люди, готовые работать на страну. Сегодня с деньгами не так плохо, но…Да, отстаем здесь, и это печальнее всего. Отстаем в плане подготовки. И это сильно тормозит развитие всего. Но то, что отстаем, не стоя на месте - это уже как бы результат. Опять же, в сравнении с 90-ми годами.Если внимательно посмотреть на историю F-22, американцам понадобилось 15 лет, от первого полета до принятия на вооружение. Мы потратили почти столько же времени, но до завершения пути еще далеко. Если действительно в 2025-м году Т-50 начнет летать как полноценный истребитель, это реально можно будет считать огромным успехом.Пока что это действительно ПАК – перспективный авиационный комплекс, который еще доводить и доводить. Но, если посмотреть как раз на мучительный опыт американцев, то лучше не спешить. Чтобы не пришлось вводить из-за внезапно обрушившихся проблем ограничения по высоте и длительности полета и все в таком духе. Наш самолет обязан быть лучше своих предшественников. Принять «сырую» машину на вооружение, чтобы потом над нами реготали, как мы над проблемами «Раптора» - оно нам надо?В принципе, некоторые смогут расценить все сказанное, как то, что мы очередной раз облажались и это попытка сгладить углы. Отнюдь. Да, криков по поводу ПАК ФА было по моему скромному мнению, слишком много. Вообще, вся эта шумиха на тему «мы опять запили неимеющееаналоговвмире» вредит, и вредит сильно. Надо спокойнее и увереннее делать свое дело и меньше кричать. Тогда и краснеть не придется.То, что Т-50 доведут до ума ДО его поступления в войска, я почему-то уверен. Линия поведения Министерства обороны дает основание так думать. И, надеюсь, что наши предприятия ВПК справятся с задачей.В любом случае, от переноса сроков мы больше приобретем, чем потеряем. Да, любители поорать что все пропало, для них это шанс. Да, если бы завтра реально маячила возможность полномасштабной войны, было бы не очень комфортно знать, что с F-35 будут воевать МиГ-29 и Су-27. Но у нас есть и Су-30, и Су-35, и МиГ-35. И, что немаловажно, наша ПВО. Не знаю, насколько F-35 будет легко с ними справляться, но, зная о стоимости, уверен, далеко не все в США захотят это проверить. А вдруг не сможет?Так что «Лайтнинг-2» пусть летает на радость американцам и тем, кто его купил. Наша основная задача – не запуск в серию сотен Т-50, и не тысячи «Армат» на границах с Европой. Это перебор.Наша главная задача – восстановить все разрушенное в 90-х и наладить постоянный приток кадров туда, где потом будут разрабатывать, строить, испытывать и доводить до ума самолеты 7-го поколения и танки 9-го. У нас далеко не все так плохо, как иногда кажется. Надо просто все довести до ума.Вообще этот лозунг, «довести все до ума», применим к любой точке России, куда не ткни пальцем.